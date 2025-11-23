Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Raul Brancaccio nella foto
Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta (al coperto)
CENTER – ore 11:00
Joao Graca
vs Carlos Lopez Montagud
Il match deve ancora iniziare
Alexey Vatutin vs Tomas Serrano Luis
Il match deve ancora iniziare
Tiago Torres vs Tommaso Compagnucci
Il match deve ancora iniziare
Tiago Cacao vs Cezar Cretu
Il match deve ancora iniziare
COURT 4 – ore 11:00
Svyatoslav Gulin vs Tomas Curras Abasolo
Il match deve ancora iniziare
Raul Brancaccio vs Andres Santamarta Roig
Il match deve ancora iniziare
Carlos Sanchez Jover vs Giuseppe La Vela
Il match deve ancora iniziare
Andrej Martin vs Guilherme Valdoleiros
Il match deve ancora iniziare
COURT 5 – ore 11:00
Sergi Perez Contri vs Jonas Forejtek
Il match deve ancora iniziare
Alejo Sanchez Quilez vs Stefan Palosi
Il match deve ancora iniziare
Lilian Marmousez vs Leo Raquillet
Il match deve ancora iniziare
Alexander Donski vs Louis Wessels
Il match deve ancora iniziare
Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Center Court – ore 10:00
Filippos Astreinidis
vs Lorenzo Angelini
ATP Athens
Filippos Astreinidis•
A
0
Lorenzo Angelini [8]
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Astreinidis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
F. Astreinidis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Henri Haupt vs Nicolas Parizzia
Il match deve ancora iniziare
Markos Kalovelonis vs Dimitris Azoidis
Il match deve ancora iniziare
Court K1 – ore 10:00
Stefanos Schinas vs Andrin Casanova
ATP Athens
Stefanos Schinas
40
1
Andrin Casanova [9]•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Casanova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
S. Schinas
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
1-1 → 1-2
S. Schinas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Aleksandr Braynin vs Courtney John Lock
Il match deve ancora iniziare
Jan Jermar vs Charlie Robertson (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:00
Jeffrey Chuan En Hsu vs Oscar Jose Gutierrez
ATP Athens
Jeffrey Chuan En Hsu•
15
2
Oscar Jose Gutierrez [7]
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Jose Gutierrez
2-0 → 2-1
J. Chuan En Hsu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
O. Jose Gutierrez
0-0 → 1-0
Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Center Court – ore 16:00
Brandon Perez
vs Juan Sebastian Osorio
Il match deve ancora iniziare
Drew Van Orderlain vs Juan Sebastian Gomez
Il match deve ancora iniziare
Mateo Castañeda vs Jesse Flores
Il match deve ancora iniziare
Johan Alexander Rodriguez vs Daniel Salazar
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Gerard Campana Lee vs Sergio Luis Hernandez Ramirez
Il match deve ancora iniziare
Camilo Gonzalez vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
Ryan Dickerson vs Nicolas Buitrago
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Barrientos vs Thiago Cigarran
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Karl Poling vs Davide Pontoglio
Il match deve ancora iniziare
Peter Bertran vs Valentin Basel
Il match deve ancora iniziare
Alan Magadan vs Juan Jose Bianchi
Il match deve ancora iniziare
Franco Ribero vs Bruno Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Centre Court – ore 07:00
Daniil Golubev
vs Ivan Nedelko
ATP Manama
Daniil Golubev
0
3
6
Ivan Nedelko•
0
6
5
Vincitore: Golubev
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Golubev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
I. Nedelko
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
D. Golubev
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
I. Nedelko
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
D. Golubev
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dominik Kellovsky vs Essa Qabazard (Non prima 09:00)
ATP Manama
Dominik Kellovsky [3]•
0
2
Essa Qabazard
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Qabazard
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-2 → 2-3
E. Qabazard
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-0 → 2-1
Semen Pankin vs Yusuf Qaed
Il match deve ancora iniziare
Maximilian Homberg vs Michael Bassem Sobhy
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 07:00
Ivan Marrero Curbelo vs Michael Zhu
ATP Manama
Ivan Marrero Curbelo [2]
6
6
Michael Zhu
2
3
Vincitore: Marrero Curbelo
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Marrero Curbelo
5-3 → 6-3
M. Zhu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
5-1 → 5-2
M. Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 4-1
I. Marrero Curbelo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
I. Marrero Curbelo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
I. Marrero Curbelo
4-2 → 5-2
M. Zhu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
I. Marrero Curbelo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Rushikesh Sonawane vs Samir Hamza Reguig (Non prima 09:00)
ATP Manama
Rushikesh Sonawane
0
2
Samir Hamza Reguig [11]•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Sonawane
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
S. Hamza Reguig
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Sonawane
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Hamza Reguig
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Elyas Abduljalil vs Colin Sinclair
Il match deve ancora iniziare
Matthew Summers vs Sergey Betov
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 07:00
Patrik Niklas-Salminen vs Evgeny Karlovskiy
ATP Manama
Patrik Niklas-Salminen•
15
3
Evgeny Karlovskiy [9]
0
1
Vincitore: Niklas-Salminen
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Niklas-Salminen
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
ace
40-30
1-1 → 2-1
E. Karlovskiy
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
P. Niklas-Salminen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Oliver Bonding vs Matisse Bobichon (Non prima 09:00)
ATP Manama
Oliver Bonding
0
6
2
Matisse Bobichon [10]•
0
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Bonding
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
M. Bobichon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
O. Bonding
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
M. Bobichon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
M. Bobichon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bobichon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
O. Bonding
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Bobichon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
O. Bonding
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-2 → 4-2
M. Bobichon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
O. Bonding
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Aziz Ouakaa vs Oren Vasser
Il match deve ancora iniziare
Kelsey Stevenson vs Ben Jones
Il match deve ancora iniziare
Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Centre Court – ore 00:30
Pavle Marinkov
vs Kody Pearson
ATP Playford
Pavle Marinkov [6]
7
6
Kody Pearson
6
4
Vincitore: Marinkov
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Pearson
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
P. Marinkov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
K. Pearson
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
0-1 → 1-1
P. Marinkov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
P. Marinkov
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-6 → 6-6
K. Pearson
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
P. Marinkov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
3-4 → 4-4
K. Pearson
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 3-4
P. Marinkov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 3-3
K. Pearson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
2-2 → 2-3
K. Pearson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-0 → 2-1
P. Marinkov
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 2-0
K. Pearson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Tung-Lin Wu vs Daniel Jovanovski
ATP Playford
Tung-Lin Wu [1]
6
6
Daniel Jovanovski
3
3
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jovanovski
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
T. Wu
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
D. Jovanovski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Jovanovski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Wu
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
D. Jovanovski
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
4-3 → 5-3
T. Wu
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
T. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
D. Jovanovski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
T. Wu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Hayden Jones vs Joshua Charlton
ATP Playford
Hayden Jones
7
6
Joshua Charlton [11]
6
3
Vincitore: Jones
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Jones
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-3 → 6-3
J. Charlton
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
3-2 → 4-2
H. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
J. Charlton
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
H. Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Charlton
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
H. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ryuki Matsuda vs Jesse Delaney (Non prima 07:30)
ATP Playford
Ryuki Matsuda [5]
4
6
6
Jesse Delaney
6
2
2
Vincitore: Matsuda
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Matsuda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
J. Delaney
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
R. Matsuda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Delaney
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
R. Matsuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Delaney
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-0 → 1-1
R. Matsuda
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Delaney
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-2 → 5-2
J. Delaney
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
ace
3-2 → 4-2
R. Matsuda
0-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
R. Matsuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Delaney
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
R. Matsuda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Court 1 – ore 00:30
Finn Bass vs Shinji Hazawa
ATP Playford
Finn Bass
1
6
6
Shinji Hazawa [12]
6
3
4
Vincitore: Bass
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Bass
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Hazawa
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-2 → 4-3
S. Hazawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-2 → 3-2
F. Bass
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-1 → 2-2
S. Hazawa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
F. Bass
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
S. Hazawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hazawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
S. Hazawa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
F. Bass
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
3-1 → 4-1
S. Hazawa
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
F. Bass
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hazawa
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
F. Bass
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
F. Bass
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
S. Hazawa
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Blaise Bicknell vs Reese Stalder
ATP Playford
Blaise Bicknell [3]
6
6
Reese Stalder
3
0
Vincitore: Bicknell
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bicknell
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
5-0 → 6-0
R. Stalder
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
30-40
4-0 → 5-0
R. Stalder
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Stalder
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 5-3
B. Bicknell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Stalder
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
B. Bicknell
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
B. Bicknell
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 1-0
Taiyo Yamanaka vs Ajeet Rai
ATP Playford
Taiyo Yamanaka
6
4
6
Ajeet Rai [7]
3
6
2
Vincitore: Yamanaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Rai
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
T. Yamanaka
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
4-2 → 5-2
T. Yamanaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rai
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-5 → 4-6
T. Yamanaka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
A. Rai
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
4-3 → 4-4
T. Yamanaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Rai
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
T. Yamanaka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Yamanaka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Rai
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rai
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
T. Yamanaka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Rai
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 2-3
A. Rai
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-2 → 1-2
Carl Emil Overbeck vs Naoki Tajima (Non prima 07:30)
ATP Playford
Naoki Tajima
2
2
Carl Emil Overbeck [8]
6
6
Vincitore: Overbeck
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Tajima
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
2-5 → 2-6
C. Emil Overbeck
2-4 → 2-5
N. Tajima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-4 → 2-4
C. Emil Overbeck
1-3 → 1-4
C. Emil Overbeck
1-1 → 1-2
N. Tajima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Emil Overbeck
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Tajima
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-5 → 2-6
C. Emil Overbeck
2-4 → 2-5
C. Emil Overbeck
1-3 → 1-4
N. Tajima
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
C. Emil Overbeck
0-2 → 0-3
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 00:30
Leo Vithoontien vs Brandon Walkin
ATP Playford
Brandon Walkin
Leo Vithoontien
Vincitore: Vithoontien
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Takuya Kumasaka vs Matt Hulme (Non prima 02:30)
ATP Playford
Takuya Kumasaka [2]
7
6
Matt Hulme
6
4
Vincitore: Kumasaka
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Hulme
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
M. Hulme
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
M. Hulme
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Hulme
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
T. Kumasaka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-6 → 6-6
M. Hulme
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
T. Kumasaka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Hulme
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 3-4
M. Hulme
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
T. Kumasaka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Hulme
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Taisei Ichikawa vs Emile Hudd
ATP Playford
Taisei Ichikawa
6
6
7
Emile Hudd [10]
2
7
6
Vincitore: Ichikawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
1-0*
1-1*
1*-2
ace
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
ace
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
E. Hudd
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
T. Ichikawa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
E. Hudd
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
E. Hudd
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
E. Hudd
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
E. Hudd
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
T. Ichikawa
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
E. Hudd
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
T. Ichikawa
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
df
0-4*
0*-5
0*-6
6-6 → 6-7
T. Ichikawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
T. Ichikawa
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-4 → 4-4
E. Hudd
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
2-4 → 3-4
T. Ichikawa
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-4 → 2-4
E. Hudd
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
E. Hudd
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Ichikawa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 4-2
E. Hudd
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
3-1 → 4-1
T. Ichikawa
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 2-0
Masamichi Imamura vs Ethan Cook (Non prima 07:30)
ATP Playford
Masamichi Imamura [4]
6
1
6
Ethan Cook
4
6
2
Vincitore: Imamura
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Cook
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
M. Imamura
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
E. Cook
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Imamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
E. Cook
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Cook
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
1-3 → 1-4
M. Imamura
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
E. Cook
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Cook
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
M. Imamura
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
E. Cook
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
3-3 → 4-3
E. Cook
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Imamura
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-2 → 2-2
E. Cook
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
0-0 → 0-1
Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – Turno Qualificazione, cemento
Court 1 – ore 06:00
Yousaf Khalil
vs Barkat Khan
ATP Islamabad
Barkat Khan
4
3
Yousaf Khalil
6
6
Vincitore: Khalil
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Khan
15-0
15-15
df
15-30
15-40
3-5 → 3-6
B. Khan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
B. Khan
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
ace
2-2 → 3-2
Y. Khalil
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Khan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Y. Khalil
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
B. Khan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Khalil
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
B. Khan
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
2-4 → 2-5
B. Khan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Y. Khalil
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
B. Khan
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Y. Khalil
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Samir Iftikhar vs Ahmad Nael Qureshi
ATP Islamabad
Samir Iftikhar
6
6
Ahmad Nael Qureshi
2
0
Vincitore: Iftikhar
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Nael Qureshi
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
S. Iftikhar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
A. Nael Qureshi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Iftikhar
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-2 → 6-2
A. Nael Qureshi
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
4-2 → 5-2
S. Iftikhar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Nael Qureshi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
S. Iftikhar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Iftikhar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Nael Qureshi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Cancha Central – ore 15:00
Anders Matta
vs Justin Roberts
Il match deve ancora iniziare
Bautista De La Pena vs Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Cristian Ariel Gonzalez Silva vs Patricio Alvarado
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 16:00
Diego Jarry Fillol vs Bruno Oliveira
Il match deve ancora iniziare
