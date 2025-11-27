Temuco 100 | Hard | $160000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 27 Novembre 2025
27/11/2025 08:25 Nessun commento
CH Athens – Hard
R16 Dalla Valle – Coulibaly Inizio 09:30
ATP Athens
Enrico Dalla Valle
1
5
Eliakim Coulibaly [5]
6
7
Vincitore: Coulibaly
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
5-7
E. Coulibaly
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
5-6 → 5-7
E. Dalla Valle
0-15
0-30
15-30
0-30
15-40
5-5 → 5-6
E. Coulibaly
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
E. Dalla Valle
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
E. Coulibaly
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
E. Dalla Valle
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
E. Coulibaly
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
E. Coulibaly
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
E. Dalla Valle
15-0
30-0
40-0
40-15
0-2 → 1-2
E. Coulibaly
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
E. Dalla Valle
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
E. Coulibaly
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
E. Coulibaly
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-3 → 1-4
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
E. Coulibaly
15-0
30-0
40-0
ace
ace
1-1 → 1-2
E. Dalla Valle
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
E. Coulibaly
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
QF Potenza /Virgili – Grevelius /Heinonen TBA
ATP Athens
Luca Potenza / Augusto Virgili•
0
4
Erik Grevelius / Adam Heinonen [4]
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Potenza / Virgili
4-5
E. Grevelius / Heinonen
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
L. Potenza / Virgili
15-0
30-0
30-15
40-15
3-4 → 4-4
E. Grevelius / Heinonen
15-0
30-0
30-15
40-15
3-3 → 3-4
L. Potenza / Virgili
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
df
3-2 → 3-3
E. Grevelius / Heinonen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
ace
3-1 → 3-2
L. Potenza / Virgili
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-1 → 3-1
E. Grevelius / Heinonen
15-0
30-0
40-0
2-0 → 2-1
L. Potenza / Virgili
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
E. Grevelius / Heinonen
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 1-0
CH Maia – indoor terra
R16 Giustino – Martin Inizio 12:00
ATP Maia
Lorenzo Giustino [7]
0
4
4
Andrej Martin•
0
6
3
Vincitore: Martin
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Martin
4-3
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Martin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 3-2
A. Martin
0-15
0-30
15-30
15-40
1-2 → 2-2
L. Giustino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
A. Martin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
L. Giustino
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
A. Martin
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
4-5 → 4-6
L. Giustino
30-40
0-15
15-15
30-15
40-15
3-5 → 4-5
A. Martin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
L. Giustino
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
A. Martin
0-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Giustino
15-0
30-0
1-3 → 2-3
A. Martin
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-2 → 1-3
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Martin
0-15
0-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
L. Giustino
0-15
0-30
0-40
15-40
df
0-0 → 0-1
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit