Challenger 75 Bogotà (Los Lagartos): Il Tabellone Principale e di Qualifcazione. C’è un azzurro nelle quali

Challenger 75 Bogotá (Los Lagartos) – Tabellone Principale – terra
(1) Juan Pablo Ficovich v s Mateus Alves
(WC) Salvador Price vs Tristan McCormick
Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Qualifier
Alex Hernandez vs (7) Garrett Johns
(4) Dmitry Popko vs Qualifier
(WC) Samuel Heredia vs Qualifier
David Jorda Sanchis vs Qualifier
Juan Bautista Torres vs (8) Stefan Kozlov
(6) Murkel Dellien vs Dan Martin
Gustavo Heide vs Qualifier
Maxwell Mckennon vs Qualifier
Facundo Mena vs (3) Rodrigo Pacheco Mendez
(5) Santiago Rodriguez Taverna vs (WC) Samuel Alejandro Linde Palacios
Juan Pablo Varillas vs Lorenzo Joaquin Rodriguez
Alex Martinez vs (Alt) Miguel Tobon
Sebastian Gima vs (2) Nicolas Mejia
Challenger 75 Bogotá (Los Lagartos) – Tabellone Qualificazione – terra
Karl Poling [1] vs Davide Pontoglio [WC]
Brandon Perez vs Juan Sebastian Osorio [9]
Gerard Campana Lee [2] [ALT] vs Sergio Luis Hernandez Ramirez [WC]
Drew Van Orderlain vs Juan Sebastian Gomez [11]
Johan Alexander Rodriguez [3] vs Daniel Salazar
Nicolas Barrientos [WC] vs Thiago Cigarran [7]
Peter Bertran [4] vs Valentin Basel
Camilo Gonzalez [WC] vs Arklon Huertas Del Pino Cordova [10]
Alan Magadan [5] vs Juan Jose Bianchi [ALT]
Mateo Castañeda vs Jesse Flores [12]
Ryan Dickerson [6] vs Nicolas Buitrago [ALT]
Franco Ribero vs Bruno Fernandez [8]
Center Court – ore 16:00
Brandon Perez vs Juan Sebastian Osorio
Drew Van Orderlain vs Juan Sebastian Gomez
Mateo Castañeda vs Jesse Flores
Johan Alexander Rodriguez vs Daniel Salazar
Court 1 – ore 16:00
Gerard Campana Lee vs Sergio Luis Hernandez Ramirez
Camilo Gonzalez vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
Ryan Dickerson vs Nicolas Buitrago
Nicolas Barrientos vs Thiago Cigarran
Court 2 – ore 16:00
Karl Poling vs Davide Pontoglio
Peter Bertran vs Valentin Basel
Alan Magadan vs Juan Jose Bianchi
Franco Ribero vs Bruno Fernandez
