Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – 1° Turno, terra battuta (al coperto)

12:10 Cadenasso G. (Ita) 🇮🇹 – Merida Aguilar D. (Esp) 🇪🇸

12:10 Kolar Z. (Cze) 🇨🇿 – Damas M. (Esp) 🇪🇸



ATP Maia Zdenek Kolar [8] Zdenek Kolar [8] 2* 6 Miguel Damas Miguel Damas 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 6-6 Z. Kolar 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Damas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 M. Damas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 M. Damas 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Damas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Damas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Damas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

14:00 Santamarta Roig A. (Esp) 🇪🇸 – Rocha F. (Por) 🇵🇹



15:30 Jianu F. C. (Rou) 🇷🇴 – Faria J. (Por) 🇵🇹



17:00 Choinski J. (Gbr) 🇬🇧 – Ferreira Silva F. (Por) 🇵🇹 2T



12:10 Teixeira J. 🇵🇹 / Valdoleiros G. 🇵🇹 – Mansilla Diez M. 🇪🇸 / Pujol Navarro B. 🇪🇸



ATP Maia Joao Teixeira / Guilherme Valdoleiros Joao Teixeira / Guilherme Valdoleiros 40 4 1 Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro • Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Mansilla Diez / Pujol Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 J. Teixeira / Valdoleiros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Mansilla Diez / Pujol Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Teixeira / Valdoleiros 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Mansilla Diez / Pujol Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Teixeira / Valdoleiros 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Mansilla Diez / Pujol Navarro 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Teixeira / Valdoleiros 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Mansilla Diez / Pujol Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Teixeira / Valdoleiros 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Mansilla Diez / Pujol Navarro 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 J. Teixeira / Valdoleiros 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Mansilla Diez / Pujol Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Teixeira / Valdoleiros 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

13:30 Barnat J. 🇵🇱 / Duda F. 🇵🇱 – Blancaneaux G. 🇫🇷 / Martin A. 🇫🇷



13:30 Donski A. 🇧🇬 / Pereira T. 🇵🇹 – Poljak D. 🇭🇷 / Vega Hernandez D. 🇪🇸



15:00 Cacao T. 🇵🇹 / Torres T. 🇵🇹 – Drzewiecki K. 🇵🇱 / Matuszewski P. 🇵🇱



16:30 Latinovic S. 🇷🇸 / Pieczonka F. 🇩🇪 – Sabanov I. 🇷🇸 / Sabanov M. 🇷🇸



16:30 Liutarevich I. 🇧🇾 / Ricca G. 🇮🇹 – Cervantes I. 🇪🇸 / Pichler D. 🇦🇹



Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – 2° Turno, cemento

ATP Athens Menelaos Efstathiou • Menelaos Efstathiou 40 2 4 Sergio Callejon Hernando Sergio Callejon Hernando 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Efstathiou 15-0 30-0 40-0 4-3 S. Callejon Hernando 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Efstathiou 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Callejon Hernando 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Efstathiou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 2-2 S. Callejon Hernando 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Efstathiou 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Callejon Hernando 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Efstathiou 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 S. Callejon Hernando 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-5 → 2-5 M. Efstathiou 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 S. Callejon Hernando 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Efstathiou 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 S. Callejon Hernando 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Efstathiou 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Callejon Hernando 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Menelaos Efstathiouvs Sergio Callejon Hernando

Andrin Casanova / Nicolas Parizzia vs Filippos Astreinidis / Pavlos Tsitsipas



ATP Athens Andrin Casanova / Nicolas Parizzia Andrin Casanova / Nicolas Parizzia 6 6 Filippos Astreinidis / Pavlos Tsitsipas Filippos Astreinidis / Pavlos Tsitsipas 1 3 Vincitore: Casanova / Parizzia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Casanova / Parizzia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 F. Astreinidis / Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 A. Casanova / Parizzia 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Astreinidis / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Casanova / Parizzia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Astreinidis / Tsitsipas 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Casanova / Parizzia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 F. Astreinidis / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Casanova / Parizzia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Astreinidis / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 A. Casanova / Parizzia 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 F. Astreinidis / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 4-1 A. Casanova / Parizzia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 4-0 F. Astreinidis / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-0 → 3-0 A. Casanova / Parizzia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 F. Astreinidis / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

Sergio Callejon Hernando / Nikolay Vylegzhanin vs Jeffrey Chuan En Hsu / Dimitris Sakellaridis



Giles Hussey / James Story vs Erik Grevelius / Adam Heinonen



Court K1 – ore 10:30

Alberto Barroso Campos vs Michele Ribecai



ATP Athens Alberto Barroso Campos Alberto Barroso Campos 6 3 6 Michele Ribecai Michele Ribecai 1 6 1 Vincitore: Barroso Campos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Barroso Campos 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Ribecai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 A. Barroso Campos 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 M. Ribecai 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 A. Barroso Campos 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Ribecai 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Barroso Campos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Ribecai 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Barroso Campos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Ribecai 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Barroso Campos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Ribecai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Barroso Campos 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Ribecai 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Barroso Campos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Ribecai 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Barroso Campos 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Ribecai 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 A. Barroso Campos 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 M. Ribecai 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Barroso Campos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Ribecai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Barroso Campos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Aleksandr Braynin / Markos Kalovelonis vs Luca Potenza / Augusto Virgili



Dimitris Azoidis / Henri Haupt vs Alberto Barroso Campos / Michael Geerts



Court 5 – ore 10:30

Philip Henning vs James Story



ATP Athens Philip Henning [7] Philip Henning [7] 7 6 James Story James Story 6 3 Vincitore: Henning Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Henning 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Story 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 P. Henning 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Story 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 P. Henning 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Story 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 P. Henning 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Story 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 P. Henning 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 P. Henning 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Story 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Henning 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Story 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Henning 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 J. Story 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-3 → 4-3 P. Henning 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Story 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Henning 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Story 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 P. Henning 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Story 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Oleg Prihodko vs Sandro Kopp



ATP Athens Oleg Prihodko Oleg Prihodko 0 1 Sandro Kopp [2] Sandro Kopp [2] 6 6 Vincitore: Kopp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 O. Prihodko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 S. Kopp 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 O. Prihodko 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 S. Kopp 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-3 → 0-4 O. Prihodko 0-15 df 0-30 df 0-40 0-2 → 0-3 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 O. Prihodko 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 S. Kopp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 O. Prihodko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 O. Prihodko 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-2 → 0-3 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 O. Prihodko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Philip Henning / Courtney John Lock vs Jan Jermar / Jan Kumstat



Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – 2° Turno, terra battuta

Juan Pablo Ficovichvs Tristan McCormick

Nicolas Barrientos vs Alex Hernandez



Murkel Dellien vs Peter Bertran (Non prima 20:00)



Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay vs Juan Jose Bianchi / Brandon Perez



Court 1 – ore 17:00

Mateus Alves vs Jody Maginley



Maxwell Mckennon vs Facundo Mena



Juan Sebastian Gomez / Johan Alexander Rodriguez vs Alan Magadan / Karl Poling (Non prima 20:00)



Alex Hernandez / Manuel Sanchez vs Luis David Martinez / Cristian Rodriguez



Gonzalo Escobarvs Miguel Reyes-Varela

Ryan Dickerson / Sebastian Gima vs Juan Sebastian Osorio / Salvador Price



Valentin Basel / Franco Ribero vs Tristan McCormick / Paulo Andre Saraiva Dos Santos (Non prima 20:00)



Thiago Cigarran / Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Alex Martinez / Maxwell Mckennon



Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – 1°- 2° Turno, cemento

ATP Manama Hazem Naw Hazem Naw 4 4 Ioannis Xilas Ioannis Xilas 6 6 Vincitore: Xilas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Xilas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Naw 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 I. Xilas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 H. Naw 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 3-4 I. Xilas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Naw 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. Xilas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 H. Naw 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 I. Xilas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Naw 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Xilas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Naw 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 I. Xilas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 H. Naw 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4

Naw H. (Syr) 🇸🇾 – Xilas I. (Gre) 🇬🇷

Vasa E. (Fin) 🇫🇮 – Simakin I. (Wrl)



ATP Manama Eero Vasa Eero Vasa 4 1 Ilia Simakin [2] Ilia Simakin [2] 6 6 Vincitore: Simakin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 I. Simakin 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-5 → 1-6 E. Vasa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 I. Simakin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 E. Vasa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 I. Simakin 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 E. Vasa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 I. Simakin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Vasa 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 I. Simakin 30-30 40-30 4-4 → 4-5

Sinclair C. (Nmi) 🇲🇵 – Samuel T. (Gbr) 🇬🇧



ATP Manama Colin Sinclair Colin Sinclair 3 0 Toby Samuel Toby Samuel 6 6 Vincitore: Samuel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 T. Samuel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 C. Sinclair 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-4 → 0-5 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 C. Sinclair 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Sinclair 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5

09:30 Melnic V. (Rou) 🇷🇴 – Marrero Curbelo I. (Esp) 🇪🇸



ATP Manama Vladislav Melnic Vladislav Melnic 6 6 1 Ivan Marrero Curbelo Ivan Marrero Curbelo 3 7 6 Vincitore: Marrero Curbelo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 V. Melnic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 1-5 → 1-6 I. Marrero Curbelo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 V. Melnic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 V. Melnic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 V. Melnic 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* df 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 V. Melnic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 6-5 → 6-6 I. Marrero Curbelo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 V. Melnic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Marrero Curbelo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 V. Melnic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Melnic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 V. Melnic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 V. Melnic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Marrero Curbelo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Melnic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 V. Melnic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 I. Marrero Curbelo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 V. Melnic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Melnic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 I. Marrero Curbelo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 V. Melnic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

09:30 Zakaria F. (Egy) 🇪🇬 – Bobichon M. (Fra) 🇫🇷



ATP Manama Fares Zakaria Fares Zakaria 3 2 Matisse Bobichon Matisse Bobichon 6 6 Vincitore: Bobichon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Bobichon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 F. Zakaria 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 M. Bobichon 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Zakaria 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Bobichon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Zakaria 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Bobichon 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Zakaria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Bobichon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. Zakaria 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Bobichon 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Zakaria 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 M. Bobichon 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 F. Zakaria 0-15 0-30 df 0-40 15-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Bobichon 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Zakaria 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Bobichon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

11:00 Ritschard A. (Sui) 🇨🇭 – Kellovsky D. (Cze) 🇨🇿



ATP Manama Alexander Ritschard Alexander Ritschard 40 3 6 2 Dominik Kellovsky • Dominik Kellovsky 40 6 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Kellovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 A. Ritschard 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Kellovsky 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Ritschard 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Kellovsky 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 A. Ritschard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 D. Kellovsky 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 3-1 → 4-1 A. Ritschard 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Kellovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Ritschard 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Kellovsky 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Ritschard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Kellovsky 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Ritschard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Kellovsky 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Ritschard 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Kellovsky 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Ritschard 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Kellovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Ritschard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – 2° turno, cemento

ATP Playford James Duckworth [1] James Duckworth [1] 6 6 Karan Singh Karan Singh 4 1 Vincitore: Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Singh 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 K. Singh 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 3-1 K. Singh 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Singh 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 5-4 → 6-4 K. Singh 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Singh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 K. Singh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Duckworth 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Singh 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Singh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

James Duckworthvs Karan Singh

Philip Sekulic vs Bernard Tomic



ATP Playford Bernard Tomic [3] Bernard Tomic [3] 6 6 4 Philip Sekulic Philip Sekulic 3 7 6 Vincitore: Sekulic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Tomic 15-0 30-0 30-30 30-40 4-5 → 4-6 P. Sekulic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 P. Sekulic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 4-2 → 4-3 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 P. Sekulic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 B. Tomic 15-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 B. Tomic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 1-0 → 2-0 P. Sekulic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* df 4-6* 6-6 → 6-7 P. Sekulic 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Tomic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Tomic 15-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 P. Sekulic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Sekulic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-3 → 6-3 B. Tomic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 5-3 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Sekulic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Tomic 15-0 ace 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 P. Sekulic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Rio Noguchi vs Hiroki Moriya



ATP Playford Hiroki Moriya Hiroki Moriya 4 4 Rio Noguchi [8] Rio Noguchi [8] 6 6 Vincitore: Noguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Noguchi 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Noguchi 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 H. Moriya 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-3 → 3-4 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Noguchi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 H. Moriya 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Kokoro Isomura / Hikaru Shiraishi



ATP Playford Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1] Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1] 6 6 Kokoro Isomura / Hikaru Shiraishi Kokoro Isomura / Hikaru Shiraishi 1 4 Vincitore: Chandrasekar / Stalder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-4 → 6-4 K. Isomura / Shiraishi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 K. Isomura / Shiraishi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Isomura / Shiraishi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Isomura / Shiraishi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Isomura / Shiraishi 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 5-1 → 6-1 K. Isomura / Shiraishi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 4-1 → 5-1 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 K. Isomura / Shiraishi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Chandrasekar / Stalder 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 K. Isomura / Shiraishi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 02:30

Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda vs Tai Sach / Naoki Tajima



ATP Playford Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda [3] Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda [3] 1 6 17 Tai Sach / Naoki Tajima Tai Sach / Naoki Tajima 6 0 15 Vincitore: Imamura / Matsuda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 17-15 T. Sach / Tajima 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 df 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 7-8 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 11-12 12-12 12-13 13-13 13-14 14-14 15-14 15-15 15-16 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Imamura / Matsuda 15-0 40-0 5-0 → 6-0 T. Sach / Tajima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-0 → 5-0 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 T. Sach / Tajima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df df 2-0 → 3-0 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Sach / Tajima 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Imamura / Matsuda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 T. Sach / Tajima 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-4 → 1-5 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 T. Sach / Tajima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 M. Imamura / Matsuda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 T. Sach / Tajima 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. Imamura / Matsuda 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Finn Bass / Ajeet Rai vs Blake Bayldon / Brandon Walkin



ATP Playford Blake Bayldon / Brandon Walkin Blake Bayldon / Brandon Walkin 7 6 5 Finn Bass / Ajeet Rai [4] Finn Bass / Ajeet Rai [4] 6 7 10 Vincitore: Bass / Rai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 F. Bass / Rai 1-0 df 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 8-5 9-5 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 ace 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 B. Bayldon / Walkin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Bass / Rai 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Bayldon / Walkin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Bass / Rai 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 B. Bayldon / Walkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 F. Bass / Rai 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 B. Bayldon / Walkin 15-0 15-15 30-15 30-30 2-3 → 3-3 F. Bass / Rai 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Bass / Rai 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Bayldon / Walkin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Bass / Rai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Bass / Rai 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Bass / Rai 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 F. Bass / Rai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 B. Bayldon / Walkin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 F. Bass / Rai 0-15 15-15 30-15 40-30 4-1 → 4-2 B. Bayldon / Walkin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Bass / Rai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 2-1 → 3-1 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Bass / Rai 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Ethan Cook / Emile Hudd vs Takuya Kumasaka / Karan Singh (Non prima 05:00)



ATP Playford Ethan Cook / Emile Hudd Ethan Cook / Emile Hudd 6 6 Takuya Kumasaka / Karan Singh Takuya Kumasaka / Karan Singh 1 2 Vincitore: Cook / Hudd Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Cook / Hudd 15-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 T. Kumasaka / Singh 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 E. Cook / Hudd 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 4-2 T. Kumasaka / Singh 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 E. Cook / Hudd 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Kumasaka / Singh 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 E. Cook / Hudd 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Kumasaka / Singh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Cook / Hudd 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 T. Kumasaka / Singh 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 E. Cook / Hudd 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 T. Kumasaka / Singh 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 E. Cook / Hudd 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Kumasaka / Singh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 E. Cook / Hudd 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 05:00

Dane Sweeny vs Hikaru Shiraishi



ATP Playford Hikaru Shiraishi Hikaru Shiraishi 2 4 Dane Sweeny [7] Dane Sweeny [7] 6 6 Vincitore: Sweeny Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Sweeny 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Shiraishi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Sweeny 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 H. Shiraishi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-3 → 2-4 H. Shiraishi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 H. Shiraishi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Shiraishi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 2-6 H. Shiraishi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Shiraishi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Sweeny 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 2-2 H. Shiraishi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Shiraishi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Joshua Charlton / Carl Emil Overbeck vs Daniel Jovanovski / Philip Sekulic (Non prima 08:00)



ATP Playford Joshua Charlton / Carl Emil Overbeck Joshua Charlton / Carl Emil Overbeck 6 6 Daniel Jovanovski / Philip Sekulic Daniel Jovanovski / Philip Sekulic 4 4 Vincitore: Charlton / Overbeck Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Charlton / Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 D. Jovanovski / Sekulic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 J. Charlton / Emil Overbeck 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Jovanovski / Sekulic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Charlton / Emil Overbeck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Jovanovski / Sekulic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Charlton / Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 ace 1-2 → 2-2 D. Jovanovski / Sekulic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Charlton / Emil Overbeck 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 D. Jovanovski / Sekulic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Charlton / Emil Overbeck 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Jovanovski / Sekulic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Charlton / Emil Overbeck 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Jovanovski / Sekulic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Charlton / Emil Overbeck 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 D. Jovanovski / Sekulic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 J. Charlton / Emil Overbeck 0-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 D. Jovanovski / Sekulic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Charlton / Emil Overbeck 0-15 15-30 30-40 df 0-1 → 0-2 D. Jovanovski / Sekulic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – 2° Turno, cemento

ATP Islamabad Vadym Ursu [5] Vadym Ursu [5] 6 6 Timofei Derepasko Timofei Derepasko 2 1 Vincitore: Ursu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 V. Ursu 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 T. Derepasko 0-15 15-30 30-40 df ace 4-1 → 5-1 V. Ursu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Derepasko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 V. Ursu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Derepasko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 V. Ursu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Derepasko 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 V. Ursu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 T. Derepasko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 V. Ursu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 4-1 T. Derepasko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 V. Ursu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Derepasko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 V. Ursu 15-0 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Vadym Ursuvs Timofei Derepasko

Dinko Dinev vs Jay Clarke



ATP Islamabad Dinko Dinev Dinko Dinev 2 7 2 Jay Clarke [2] Jay Clarke [2] 6 6 6 Vincitore: Clarke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Dinev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Dinev 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Dinev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-2 → 1-3 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 ace 1-1 → 1-2 D. Dinev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Clarke 15-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 J. Clarke 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 D. Dinev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Dinev 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 5-4 J. Clarke 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 5-3 D. Dinev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Dinev 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 3-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tiebreak 0-0

Timofei Derepasko / Ivan Gretskiy vs Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi (Non prima 11:00)



ATP Islamabad Timofei Derepasko / Ivan Gretskiy Timofei Derepasko / Ivan Gretskiy 7 5 6 Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi 6 7 10 Vincitore: Murtaza / Qureshi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 T. Derepasko / Gretskiy 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Murtaza / Qureshi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 T. Derepasko / Gretskiy 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Murtaza / Qureshi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 T. Derepasko / Gretskiy 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Murtaza / Qureshi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 T. Derepasko / Gretskiy 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 M. Murtaza / Qureshi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Derepasko / Gretskiy 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 M. Murtaza / Qureshi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Derepasko / Gretskiy 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 M. Murtaza / Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Derepasko / Gretskiy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 df 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 T. Derepasko / Gretskiy 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Murtaza / Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 T. Derepasko / Gretskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 M. Murtaza / Qureshi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Derepasko / Gretskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Murtaza / Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Derepasko / Gretskiy 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Murtaza / Qureshi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 T. Derepasko / Gretskiy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 M. Murtaza / Qureshi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 T. Derepasko / Gretskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Murtaza / Qureshi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 07:00

Dominik Palan vs Leonardo Borrelli



ATP Islamabad Dominik Palan [8] Dominik Palan [8] 7 6 Leonardo Borrelli Leonardo Borrelli 6 4 Vincitore: Palan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Borrelli 0-15 0-30 df 0-40 5-4 → 6-4 D. Palan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Borrelli 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Palan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Borrelli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Palan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Borrelli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 D. Palan 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 L. Borrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Palan 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* df 3*-2 3*-3 df 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* ace 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 D. Palan 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Borrelli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 D. Palan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Borrelli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 D. Palan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Borrelli 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 D. Palan 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Borrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 D. Palan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Borrelli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Palan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Borrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Zach Stephens vs Nikita Bilozertsev



ATP Islamabad Zach Stephens • Zach Stephens 0 4 7 5 Nikita Bilozertsev Nikita Bilozertsev 0 6 6 0 Vincitore: Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Z. Stephens 5-0 N. Bilozertsev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 4-0 → 5-0 Z. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-0 → 4-0 N. Bilozertsev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Z. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 N. Bilozertsev 2-6 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 15-40* 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 N. Bilozertsev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Z. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 N. Bilozertsev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Z. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Bilozertsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df ace 4-3 → 4-4 Z. Stephens 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Bilozertsev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 Z. Stephens 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Bilozertsev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 Z. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Bilozertsev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df df 0-1 → 1-1 Z. Stephens 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Dominik Palan / Denis Yevseyev vs Lawrence Bataljin / Leonardo Borrelli (Non prima 10:45)



ATP Islamabad Dominik Palan / Denis Yevseyev [4] Dominik Palan / Denis Yevseyev [4] 7 6 Lawrence Bataljin / Leonardo Borrelli Lawrence Bataljin / Leonardo Borrelli 5 3 Vincitore: Palan / Yevseyev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Palan / Yevseyev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Bataljin / Borrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 D. Palan / Yevseyev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Bataljin / Borrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 D. Palan / Yevseyev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Bataljin / Borrelli 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Palan / Yevseyev 0-15 15-15 15-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Bataljin / Borrelli 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 D. Palan / Yevseyev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Bataljin / Borrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 D. Palan / Yevseyev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Bataljin / Borrelli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 5-4 → 5-5 D. Palan / Yevseyev 15-0 15-15 15-30 30-30 4-4 → 5-4 L. Bataljin / Borrelli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Palan / Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Bataljin / Borrelli 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Palan / Yevseyev 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Bataljin / Borrelli 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Palan / Yevseyev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Bataljin / Borrelli 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 D. Palan / Yevseyev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

Zach Stephens / Gian Luca Tanner vs Alexey Aleshchev / Adrian Arcon



ATP Islamabad Zach Stephens / Gian Luca Tanner • Zach Stephens / Gian Luca Tanner 40 5 Alexey Aleshchev / Adrian Arcon Alexey Aleshchev / Adrian Arcon 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Z. Stephens / Luca Tanner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 5-2 A. Aleshchev / Arcon 0-15 0-30 0-40 df df 4-2 → 5-2 Z. Stephens / Luca Tanner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Aleshchev / Arcon 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Z. Stephens / Luca Tanner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 A. Aleshchev / Arcon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Z. Stephens / Luca Tanner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Aleshchev / Arcon 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – 2° Turno, cemento

15:00 Kuhar M. (Usa) 🇺🇸 – Zarate C. M. (Arg) 🇦🇷

15:00 La Serna J. M. (Arg) 🇦🇷 – Ratti L. (Arg) 🇦🇷



16:30 Midon L. (Arg) 🇦🇷 – Kirchheimer S. (Usa) 🇺🇸



16:30 Prado Angelo J. C. (Bol) 🇧🇴 – Villanueva G. (Arg) 🇦🇷



