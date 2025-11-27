Fonseca si ritira dalle Next Gen ATP Finals 2025: Mensik qualificato per la seconda volta

Le Next Gen ATP Finals 2025 perdono uno dei nomi più attesi: Joao Fonseca, campione in carica, non sarà presente all’evento in programma dal 17 al 21 dicembre a Jeddah.

Il brasiliano si è ufficialmente ritirato a causa di un infortunio riportato nel finale di stagione. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, Fonseca sta ancora completando il percorso di recupero e non potrà competere al massimo livello. La ATP gli ha augurato una pronta guarigione in vista del 2026.

La sua assenza apre le porte a un ritorno di grande interesse: Jakub Mensik, protagonista di un 2025 memorabile, si qualifica per la seconda volta al torneo dedicato ai migliori Under 21 del circuito.

Mensik: “Sono super felice di tornare alle Next Gen”

Il giovane ceco ha espresso tutto il suo entusiasmo dopo la conferma ufficiale:

“Sono super felice e super emozionato di qualificarmi alle Next Gen ATP Finals per la seconda volta. È stato un anno davvero speciale per me, ho vinto il mio primo titolo ATP nel Masters 1000 di Miami e chiudere la stagione in Top 20 lo rende ancora più bello. Non vedo l’ora di vedervi a dicembre a Jeddah.”

Mensik, oggi 20enne, è stato uno dei protagonisti assoluti del 2025. In primavera ha scritto una pagina di storia al Masters 1000 di Miami, dove — a 19 anni — ha sconfitto Novak Djokovic in finale, diventando il secondo campione più giovane del torneo dopo Carlos Alcaraz. È stato inoltre solo il quinto teenager capace di battere Djokovic nel circuito ATP.

Una stagione da incorniciare

Il 2025 di Jakub Mensik è stato ricchissimo di risultati:

Ha raggiunto il suo best ranking con il n.16 del mondo in agosto.

Ha raccolto quattro vittorie contro Top 10, tra cui Draper, Fritz e Djokovic a Miami, e Ruud agli Australian Open.

Ha centrato i quarti di finale a Madrid, e gli ottavi a Roma.

Ha raggiunto i quarti anche a Brisbane, Auckland, Eastbourne e Pechino.

Un percorso di crescita continuo che lo porta alle Next Gen da uno dei favoriti più credibili del torneo.





