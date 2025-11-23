WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Colina e Buenos Airesi: I risultati completi con il dettaglio della Finale e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

23/11/2025 09:33 Nessun commento
Nicole Fossa Huergo ARG, 26.05.1995
Nicole Fossa Huergo ARG, 26.05.1995

WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Finale, terra battuta

Center Court – ore 22:00
(3) Leolia Jeanjean FRA vs (5) Oleksandra Oliynykova UKR
Il match deve ancora iniziare





WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Cancha Central – ore 16:30
(1) Ayana Akli USA vs Maria Urrutia ARG Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare

(2) Nicole Fossa Huergo ARG vs Sara Sorribes Tormo ESP Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 16:30
(3) Alicia Herrero Linana ESP vs Julia Caffarena ARG Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare

(4) Katarina Jokic SRB vs Valeriya Strakhova UKR Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

🇦🇷 Tabellone Qualificazione – turno unico
(1) Ayana Akli USA vs (WC) Maria Urrutia ARG
(2) Nicole Fossa Huergo ARG vs Sara Sorribes Tormo ESP
(3) Alicia Herrero Linana ESP vs (WC) Julia Caffarena ARG
(4) Katarina Jokic SRB vs Valeriya Strakhova UKR

TAG: