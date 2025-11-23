WTA 125 Colina e Buenos Airesi: I risultati completi con il dettaglio della Finale e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)
WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Finale, terra battuta
Center Court – ore 22:00
(3) Leolia Jeanjean vs (5) Oleksandra Oliynykova
WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Cancha Central – ore 16:30
(1) Ayana Akli vs Maria Urrutia Inizio 16:30
(2) Nicole Fossa Huergo vs Sara Sorribes Tormo Non prima 18:30
Cancha 3 – ore 16:30
(3) Alicia Herrero Linana vs Julia Caffarena Inizio 16:30
(4) Katarina Jokic vs Valeriya Strakhova Non prima 18:30
🇦🇷 Tabellone Qualificazione – turno unico
(1) Ayana Akli vs (WC) Maria Urrutia
(2) Nicole Fossa Huergo vs Sara Sorribes Tormo
(3) Alicia Herrero Linana vs (WC) Julia Caffarena
(4) Katarina Jokic vs Valeriya Strakhova
TAG: WTA 125
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit