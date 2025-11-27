Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

27/11/2025 08:41 1 commento
Enrico Dalla Valle nella foto
Enrico Dalla Valle nella foto

Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – 2° Turno, terra battuta (al coperto)

CENTER – ore 12:00
Alexander Donski BUL / Tiago Pereira POR vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL
ATP Maia
Alexander Donski / Tiago Pereira
6
6
10
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [2]
1
7
8
Vincitore: Donski / Pereira
Mostra dettagli

Alexey Vatutin RUS vs Henrique Rocha POR (Non prima 15:00)

ATP Maia
Alexey Vatutin
0
7
2
Henrique Rocha [4]
15
6
1
Mostra dettagli

Miguel Damas ESP vs Lilian Marmousez FRA

Il match deve ancora iniziare

Carlos Sanchez Jover ESP vs Filip Cristian Jianu ROU

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 12:00
Lorenzo Giustino ITA vs Andrej Martin SVK

ATP Maia
Lorenzo Giustino [7]
0
4
4
Andrej Martin
0
6
3
Vincitore: Martin
Mostra dettagli

Elmer Moller DEN vs Daniel Michalski POL

ATP Maia
Elmer Moller [3]
40
2
6
0
Daniel Michalski
15
6
4
0
Mostra dettagli

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Nino Serdarusic CRO vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Andrej Martin SVK

Il match deve ancora iniziare



COURT 5 – ore 12:00
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Carlos Lopez Montagud ESP

ATP Maia
Geoffrey Blancaneaux
6
3
2
Carlos Lopez Montagud
1
6
6
Vincitore: Lopez Montagud
Mostra dettagli

Andres Santamarta Roig ESP vs Daniel Merida ESP

ATP Maia
Andres Santamarta Roig
15
2
Daniel Merida [5]
0
5
Mostra dettagli

Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP vs Inigo Cervantes ESP / David Pichler AUT

Il match deve ancora iniziare





Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 09:30
Jan Kumstat CZE vs Michael Geerts BEL
ATP Athens
Jan Kumstat
6
1
Michael Geerts
7
6
Vincitore: Geerts
Mostra dettagli

Arthur Fery GBR vs Rudolf Molleker GER

ATP Athens
Arthur Fery [1]
0
4
Rudolf Molleker
0
0
Vincitore: Fery
Mostra dettagli

Jeffrey Chuan En Hsu TPE / Dimitris Sakellaridis GRE vs Alberto Barroso Campos ESP / Michael Geerts BEL

ATP Athens
Jeffrey Chuan En Hsu / Dimitris Sakellaridis
15
2
3
Alberto Barroso Campos / Michael Geerts [2]
30
6
5
Mostra dettagli



Court K1 – ore 09:30
Enrico Dalla Valle ITA vs Eliakim Coulibaly CIV

ATP Athens
Enrico Dalla Valle
1
5
Eliakim Coulibaly [5]
6
7
Vincitore: Coulibaly
Mostra dettagli

Scott Duncan GBR / Mark Whitehouse GBR vs Andrin Casanova SUI / Nicolas Parizzia SUI

ATP Athens
Scott Duncan / Mark Whitehouse [1]
6
6
Andrin Casanova / Nicolas Parizzia
7
7
Vincitore: Casanova / Parizzia
Mostra dettagli

Luca Potenza ITA / Augusto Virgili ITA vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

ATP Athens
Luca Potenza / Augusto Virgili
0
4
Erik Grevelius / Adam Heinonen [4]
0
5
Mostra dettagli



Court 5 – ore 09:30
Aleksandr Braynin UKR vs Nikolay Vylegzhanin RUS
ATP Athens
Aleksandr Braynin
4
2
Nikolay Vylegzhanin
6
6
Vincitore: Vylegzhanin
Mostra dettagli

Tom Hands GBR / Harry Wendelken GBR vs Philip Henning RSA / Courtney John Lock ZIM

ATP Athens
Tom Hands / Harry Wendelken [3]
6
6
Philip Henning / Courtney John Lock
4
3
Vincitore: Hands / Wendelken
Mostra dettagli





Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 16:00
Karl Poling USA vs Juan Sebastian Gomez COL
Il match deve ancora iniziare

Alex Martinez ESP vs Nicolas Mejia COL (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Juan Pablo Varillas PER

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA vs Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
David Jorda Sanchis ESP vs Stefan Kozlov USA

Il match deve ancora iniziare

Ryan Dickerson USA / Sebastian Gima ROU vs Samuel Heredia COL / Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Alan Magadan MEX / Karl Poling USA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Thiago Cigarran ARG / Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Luis David Martinez VEN / Cristian Rodriguez COL

Il match deve ancora iniziare





Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – 2° Turno, cemento

09:10 Homberg M. (Ger) 🇩🇪 – Fomin S. (Uzb) 🇺🇿
ATP Manama
Maximilian Homberg
0
6
Sergey Fomin [8]
6
7
Vincitore: Fomin
Mostra dettagli

09:10 Samuel T. (Gbr) 🇬🇧 – Pankin S. (Wrl)

ATP Manama
Toby Samuel
6
6
Semen Pankin
2
1
Vincitore: Samuel
Mostra dettagli

10:30 Basic M. (Bih) 🇧🇦 – Erhard M. (Fra) 🇫🇷

ATP Manama
Mirza Basic
6
6
Mathys Erhard [4]
4
3
Vincitore: Basic
Mostra dettagli

12:00 Brunclik P. (Cze) 🇨🇿 – Xilas I. (Gre) 🇬🇷

ATP Manama
Petr Brunclik [6]
6
6
Ioannis Xilas
2
1
Vincitore: Brunclik
Mostra dettagli





Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – 2° turno, cemento

Centre Court – ore 02:30
Rinky Hijikata AUS vs Tai Sach AUS
ATP Playford
Tai Sach
3
2
Rinky Hijikata [2]
6
6
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli

Carl Emil Overbeck DEN vs Jason Kubler AUS

ATP Playford
Jason Kubler [5]
0
3
1
Carl Emil Overbeck
0
6
3
Vincitore: Overbeck
Mostra dettagli

Alex Bolt AUS vs Pavle Marinkov AUS (Non prima 05:20)

ATP Playford
Pavle Marinkov
3
5
Alex Bolt [4]
6
7
Vincitore: Bolt
Mostra dettagli

Jake Delaney AUS / Li Tu AUS vs Finn Bass GBR / Ajeet Rai NZL

ATP Playford
Jake Delaney / Li Tu
6
6
Finn Bass / Ajeet Rai [4]
4
4
Vincitore: Delaney / Tu
Mostra dettagli



Court 2 – ore 02:30
James McCabe AUS vs Marc Polmans AUS

ATP Playford
James McCabe [6]
6
7
Marc Polmans
2
6
Vincitore: McCabe
Mostra dettagli

Calum Puttergill AUS / Dane Sweeny AUS vs Masamichi Imamura JPN / Ryuki Matsuda JPN

ATP Playford
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda [3]
7
5
6
Calum Puttergill / Dane Sweeny
6
7
10
Vincitore: Puttergill / Sweeny
Mostra dettagli

Shinji Hazawa JPN / Taisei Ichikawa JPN vs Ethan Cook AUS / Emile Hudd GBR

ATP Playford
Ethan Cook / Emile Hudd
3
6
10
Shinji Hazawa / Taisei Ichikawa
6
4
12
Vincitore: Hazawa / Ichikawa
Mostra dettagli

Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Joshua Charlton AUS / Carl Emil Overbeck DEN

ATP Playford
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
6
6
Joshua Charlton / Carl Emil Overbeck
4
4
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Mostra dettagli





Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – 2° Turno, cemento

Aqeel Khan Center Court – ore 07:00
Denis Yevseyev KAZ vs Muzammil Murtaza PAK
ATP Islamabad
Denis Yevseyev [4]
6
6
Muzammil Murtaza
1
0
Vincitore: Yevseyev
Mostra dettagli

Elias Ymer SWE vs Dragos Nicolae Cazacu ROU (Non prima 09:00)

ATP Islamabad
Elias Ymer [1]
6
6
Dragos Nicolae Cazacu
3
1
Vincitore: Ymer
Mostra dettagli

Muzammil Murtaza PAK / Aisam-Ul-Haq Qureshi PAK vs Johan Nikles SUI / Vadym Ursu UKR (Non prima 11:30)

ATP Islamabad
Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi
6
6
10
Johan Nikles / Vadym Ursu [2]
3
7
7
Vincitore: Murtaza / Qureshi
Mostra dettagli

Dragos Nicolae Cazacu ROU / Gokberk Saritas TUR vs Nikita Bilozertsev UKR / Preston Brown USA

ATP Islamabad
Dragos Nicolae Cazacu / Gokberk Saritas [1]
5
6
11
Nikita Bilozertsev / Preston Brown
7
4
13
Vincitore: Bilozertsev / Brown
Mostra dettagli



Court 1 – ore 07:00
Johan Nikles SUI vs Leo Borg SWE

ATP Islamabad
Johan Nikles
6
2
7
Leo Borg [7]
4
6
5
Vincitore: Nikles
Mostra dettagli

Gian Luca Tanner SUI vs Mert Alkaya TUR

ATP Islamabad
Gian Luca Tanner
7
3
4
Mert Alkaya [6]
5
6
6
Vincitore: Alkaya
Mostra dettagli

Dominik Palan CZE / Denis Yevseyev KAZ vs Dinko Dinev BUL / Matthias Ujvary AUT

ATP Islamabad
Dominik Palan / Denis Yevseyev [4]
6
6
Dinko Dinev / Matthias Ujvary
4
2
Vincitore: Palan / Yevseyev
Mostra dettagli

Zach Stephens GBR / Gian Luca Tanner SUI vs Mert Alkaya TUR / Alp Horoz TUR

ATP Islamabad
Zach Stephens / Gian Luca Tanner
5
3
Mert Alkaya / Alp Horoz [3]
7
6
Vincitore: Alkaya / Horoz
Mostra dettagli





Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – 2° Turno, cemento

15:00 Ayeni A. (Usa) 🇺🇸 – Kicker N. (Arg) 🇦🇷
ATP Temuco
Alafia Ayeni
0
1
Nicolas Kicker [6]
0
2
Mostra dettagli

17:00 Cerundolo J. M. (Arg) 🇦🇷 – Negritu Ch. (Ger) 🇩🇪

Il match deve ancora iniziare

18:30 Diaz Acosta F. (Arg) 🇦🇷 – Ribeiro E. (Bra) 🇧🇷

Il match deve ancora iniziare

20:00 Nunez D. A. (Chi) 🇨🇱 – Gomez F. A. (Arg) 🇦🇷

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

Andrea Sonego 27-11-2025 11:58

Pesante sconfitta per il mio idolo: il MURTAZA!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!