Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

25/11/2025 08:51 Nessun commento
Pierluigi Basile
Pierluigi Basile

Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – 1° Turno, terra battuta (al coperto)

CENTER – ore 11:00
Tiago Pereira POR vs Carlos Lopez Montagud ESP
ATP Maia
Tiago Pereira
15
3
1
Carlos Lopez Montagud
30
6
4
Mostra dettagli

Gastao Elias POR vs Henrique Rocha POR (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA vs Frederico Ferreira Silva POR

Il match deve ancora iniziare

Elmer Moller DEN vs Pedro Araujo POR (Non prima 20:45)

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 11:30
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Stefano Napolitano ITA

ATP Maia
Geoffrey Blancaneaux
0
6
1
Stefano Napolitano
0
2
1
Mostra dettagli

Alexey Vatutin RUS vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare

Adrian Andreev BUL vs Lilian Marmousez FRA

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Nino Serdarusic CRO vs Francisco Rocha POR / Henrique Rocha POR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 5 – ore 11:30
Daniel Michalski POL vs Tomas Curras Abasolo ESP

ATP Maia
Daniel Michalski
40
3
1
Tomas Curras Abasolo
0
6
1
Mostra dettagli

Lorenzo Giustino ITA vs Cezar Cretu ROU

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Andrej Martin SVK

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Carlos Sanchez Jover ESP

Il match deve ancora iniziare





Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 09:30
Michael Geerts BEL vs Giles Hussey GBR
ATP Athens
Michael Geerts
6
6
Giles Hussey [4]
2
1
Vincitore: Geerts
Mostra dettagli

Dimitris Sakellaridis GRE vs Enrico Dalla Valle ITA

ATP Athens
Dimitris Sakellaridis
15
3
3
Enrico Dalla Valle
15
6
2
Mostra dettagli

Alberto Barroso Campos ESP vs Pavlos Tsitsipas GRE (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Aristotelis Thanos GRE

Il match deve ancora iniziare

Peter Fajta HUN vs Rudolf Molleker GER

Il match deve ancora iniziare



Court K1 – ore 09:30
Carlo Alberto Caniato ITA vs James Story GBR
ATP Athens
Carlo Alberto Caniato
2
3
James Story
6
6
Vincitore: Story
Mostra dettagli

Philip Henning RSA vs Pierluigi Basile ITA

ATP Athens
Philip Henning [7]
0
6
1
Pierluigi Basile
0
2
0
Vincitore: Henning
Mostra dettagli

Charlie Robertson GBR vs Eliakim Coulibaly CIV

ATP Athens
Charlie Robertson
40
3
Eliakim Coulibaly [5]
30
3
Mostra dettagli

Nikolay Vylegzhanin RUS vs Lorenzo Angelini ITA

Il match deve ancora iniziare

Luca Potenza ITA vs Aleksandr Braynin UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 09:30
Sergio Callejon Hernando ESP vs Olle Wallin SWE

ATP Athens
Sergio Callejon Hernando
6
6
Olle Wallin
2
2
Vincitore: Callejon Hernando
Mostra dettagli

Jan Kumstat CZE vs Maks Kasnikowski POL

ATP Athens
Jan Kumstat
0
7
4
0
Maks Kasnikowski
0
5
6
0
Mostra dettagli

Tom Hands GBR / Harry Wendelken GBR vs Menelaos Efstathiou CYP / Eleftherios Neos CYP (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 16:00
Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Nicolas Barrientos COL
Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Samuel Alejandro Linde Palacios COL

Il match deve ancora iniziare

Alex Martinez ESP vs Miguel Tobon COL (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Gima ROU vs Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare

Samuel Heredia COL vs Juan Sebastian Gomez COL

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Alex Hernandez MEX vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Dmitry Popko KAZ vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Alan Magadan MEX vs Peter Bertran DOM
Il match deve ancora iniziare

Maxwell Mckennon USA vs Ryan Dickerson USA

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Gerard Campana Lee KOR (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Stefan Kozlov USA

Il match deve ancora iniziare





Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 08:00
Cian Maguire IRL vs Ivan Marrero Curbelo ESP
ATP Manama
Cian Maguire
0
2
Ivan Marrero Curbelo
6
6
Vincitore: Marrero Curbelo
Mostra dettagli

Alexander Ritschard SUI vs Radu Albot MDA (Non prima 10:30)

ATP Manama
Alexander Ritschard
6
6
Radu Albot
3
2
Vincitore: Ritschard
Mostra dettagli

Aleksandre Bakshi GEO vs Ilia Simakin RUS

ATP Manama
Aleksandre Bakshi
1
2
Ilia Simakin [2]
6
6
Vincitore: Simakin
Mostra dettagli

Maximilian Homberg GER vs Aziz Ouakaa TUN

ATP Manama
Maximilian Homberg
0
1
Aziz Ouakaa
0
0
Mostra dettagli



Court 2 – ore 08:00
Petr Bar Biryukov RUS vs Fares Zakaria EGY

ATP Manama
Petr Bar Biryukov [3]
0
6
2
1
Fares Zakaria
0
4
6
3
Vincitore: Zakaria
Mostra dettagli

Patrik Niklas-Salminen FIN vs Eero Vasa FIN (Non prima 10:30)

ATP Manama
Patrik Niklas-Salminen
2
6
Eero Vasa
6
7
Vincitore: Vasa
Mostra dettagli

Nino Ehrenschneider GER vs Mathys Erhard FRA

ATP Manama
Nino Ehrenschneider
15
2
Mathys Erhard [4]
30
4
Mostra dettagli

Petr Brunclik CZE vs Matthew Summers GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 08:00
Tomasz Berkieta POL vs Dominik Kellovsky CZE
ATP Manama
Tomasz Berkieta
6
4
Dominik Kellovsky
7
6
Vincitore: Kellovsky
Mostra dettagli

Matisse Bobichon FRA vs Yurii Dzhavakian UKR (Non prima 10:30)

ATP Manama
Matisse Bobichon
6
6
Yurii Dzhavakian
1
4
Vincitore: Bobichon
Mostra dettagli

Semen Pankin RUS vs Olaf Pieczkowski POL

ATP Manama
Semen Pankin
15
3
Olaf Pieczkowski
30
1
Mostra dettagli





Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – 1° turno, cemento

Centre Court – ore 01:30
Alex Bolt AUS vs Moerani Bouzige AUS
ATP Playford
Moerani Bouzige
4
2
Alex Bolt [4]
6
6
Vincitore: Bolt
Mostra dettagli

James Duckworth AUS vs Masamichi Imamura JPN

Il match deve ancora iniziare

Jason Kubler AUS vs Li Tu AUS

ATP Playford
Jason Kubler [5]
6
6
Li Tu
3
3
Vincitore: Kubler
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Takuya Kumasaka JPN

ATP Playford
Takuya Kumasaka
2
0
Rinky Hijikata [2]
6
6
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli

Shinji Hazawa JPN / Taisei Ichikawa JPN vs Matt Hulme AUS / Kody Pearson AUS (Non prima 07:30)

ATP Playford
Shinji Hazawa / Taisei Ichikawa
7
6
Matt Hulme / Kody Pearson [2]
5
4
Vincitore: Hazawa / Ichikawa
Mostra dettagli

Matthew Dellavedova AUS vs Carl Emil Overbeck DEN (Non prima 08:30)

ATP Playford
Matthew Dellavedova
6
5
2
Carl Emil Overbeck
3
7
6
Vincitore: Overbeck
Mostra dettagli



Court 1 – ore 01:30
Karan Singh IND vs Kokoro Isomura JPN

ATP Playford
Karan Singh
5
6
6
Kokoro Isomura
7
4
3
Vincitore: Singh
Mostra dettagli

Hikaru Shiraishi JPN vs Ryuki Matsuda JPN

ATP Playford
Ryuki Matsuda
4
6
5
Hikaru Shiraishi
6
3
7
Vincitore: Shiraishi
Mostra dettagli

Dane Sweeny AUS vs Finn Bass GBR

ATP Playford
Finn Bass
6
1
3
Dane Sweeny [7]
3
6
6
Vincitore: Sweeny
Mostra dettagli

Jesse Delaney AUS / Leo Vithoontien JPN vs Calum Puttergill AUS / Dane Sweeny AUS (Non prima 09:45)

ATP Playford
Jesse Delaney / Leo Vithoontien
4
4
Calum Puttergill / Dane Sweeny
6
6
Vincitore: Puttergill / Sweeny
Mostra dettagli



Court 2 – ore 01:30
Pavle Marinkov AUS vs Blake Ellis AUS

ATP Playford
Pavle Marinkov
2
6
6
Blake Ellis
6
3
4
Vincitore: Marinkov
Mostra dettagli

Tai Sach AUS vs Tung-Lin Wu TPE

ATP Playford
Tai Sach
7
3
6
Tung-Lin Wu
5
6
2
Vincitore: Sach
Mostra dettagli

Marc Polmans AUS vs Hayato Matsuoka JPN

ATP Playford
Hayato Matsuoka
6
4
1
Marc Polmans
4
6
6
Vincitore: Polmans
Mostra dettagli

James McCabe AUS vs Blaise Bicknell JAM

ATP Playford
James McCabe [6]
6
6
Blaise Bicknell
4
1
Vincitore: McCabe
Mostra dettagli





Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – 1° Turno, cemento

Aqeel Khan Center Court – ore 07:00
Mert Alkaya TUR vs Samir Iftikhar PAK
ATP Islamabad
Samir Iftikhar
2
2
Mert Alkaya [6]
6
6
Vincitore: Alkaya
Mostra dettagli

Aqeel Khan PAK vs Dinko Dinev BUL

ATP Islamabad
Aqeel Khan
6
6
1
Dinko Dinev
4
7
6
Vincitore: Dinev
Mostra dettagli

Hamaza Roman PAK / Abubakar Talha PAK vs Nikita Bilozertsev UKR / Preston Brown USA (Non prima 10:30)

ATP Islamabad
Hamaza Roman / Abubakar Talha
2
5
Nikita Bilozertsev / Preston Brown
6
7
Vincitore: Bilozertsev / Brown
Mostra dettagli

Muzammil Murtaza PAK vs Yousaf Khalil PAK

ATP Islamabad
Muzammil Murtaza
0
6
1
Yousaf Khalil
40
3
3
Mostra dettagli



Court 1 – ore 07:00
Nikita Bilozertsev UKR vs Saba Purtseladze GEO

ATP Islamabad
Nikita Bilozertsev
0
6
3
Saba Purtseladze [3]
0
2
0
Vincitore: Bilozertsev
Mostra dettagli

Gian Luca Tanner SUI vs Alexey Aleshchev RUS

ATP Islamabad
Alexey Aleshchev
1
3
Gian Luca Tanner
6
6
Vincitore: Tanner
Mostra dettagli

Denis Yevseyev KAZ vs Ivan Gretskiy RUS

ATP Islamabad
Denis Yevseyev [4]
7
6
Ivan Gretskiy
6
3
Vincitore: Yevseyev
Mostra dettagli

Matthias Ujvary AUT vs Leo Borg SWE

ATP Islamabad
Matthias Ujvary
2
4
Leo Borg [7]
6
6
Vincitore: Borg
Mostra dettagli



Court 2 – ore 07:00
Dragos Nicolae Cazacu ROU vs Preston Brown USA

ATP Islamabad
Preston Brown
6
4
Dragos Nicolae Cazacu
7
6
Vincitore: Cazacu
Mostra dettagli

Zach Stephens GBR vs Gokberk Saritas TUR

ATP Islamabad
Zach Stephens
6
6
Gokberk Saritas
1
0
Vincitore: Stephens
Mostra dettagli

Adrian Arcon AUS vs Johan Nikles SUI

ATP Islamabad
Adrian Arcon
1
1
Johan Nikles
6
6
Vincitore: Nikles
Mostra dettagli





Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – 1° Turno, cemento

Cancha Central – ore 14:00
Lucio Ratti ARG vs Hady Habib LBN
Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Diego Jarry Fillol CHI

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Benjamin Torrealba CHI

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Antonio Nunez CHI vs Wilson Leite BRA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:00
Juan Manuel La Serna ARG vs Adhithya Ganesan USA

Il match deve ancora iniziare

Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Milledge Cossu USA vs Alafia Ayeni USA

Il match deve ancora iniziare

Noah Schachter USA vs Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG vs Pedro Boscardin Dias BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 14:00
Strong Kirchheimer USA vs Daniel Dutra da Silva BRA
Il match deve ancora iniziare

Joao Eduardo Schiessl BRA vs Matt Kuhar USA

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Aguilar CAN vs Christoph Negritu GER

Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare

TAG: