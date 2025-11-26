Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

26/11/2025 08:46 Nessun commento
Gianluca Cadenasso nella foto
Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – 1° Turno, terra battuta (al coperto)

12:10 Cadenasso G. (Ita) 🇮🇹 – Merida Aguilar D. (Esp) 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare

12:10 Kolar Z. (Cze) 🇨🇿 – Damas M. (Esp) 🇪🇸

ATP Maia
Zdenek Kolar [8]
2*
6
Miguel Damas
3
6
14:00 Santamarta Roig A. (Esp) 🇪🇸 – Rocha F. (Por) 🇵🇹

Il match deve ancora iniziare

15:30 Jianu F. C. (Rou) 🇷🇴 – Faria J. (Por) 🇵🇹

Il match deve ancora iniziare

17:00 Choinski J. (Gbr) 🇬🇧 – Ferreira Silva F. (Por) 🇵🇹 2T

Il match deve ancora iniziare

12:10 Teixeira J. 🇵🇹 / Valdoleiros G. 🇵🇹 – Mansilla Diez M. 🇪🇸 / Pujol Navarro B. 🇪🇸

ATP Maia
Joao Teixeira / Guilherme Valdoleiros
40
4
1
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro
15
6
2
13:30 Barnat J. 🇵🇱 / Duda F. 🇵🇱 – Blancaneaux G. 🇫🇷 / Martin A. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

13:30 Donski A. 🇧🇬 / Pereira T. 🇵🇹 – Poljak D. 🇭🇷 / Vega Hernandez D. 🇪🇸

Il match deve ancora iniziare

15:00 Cacao T. 🇵🇹 / Torres T. 🇵🇹 – Drzewiecki K. 🇵🇱 / Matuszewski P. 🇵🇱

Il match deve ancora iniziare

16:30 Latinovic S. 🇷🇸 / Pieczonka F. 🇩🇪 – Sabanov I. 🇷🇸 / Sabanov M. 🇷🇸

Il match deve ancora iniziare

16:30 Liutarevich I. 🇧🇾 / Ricca G. 🇮🇹 – Cervantes I. 🇪🇸 / Pichler D. 🇦🇹

Il match deve ancora iniziare





Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 10:30
Menelaos Efstathiou CYP vs Sergio Callejon Hernando ESP
ATP Athens
Menelaos Efstathiou
40
2
4
Sergio Callejon Hernando
0
6
3
Andrin Casanova SUI / Nicolas Parizzia SUI vs Filippos Astreinidis GRE / Pavlos Tsitsipas GRE

ATP Athens
Andrin Casanova / Nicolas Parizzia
6
6
Filippos Astreinidis / Pavlos Tsitsipas
1
3
Vincitore: Casanova / Parizzia
Sergio Callejon Hernando ESP / Nikolay Vylegzhanin RUS vs Jeffrey Chuan En Hsu TPE / Dimitris Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare

Giles Hussey GBR / James Story GBR vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare



Court K1 – ore 10:30
Alberto Barroso Campos ESP vs Michele Ribecai ITA

ATP Athens
Alberto Barroso Campos
6
3
6
Michele Ribecai
1
6
1
Vincitore: Barroso Campos
Aleksandr Braynin UKR / Markos Kalovelonis GRE vs Luca Potenza ITA / Augusto Virgili ITA

Il match deve ancora iniziare

Dimitris Azoidis GRE / Henri Haupt GER vs Alberto Barroso Campos ESP / Michael Geerts BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 10:30
Philip Henning RSA vs James Story GBR

ATP Athens
Philip Henning [7]
7
6
James Story
6
3
Vincitore: Henning
Oleg Prihodko UKR vs Sandro Kopp AUT

ATP Athens
Oleg Prihodko
0
1
Sandro Kopp [2]
6
6
Vincitore: Kopp
Philip Henning RSA / Courtney John Lock ZIM vs Jan Jermar CZE / Jan Kumstat CZE

Il match deve ancora iniziare





Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 17:00
Juan Pablo Ficovich ARG vs Tristan McCormick USA
Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL vs Alex Hernandez MEX

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL vs Peter Bertran DOM (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA vs Juan Jose Bianchi VEN / Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Mateus Alves BRA vs Jody Maginley ANT

Il match deve ancora iniziare

Maxwell Mckennon USA vs Facundo Mena ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL / Johan Alexander Rodriguez COL vs Alan Magadan MEX / Karl Poling USA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX / Manuel Sanchez MEX vs Luis David Martinez VEN / Cristian Rodriguez COL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Gonzalo Escobar ECU vs Miguel Reyes-Varela MEX
Il match deve ancora iniziare

Ryan Dickerson USA / Sebastian Gima ROU vs Juan Sebastian Osorio COL / Salvador Price COL

Il match deve ancora iniziare

Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG vs Tristan McCormick USA / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Thiago Cigarran ARG / Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Alex Martinez ESP / Maxwell Mckennon USA

Il match deve ancora iniziare





Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – 1°- 2° Turno, cemento

Naw H. (Syr) 🇸🇾 – Xilas I. (Gre) 🇬🇷
ATP Manama
Hazem Naw
4
4
Ioannis Xilas
6
6
Vincitore: Xilas
Vasa E. (Fin) 🇫🇮 – Simakin I. (Wrl)

ATP Manama
Eero Vasa
4
1
Ilia Simakin [2]
6
6
Vincitore: Simakin
Sinclair C. (Nmi) 🇲🇵 – Samuel T. (Gbr) 🇬🇧

ATP Manama
Colin Sinclair
3
0
Toby Samuel
6
6
Vincitore: Samuel
09:30 Melnic V. (Rou) 🇷🇴 – Marrero Curbelo I. (Esp) 🇪🇸

ATP Manama
Vladislav Melnic
6
6
1
Ivan Marrero Curbelo
3
7
6
Vincitore: Marrero Curbelo
09:30 Zakaria F. (Egy) 🇪🇬 – Bobichon M. (Fra) 🇫🇷

ATP Manama
Fares Zakaria
3
2
Matisse Bobichon
6
6
Vincitore: Bobichon
11:00 Ritschard A. (Sui) 🇨🇭 – Kellovsky D. (Cze) 🇨🇿

ATP Manama
Alexander Ritschard
40
3
6
2
Dominik Kellovsky
40
6
1
1
Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – 2° turno, cemento

Centre Court – ore 02:30
James Duckworth AUS vs Karan Singh IND
ATP Playford
James Duckworth [1]
6
6
Karan Singh
4
1
Vincitore: Duckworth
Philip Sekulic AUS vs Bernard Tomic AUS

ATP Playford
Bernard Tomic [3]
6
6
4
Philip Sekulic
3
7
6
Vincitore: Sekulic
Rio Noguchi JPN vs Hiroki Moriya JPN

ATP Playford
Hiroki Moriya
4
4
Rio Noguchi [8]
6
6
Vincitore: Noguchi
Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Kokoro Isomura JPN / Hikaru Shiraishi JPN

ATP Playford
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
6
6
Kokoro Isomura / Hikaru Shiraishi
1
4
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Court 1 – ore 02:30
Masamichi Imamura JPN / Ryuki Matsuda JPN vs Tai Sach AUS / Naoki Tajima JPN

ATP Playford
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda [3]
1
6
17
Tai Sach / Naoki Tajima
6
0
15
Vincitore: Imamura / Matsuda
Finn Bass GBR / Ajeet Rai NZL vs Blake Bayldon AUS / Brandon Walkin GBR

ATP Playford
Blake Bayldon / Brandon Walkin
7
6
5
Finn Bass / Ajeet Rai [4]
6
7
10
Vincitore: Bass / Rai
Ethan Cook AUS / Emile Hudd GBR vs Takuya Kumasaka JPN / Karan Singh IND (Non prima 05:00)

ATP Playford
Ethan Cook / Emile Hudd
6
6
Takuya Kumasaka / Karan Singh
1
2
Vincitore: Cook / Hudd
Court 2 – ore 05:00
Dane Sweeny AUS vs Hikaru Shiraishi JPN

ATP Playford
Hikaru Shiraishi
2
4
Dane Sweeny [7]
6
6
Vincitore: Sweeny
Joshua Charlton AUS / Carl Emil Overbeck DEN vs Daniel Jovanovski AUS / Philip Sekulic AUS (Non prima 08:00)

ATP Playford
Joshua Charlton / Carl Emil Overbeck
6
6
Daniel Jovanovski / Philip Sekulic
4
4
Vincitore: Charlton / Overbeck
Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – 2° Turno, cemento

Aqeel Khan Center Court – ore 08:00
Vadym Ursu UKR vs Timofei Derepasko RUS
ATP Islamabad
Vadym Ursu [5]
6
6
Timofei Derepasko
2
1
Vincitore: Ursu
Dinko Dinev BUL vs Jay Clarke GBR

ATP Islamabad
Dinko Dinev
2
7
2
Jay Clarke [2]
6
6
6
Vincitore: Clarke
Timofei Derepasko RUS / Ivan Gretskiy RUS vs Muzammil Murtaza PAK / Aisam-Ul-Haq Qureshi PAK (Non prima 11:00)

ATP Islamabad
Timofei Derepasko / Ivan Gretskiy
7
5
6
Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi
6
7
10
Vincitore: Murtaza / Qureshi
Court 1 – ore 07:00
Dominik Palan CZE vs Leonardo Borrelli ITA

ATP Islamabad
Dominik Palan [8]
7
6
Leonardo Borrelli
6
4
Vincitore: Palan
Zach Stephens GBR vs Nikita Bilozertsev UKR

ATP Islamabad
Zach Stephens
0
4
7
5
Nikita Bilozertsev
0
6
6
0
Vincitore: Stephens
Dominik Palan CZE / Denis Yevseyev KAZ vs Lawrence Bataljin AUS / Leonardo Borrelli ITA (Non prima 10:45)

ATP Islamabad
Dominik Palan / Denis Yevseyev [4]
7
6
Lawrence Bataljin / Leonardo Borrelli
5
3
Vincitore: Palan / Yevseyev
Zach Stephens GBR / Gian Luca Tanner SUI vs Alexey Aleshchev RUS / Adrian Arcon AUS

ATP Islamabad
Zach Stephens / Gian Luca Tanner
40
5
Alexey Aleshchev / Adrian Arcon
30
2
Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – 2° Turno, cemento

15:00 Kuhar M. (Usa) 🇺🇸 – Zarate C. M. (Arg) 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare

15:00 La Serna J. M. (Arg) 🇦🇷 – Ratti L. (Arg) 🇦🇷

Il match deve ancora iniziare

16:30 Midon L. (Arg) 🇦🇷 – Kirchheimer S. (Usa) 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

16:30 Prado Angelo J. C. (Bol) 🇧🇴 – Villanueva G. (Arg) 🇦🇷

Il match deve ancora iniziare

TAG: