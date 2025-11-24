Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Alexey Vatutinvs Carlos Lopez Montagud

Carlos Sanchez Jover vs Cezar Cretu



Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira vs Lukas Neumayer (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski vs Kilian Feldbausch



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – ore 12:00

Andres Santamarta Roig vs Stefan Palosi



Il match deve ancora iniziare

Andrej Martin vs Alexander Donski



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – ore 12:00

Tomas Curras Abasolo vs Sergi Perez Contri



Il match deve ancora iniziare

Lilian Marmousez vs Tommaso Compagnucci



Il match deve ancora iniziare

Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ATP Athens Millen Hurrion [1] • Millen Hurrion [1] 15 2 Lorenzo Angelini [8] Lorenzo Angelini [8] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Hurrion 15-0 2-3 L. Angelini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Hurrion 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 L. Angelini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Hurrion 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Angelini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Millen Hurrionvs Lorenzo Angelini

Aleksandr Braynin vs Dimitris Azoidis



Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko vs Bernabe Zapata Miralles



Il match deve ancora iniziare

Harry Wendelken vs Menelaos Efstathiou



Il match deve ancora iniziare

Court K1 – ore 09:30

Alberto Barroso Campos vs Oscar Jose Gutierrez



ATP Athens Alberto Barroso Campos [2] Alberto Barroso Campos [2] 15 5 Oscar Jose Gutierrez [7] • Oscar Jose Gutierrez [7] 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 O. Jose Gutierrez 15-0 15-15 df 5-1 A. Barroso Campos 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 O. Jose Gutierrez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Barroso Campos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 O. Jose Gutierrez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Barroso Campos 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 O. Jose Gutierrez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Pierluigi Basile vs Nicolas Parizzia



Il match deve ancora iniziare

Michele Ribecai vs Diego Dedura



Il match deve ancora iniziare

Luca Preda vs Sandro Kopp



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 09:30

Jan Kumstat vs Andrin Casanova



ATP Athens Jan Kumstat [4] • Jan Kumstat [4] 15 6 1 Andrin Casanova [9] Andrin Casanova [9] 0 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Kumstat 15-0 ace 1-1 A. Casanova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Kumstat 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Casanova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 5-0 → 6-0 J. Kumstat 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-0 → 5-0 A. Casanova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 J. Kumstat 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Casanova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Kumstat 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alex Knaff vs Charlie Robertson



Il match deve ancora iniziare

Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Bogota Johan Alexander Rodriguez [3] Johan Alexander Rodriguez [3] 0 6 2 Daniel Salazar • Daniel Salazar 0 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Salazar 2-2 J. Alexander Rodriguez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 D. Salazar 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Alexander Rodriguez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Salazar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Alexander Rodriguez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Salazar 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 J. Alexander Rodriguez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Salazar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Alexander Rodriguez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 D. Salazar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Alexander Rodriguez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Johan Alexander Rodriguezvs Daniel Salazar

Karl Poling vs Juan Sebastian Osorio



Il match deve ancora iniziare

vs (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich vs Mateus Alves (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 16:00

Nicolas Barrientos vs Thiago Cigarran



ATP Bogota Nicolas Barrientos • Nicolas Barrientos 0 6 0 Thiago Cigarran [7] Thiago Cigarran [7] 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Barrientos 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Cigarran 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 N. Barrientos 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Cigarran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Barrientos 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Cigarran 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Barrientos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Cigarran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Barrientos 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Cigarran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Barrientos 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Gerard Campana Lee vs Juan Sebastian Gomez



Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan vs Jesse Flores (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Salvador Price vs Tristan McCormick (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 16:00

Franco Ribero vs Bruno Fernandez



ATP Bogota Franco Ribero Franco Ribero 0 0 Bruno Fernandez [8] Bruno Fernandez [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Peter Bertran vs Arklon Huertas Del Pino Cordova



Il match deve ancora iniziare

Ryan Dickerson vs (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien vs Dan Martin (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ATP Manama Ivan Marrero Curbelo [2] Ivan Marrero Curbelo [2] 7 6 Samir Hamza Reguig [11] Samir Hamza Reguig [11] 5 2 Vincitore: Marrero Curbelo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Marrero Curbelo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Hamza Reguig 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Hamza Reguig 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 I. Marrero Curbelo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Hamza Reguig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Hamza Reguig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 S. Hamza Reguig 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 I. Marrero Curbelo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Hamza Reguig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-5 → 4-5 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Hamza Reguig 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-5 → 2-5 I. Marrero Curbelo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 S. Hamza Reguig 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 I. Marrero Curbelo 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Hamza Reguig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Marrero Curbelo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Hamza Reguig 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Ivan Marrero Curbelovs Samir Hamza Reguig

Aziz Ouakaa vs Ben Jones (Non prima 10:30)



ATP Manama Aziz Ouakaa [4] Aziz Ouakaa [4] 0 0 Ben Jones [12] Ben Jones [12] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Alexandr Binda vs Vladislav Melnic (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Dali Blanch vs Sergey Fomin



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 08:00

Dominik Kellovsky vs Matisse Bobichon



ATP Manama Dominik Kellovsky [3] Dominik Kellovsky [3] 2 1 Matisse Bobichon [10] Matisse Bobichon [10] 6 6 Vincitore: Bobichon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Bobichon 40-15 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 D. Kellovsky 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 M. Bobichon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Kellovsky 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 M. Bobichon 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 D. Kellovsky 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df df 0-1 → 0-2 M. Bobichon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Kellovsky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 M. Bobichon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 D. Kellovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Bobichon 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 D. Kellovsky 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 0-3 → 1-3 M. Bobichon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Kellovsky 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 M. Bobichon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Semen Pankin vs Colin Sinclair



ATP Manama Semen Pankin [6] • Semen Pankin [6] 40 3 Colin Sinclair [8] Colin Sinclair [8] 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Pankin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 C. Sinclair 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 S. Pankin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 C. Sinclair 15-0 ace 15-15 30-15 1-3 → 1-4 S. Pankin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 C. Sinclair 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Pankin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Sinclair 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1

Egor Agafonov vs Mirza Basic (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP Manama Daniil Golubev Daniil Golubev 0 1 Patrik Niklas-Salminen Patrik Niklas-Salminen 6 6 Vincitore: Niklas-Salminen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Golubev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 P. Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Golubev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 P. Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 D. Golubev 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-2 → 0-3 P. Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Golubev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 P. Niklas-Salminen 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-5 → 0-6 D. Golubev 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 0-4 → 0-5 P. Niklas-Salminen 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 D. Golubev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-2 → 0-3 P. Niklas-Salminen 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Golubev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Daniil Golubevvs Patrik Niklas-Salminen

Matthew Summers vs Maximilian Homberg



ATP Manama Matthew Summers [5] • Matthew Summers [5] 15 3 0 Maximilian Homberg Maximilian Homberg 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Summers 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-2 M. Homberg 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Summers 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Homberg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Summers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 M. Homberg 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 M. Summers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Homberg 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Summers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 M. Homberg 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 M. Summers 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Homberg 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento

ATP Playford Pavle Marinkov [6] Pavle Marinkov [6] 2 6 3 Finn Bass Finn Bass 6 3 6 Vincitore: Bass Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Bass 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 P. Marinkov 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Bass 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 P. Marinkov 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 F. Bass 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 P. Marinkov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 F. Bass 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Bass 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Marinkov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 F. Bass 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Marinkov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Bass 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 4-2 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 F. Bass 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 15-40 2-1 → 3-1 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Bass 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Marinkov 15-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Bass 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 P. Marinkov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 F. Bass 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 P. Marinkov 0-15 40-40 A-40 0-4 → 1-4 F. Bass 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-3 → 0-4 P. Marinkov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-2 → 0-3 F. Bass 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 0-1 → 0-2 P. Marinkov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

Finn Bassvs Pavle Marinkov

Ryuki Matsuda vs Hayden Jones



ATP Playford Ryuki Matsuda [5] Ryuki Matsuda [5] 6 7 Hayden Jones Hayden Jones 4 5 Vincitore: Matsuda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Matsuda A-40 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 H. Jones 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 R. Matsuda 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 H. Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 R. Matsuda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 H. Jones 0-15 df ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 R. Matsuda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Jones 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 R. Matsuda 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 H. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 R. Matsuda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 H. Jones 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Matsuda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 H. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df ace 5-3 → 5-4 R. Matsuda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 H. Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-3 → 4-3 R. Matsuda 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 H. Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 R. Matsuda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Jones 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-2 → 1-2 R. Matsuda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Philip Sekulic vs Cruz Hewitt



ATP Playford Cruz Hewitt Cruz Hewitt 5 2 Philip Sekulic Philip Sekulic 7 6 Vincitore: Sekulic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Hewitt 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 2-5 → 2-6 P. Sekulic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 C. Hewitt 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Hewitt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 P. Sekulic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. Hewitt 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 P. Sekulic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Hewitt 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 P. Sekulic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 C. Hewitt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Sekulic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 C. Hewitt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-5 → 3-5 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Hewitt 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Hewitt 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 P. Sekulic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Hewitt 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Bernard Tomic vs Marek Gengel



ATP Playford Bernard Tomic [3] Bernard Tomic [3] 6 6 Marek Gengel Marek Gengel 2 3 Vincitore: Tomic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Gengel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-3 → 6-3 B. Tomic 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Gengel 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Tomic 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 B. Tomic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 M. Gengel 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 B. Tomic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Gengel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Tomic 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 M. Gengel 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-1 → 5-2 B. Tomic 15-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 M. Gengel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Gengel 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Gengel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 01:30

Blaise Bicknell vs Taisei Ichikawa



ATP Playford Blaise Bicknell [3] Blaise Bicknell [3] 7 5 7 Taisei Ichikawa Taisei Ichikawa 5 7 5 Vincitore: Bicknell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 T. Ichikawa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 B. Bicknell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Ichikawa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Bicknell 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Ichikawa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Bicknell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 T. Ichikawa 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 B. Bicknell 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Ichikawa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Bicknell 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Ichikawa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Bicknell 15-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Ichikawa 15-0 30-0 5-6 → 5-7 B. Bicknell 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 T. Ichikawa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Bicknell 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Ichikawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. Bicknell 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Ichikawa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Bicknell 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Ichikawa 15-0 30-0 2-1 → 2-2 B. Bicknell 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Ichikawa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Bicknell 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Ichikawa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 B. Bicknell 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-30 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Ichikawa 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 B. Bicknell 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Ichikawa 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Bicknell 15-0 15-15 30-15 2-4 → 3-4 T. Ichikawa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 B. Bicknell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Ichikawa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Bicknell 15-0 15-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Ichikawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Bicknell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Carl Emil Overbeck vs Masamichi Imamura



ATP Playford Masamichi Imamura [4] Masamichi Imamura [4] 4 7 1 Carl Emil Overbeck [8] Carl Emil Overbeck [8] 6 5 6 Vincitore: Overbeck Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 C. Emil Overbeck 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-5 → 1-6 M. Imamura 15-0 15-15 40-15 0-5 → 1-5 C. Emil Overbeck 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 M. Imamura 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 C. Emil Overbeck 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Imamura 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Emil Overbeck 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Imamura 30-0 40-0 6-5 → 7-5 C. Emil Overbeck 40-15 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 6-5 M. Imamura 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 C. Emil Overbeck 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 M. Imamura 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Emil Overbeck 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 M. Imamura 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Emil Overbeck 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Imamura 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 C. Emil Overbeck 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Imamura 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Emil Overbeck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Imamura 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 C. Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Imamura 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 C. Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 M. Imamura 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Emil Overbeck 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 M. Imamura 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Emil Overbeck 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Imamura 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Emil Overbeck 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

Hiroki Moriya vs Christian Langmo



ATP Playford Hiroki Moriya Hiroki Moriya 6 6 Christian Langmo Christian Langmo 4 3 Vincitore: Moriya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Langmo 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Langmo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Langmo 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 H. Moriya 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Langmo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Langmo 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Langmo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-4 → 4-4 H. Moriya 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 C. Langmo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Langmo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Langmo 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 H. Moriya 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 01:30

Takuya Kumasaka vs Leo Vithoontien



ATP Playford Takuya Kumasaka [2] Takuya Kumasaka [2] 6 6 Leo Vithoontien [9] Leo Vithoontien [9] 3 2 Vincitore: Kumasaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Kumasaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Vithoontien 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-2 → 5-2 T. Kumasaka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Vithoontien 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 3-2 T. Kumasaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Vithoontien 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 T. Kumasaka 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 L. Vithoontien 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Kumasaka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 L. Vithoontien 0-15 15-15 30-15 30-30 4-3 → 5-3 T. Kumasaka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Vithoontien 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Kumasaka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Vithoontien 15-0 15-15 df 40-30 2-1 → 2-2 T. Kumasaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Vithoontien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Kumasaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Tung-Lin Wu vs Taiyo Yamanaka



ATP Playford Tung-Lin Wu [1] Tung-Lin Wu [1] 6 6 Taiyo Yamanaka Taiyo Yamanaka 3 3 Vincitore: Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Wu 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Yamanaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 T. Wu 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 T. Yamanaka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 T. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 T. Yamanaka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Yamanaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Yamanaka 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 T. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 T. Yamanaka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 T. Yamanaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 T. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Yamanaka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Wu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Yamanaka 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Rio Noguchi vs Jake Delaney



ATP Playford Jake Delaney Jake Delaney 2 4 Rio Noguchi [8] Rio Noguchi [8] 6 6 Vincitore: Noguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Delaney 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-4 → 4-5 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Delaney 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Noguchi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 3-3 J. Delaney 0-40 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Noguchi 15-0 30-0 2-1 → 2-2 J. Delaney 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Delaney 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 J. Delaney 40-A 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Delaney 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 2-3 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Delaney 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Noguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Delaney 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – 1° Turno, cemento

ATP Islamabad Dominik Palan [8] Dominik Palan [8] 6 6 Alp Horoz Alp Horoz 3 4 Vincitore: Palan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Palan 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 A. Horoz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Palan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. Horoz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Palan 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Horoz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Palan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Horoz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Palan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Horoz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Palan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Horoz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Palan 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Horoz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Palan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Horoz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Palan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Horoz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Palan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Dominik Palanvs Alp Horoz

Vadym Ursu vs Muhammad Shoaib (Non prima 10:00)



ATP Islamabad Vadym Ursu [5] Vadym Ursu [5] 0 0 Muhammad Shoaib Muhammad Shoaib 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 1 – ore 07:00

Leonardo Borrelli vs Lawrence Bataljin



ATP Islamabad Leonardo Borrelli Leonardo Borrelli 7 6 Lawrence Bataljin Lawrence Bataljin 6 1 Vincitore: Borrelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Borrelli 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 L. Bataljin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 L. Borrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Bataljin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Borrelli 30-0 40-0 40-15 df ace 2-0 → 3-0 L. Bataljin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Borrelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 L. Borrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Bataljin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Borrelli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Bataljin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Borrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Bataljin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Borrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Bataljin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Borrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Bataljin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 L. Borrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Bataljin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Timofei Derepasko vs Koray Kirci



ATP Islamabad Timofei Derepasko Timofei Derepasko 6 6 Koray Kirci Koray Kirci 0 3 Vincitore: Derepasko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Derepasko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 K. Kirci 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Derepasko 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 K. Kirci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Derepasko 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Kirci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 T. Derepasko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Kirci 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Derepasko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 K. Kirci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 T. Derepasko 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 K. Kirci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 T. Derepasko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Kirci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Derepasko 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Il match deve ancora iniziare

Lucio Rattivs Bautista De La Pena

Nicolas Villalon vs Diego Jarry Fillol



Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate vs Joao Lucas Reis Da Silva



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Torrealba / Nicolas Villalon vs Alafia Ayeni / Daniel Milavsky (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – ore 16:00

Noah Schachter vs Nicolas Bruna



Il match deve ancora iniziare

Matt Kuhar vs Patricio Alvarado



Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon vs Andres Andrade



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – ore 16:00

Wilson Leite vs Justin Roberts



Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayeni vs Johannes Ingildsen



Il match deve ancora iniziare