Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Gianluca Cadenasso nella foto
CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – Finale, cemento (al coperto)
Center Court – ore 16:00
Marko Topo
vs Francesco Maestrelli
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – Finali, terra battuta
Quadra 1 – ore 15:00
Gustavo Heide
vs Andrea Collarini
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 15:00
Boris Arias / Johannes Ingildsen vs Alexander Merino / Christoph Negritu
ATP Florianopolis
Boris Arias / Johannes Ingildsen [3]•
0
1
Alexander Merino / Christoph Negritu [4]
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Merino / Negritu
1-1 → 1-2
B. Arias / Ingildsen
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Merino / Negritu
0-0 → 0-1
CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – Finale, terra battuta
CANCHA CENTRAL – ore 20:00
Juan Pablo Varillas
vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – Finale, terra battuta
Ivan Navarro Court – ore 12:00
Gianluca Cadenasso
vs Zdenek Kolar
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – Finale, cemento
Centre Court – ore 13:00
Jay Clarke
vs Toby Samuel
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – Finale, cemento
COURT 3 – ore 04:00
Rei Sakamoto
vs Kaichi Uchida
ATP Yokohama
Kaichi Uchida [8]
6
6
4
Rei Sakamoto [2]
4
7
6
Vincitore: Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Sakamoto
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
ace
4-3 → 4-4
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Sakamoto
0-15
15-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
R. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
ace
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
R. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
5-5 → 5-6
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-5 → 5-5
R. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
ace
3-3 → 3-4
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uchida
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
5-4 → 6-4
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
K. Uchida
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
1-2 → 2-2
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
R. Sakamoto
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – Finale, cemento
ATP Sydney
James Duckworth [1]
6
6
Hayato Matsuoka
1
4
Vincitore: Duckworth
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
H. Matsuoka
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
4-1 → 5-1
J. Duckworth
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
J. Duckworth
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit