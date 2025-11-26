Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Gianluca Cadenasso nella foto
Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – 1° Turno, terra battuta (al coperto)
12:10 Cadenasso G. (Ita) 🇮🇹 – Merida Aguilar D. (Esp) 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
12:10 Kolar Z. (Cze) 🇨🇿 – Damas M. (Esp) 🇪🇸
ATP Maia
Zdenek Kolar [8]
2*
6
Miguel Damas
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
Z. Kolar
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. Damas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Z. Kolar
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
M. Damas
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Z. Kolar
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Damas
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
14:00 Santamarta Roig A. (Esp) 🇪🇸 – Rocha F. (Por) 🇵🇹
Il match deve ancora iniziare
15:30 Jianu F. C. (Rou) 🇷🇴 – Faria J. (Por) 🇵🇹
Il match deve ancora iniziare
17:00 Choinski J. (Gbr) 🇬🇧 – Ferreira Silva F. (Por) 🇵🇹 2T
Il match deve ancora iniziare
12:10 Teixeira J. 🇵🇹 / Valdoleiros G. 🇵🇹 – Mansilla Diez M. 🇪🇸 / Pujol Navarro B. 🇪🇸
ATP Maia
Joao Teixeira / Guilherme Valdoleiros
40
4
1
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro•
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
J. Teixeira / Valdoleiros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
0-1 → 0-2
J. Teixeira / Valdoleiros
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
4-5 → 4-6
J. Teixeira / Valdoleiros
3-5 → 4-5
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-4 → 3-5
J. Teixeira / Valdoleiros
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
2-3 → 2-4
J. Teixeira / Valdoleiros
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 1-3
J. Teixeira / Valdoleiros
0-2 → 1-2
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
J. Teixeira / Valdoleiros
0-0 → 0-1
13:30 Barnat J. 🇵🇱 / Duda F. 🇵🇱 – Blancaneaux G. 🇫🇷 / Martin A. 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
13:30 Donski A. 🇧🇬 / Pereira T. 🇵🇹 – Poljak D. 🇭🇷 / Vega Hernandez D. 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
15:00 Cacao T. 🇵🇹 / Torres T. 🇵🇹 – Drzewiecki K. 🇵🇱 / Matuszewski P. 🇵🇱
Il match deve ancora iniziare
16:30 Latinovic S. 🇷🇸 / Pieczonka F. 🇩🇪 – Sabanov I. 🇷🇸 / Sabanov M. 🇷🇸
Il match deve ancora iniziare
16:30 Liutarevich I. 🇧🇾 / Ricca G. 🇮🇹 – Cervantes I. 🇪🇸 / Pichler D. 🇦🇹
Il match deve ancora iniziare
Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 10:30
Menelaos Efstathiou
vs Sergio Callejon Hernando
ATP Athens
Menelaos Efstathiou•
40
2
4
Sergio Callejon Hernando
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Callejon Hernando
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
M. Efstathiou
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
S. Callejon Hernando
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Efstathiou
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-1 → 2-2
S. Callejon Hernando
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Efstathiou
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Efstathiou
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-5 → 2-5
M. Efstathiou
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-4 → 1-5
S. Callejon Hernando
1-3 → 1-4
M. Efstathiou
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
S. Callejon Hernando
1-1 → 1-2
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Andrin Casanova / Nicolas Parizzia vs Filippos Astreinidis / Pavlos Tsitsipas
ATP Athens
Andrin Casanova / Nicolas Parizzia
6
6
Filippos Astreinidis / Pavlos Tsitsipas
1
3
Vincitore: Casanova / Parizzia
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Casanova / Parizzia
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
5-3 → 6-3
F. Astreinidis / Tsitsipas
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
A. Casanova / Parizzia
4-2 → 5-2
F. Astreinidis / Tsitsipas
3-2 → 4-2
A. Casanova / Parizzia
2-2 → 3-2
F. Astreinidis / Tsitsipas
1-2 → 2-2
A. Casanova / Parizzia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
F. Astreinidis / Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Casanova / Parizzia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Astreinidis / Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
A. Casanova / Parizzia
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
F. Astreinidis / Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-0 → 4-1
A. Casanova / Parizzia
3-0 → 4-0
F. Astreinidis / Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-0 → 3-0
A. Casanova / Parizzia
1-0 → 2-0
F. Astreinidis / Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Sergio Callejon Hernando / Nikolay Vylegzhanin vs Jeffrey Chuan En Hsu / Dimitris Sakellaridis
Il match deve ancora iniziare
Giles Hussey / James Story vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Il match deve ancora iniziare
Court K1 – ore 10:30
Alberto Barroso Campos vs Michele Ribecai
ATP Athens
Alberto Barroso Campos
6
3
6
Michele Ribecai
1
6
1
Vincitore: Barroso Campos
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Barroso Campos
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-1 → 6-1
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
A. Barroso Campos
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
4-0 → 5-0
A. Barroso Campos
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Ribecai
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Barroso Campos
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Barroso Campos
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
A. Barroso Campos
2-3 → 3-3
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Barroso Campos
2-1 → 2-2
A. Barroso Campos
0-1 → 1-1
M. Ribecai
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Barroso Campos
5-1 → 6-1
M. Ribecai
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
A. Barroso Campos
4-0 → 5-0
M. Ribecai
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
A. Barroso Campos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Barroso Campos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Aleksandr Braynin / Markos Kalovelonis vs Luca Potenza / Augusto Virgili
Il match deve ancora iniziare
Dimitris Azoidis / Henri Haupt vs Alberto Barroso Campos / Michael Geerts
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 10:30
Philip Henning vs James Story
ATP Athens
Philip Henning [7]
7
6
James Story
6
3
Vincitore: Henning
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Story
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
J. Story
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
P. Henning
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Story
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
P. Henning
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
J. Story
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Story
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
P. Henning
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
P. Henning
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Story
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 1-2
P. Henning
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Oleg Prihodko vs Sandro Kopp
ATP Athens
Oleg Prihodko
0
1
Sandro Kopp [2]
6
6
Vincitore: Kopp
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Prihodko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
S. Kopp
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
O. Prihodko
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
S. Kopp
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kopp
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-5 → 0-6
O. Prihodko
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 0-5
O. Prihodko
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Philip Henning / Courtney John Lock vs Jan Jermar / Jan Kumstat
Il match deve ancora iniziare
Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 17:00
Juan Pablo Ficovich
vs Tristan McCormick
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Barrientos vs Alex Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Murkel Dellien vs Peter Bertran (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay vs Juan Jose Bianchi / Brandon Perez
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Mateus Alves vs Jody Maginley
Il match deve ancora iniziare
Maxwell Mckennon vs Facundo Mena
Il match deve ancora iniziare
Juan Sebastian Gomez / Johan Alexander Rodriguez vs Alan Magadan / Karl Poling (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Alex Hernandez / Manuel Sanchez vs Luis David Martinez / Cristian Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Gonzalo Escobar
vs Miguel Reyes-Varela
Il match deve ancora iniziare
Ryan Dickerson / Sebastian Gima vs Juan Sebastian Osorio / Salvador Price
Il match deve ancora iniziare
Valentin Basel / Franco Ribero vs Tristan McCormick / Paulo Andre Saraiva Dos Santos (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Thiago Cigarran / Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Alex Martinez / Maxwell Mckennon
Il match deve ancora iniziare
Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – 1°- 2° Turno, cemento
Naw H. (Syr) 🇸🇾 – Xilas I. (Gre) 🇬🇷
ATP Manama
Hazem Naw
4
4
Ioannis Xilas
6
6
Vincitore: Xilas
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Xilas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
H. Naw
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-5 → 4-5
H. Naw
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-3 → 3-4
H. Naw
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
I. Xilas
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 2-2
H. Naw
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
I. Xilas
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Xilas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
H. Naw
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
I. Xilas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Vasa E. (Fin) 🇫🇮 – Simakin I. (Wrl)
ATP Manama
Eero Vasa
4
1
Ilia Simakin [2]
6
6
Vincitore: Simakin
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Simakin
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
1-5 → 1-6
E. Vasa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-5 → 1-5
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
E. Vasa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
0-3 → 0-4
E. Vasa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sinclair C. (Nmi) 🇲🇵 – Samuel T. (Gbr) 🇬🇧
ATP Manama
Colin Sinclair
3
0
Toby Samuel
6
6
Vincitore: Samuel
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-5 → 0-6
T. Samuel
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 0-2
C. Sinclair
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Sinclair
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
09:30 Melnic V. (Rou) 🇷🇴 – Marrero Curbelo I. (Esp) 🇪🇸
ATP Manama
Vladislav Melnic
6
6
1
Ivan Marrero Curbelo
3
7
6
Vincitore: Marrero Curbelo
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Melnic
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
1-5 → 1-6
I. Marrero Curbelo
1-4 → 1-5
V. Melnic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
I. Marrero Curbelo
1-2 → 1-3
V. Melnic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
I. Marrero Curbelo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
df
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
V. Melnic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
6-5 → 6-6
I. Marrero Curbelo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
V. Melnic
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
I. Marrero Curbelo
3-3 → 3-4
V. Melnic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
I. Marrero Curbelo
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
V. Melnic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
I. Marrero Curbelo
1-1 → 1-2
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marrero Curbelo
5-2 → 5-3
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
V. Melnic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
I. Marrero Curbelo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
V. Melnic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
09:30 Zakaria F. (Egy) 🇪🇬 – Bobichon M. (Fra) 🇫🇷
ATP Manama
Fares Zakaria
3
2
Matisse Bobichon
6
6
Vincitore: Bobichon
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bobichon
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 2-6
F. Zakaria
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 2-5
M. Bobichon
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-3 → 2-4
M. Bobichon
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
F. Zakaria
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
M. Bobichon
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Zakaria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bobichon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
F. Zakaria
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-4 → 2-4
F. Zakaria
0-15
0-30
df
0-40
15-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. Bobichon
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-1 → 1-2
F. Zakaria
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Bobichon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
11:00 Ritschard A. (Sui) 🇨🇭 – Kellovsky D. (Cze) 🇨🇿
ATP Manama
Alexander Ritschard
40
3
6
2
Dominik Kellovsky•
40
6
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Kellovsky
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
D. Kellovsky
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
A. Ritschard
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Ritschard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-1 → 5-1
D. Kellovsky
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
3-1 → 4-1
A. Ritschard
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Ritschard
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Kellovsky
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ritschard
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
D. Kellovsky
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
A. Ritschard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
D. Kellovsky
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
D. Kellovsky
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Ritschard
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Kellovsky
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Ritschard
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – 2° turno, cemento
Centre Court – ore 02:30
James Duckworth
vs Karan Singh
ATP Playford
James Duckworth [1]
6
6
Karan Singh
4
1
Vincitore: Duckworth
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
2-1 → 3-1
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Singh
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
K. Singh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
K. Singh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
J. Duckworth
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-1 → 3-1
K. Singh
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
K. Singh
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Philip Sekulic vs Bernard Tomic
ATP Playford
Bernard Tomic [3]
6
6
4
Philip Sekulic
3
7
6
Vincitore: Sekulic
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Sekulic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
df
4-2 → 4-3
B. Tomic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 4-2
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
B. Tomic
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
df
4-6*
6-6 → 6-7
B. Tomic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
P. Sekulic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
P. Sekulic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Sekulic
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
5-3 → 6-3
B. Tomic
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
4-3 → 5-3
P. Sekulic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
B. Tomic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-3 → 3-3
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Rio Noguchi vs Hiroki Moriya
ATP Playford
Hiroki Moriya
4
4
Rio Noguchi [8]
6
6
Vincitore: Noguchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
H. Moriya
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 4-5
H. Moriya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-2 → 1-2
H. Moriya
0-15
df
0-30
0-40
15-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
H. Moriya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
3-3 → 3-4
H. Moriya
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
R. Noguchi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
1-2 → 2-2
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Kokoro Isomura / Hikaru Shiraishi
ATP Playford
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
6
6
Kokoro Isomura / Hikaru Shiraishi
1
4
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
5-4 → 6-4
K. Isomura / Shiraishi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-3 → 5-4
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
K. Isomura / Shiraishi
3-3 → 4-3
A. Chandrasekar / Stalder
2-3 → 3-3
K. Isomura / Shiraishi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-2 → 2-2
K. Isomura / Shiraishi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Chandrasekar / Stalder
0-1 → 1-1
K. Isomura / Shiraishi
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
5-1 → 6-1
K. Isomura / Shiraishi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
4-1 → 5-1
A. Chandrasekar / Stalder
3-1 → 4-1
K. Isomura / Shiraishi
2-1 → 3-1
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 2-1
K. Isomura / Shiraishi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Chandrasekar / Stalder
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 02:30
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda vs Tai Sach / Naoki Tajima
ATP Playford
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda [3]
1
6
17
Tai Sach / Naoki Tajima
6
0
15
Vincitore: Imamura / Matsuda
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Sach / Tajima
1-2
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
4-5
df
4-6
4-7
5-7
6-7
6-8
7-8
8-8
8-9
9-9
9-10
10-10
11-10
11-11
11-12
12-12
12-13
13-13
13-14
14-14
15-14
15-15
15-16
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura / Matsuda
5-0 → 6-0
T. Sach / Tajima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-0 → 5-0
M. Imamura / Matsuda
3-0 → 4-0
T. Sach / Tajima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
df
2-0 → 3-0
M. Imamura / Matsuda
1-0 → 2-0
T. Sach / Tajima
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Imamura / Matsuda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
T. Sach / Tajima
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
1-4 → 1-5
M. Imamura / Matsuda
0-4 → 1-4
T. Sach / Tajima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
M. Imamura / Matsuda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-2 → 0-3
T. Sach / Tajima
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
M. Imamura / Matsuda
0-0 → 0-1
Finn Bass / Ajeet Rai vs Blake Bayldon / Brandon Walkin
ATP Playford
Blake Bayldon / Brandon Walkin
7
6
5
Finn Bass / Ajeet Rai [4]
6
7
10
Vincitore: Bass / Rai
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Bass / Rai
1-0
df
2-0
3-0
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
8-5
9-5
ace
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
ace
4-4*
4*-5
ace
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
B. Bayldon / Walkin
5-6 → 6-6
B. Bayldon / Walkin
4-5 → 5-5
F. Bass / Rai
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
B. Bayldon / Walkin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 4-4
F. Bass / Rai
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
B. Bayldon / Walkin
2-3 → 3-3
B. Bayldon / Walkin
1-2 → 2-2
B. Bayldon / Walkin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
F. Bass / Rai
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
B. Bayldon / Walkin
5-5 → 6-5
B. Bayldon / Walkin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-4 → 5-4
F. Bass / Rai
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
B. Bayldon / Walkin
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-2 → 4-3
B. Bayldon / Walkin
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
F. Bass / Rai
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
2-1 → 3-1
B. Bayldon / Walkin
1-1 → 2-1
B. Bayldon / Walkin
0-0 → 1-0
Ethan Cook / Emile Hudd vs Takuya Kumasaka / Karan Singh (Non prima 05:00)
ATP Playford
Ethan Cook / Emile Hudd
6
6
Takuya Kumasaka / Karan Singh
1
2
Vincitore: Cook / Hudd
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Kumasaka / Singh
4-2 → 5-2
E. Cook / Hudd
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-1 → 4-2
T. Kumasaka / Singh
3-1 → 4-1
E. Cook / Hudd
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
T. Kumasaka / Singh
1-1 → 2-1
T. Kumasaka / Singh
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Cook / Hudd
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-1 → 6-1
T. Kumasaka / Singh
4-1 → 5-1
E. Cook / Hudd
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
T. Kumasaka / Singh
2-1 → 3-1
T. Kumasaka / Singh
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
E. Cook / Hudd
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 05:00
Dane Sweeny vs Hikaru Shiraishi
ATP Playford
Hikaru Shiraishi
2
4
Dane Sweeny [7]
6
6
Vincitore: Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Sweeny
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. Sweeny
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
H. Shiraishi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
D. Sweeny
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
2-3 → 2-4
H. Shiraishi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-5 → 2-6
H. Shiraishi
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
2-3 → 2-4
H. Shiraishi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
D. Sweeny
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-2 → 2-2
D. Sweeny
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
H. Shiraishi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Joshua Charlton / Carl Emil Overbeck vs Daniel Jovanovski / Philip Sekulic (Non prima 08:00)
ATP Playford
Joshua Charlton / Carl Emil Overbeck
6
6
Daniel Jovanovski / Philip Sekulic
4
4
Vincitore: Charlton / Overbeck
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Charlton / Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 6-4
D. Jovanovski / Sekulic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
J. Charlton / Emil Overbeck
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
D. Jovanovski / Sekulic
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Charlton / Emil Overbeck
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
D. Jovanovski / Sekulic
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
2-2 → 2-3
J. Charlton / Emil Overbeck
1-2 → 2-2
D. Jovanovski / Sekulic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
J. Charlton / Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
D. Jovanovski / Sekulic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Charlton / Emil Overbeck
5-4 → 6-4
D. Jovanovski / Sekulic
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
5-3 → 5-4
J. Charlton / Emil Overbeck
4-3 → 5-3
D. Jovanovski / Sekulic
3-3 → 4-3
J. Charlton / Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
D. Jovanovski / Sekulic
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
J. Charlton / Emil Overbeck
0-3 → 1-3
D. Jovanovski / Sekulic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-2 → 0-3
J. Charlton / Emil Overbeck
0-1 → 0-2
D. Jovanovski / Sekulic
0-0 → 0-1
Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – 2° Turno, cemento
Aqeel Khan Center Court – ore 08:00
Vadym Ursu
vs Timofei Derepasko
ATP Islamabad
Vadym Ursu [5]
6
6
Timofei Derepasko
2
1
Vincitore: Ursu
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Ursu
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
T. Derepasko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
V. Ursu
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
T. Derepasko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
V. Ursu
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Ursu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
5-1 → 5-2
T. Derepasko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
T. Derepasko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
V. Ursu
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Dinko Dinev vs Jay Clarke
ATP Islamabad
Dinko Dinev
2
7
2
Jay Clarke [2]
6
6
6
Vincitore: Clarke
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Dinev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
D. Dinev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
df
3*-0
4*-0
5-0*
6-0*
6*-1
6-6 → 7-6
D. Dinev
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
J. Clarke
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-2 → 5-3
D. Dinev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
df
15-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Timofei Derepasko / Ivan Gretskiy vs Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi (Non prima 11:00)
ATP Islamabad
Timofei Derepasko / Ivan Gretskiy
7
5
6
Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi
6
7
10
Vincitore: Murtaza / Qureshi
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Derepasko / Gretskiy
0-1
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
4-5
4-6
4-7
5-7
6-7
6-8
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Murtaza / Qureshi
5-6 → 5-7
T. Derepasko / Gretskiy
5-5 → 5-6
M. Murtaza / Qureshi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
T. Derepasko / Gretskiy
4-4 → 5-4
M. Murtaza / Qureshi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
T. Derepasko / Gretskiy
3-3 → 3-4
M. Murtaza / Qureshi
3-2 → 3-3
T. Derepasko / Gretskiy
2-2 → 3-2
M. Murtaza / Qureshi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
T. Derepasko / Gretskiy
1-1 → 2-1
M. Murtaza / Qureshi
1-0 → 1-1
T. Derepasko / Gretskiy
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
df
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
T. Derepasko / Gretskiy
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
5-6 → 6-6
M. Murtaza / Qureshi
5-5 → 5-6
T. Derepasko / Gretskiy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
M. Murtaza / Qureshi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-4 → 4-5
T. Derepasko / Gretskiy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Murtaza / Qureshi
3-3 → 3-4
T. Derepasko / Gretskiy
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-3 → 3-3
M. Murtaza / Qureshi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
T. Derepasko / Gretskiy
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
M. Murtaza / Qureshi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
T. Derepasko / Gretskiy
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
M. Murtaza / Qureshi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 07:00
Dominik Palan vs Leonardo Borrelli
ATP Islamabad
Dominik Palan [8]
7
6
Leonardo Borrelli
6
4
Vincitore: Palan
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Borrelli
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Palan
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Borrelli
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
L. Borrelli
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
D. Palan
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
df
3*-2
3*-3
df
4-3*
4-4*
4*-5
ace
5*-5
6-5*
ace
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
L. Borrelli
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
L. Borrelli
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
L. Borrelli
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
3-3 → 3-4
D. Palan
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
2-3 → 3-3
D. Palan
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
L. Borrelli
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Borrelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Zach Stephens vs Nikita Bilozertsev
ATP Islamabad
Zach Stephens•
0
4
7
5
Nikita Bilozertsev
0
6
6
0
Vincitore: Stephens
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Bilozertsev
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
4-0 → 5-0
Z. Stephens
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
3-0 → 4-0
Z. Stephens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
15-40*
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
N. Bilozertsev
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
6-5 → 6-6
Z. Stephens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
N. Bilozertsev
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Z. Stephens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
N. Bilozertsev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
ace
4-3 → 4-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Bilozertsev
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
Z. Stephens
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
N. Bilozertsev
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
2-1 → 2-2
Z. Stephens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Bilozertsev
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
df
0-1 → 1-1
Dominik Palan / Denis Yevseyev vs Lawrence Bataljin / Leonardo Borrelli (Non prima 10:45)
ATP Islamabad
Dominik Palan / Denis Yevseyev [4]
7
6
Lawrence Bataljin / Leonardo Borrelli
5
3
Vincitore: Palan / Yevseyev
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Palan / Yevseyev
5-3 → 6-3
L. Bataljin / Borrelli
5-2 → 5-3
D. Palan / Yevseyev
4-2 → 5-2
L. Bataljin / Borrelli
4-1 → 4-2
D. Palan / Yevseyev
3-1 → 4-1
L. Bataljin / Borrelli
2-1 → 3-1
D. Palan / Yevseyev
1-1 → 2-1
L. Bataljin / Borrelli
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
D. Palan / Yevseyev
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Bataljin / Borrelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
D. Palan / Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
L. Bataljin / Borrelli
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
5-4 → 5-5
D. Palan / Yevseyev
4-4 → 5-4
L. Bataljin / Borrelli
4-3 → 4-4
D. Palan / Yevseyev
3-3 → 4-3
L. Bataljin / Borrelli
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Palan / Yevseyev
2-2 → 3-2
L. Bataljin / Borrelli
2-1 → 2-2
D. Palan / Yevseyev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Bataljin / Borrelli
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
D. Palan / Yevseyev
0-0 → 1-0
Zach Stephens / Gian Luca Tanner vs Alexey Aleshchev / Adrian Arcon
ATP Islamabad
Zach Stephens / Gian Luca Tanner•
40
5
Alexey Aleshchev / Adrian Arcon
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Stephens / Luca Tanner
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
A. Aleshchev / Arcon
4-2 → 5-2
Z. Stephens / Luca Tanner
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Aleshchev / Arcon
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Z. Stephens / Luca Tanner
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
2-1 → 3-1
A. Aleshchev / Arcon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Z. Stephens / Luca Tanner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Aleshchev / Arcon
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – 2° Turno, cemento
15:00 Kuhar M. (Usa) 🇺🇸 – Zarate C. M. (Arg) 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
15:00 La Serna J. M. (Arg) 🇦🇷 – Ratti L. (Arg) 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
16:30 Midon L. (Arg) 🇦🇷 – Kirchheimer S. (Usa) 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
16:30 Prado Angelo J. C. (Bol) 🇧🇴 – Villanueva G. (Arg) 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
