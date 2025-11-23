Tsitsipas e la multa da record: “Era un’altra persona al volante”

Stefanos Tsitsipas torna al centro delle polemiche per un episodio di presunta guida pericolosa che sta facendo molto rumore in Grecia. Secondo quanto riportato da Greek City Times e ripreso da vari media internazionali, il tennista è stato multato di 2.000 euro per aver, presumibilmente, raggiunto i 210 km/h con la sua auto sulla Attiki Odos, la tangenziale di Atene. Le autorità avrebbero inoltre disposto la sospensione della patente per un anno, nell’ambito del nuovo sistema di multe digitali introdotto nel Paese grazie alle recenti telecamere intelligenti installate sulle strade.

Il presunto illecito risalirebbe allo scorso 24 settembre, anche se la notizia è diventata di dominio pubblico soltanto settimane dopo. Le nuove tecnologie avrebbero rilevato il lussuoso Lotus del numero 34 del ranking ATP sfrecciare a una velocità decisamente superiore ai limiti consentiti, rendendo Tsitsipas uno dei primi cittadini greci a ricevere una sanzione tramite questo sistema digitale.

Lo staff del giocatore, però, nega fermamente che fosse lui alla guida. Il suo avvocato, Thanasis Papathanasiou, ha dichiarato che il tennista non stava conducendo il veicolo al momento dell’infrazione, sostenendo invece che al volante si trovasse un’altra persona a cui Tsitsipas aveva prestato l’auto. Il legale ha aggiunto che questa situazione non sarebbe affatto rara e che il tennista era semplicemente seduto sul sedile del passeggero. “Il veicolo era guidato da una terza persona. La questione della multa e della presentazione della patente è già stata risolta”, ha spiegato l’avvocato a tennisnews.

Non è la prima volta che Tsitsipas finisce al centro di controversie legate ai motori, soprattutto di auto di lusso. Nel dicembre 2024 era stato molto criticato per aver pubblicato sui social un video in cui lo si vedeva guidare un Aston Martin a 276 km/h, episodio che aveva già sollevato parecchie preoccupazioni.





Francesco Paolo Villarico