Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Enrico Dalla Valle nella foto
Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – 2° Turno, terra battuta (al coperto)
CENTER – ore 12:00
Alexander Donski
/ Tiago Pereira
vs Karol Drzewiecki
/ Piotr Matuszewski
ATP Maia
Alexander Donski / Tiago Pereira
Vincitore: Donski / Pereira
Alexey Vatutin vs Henrique Rocha
ATP Maia
Alexey Vatutin
Miguel Damas vs Lilian Marmousez
Il match deve ancora iniziare
Carlos Sanchez Jover vs Filip Cristian Jianu
Il match deve ancora iniziare
COURT 4 – ore 12:00
Lorenzo Giustino vs Andrej Martin
ATP Maia
Lorenzo Giustino [7]
Elmer Moller vs Daniel Michalski
ATP Maia
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
Theo Arribage / Nino Serdarusic vs Geoffrey Blancaneaux / Andrej Martin
Il match deve ancora iniziare
COURT 5 – ore 12:00
Geoffrey Blancaneaux vs Carlos Lopez Montagud
ATP Maia
Geoffrey Blancaneaux
Andres Santamarta Roig vs Daniel Merida
ATP Maia
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro vs Inigo Cervantes / David Pichler
Il match deve ancora iniziare
Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 09:30
Jan Kumstat
vs Michael Geerts
ATP Athens
Jan Kumstat
Arthur Fery vs Rudolf Molleker
ATP Athens
Arthur Fery [1]•
Jeffrey Chuan En Hsu / Dimitris Sakellaridis vs Alberto Barroso Campos / Michael Geerts
ATP Athens
Jeffrey Chuan En Hsu / Dimitris Sakellaridis
Court K1 – ore 09:30
Enrico Dalla Valle vs Eliakim Coulibaly
ATP Athens
Enrico Dalla Valle
Scott Duncan / Mark Whitehouse vs Andrin Casanova / Nicolas Parizzia
ATP Athens
Scott Duncan / Mark Whitehouse [1]
Luca Potenza / Augusto Virgili vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
ATP Athens
Luca Potenza / Augusto Virgili•
Court 5 – ore 09:30
Aleksandr Braynin
vs Nikolay Vylegzhanin
ATP Athens
Aleksandr Braynin
Tom Hands / Harry Wendelken vs Philip Henning / Courtney John Lock
ATP Athens
Tom Hands / Harry Wendelken [3]
Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 16:00
Karl Poling
vs Juan Sebastian Gomez
Il match deve ancora iniziare
Alex Martinez vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
Santiago Rodriguez Taverna vs Juan Pablo Varillas
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay vs Valentin Basel / Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
David Jorda Sanchis vs Stefan Kozlov
Il match deve ancora iniziare
Ryan Dickerson / Sebastian Gima vs Samuel Heredia / Miguel Tobon
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Alan Magadan / Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Thiago Cigarran / Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Luis David Martinez / Cristian Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – 2° Turno, cemento
Homberg M. (Ger) 🇩🇪 – Fomin S. (Uzb) 🇺🇿
ATP Manama
Maximilian Homberg
Samuel T. (Gbr) 🇬🇧 – Pankin S. (Wrl)
ATP Manama
Toby Samuel
Basic M. (Bih) 🇧🇦 – Erhard M. (Fra) 🇫🇷
ATP Manama
Mirza Basic
Brunclik P. (Cze) 🇨🇿 – Xilas I. (Gre) 🇬🇷
ATP Manama
Petr Brunclik [6]
Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – 2° turno, cemento
Centre Court – ore 02:30
Rinky Hijikata
vs Tai Sach
ATP Playford
Tai Sach
Carl Emil Overbeck vs Jason Kubler
ATP Playford
Jason Kubler [5]•
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alex Bolt vs Pavle Marinkov
ATP Playford
Pavle Marinkov
Jake Delaney / Li Tu vs Finn Bass / Ajeet Rai
ATP Playford
Jake Delaney / Li Tu
Court 2 – ore 02:30
James McCabe vs Marc Polmans
ATP Playford
James McCabe [6]
Calum Puttergill / Dane Sweeny vs Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda
ATP Playford
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda [3]
Shinji Hazawa / Taisei Ichikawa vs Ethan Cook / Emile Hudd
ATP Playford
Ethan Cook / Emile Hudd
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Joshua Charlton / Carl Emil Overbeck
ATP Playford
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – 2° Turno, cemento
Aqeel Khan Center Court – ore 07:00
Denis Yevseyev
vs Muzammil Murtaza
ATP Islamabad
Denis Yevseyev [4]
Elias Ymer vs Dragos Nicolae Cazacu
ATP Islamabad
Elias Ymer [1]
Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Johan Nikles / Vadym Ursu
ATP Islamabad
Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi
Dragos Nicolae Cazacu / Gokberk Saritas vs Nikita Bilozertsev / Preston Brown
ATP Islamabad
Dragos Nicolae Cazacu / Gokberk Saritas [1]
Court 1 – ore 07:00
Johan Nikles vs Leo Borg
ATP Islamabad
Johan Nikles
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gian Luca Tanner vs Mert Alkaya
ATP Islamabad
Dominik Palan / Denis Yevseyev vs Dinko Dinev / Matthias Ujvary
ATP Islamabad
Dominik Palan / Denis Yevseyev [4]
Zach Stephens / Gian Luca Tanner vs Mert Alkaya / Alp Horoz
ATP Islamabad
Zach Stephens / Gian Luca Tanner
Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – 2° Turno, cemento
15:00 Ayeni A. (Usa) 🇺🇸 – Kicker N. (Arg) 🇦🇷
ATP Temuco
Alafia Ayeni•
17:00 Cerundolo J. M. (Arg) 🇦🇷 – Negritu Ch. (Ger) 🇩🇪
Il match deve ancora iniziare
18:30 Diaz Acosta F. (Arg) 🇦🇷 – Ribeiro E. (Bra) 🇧🇷
Il match deve ancora iniziare
20:00 Nunez D. A. (Chi) 🇨🇱 – Gomez F. A. (Arg) 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
