Challenger 75 Bogotà (Los Lagartos): Il Tabellone Principale e di Qualifcazione. C’è un azzurro nelle quali

Challenger 75 Bogotá (Los Lagartos) – Tabellone Principale – terra

(1) Juan Pablo Ficovich v s Mateus Alves

(WC) Salvador Price vs Tristan McCormick

Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Qualifier

Alex Hernandez vs (7) Garrett Johns

(4) Dmitry Popko vs Qualifier

(WC) Samuel Heredia vs Qualifier

David Jorda Sanchis vs Qualifier

Juan Bautista Torres vs (8) Stefan Kozlov

(6) Murkel Dellien vs Dan Martin

Gustavo Heide vs Qualifier

Maxwell Mckennon vs Qualifier

Facundo Mena vs (3) Rodrigo Pacheco Mendez

(5) Santiago Rodriguez Taverna vs (WC) Samuel Alejandro Linde Palacios

Juan Pablo Varillas vs Lorenzo Joaquin Rodriguez

Alex Martinez vs (Alt) Miguel Tobon

Sebastian Gima vs (2) Nicolas Mejia

Center Court – ore 16:00

Brandon Perez vs Juan Sebastian Osorio

Drew Van Orderlain vs Juan Sebastian Gomez

Mateo Castañeda vs Jesse Flores

Johan Alexander Rodriguez vs Daniel Salazar

Court 1 – ore 16:00

Gerard Campana Lee vs Sergio Luis Hernandez Ramirez

Camilo Gonzalez vs Arklon Huertas Del Pino Cordova

Ryan Dickerson vs Nicolas Buitrago

Nicolas Barrientos vs Thiago Cigarran

Court 2 – ore 16:00

Karl Poling vs Davide Pontoglio

Peter Bertran vs Valentin Basel

Alan Magadan vs Juan Jose Bianchi

Franco Ribero vs Bruno Fernandez