Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Gianluca Cadenasso nella foto
CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – Finale, cemento (al coperto)

Center Court – ore 16:00
Marko Topo GER vs Francesco Maestrelli ITA
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – Finali, terra battuta

Quadra 1 – ore 15:00
Gustavo Heide BRA vs Andrea Collarini ARG
Il match deve ancora iniziare

Quadra 2 – ore 15:00
Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN vs Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER

ATP Florianopolis
Boris Arias / Johannes Ingildsen [3]
0
1
Alexander Merino / Christoph Negritu [4]
0
2
Mostra dettagli





CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – Finale, terra battuta

CANCHA CENTRAL – ore 20:00
Juan Pablo Varillas PER vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – Finale, terra battuta

Ivan Navarro Court – ore 12:00
Gianluca Cadenasso ITA vs Zdenek Kolar CZE
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – Finale, cemento

Centre Court – ore 13:00
Jay Clarke GBR vs Toby Samuel GBR
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – Finale, cemento

COURT 3 – ore 04:00
Rei Sakamoto JPN vs Kaichi Uchida JPN
ATP Yokohama
Kaichi Uchida [8]
6
6
4
Rei Sakamoto [2]
4
7
6
Vincitore: Sakamoto
Mostra dettagli





CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – Finale, cemento

ATP Sydney
James Duckworth [1]
6
6
Hayato Matsuoka
1
4
Vincitore: Duckworth
Mostra dettagli

