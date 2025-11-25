Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – 1° Turno, terra battuta (al coperto)
CENTER – ore 11:00
Tiago Pereira
vs Carlos Lopez Montagud
ATP Maia
Tiago Pereira
15
3
1
Carlos Lopez Montagud•
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Pereira
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
C. Lopez Montagud
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
C. Lopez Montagud
1-0 → 1-1
T. Pereira
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Lopez Montagud
3-5 → 3-6
T. Pereira
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
C. Lopez Montagud
3-3 → 3-4
T. Pereira
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
3-2 → 3-3
C. Lopez Montagud
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
T. Pereira
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
C. Lopez Montagud
2-0 → 2-1
C. Lopez Montagud
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Gastao Elias vs Henrique Rocha (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Federico Bondioli vs Frederico Ferreira Silva
Il match deve ancora iniziare
Elmer Moller vs Pedro Araujo (Non prima 20:45)
Il match deve ancora iniziare
COURT 4 – ore 11:30
Geoffrey Blancaneaux vs Stefano Napolitano
ATP Maia
Geoffrey Blancaneaux•
0
6
1
Stefano Napolitano
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Blancaneaux
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
G. Blancaneaux
15-0
ace
30-30
df
40-30
ace
4-2 → 5-2
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
G. Blancaneaux
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
S. Napolitano
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Alexey Vatutin vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
Adrian Andreev vs Lilian Marmousez
Il match deve ancora iniziare
Theo Arribage / Nino Serdarusic vs Francisco Rocha / Henrique Rocha (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 5 – ore 11:30
Daniel Michalski vs Tomas Curras Abasolo
ATP Maia
Daniel Michalski
40
3
1
Tomas Curras Abasolo•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
1-0 → 1-1
T. Curras Abasolo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Curras Abasolo
3-4 → 3-5
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
T. Curras Abasolo
1-4 → 2-4
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
T. Curras Abasolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
D. Michalski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 1-2
T. Curras Abasolo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Lorenzo Giustino vs Cezar Cretu
Il match deve ancora iniziare
Ivan Gakhov vs Andrej Martin
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Carlos Sanchez Jover
Il match deve ancora iniziare
Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 09:30
Michael Geerts
vs Giles Hussey
ATP Athens
Michael Geerts
6
6
Giles Hussey [4]
2
1
Vincitore: Geerts
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Hussey
15-0
30-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
5-1 → 6-1
G. Hussey
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
3-1 → 4-1
G. Hussey
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Geerts
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-2 → 6-2
M. Geerts
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 4-2
M. Geerts
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-0 → 4-0
G. Hussey
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-0 → 2-0
G. Hussey
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Dimitris Sakellaridis vs Enrico Dalla Valle
ATP Athens
Dimitris Sakellaridis
15
3
3
Enrico Dalla Valle•
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Dalla Valle
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
D. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
E. Dalla Valle
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
E. Dalla Valle
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
E. Dalla Valle
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Alberto Barroso Campos vs Pavlos Tsitsipas (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Arthur Fery vs Aristotelis Thanos
Il match deve ancora iniziare
Peter Fajta vs Rudolf Molleker
Il match deve ancora iniziare
Court K1 – ore 09:30
Carlo Alberto Caniato
vs James Story
ATP Athens
Carlo Alberto Caniato
2
3
James Story
6
6
Vincitore: Story
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Alberto Caniato
3-5 → 3-6
C. Alberto Caniato
2-4 → 3-4
J. Story
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 2-4
C. Alberto Caniato
2-2 → 2-3
J. Story
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-1 → 2-2
C. Alberto Caniato
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
J. Story
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
C. Alberto Caniato
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Story
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
2-5 → 2-6
C. Alberto Caniato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
C. Alberto Caniato
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
C. Alberto Caniato
1-1 → 1-2
J. Story
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
C. Alberto Caniato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Philip Henning vs Pierluigi Basile
ATP Athens
Philip Henning [7]•
0
6
1
Pierluigi Basile
0
2
0
Vincitore: Henning
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Basile
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Henning
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
P. Henning
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-1 → 5-1
P. Basile
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
3-1 → 4-1
P. Basile
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
P. Henning
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
P. Basile
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Charlie Robertson vs Eliakim Coulibaly
ATP Athens
Charlie Robertson•
40
3
Eliakim Coulibaly [5]
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Robertson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
E. Coulibaly
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-3 → 3-3
C. Robertson
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
C. Robertson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Nikolay Vylegzhanin vs Lorenzo Angelini
Il match deve ancora iniziare
Luca Potenza vs Aleksandr Braynin
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 09:30
Sergio Callejon Hernando vs Olle Wallin
ATP Athens
Sergio Callejon Hernando
6
6
Olle Wallin
2
2
Vincitore: Callejon Hernando
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Callejon Hernando
5-2 → 6-2
O. Wallin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
S. Callejon Hernando
4-1 → 5-1
O. Wallin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
O. Wallin
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
S. Callejon Hernando
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
O. Wallin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Callejon Hernando
5-2 → 6-2
O. Wallin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
S. Callejon Hernando
3-2 → 4-2
O. Wallin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
S. Callejon Hernando
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
O. Wallin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
S. Callejon Hernando
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
O. Wallin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Jan Kumstat vs Maks Kasnikowski
ATP Athens
Jan Kumstat•
0
7
4
0
Maks Kasnikowski
0
5
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kumstat
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-5 → 4-5
M. Kasnikowski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
J. Kumstat
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
M. Kasnikowski
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
1-2 → 1-3
M. Kasnikowski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
J. Kumstat
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kumstat
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
5-5 → 6-5
J. Kumstat
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
M. Kasnikowski
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Kumstat
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Kasnikowski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Tom Hands / Harry Wendelken vs Menelaos Efstathiou / Eleftherios Neos (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 16:00
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
vs Nicolas Barrientos
Il match deve ancora iniziare
Santiago Rodriguez Taverna vs Samuel Alejandro Linde Palacios
Il match deve ancora iniziare
Alex Martinez vs Miguel Tobon (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Gima vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
Samuel Heredia vs Juan Sebastian Gomez
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Alex Hernandez vs Garrett Johns
Il match deve ancora iniziare
Facundo Mena vs Rodrigo Pacheco Mendez
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Lorenzo Joaquin Rodriguez (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Dmitry Popko vs Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Alan Magadan
vs Peter Bertran
Il match deve ancora iniziare
Maxwell Mckennon vs Ryan Dickerson
Il match deve ancora iniziare
David Jorda Sanchis vs Gerard Campana Lee (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Bautista Torres vs Stefan Kozlov
Il match deve ancora iniziare
Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 08:00
Cian Maguire
vs Ivan Marrero Curbelo
ATP Manama
Cian Maguire
0
2
Ivan Marrero Curbelo
6
6
Vincitore: Marrero Curbelo
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
I. Marrero Curbelo
2-1 → 2-2
C. Maguire
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marrero Curbelo
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 0-6
I. Marrero Curbelo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 0-4
I. Marrero Curbelo
0-1 → 0-2
C. Maguire
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Alexander Ritschard vs Radu Albot (Non prima 10:30)
ATP Manama
Alexander Ritschard
6
6
Radu Albot
3
2
Vincitore: Ritschard
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Albot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Ritschard
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
R. Albot
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
3-1 → 3-2
A. Ritschard
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
R. Albot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
A. Ritschard
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ritschard
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
A. Ritschard
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
R. Albot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Ritschard
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
4-0 → 4-1
R. Albot
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
A. Ritschard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
R. Albot
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
A. Ritschard
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Aleksandre Bakshi vs Ilia Simakin
ATP Manama
Aleksandre Bakshi
1
2
Ilia Simakin [2]
6
6
Vincitore: Simakin
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-5 → 2-6
A. Bakshi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
A. Bakshi
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-2 → 1-2
I. Simakin
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
ace
0-1 → 0-2
A. Bakshi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Simakin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
A. Bakshi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
A. Bakshi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
I. Simakin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Maximilian Homberg vs Aziz Ouakaa
ATP Manama
Maximilian Homberg
0
1
Aziz Ouakaa•
0
0
Court 2 – ore 08:00
Petr Bar Biryukov vs Fares Zakaria
ATP Manama
Petr Bar Biryukov [3]
0
6
2
1
Fares Zakaria•
0
4
6
3
Vincitore: Zakaria
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
P. Bar Biryukov
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
F. Zakaria
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
P. Bar Biryukov
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
df
40-30
1-2 → 2-2
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
F. Zakaria
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-3 → 5-3
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
1-2 → 2-2
F. Zakaria
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
F. Zakaria
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Patrik Niklas-Salminen vs Eero Vasa (Non prima 10:30)
ATP Manama
Patrik Niklas-Salminen
2
6
Eero Vasa
6
7
Vincitore: Vasa
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
E. Vasa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
P. Niklas-Salminen
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
5-5 → 5-6
P. Niklas-Salminen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-4 → 5-4
P. Niklas-Salminen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-3 → 4-3
E. Vasa
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
P. Niklas-Salminen
3-1 → 3-2
E. Vasa
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
P. Niklas-Salminen
2-0 → 3-0
E. Vasa
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
1-0 → 2-0
P. Niklas-Salminen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Vasa
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-5 → 2-6
P. Niklas-Salminen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
E. Vasa
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-3 → 2-4
P. Niklas-Salminen
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
P. Niklas-Salminen
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
E. Vasa
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
P. Niklas-Salminen
0-0 → 1-0
Nino Ehrenschneider vs Mathys Erhard
ATP Manama
Nino Ehrenschneider•
15
2
Mathys Erhard [4]
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Erhard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
df
1-4 → 2-4
N. Ehrenschneider
0-4 → 1-4
M. Erhard
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
0-3 → 0-4
N. Ehrenschneider
0-2 → 0-3
N. Ehrenschneider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Petr Brunclik vs Matthew Summers
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 08:00
Tomasz Berkieta
vs Dominik Kellovsky
ATP Manama
Tomasz Berkieta
6
4
Dominik Kellovsky
7
6
Vincitore: Kellovsky
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Berkieta
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
T. Berkieta
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
3-3 → 3-4
D. Kellovsky
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Berkieta
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
D. Kellovsky
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
T. Berkieta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
ace
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
df
5*-5
ace
5-6*
6-6 → 6-7
T. Berkieta
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Kellovsky
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
T. Berkieta
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
2-3 → 3-3
D. Kellovsky
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 2-3
D. Kellovsky
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Matisse Bobichon vs Yurii Dzhavakian (Non prima 10:30)
ATP Manama
Matisse Bobichon
6
6
Yurii Dzhavakian
1
4
Vincitore: Bobichon
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bobichon
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
5-4 → 6-4
M. Bobichon
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
4-3 → 5-3
Y. Dzhavakian
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Bobichon
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
3-2 → 4-2
Y. Dzhavakian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Y. Dzhavakian
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
M. Bobichon
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Dzhavakian
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
M. Bobichon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Y. Dzhavakian
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
M. Bobichon
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Semen Pankin vs Olaf Pieczkowski
ATP Manama
Semen Pankin
15
3
Olaf Pieczkowski•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Pankin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
O. Pieczkowski
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
O. Pieczkowski
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 1-0
Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – 1° turno, cemento
Centre Court – ore 01:30
Alex Bolt
vs Moerani Bouzige
ATP Playford
Moerani Bouzige
4
2
Alex Bolt [4]
6
6
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bouzige
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Bouzige
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Bolt
0-15
df
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
1-1 → 1-2
M. Bouzige
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bouzige
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-4 → 4-5
M. Bouzige
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Bolt
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-3 → 3-4
M. Bouzige
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
James Duckworth vs Masamichi Imamura
Il match deve ancora iniziare
Jason Kubler vs Li Tu
ATP Playford
Jason Kubler [5]
6
6
Li Tu
3
3
Vincitore: Kubler
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tu
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-2 → 5-3
L. Tu
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
J. Kubler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
L. Tu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
L. Tu
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Kubler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tu
15-0
15-15
15-30
df
15-40
5-3 → 6-3
J. Kubler
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-2 → 4-2
L. Tu
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
J. Kubler
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
L. Tu
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Rinky Hijikata vs Takuya Kumasaka
ATP Playford
Takuya Kumasaka
2
0
Rinky Hijikata [2]
6
6
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-5 → 0-6
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
T. Kumasaka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kumasaka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
R. Hijikata
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
R. Hijikata
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Shinji Hazawa / Taisei Ichikawa vs Matt Hulme / Kody Pearson (Non prima 07:30)
ATP Playford
Shinji Hazawa / Taisei Ichikawa
7
6
Matt Hulme / Kody Pearson [2]
5
4
Vincitore: Hazawa / Ichikawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hazawa / Ichikawa
5-4 → 6-4
M. Hulme / Pearson
5-3 → 5-4
S. Hazawa / Ichikawa
4-3 → 5-3
M. Hulme / Pearson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
S. Hazawa / Ichikawa
2-3 → 3-3
M. Hulme / Pearson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
S. Hazawa / Ichikawa
0-3 → 1-3
M. Hulme / Pearson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
S. Hazawa / Ichikawa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
M. Hulme / Pearson
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hazawa / Ichikawa
6-5 → 7-5
M. Hulme / Pearson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
5-5 → 6-5
S. Hazawa / Ichikawa
4-5 → 5-5
M. Hulme / Pearson
4-4 → 4-5
S. Hazawa / Ichikawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
M. Hulme / Pearson
3-3 → 3-4
S. Hazawa / Ichikawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
M. Hulme / Pearson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
1-3 → 2-3
S. Hazawa / Ichikawa
0-3 → 1-3
M. Hulme / Pearson
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-2 → 0-3
S. Hazawa / Ichikawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
M. Hulme / Pearson
0-0 → 0-1
Matthew Dellavedova vs Carl Emil Overbeck (Non prima 08:30)
ATP Playford
Matthew Dellavedova
6
5
2
Carl Emil Overbeck
3
7
6
Vincitore: Overbeck
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Dellavedova
15-0
15-15
df
30-15
40-40
df
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
C. Emil Overbeck
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-4 → 2-5
M. Dellavedova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
C. Emil Overbeck
2-2 → 2-3
C. Emil Overbeck
1-1 → 1-2
M. Dellavedova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
C. Emil Overbeck
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Dellavedova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
C. Emil Overbeck
5-5 → 5-6
M. Dellavedova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Emil Overbeck
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Dellavedova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
C. Emil Overbeck
3-3 → 3-4
M. Dellavedova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
C. Emil Overbeck
3-1 → 3-2
M. Dellavedova
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
5-2 → 5-3
C. Emil Overbeck
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
C. Emil Overbeck
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-0 → 1-1
M. Dellavedova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 01:30
Karan Singh vs Kokoro Isomura
ATP Playford
Karan Singh
5
6
6
Kokoro Isomura
7
4
3
Vincitore: Singh
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
K. Isomura
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
K. Isomura
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
K. Singh
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
0-3 → 1-3
K. Singh
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
ace
30-40
40-40
ace
40-A
0-1 → 0-2
K. Isomura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Singh
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-4 → 6-4
K. Singh
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-3 → 5-3
K. Singh
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
3-2 → 4-2
K. Isomura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
K. Singh
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
K. Isomura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
K. Singh
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Singh
0-15
0-30
0-40
15-40
0-40
5-6 → 5-7
K. Singh
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
4-3 → 5-3
K. Isomura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
K. Singh
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
K. Singh
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
K. Isomura
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
K. Isomura
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Hikaru Shiraishi vs Ryuki Matsuda
ATP Playford
Ryuki Matsuda
4
6
5
Hikaru Shiraishi
6
3
7
Vincitore: Shiraishi
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Matsuda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
H. Shiraishi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Matsuda
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
H. Shiraishi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
R. Matsuda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
H. Shiraishi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
R. Matsuda
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Matsuda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
R. Matsuda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
H. Shiraishi
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
2-1 → 3-1
R. Matsuda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
H. Shiraishi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Shiraishi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
H. Shiraishi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
3-4 → 3-5
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
H. Shiraishi
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
2-3 → 2-4
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
H. Shiraishi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
H. Shiraishi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Dane Sweeny vs Finn Bass
ATP Playford
Finn Bass
6
1
3
Dane Sweeny [7]
3
6
6
Vincitore: Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
F. Bass
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
1-4 → 2-4
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
D. Sweeny
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Bass
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-1 → 0-2
F. Bass
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
F. Bass
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
F. Bass
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
F. Bass
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-1 → 1-1
Jesse Delaney / Leo Vithoontien vs Calum Puttergill / Dane Sweeny (Non prima 09:45)
ATP Playford
Jesse Delaney / Leo Vithoontien
4
4
Calum Puttergill / Dane Sweeny
6
6
Vincitore: Puttergill / Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Puttergill / Sweeny
4-5 → 4-6
J. Delaney / Vithoontien
3-5 → 4-5
C. Puttergill / Sweeny
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
J. Delaney / Vithoontien
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 3-4
C. Puttergill / Sweeny
2-3 → 3-3
J. Delaney / Vithoontien
2-2 → 2-3
C. Puttergill / Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
J. Delaney / Vithoontien
1-1 → 2-1
C. Puttergill / Sweeny
1-0 → 1-1
J. Delaney / Vithoontien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Puttergill / Sweeny
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 4-6
J. Delaney / Vithoontien
3-5 → 4-5
C. Puttergill / Sweeny
3-4 → 3-5
J. Delaney / Vithoontien
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-4 → 3-4
C. Puttergill / Sweeny
2-3 → 2-4
J. Delaney / Vithoontien
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
C. Puttergill / Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
J. Delaney / Vithoontien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
C. Puttergill / Sweeny
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
J. Delaney / Vithoontien
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 01:30
Pavle Marinkov vs Blake Ellis
ATP Playford
Pavle Marinkov
2
6
6
Blake Ellis
6
3
4
Vincitore: Marinkov
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Marinkov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
P. Marinkov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
P. Marinkov
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-3 → 3-3
B. Ellis
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 2-3
B. Ellis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
B. Ellis
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Marinkov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
P. Marinkov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
P. Marinkov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-1 → 4-1
B. Ellis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
B. Ellis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Marinkov
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-5 → 2-5
B. Ellis
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-4 → 1-5
P. Marinkov
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Tai Sach vs Tung-Lin Wu
ATP Playford
Tai Sach
7
3
6
Tung-Lin Wu
5
6
2
Vincitore: Sach
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Sach
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
T. Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
T. Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-0 → 4-1
T. Sach
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
T. Wu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
T. Sach
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 2-4
T. Sach
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
2-2 → 2-3
T. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
T. Sach
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Sach
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
df
6-5 → 7-5
T. Sach
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
5-5 → 6-5
T. Sach
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
T. Sach
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
T. Wu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
T. Sach
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-0 → 3-0
T. Wu
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
T. Sach
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Marc Polmans vs Hayato Matsuoka
ATP Playford
Hayato Matsuoka
6
4
1
Marc Polmans
4
6
6
Vincitore: Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
M. Polmans
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-4 → 0-5
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
M. Polmans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-1 → 0-2
M. Polmans
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Polmans
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
H. Matsuoka
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
4-3 → 4-4
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Polmans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Polmans
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
M. Polmans
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Polmans
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Polmans
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
James McCabe vs Blaise Bicknell
ATP Playford
James McCabe [6]
6
6
Blaise Bicknell
4
1
Vincitore: McCabe
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bicknell
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
B. Bicknell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. McCabe
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
B. Bicknell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
B. Bicknell
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 3-4
B. Bicknell
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
B. Bicknell
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
B. Bicknell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – 1° Turno, cemento
Aqeel Khan Center Court – ore 07:00
Mert Alkaya
vs Samir Iftikhar
ATP Islamabad
Samir Iftikhar
2
2
Mert Alkaya [6]
6
6
Vincitore: Alkaya
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Iftikhar
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-4 → 2-4
M. Alkaya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Iftikhar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
S. Iftikhar
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-3 → 2-4
M. Alkaya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
S. Iftikhar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
M. Alkaya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Aqeel Khan vs Dinko Dinev
ATP Islamabad
Aqeel Khan
6
6
1
Dinko Dinev
4
7
6
Vincitore: Dinev
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Khan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-5 → 1-5
A. Khan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
D. Dinev
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
D. Dinev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
df
4*-4
ace
4-5*
df
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
D. Dinev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Khan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
A. Khan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
A. Khan
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Dinev
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
3-2 → 3-3
A. Khan
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
D. Dinev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dinev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
D. Dinev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-3 → 3-3
D. Dinev
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
A. Khan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Hamaza Roman / Abubakar Talha vs Nikita Bilozertsev / Preston Brown (Non prima 10:30)
ATP Islamabad
Hamaza Roman / Abubakar Talha
2
5
Nikita Bilozertsev / Preston Brown
6
7
Vincitore: Bilozertsev / Brown
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Bilozertsev / Brown
5-6 → 5-7
H. Roman / Talha
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
N. Bilozertsev / Brown
5-4 → 5-5
H. Roman / Talha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
N. Bilozertsev / Brown
4-3 → 4-4
H. Roman / Talha
4-2 → 4-3
N. Bilozertsev / Brown
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
3-2 → 4-2
H. Roman / Talha
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
N. Bilozertsev / Brown
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
H. Roman / Talha
2-0 → 2-1
N. Bilozertsev / Brown
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
H. Roman / Talha
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Bilozertsev / Brown
2-5 → 2-6
H. Roman / Talha
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
N. Bilozertsev / Brown
2-3 → 2-4
H. Roman / Talha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-3 → 2-3
N. Bilozertsev / Brown
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
H. Roman / Talha
1-1 → 1-2
N. Bilozertsev / Brown
1-0 → 1-1
H. Roman / Talha
0-0 → 1-0
Muzammil Murtaza vs Yousaf Khalil
ATP Islamabad
Muzammil Murtaza
0
6
1
Yousaf Khalil•
40
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Murtaza
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
1-2 → 1-3
Y. Khalil
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Y. Khalil
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Khalil
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
3-2 → 4-2
M. Murtaza
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Y. Khalil
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Murtaza
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 07:00
Nikita Bilozertsev vs Saba Purtseladze
ATP Islamabad
Nikita Bilozertsev•
0
6
3
Saba Purtseladze [3]
0
2
0
Vincitore: Bilozertsev
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Bilozertsev
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
S. Purtseladze
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Bilozertsev
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
5-2 → 6-2
S. Purtseladze
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
N. Bilozertsev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
N. Bilozertsev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
S. Purtseladze
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
S. Purtseladze
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Gian Luca Tanner vs Alexey Aleshchev
ATP Islamabad
Alexey Aleshchev
1
3
Gian Luca Tanner
6
6
Vincitore: Tanner
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Luca Tanner
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
3-5 → 3-6
G. Luca Tanner
40-A
15-0
30-0
40-0
40-15
3-3 → 3-4
A. Aleshchev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Aleshchev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
G. Luca Tanner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Aleshchev
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
G. Luca Tanner
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Luca Tanner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
G. Luca Tanner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
A. Aleshchev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
A. Aleshchev
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Denis Yevseyev vs Ivan Gretskiy
ATP Islamabad
Denis Yevseyev [4]
7
6
Ivan Gretskiy
6
3
Vincitore: Yevseyev
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Gretskiy
15-0
15-15
df
15-30
15-40
4-3 → 5-3
D. Yevseyev
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
4-2 → 4-3
I. Gretskiy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
I. Gretskiy
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Yevseyev
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
I. Gretskiy
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
df
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
D. Yevseyev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
I. Gretskiy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
I. Gretskiy
15-0
ace
15-15
df
15-30
df
15-40
3-3 → 4-3
I. Gretskiy
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
2-2 → 2-3
D. Yevseyev
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
I. Gretskiy
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 1-2
D. Yevseyev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
I. Gretskiy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Matthias Ujvary vs Leo Borg
ATP Islamabad
Matthias Ujvary
2
4
Leo Borg [7]
6
6
Vincitore: Borg
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Ujvary
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
L. Borg
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Ujvary
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
L. Borg
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Ujvary
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Borg
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Borg
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
L. Borg
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
M. Ujvary
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
L. Borg
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Ujvary
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 07:00
Dragos Nicolae Cazacu vs Preston Brown
ATP Islamabad
Preston Brown
6
4
Dragos Nicolae Cazacu
7
6
Vincitore: Cazacu
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Nicolae Cazacu
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
P. Brown
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-5 → 4-5
D. Nicolae Cazacu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
D. Nicolae Cazacu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
D. Nicolae Cazacu
2-1 → 2-2
D. Nicolae Cazacu
1-0 → 1-1
P. Brown
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
P. Brown
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
D. Nicolae Cazacu
5-5 → 5-6
P. Brown
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-5 → 5-5
D. Nicolae Cazacu
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
P. Brown
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
3-4 → 4-4
D. Nicolae Cazacu
3-3 → 3-4
P. Brown
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
3-2 → 3-3
D. Nicolae Cazacu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
P. Brown
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
D. Nicolae Cazacu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
P. Brown
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-1 → 1-1
D. Nicolae Cazacu
0-0 → 0-1
Zach Stephens vs Gokberk Saritas
ATP Islamabad
Zach Stephens
6
6
Gokberk Saritas
1
0
Vincitore: Stephens
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Saritas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Saritas
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
3-1 → 4-1
G. Saritas
15-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Adrian Arcon vs Johan Nikles
ATP Islamabad
Adrian Arcon
1
1
Johan Nikles
6
6
Vincitore: Nikles
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nikles
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-5 → 1-6
J. Nikles
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Arcon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
J. Nikles
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
A. Arcon
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-3 → 1-4
J. Nikles
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
A. Arcon
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 1-2
J. Nikles
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – 1° Turno, cemento
Cancha Central – ore 14:00
Lucio Ratti
vs Hady Habib
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Prado Angelo vs Diego Jarry Fillol
Il match deve ancora iniziare
Facundo Diaz Acosta vs Benjamin Torrealba
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel Cerundolo vs Antoine Ghibaudo
Il match deve ancora iniziare
Daniel Antonio Nunez vs Wilson Leite (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:00
Juan Manuel La Serna vs Adhithya Ganesan
Il match deve ancora iniziare
Matheus Pucinelli De Almeida vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Milledge Cossu vs Alafia Ayeni
Il match deve ancora iniziare
Noah Schachter vs Nicolas Kicker
Il match deve ancora iniziare
Federico Agustin Gomez vs Pedro Boscardin Dias
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 14:00
Strong Kirchheimer
vs Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
Joao Eduardo Schiessl vs Matt Kuhar
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Aguilar vs Christoph Negritu
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Eduardo Ribeiro
Il match deve ancora iniziare
