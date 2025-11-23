Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

23/11/2025 09:25
Raul Brancaccio nella foto

Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta (al coperto)

CENTER – ore 11:00
Joao Graca POR vs Carlos Lopez Montagud ESP
Il match deve ancora iniziare

Alexey Vatutin RUS vs Tomas Serrano Luis POR

Il match deve ancora iniziare

Tiago Torres POR vs Tommaso Compagnucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Tiago Cacao POR vs Cezar Cretu ROU

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 11:00
Svyatoslav Gulin RUS vs Tomas Curras Abasolo ESP

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA vs Andres Santamarta Roig ESP

Il match deve ancora iniziare

Carlos Sanchez Jover ESP vs Giuseppe La Vela ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrej Martin SVK vs Guilherme Valdoleiros POR

Il match deve ancora iniziare



COURT 5 – ore 11:00
Sergi Perez Contri ESP vs Jonas Forejtek CZE

Il match deve ancora iniziare

Alejo Sanchez Quilez ESP vs Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare

Lilian Marmousez FRA vs Leo Raquillet FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL vs Louis Wessels GER

Il match deve ancora iniziare





Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 10:00
Filippos Astreinidis GRE vs Lorenzo Angelini ITA
ATP Athens
Filippos Astreinidis
A
0
Lorenzo Angelini [8]
40
3
Mostra dettagli

Henri Haupt GER vs Nicolas Parizzia SUI

Il match deve ancora iniziare

Markos Kalovelonis GRE vs Dimitris Azoidis GRE

Il match deve ancora iniziare



Court K1 – ore 10:00
Stefanos Schinas GRE vs Andrin Casanova SUI

ATP Athens
Stefanos Schinas
40
1
Andrin Casanova [9]
30
2
Mostra dettagli

Aleksandr Braynin UKR vs Courtney John Lock ZIM

Il match deve ancora iniziare

Jan Jermar CZE vs Charlie Robertson GBR (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Jeffrey Chuan En Hsu TPE vs Oscar Jose Gutierrez ESP

ATP Athens
Jeffrey Chuan En Hsu
15
2
Oscar Jose Gutierrez [7]
0
1
Mostra dettagli





Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Center Court – ore 16:00
Brandon Perez VEN vs Juan Sebastian Osorio COL
Il match deve ancora iniziare

Drew Van Orderlain USA vs Juan Sebastian Gomez COL

Il match deve ancora iniziare

Mateo Castañeda COL vs Jesse Flores CRC

Il match deve ancora iniziare

Johan Alexander Rodriguez COL vs Daniel Salazar COL

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Gerard Campana Lee KOR vs Sergio Luis Hernandez Ramirez COL

Il match deve ancora iniziare

Camilo Gonzalez COL vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare

Ryan Dickerson USA vs Nicolas Buitrago COL

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL vs Thiago Cigarran ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Karl Poling USA vs Davide Pontoglio ITA

Il match deve ancora iniziare

Peter Bertran DOM vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan MEX vs Juan Jose Bianchi VEN

Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG vs Bruno Fernandez BRA

Il match deve ancora iniziare





Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 07:00
Daniil Golubev RUS vs Ivan Nedelko RUS
ATP Manama
Daniil Golubev
0
3
6
Ivan Nedelko
0
6
5
Vincitore: Golubev
Mostra dettagli

Dominik Kellovsky CZE vs Essa Qabazard KUW (Non prima 09:00)

ATP Manama
Dominik Kellovsky [3]
0
2
Essa Qabazard
0
3
Mostra dettagli

Semen Pankin RUS vs Yusuf Qaed BRN

Il match deve ancora iniziare

Maximilian Homberg GER vs Michael Bassem Sobhy EGY

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 07:00
Ivan Marrero Curbelo ESP vs Michael Zhu USA

ATP Manama
Ivan Marrero Curbelo [2]
6
6
Michael Zhu
2
3
Vincitore: Marrero Curbelo
Mostra dettagli

Rushikesh Sonawane IND vs Samir Hamza Reguig ALG (Non prima 09:00)

ATP Manama
Rushikesh Sonawane
0
2
Samir Hamza Reguig [11]
15
2
Mostra dettagli

Elyas Abduljalil BRN vs Colin Sinclair NMI

Il match deve ancora iniziare

Matthew Summers GBR vs Sergey Betov BLR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 07:00
Patrik Niklas-Salminen FIN vs Evgeny Karlovskiy RUS

ATP Manama
Patrik Niklas-Salminen
15
3
Evgeny Karlovskiy [9]
0
1
Vincitore: Niklas-Salminen
Mostra dettagli

Oliver Bonding GBR vs Matisse Bobichon FRA (Non prima 09:00)

ATP Manama
Oliver Bonding
0
6
2
Matisse Bobichon [10]
0
4
4
Mostra dettagli

Aziz Ouakaa TUN vs Oren Vasser USA

Il match deve ancora iniziare

Kelsey Stevenson CAN vs Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare





Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 00:30
Pavle Marinkov AUS vs Kody Pearson AUS
ATP Playford
Pavle Marinkov [6]
7
6
Kody Pearson
6
4
Vincitore: Marinkov
Mostra dettagli

Tung-Lin Wu TPE vs Daniel Jovanovski AUS

ATP Playford
Tung-Lin Wu [1]
6
6
Daniel Jovanovski
3
3
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Hayden Jones AUS vs Joshua Charlton AUS

ATP Playford
Hayden Jones
7
6
Joshua Charlton [11]
6
3
Vincitore: Jones
Mostra dettagli

Ryuki Matsuda JPN vs Jesse Delaney AUS (Non prima 07:30)

ATP Playford
Ryuki Matsuda [5]
4
6
6
Jesse Delaney
6
2
2
Vincitore: Matsuda
Mostra dettagli



Court 1 – ore 00:30
Finn Bass GBR vs Shinji Hazawa JPN

ATP Playford
Finn Bass
1
6
6
Shinji Hazawa [12]
6
3
4
Vincitore: Bass
Mostra dettagli

Blaise Bicknell JAM vs Reese Stalder USA

ATP Playford
Blaise Bicknell [3]
6
6
Reese Stalder
3
0
Vincitore: Bicknell
Mostra dettagli

Taiyo Yamanaka JPN vs Ajeet Rai NZL

ATP Playford
Taiyo Yamanaka
6
4
6
Ajeet Rai [7]
3
6
2
Vincitore: Yamanaka
Mostra dettagli

Carl Emil Overbeck DEN vs Naoki Tajima JPN (Non prima 07:30)

ATP Playford
Naoki Tajima
2
2
Carl Emil Overbeck [8]
6
6
Vincitore: Overbeck
Mostra dettagli



Court 2 – ore 00:30
Leo Vithoontien JPN vs Brandon Walkin GBR

ATP Playford
Brandon Walkin
Leo Vithoontien
Vincitore: Vithoontien
Mostra dettagli

Takuya Kumasaka JPN vs Matt Hulme AUS (Non prima 02:30)

ATP Playford
Takuya Kumasaka [2]
7
6
Matt Hulme
6
4
Vincitore: Kumasaka
Mostra dettagli

Taisei Ichikawa JPN vs Emile Hudd GBR

ATP Playford
Taisei Ichikawa
6
6
7
Emile Hudd [10]
2
7
6
Vincitore: Ichikawa
Mostra dettagli

Masamichi Imamura JPN vs Ethan Cook AUS (Non prima 07:30)

ATP Playford
Masamichi Imamura [4]
6
1
6
Ethan Cook
4
6
2
Vincitore: Imamura
Mostra dettagli





Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – Turno Qualificazione, cemento

Court 1 – ore 06:00
Yousaf Khalil PAK vs Barkat Khan PAK
ATP Islamabad
Barkat Khan
4
3
Yousaf Khalil
6
6
Vincitore: Khalil
Mostra dettagli

Samir Iftikhar PAK vs Ahmad Nael Qureshi PAK

ATP Islamabad
Samir Iftikhar
6
6
Ahmad Nael Qureshi
2
0
Vincitore: Iftikhar
Mostra dettagli





Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Cancha Central – ore 15:00
Anders Matta CHI vs Justin Roberts BAH
Il match deve ancora iniziare

Bautista De La Pena CHI vs Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

Cristian Ariel Gonzalez Silva CHI vs Patricio Alvarado ECU

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 16:00
Diego Jarry Fillol CHI vs Bruno Oliveira BRA

Il match deve ancora iniziare

