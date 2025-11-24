Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

24/11/2025 08:45 Nessun commento
Tommaso Compagnucci nella foto - Foto Antonio Burruni
Tommaso Compagnucci nella foto - Foto Antonio Burruni

Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta (al coperto)

CENTER – ore 12:00
Alexey Vatutin RUS vs Carlos Lopez Montagud ESP
Il match deve ancora iniziare

Carlos Sanchez Jover ESP vs Cezar Cretu ROU

Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira POR vs Lukas Neumayer AUT (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Kilian Feldbausch SUI

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 12:00
Andres Santamarta Roig ESP vs Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare

Andrej Martin SVK vs Alexander Donski BUL

Il match deve ancora iniziare



COURT 5 – ore 12:00
Tomas Curras Abasolo ESP vs Sergi Perez Contri ESP

Il match deve ancora iniziare

Lilian Marmousez FRA vs Tommaso Compagnucci ITA

Il match deve ancora iniziare





Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center Court – ore 09:30
Millen Hurrion GBR vs Lorenzo Angelini ITA
ATP Athens
Millen Hurrion [1]
15
2
Lorenzo Angelini [8]
0
3
Mostra dettagli

Aleksandr Braynin UKR vs Dimitris Azoidis GRE

Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko UKR vs Bernabe Zapata Miralles ESP

Il match deve ancora iniziare

Harry Wendelken GBR vs Menelaos Efstathiou CYP

Il match deve ancora iniziare



Court K1 – ore 09:30
Alberto Barroso Campos ESP vs Oscar Jose Gutierrez ESP

ATP Athens
Alberto Barroso Campos [2]
15
5
Oscar Jose Gutierrez [7]
15
1
Mostra dettagli

Pierluigi Basile ITA vs Nicolas Parizzia SUI

Il match deve ancora iniziare

Michele Ribecai ITA vs Diego Dedura GER

Il match deve ancora iniziare

Luca Preda ROU vs Sandro Kopp AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 09:30
Jan Kumstat CZE vs Andrin Casanova SUI

ATP Athens
Jan Kumstat [4]
15
6
1
Andrin Casanova [9]
0
0
1
Mostra dettagli

Alex Knaff LUX vs Charlie Robertson GBR

Il match deve ancora iniziare





Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Center Court – ore 16:00
Johan Alexander Rodriguez COL vs Daniel Salazar COL
ATP Bogota
Johan Alexander Rodriguez [3]
0
6
2
Daniel Salazar
0
1
2
Mostra dettagli

Karl Poling USA vs Juan Sebastian Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

it vs it (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Mateus Alves BRA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Nicolas Barrientos COL vs Thiago Cigarran ARG

ATP Bogota
Nicolas Barrientos
0
6
0
Thiago Cigarran [7]
0
4
0
Mostra dettagli

Gerard Campana Lee KOR vs Juan Sebastian Gomez COL

Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan MEX vs Jesse Flores CRC (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Salvador Price COL vs Tristan McCormick USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Franco Ribero ARG vs Bruno Fernandez BRA

ATP Bogota
Franco Ribero
0
0
Bruno Fernandez [8]
0
0
Mostra dettagli

Peter Bertran DOM vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare

Ryan Dickerson USA vs it (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL vs Dan Martin CAN (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare





Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Centre Court – ore 08:00
Ivan Marrero Curbelo ESP vs Samir Hamza Reguig ALG
ATP Manama
Ivan Marrero Curbelo [2]
7
6
Samir Hamza Reguig [11]
5
2
Vincitore: Marrero Curbelo
Mostra dettagli

Aziz Ouakaa TUN vs Ben Jones GBR (Non prima 10:30)

ATP Manama
Aziz Ouakaa [4]
0
0
Ben Jones [12]
0
0
Mostra dettagli

Alexandr Binda ITA vs Vladislav Melnic ROU (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Dali Blanch USA vs Sergey Fomin UZB

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 08:00
Dominik Kellovsky CZE vs Matisse Bobichon FRA

ATP Manama
Dominik Kellovsky [3]
2
1
Matisse Bobichon [10]
6
6
Vincitore: Bobichon
Mostra dettagli

Semen Pankin RUS vs Colin Sinclair NMI

ATP Manama
Semen Pankin [6]
40
3
Colin Sinclair [8]
15
4
Mostra dettagli

Egor Agafonov RUS vs Mirza Basic BIH (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 08:00
Daniil Golubev RUS vs Patrik Niklas-Salminen FIN
ATP Manama
Daniil Golubev
0
1
Patrik Niklas-Salminen
6
6
Vincitore: Niklas-Salminen
Mostra dettagli

Matthew Summers GBR vs Maximilian Homberg GER

ATP Manama
Matthew Summers [5]
15
3
0
Maximilian Homberg
40
6
2
Mostra dettagli





Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento

Centre Court – ore 01:30
Finn Bass GBR vs Pavle Marinkov AUS
ATP Playford
Pavle Marinkov [6]
2
6
3
Finn Bass
6
3
6
Vincitore: Bass
Mostra dettagli

Ryuki Matsuda JPN vs Hayden Jones AUS

ATP Playford
Ryuki Matsuda [5]
6
7
Hayden Jones
4
5
Vincitore: Matsuda
Mostra dettagli

Philip Sekulic AUS vs Cruz Hewitt AUS

ATP Playford
Cruz Hewitt
5
2
Philip Sekulic
7
6
Vincitore: Sekulic
Mostra dettagli

Bernard Tomic AUS vs Marek Gengel CZE

ATP Playford
Bernard Tomic [3]
6
6
Marek Gengel
2
3
Vincitore: Tomic
Mostra dettagli



Court 1 – ore 01:30
Blaise Bicknell JAM vs Taisei Ichikawa JPN

ATP Playford
Blaise Bicknell [3]
7
5
7
Taisei Ichikawa
5
7
5
Vincitore: Bicknell
Mostra dettagli

Carl Emil Overbeck DEN vs Masamichi Imamura JPN

ATP Playford
Masamichi Imamura [4]
4
7
1
Carl Emil Overbeck [8]
6
5
6
Vincitore: Overbeck
Mostra dettagli

Hiroki Moriya JPN vs Christian Langmo USA

ATP Playford
Hiroki Moriya
6
6
Christian Langmo
4
3
Vincitore: Moriya
Mostra dettagli



Court 2 – ore 01:30
Takuya Kumasaka JPN vs Leo Vithoontien JPN

ATP Playford
Takuya Kumasaka [2]
6
6
Leo Vithoontien [9]
3
2
Vincitore: Kumasaka
Mostra dettagli

Tung-Lin Wu TPE vs Taiyo Yamanaka JPN

ATP Playford
Tung-Lin Wu [1]
6
6
Taiyo Yamanaka
3
3
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Rio Noguchi JPN vs Jake Delaney AUS

ATP Playford
Jake Delaney
2
4
Rio Noguchi [8]
6
6
Vincitore: Noguchi
Mostra dettagli





Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – 1° Turno, cemento

Aqeel Khan Center Court – ore 07:00
Dominik Palan CZE vs Alp Horoz TUR
ATP Islamabad
Dominik Palan [8]
6
6
Alp Horoz
3
4
Vincitore: Palan
Mostra dettagli

Vadym Ursu UKR vs Muhammad Shoaib PAK (Non prima 10:00)

ATP Islamabad
Vadym Ursu [5]
0
0
Muhammad Shoaib
0
0
Mostra dettagli



Court 1 – ore 07:00
Leonardo Borrelli ITA vs Lawrence Bataljin AUS

ATP Islamabad
Leonardo Borrelli
7
6
Lawrence Bataljin
6
1
Vincitore: Borrelli
Mostra dettagli

Timofei Derepasko RUS vs Koray Kirci TUR

ATP Islamabad
Timofei Derepasko
6
6
Koray Kirci
0
3
Vincitore: Derepasko
Mostra dettagli





Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Cancha Central – ore 15:00
Lucio Ratti ARG vs Bautista De La Pena CHI
Il match deve ancora iniziare

Nicolas Villalon CHI vs Diego Jarry Fillol CHI

Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate ARG vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Torrealba CHI / Nicolas Villalon CHI vs Alafia Ayeni USA / Daniel Milavsky USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 16:00
Noah Schachter USA vs Nicolas Bruna CHI

Il match deve ancora iniziare

Matt Kuhar USA vs Patricio Alvarado ECU

Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon ARG vs Andres Andrade ECU

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 16:00
Wilson Leite BRA vs Justin Roberts BAH

Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayeni USA vs Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare

TAG: