Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Bogotà (Los Lagartos): Il Tabellone Principale e di Qualifcazione. C’è un azzurro nelle quali

23/11/2025 08:26 1 commento
Davide Pontoglio nella foto
Davide Pontoglio nella foto

COL Challenger 75 Bogotá (Los Lagartos) – Tabellone Principale – terra
(1) Juan Pablo Ficovich ARG v s Mateus Alves BRA
(WC) Salvador Price COL vs Tristan McCormick USA
Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Qualifier
Alex Hernandez MEX vs (7) Garrett Johns USA

(4) Dmitry Popko KAZ vs Qualifier
(WC) Samuel Heredia COL vs Qualifier
David Jorda Sanchis ESP vs Qualifier
Juan Bautista Torres ARG vs (8) Stefan Kozlov USA

(6) Murkel Dellien BOL vs Dan Martin CAN
Gustavo Heide BRA vs Qualifier
Maxwell Mckennon USA vs Qualifier
Facundo Mena ARG vs (3) Rodrigo Pacheco Mendez MEX

(5) Santiago Rodriguez Taverna ARG vs (WC) Samuel Alejandro Linde Palacios COL
Juan Pablo Varillas PER vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG
Alex Martinez ESP vs (Alt) Miguel Tobon COL
Sebastian Gima ROU vs (2) Nicolas Mejia COL

COL Challenger 75 Bogotá (Los Lagartos) – Tabellone Qualificazione – terra
Karl Poling [1] vs Davide Pontoglio [WC]
Brandon Perez vs Juan Sebastian Osorio [9]

Gerard Campana Lee [2] [ALT] vs Sergio Luis Hernandez Ramirez [WC]
Drew Van Orderlain vs Juan Sebastian Gomez [11]

Johan Alexander Rodriguez [3] vs Daniel Salazar
Nicolas Barrientos [WC] vs Thiago Cigarran [7]

Peter Bertran [4] vs Valentin Basel
Camilo Gonzalez [WC] vs Arklon Huertas Del Pino Cordova [10]

Alan Magadan [5] vs Juan Jose Bianchi [ALT]
Mateo Castañeda vs Jesse Flores [12]

Ryan Dickerson [6] vs Nicolas Buitrago [ALT]
Franco Ribero vs Bruno Fernandez [8]

Center Court – ore 16:00
Brandon Perez VEN vs Juan Sebastian Osorio COL
Drew Van Orderlain USA vs Juan Sebastian Gomez COL
Mateo Castañeda COL vs Jesse Flores CRC
Johan Alexander Rodriguez COL vs Daniel Salazar COL

Court 1 – ore 16:00
Gerard Campana Lee KOR vs Sergio Luis Hernandez Ramirez COL
Camilo Gonzalez COL vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER
Ryan Dickerson USA vs Nicolas Buitrago COL
Nicolas Barrientos COL vs Thiago Cigarran ARG

Court 2 – ore 16:00
Karl Poling USA vs Davide Pontoglio ITA
Peter Bertran DOM vs Valentin Basel ARG
Alan Magadan MEX vs Juan Jose Bianchi VEN
Franco Ribero ARG vs Bruno Fernandez BRA

TAG:

1 commento

nico 23-11-2025 10:09

Mejia

Kozlov

Hernandez
Heide

Ficovich
Popko
Pacheco
Varillas

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!