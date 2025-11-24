Temuco 100 | Hard | $160000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: +5 per Tyra Caterina Grant che è ad un passo dalla top 200
24/11/2025 08:58 2 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (24-11-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
84
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
105
Best: 46
▼
-2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
739
Punti
29
Tornei
141
Best: 99
▼
-1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
525
Punti
28
Tornei
165
Best: 150
▼
-13
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
23
Tornei
203
Best: 203
▲
2
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
353
Punti
28
Tornei
206
Best: 206
▲
5
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
349
Punti
19
Tornei
225
Best: 201
--
0
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
326
Punti
21
Tornei
232
Best: 205
▼
-3
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
25
Tornei
279
Best: 279
▲
2
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
249
Punti
20
Tornei
316
Best: 316
▲
3
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
321
Best: 292
▲
1
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
25
Tornei
332
Best: 305
▲
4
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
187
Punti
19
Tornei
343
Best: 322
▲
5
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
345
Best: 310
▲
4
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
20
Tornei
348
Best: 348
▼
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
176
Punti
22
Tornei
361
Best: 361
▼
-31
Giorgia Pedone
ITA, 0
168
Punti
25
Tornei
367
Best: 367
▼
-2
Diletta Cherubini
ITA, 0
164
Punti
29
Tornei
400
Best: 400
▲
7
Francesca Pace
ITA, 0
147
Punti
17
Tornei
412
Best: 412
▼
-11
Vittoria Paganetti
ITA, 0
140
Punti
19
Tornei
414
Best: 414
▼
-12
Federica Urgesi
ITA, 0
138
Punti
25
Tornei
415
Best: 415
▼
-7
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
138
Punti
25
Tornei
476
Best: 347
▼
-1
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
111
Punti
16
Tornei
495
Best: 495
▼
-43
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
17
Tornei
506
Best: 491
▼
-4
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
101
Punti
15
Tornei
524
Best: 524
▼
-4
Alessandra Mazzola
ITA, 0
94
Punti
17
Tornei
525
Best: 143
▲
54
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
527
Best: 527
▲
19
Arianna Zucchini
ITA, 0
93
Punti
18
Tornei
536
Best: 487
▼
-7
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
23
Tornei
540
Best: 540
▲
13
Camilla Zanolini
ITA, 0
91
Punti
15
Tornei
576
Best: 576
▲
10
Laura Mair
ITA, 0
81
Punti
17
Tornei
620
Best: 5
▼
-6
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
625
Best: 515
▼
-5
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
70
Punti
18
Tornei
659
Best: 659
▼
-3
Isabella Maria Serban
ITA, 0
64
Punti
12
Tornei
682
Best: 380
▼
-4
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
59
Punti
16
Tornei
687
Best: 684
▲
2
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
58
Punti
17
Tornei
697
Best: 192
▲
15
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
709
Best: 709
▼
-5
Gaia Maduzzi
ITA, 0
55
Punti
10
Tornei
711
Best: 18
--
0
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
54
Punti
10
Tornei
723
Best: 658
▼
-18
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
52
Punti
13
Tornei
730
Best: 730
▲
5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
51
Punti
12
Tornei
758
Best: 758
▼
-6
Matilde Paoletti
ITA, 0
47
Punti
5
Tornei
780
Best: 780
▲
3
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
811
Best: 811
▲
1
Viola Turini
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
825
Best: 627
▼
-2
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
36
Punti
11
Tornei
836
Best: 836
▼
-4
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
838
Best: 838
▼
-5
Noemi Maines
ITA, 0
35
Punti
17
Tornei
894
Best: 894
▼
-11
Camilla Gennaro
ITA, 0
29
Punti
13
Tornei
897
Best: 897
▼
-9
Lavinia Luciano
ITA, 0
28
Punti
13
Tornei
926
Best: 926
▼
-5
Beatrice Stagno
ITA, 0
25
Punti
6
Tornei
951
Best: 951
▼
-4
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
963
Best: 963
▼
-5
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
983
Best: 983
▲
2
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
992
Best: 988
▲
3
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
20
Punti
8
Tornei
1029
Best: 1029
▼
-14
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1051
Best: 660
▼
-54
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
17
Punti
8
Tornei
1070
Best: 1070
▲
1
Giulia Paterno
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1103
Best: 1103
▼
-6
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
14
Punti
4
Tornei
1125
Best: 428
--
0
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1133
Best: 1133
--
0
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1136
Best: 1136
▼
-1
Giuliana Bestetti
ITA, 0
13
Punti
7
Tornei
1140
Best: 1140
▲
33
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1167
Best: 1167
▲
31
Angelica Sara
ITA, 0
12
Punti
8
Tornei
1203
Best: 1203
▲
4
Caterina Odorizzi
ITA, 0
11
Punti
9
Tornei
1222
Best: 1222
▲
3
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1238
Best: 1238
▲
2
Francesca Gandolfi
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1260
Best: 1260
--
0
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1265
Best: 1229
▲
1
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
9
Punti
5
Tornei
1337
Best: 1337
▲
43
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1381
Best: 1381
▼
-1
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1422
Best: 1422
▲
26
Aurora Urso
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1449
Best: 1449
▼
-26
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1449
Best: 1449
▼
-1
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1472
Best: 1472
▲
2
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1472
Best: 1472
▲
2
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1472
Best: 1472
▲
2
Aurora Corvi
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1472
Best: 1472
--
0
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1472
Best: 1472
--
0
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1472
Best: 1472
▲
2
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Jasmine Paolini, Tyra Caterina Grant
2 commenti
È un vero peccato che con un movimento maschile mai stato così forte ci sia quello femminile che, a parte la Paolini e la sempiterna Errani in doppio, sia veramente poca cosa
È desolante la situazione del tennis femminile.
Una campionessa e poi lo sprofondo in classifica.
Che poi hanno pure vinto la Fed Cup per l’ennesima volta!