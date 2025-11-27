Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 27 Novembre 2025

27/11/2025 08:25 Nessun commento
Lorenzo Giustino nella foto
GRE CH Athens – Hard
R16 Dalla Valle ITA – Coulibaly CIV Inizio 09:30

ATP Athens
Enrico Dalla Valle
1
5
Eliakim Coulibaly [5]
6
7
Vincitore: Coulibaly
QF Potenza ITA/Virgili ITA – Grevelius SWE/Heinonen SWE TBA

ATP Athens
Luca Potenza / Augusto Virgili
0
4
Erik Grevelius / Adam Heinonen [4]
0
5
POR CH Maia – indoor terra
R16 Giustino ITA – Martin SVK Inizio 12:00

ATP Maia
Lorenzo Giustino [7]
0
4
4
Andrej Martin
0
6
3
Vincitore: Martin
