Serena Williams torna in campo… con un motivo speciale

Serena Williams è tornata a impugnare la racchetta, ma questa volta per un’occasione davvero speciale. L’ex fuoriclasse americana ha condiviso sui propri social un momento tenero e significativo: una sessione di tennis insieme alla sua figlia più piccola.

Nelle immagini pubblicate, Serena appare sorridente mentre gioca con la bambina, trasmettendole la passione che ha segnato tutta la sua vita. Un gesto semplice ma carico di emozione, accompagnato da un messaggio che ha conquistato i fan: “Questa sono io che condivido la mia passione per il tennis con mia figlia minore.”

Una scena che non solo mostra il legame tra madre e figlia, ma che ricorda quanto il tennis resti parte integrante della vita di Serena, anche dopo il ritiro dal circuito. Un ritorno alle origini, questa volta con una nuova compagna di gioco.





Marco Rossi