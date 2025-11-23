Challenger 100 Temuco: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente
Challenger 100 Temuco – Tabellone Principale – hard
(1) Juan Manuel Cerundolo vs Antoine Ghibaudo
Juan Carlos Aguilar vs Christoph Negritu
(WC) Milledge Cossu vs Qualifier
Qualifier vs (6) Nicolas Kicker
(4) Facundo Diaz Acosta vs (WC) Benjamin Torrealba
Daniel Milavsky vs Eduardo Ribeiro
(WC) Daniel Antonio Nunez vs Qualifier
Federico Agustin Gomez vs (8) Pedro Boscardin Dias
(5) Juan Carlos Prado Angelo vs Qualifier
Matheus Pucinelli De Almeida vs Gonzalo Villanueva
Joao Eduardo Schiessl vs Qualifier
Carlos Maria Zarate vs (3) Joao Lucas Reis Da Silva
(7) Lautaro Midon vs Andres Andrade
Strong Kirchheimer vs Daniel Dutra da Silva
Juan Manuel La Serna vs Adhithya Ganesan
Qualifier vs (2) Hady Habib
Challenger 100 Temuco – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Lucio Ratti vs Bye
(WC) Bautista De La Pena vs (Alt) (11) Federico Zeballos
(2) Alafia Ayeni vs Bye
Bye vs (7) Johannes Ingildsen
(3) Noah Schachter vs Bye
Bye vs (8) Nicolas Bruna
(4) Wilson Leite vs Bye
(WC) Anders Matta vs (10) Justin Roberts
(5) Matt Kuhar vs Bye
(WC) Cristian Ariel Gonzalez Silva vs (9) Patricio Alvarado
(6) Nicolas Villalon vs Bye
(WC) Diego Jarry Fillol vs (Alt) (12) Bruno Oliveira
