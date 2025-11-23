Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Temuco: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

23/11/2025 08:18 1 commento
Juan Manuel Cerundolo nella foto
CHI Challenger 100 Temuco – Tabellone Principale – hard
(1) Juan Manuel Cerundolo ARG vs Antoine Ghibaudo FRA
Juan Carlos Aguilar CAN vs Christoph Negritu GER
(WC) Milledge Cossu USA vs Qualifier
Qualifier vs (6) Nicolas Kicker ARG

(4) Facundo Diaz Acosta ARG vs (WC) Benjamin Torrealba CHI
Daniel Milavsky USA vs Eduardo Ribeiro BRA
(WC) Daniel Antonio Nunez CHI vs Qualifier
Federico Agustin Gomez ARG vs (8) Pedro Boscardin Dias BRA

(5) Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Qualifier
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Gonzalo Villanueva ARG
Joao Eduardo Schiessl BRA vs Qualifier
Carlos Maria Zarate ARG vs (3) Joao Lucas Reis Da Silva BRA

(7) Lautaro Midon ARG vs Andres Andrade ECU
Strong Kirchheimer USA vs Daniel Dutra da Silva BRA
Juan Manuel La Serna ARG vs Adhithya Ganesan USA
Qualifier vs (2) Hady Habib LBN

CHI Challenger 100 Temuco – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Lucio Ratti ARG vs Bye
(WC) Bautista De La Pena CHI vs (Alt) (11) Federico Zeballos BOL

(2) Alafia Ayeni USA vs Bye
Bye vs (7) Johannes Ingildsen DEN

(3) Noah Schachter USA vs Bye
Bye vs (8) Nicolas Bruna CHI

(4) Wilson Leite BRA vs Bye
(WC) Anders Matta CHI vs (10) Justin Roberts BAH

(5) Matt Kuhar USA vs Bye
(WC) Cristian Ariel Gonzalez Silva CHI vs (9) Patricio Alvarado ECU

(6) Nicolas Villalon CHI vs Bye
(WC) Diego Jarry Fillol CHI vs (Alt) (12) Bruno Oliveira BRA

1 commento

nico 23-11-2025 10:14

Diaz

Prado

Cerundolo
Andrade

Kicker
Gomez
Reis
Habib

