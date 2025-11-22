Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Maia: Il Tabellone Principale e di Qualificazioni. 5 azzurri nel md e 3 nelle quali

22/11/2025 21:26 5 commenti
Gianluca Cadenasso nella foto

POR Challenger 100 Maia – Tabellone Principale – indoor terra
(1) Jan Choinski GBR vs Kilian Feldbausch SUI
(NG) Federico Bondioli ITA vs Frederico Ferreira Silva POR
Qualifier vs (WC) Francisco Rocha POR
(SE) Gianluca Cadenasso ITA vs (5) Daniel Merida ESP

(3) Elmer Moller DEN vs (WC) Pedro Araujo POR
Daniel Michalski POL vs Qualifier
Geoffrey Blancaneaux FRA vs (PR) Stefano Napolitano ITA
Tiago Pereira POR vs (6) Lukas Neumayer AUT

(7) Lorenzo Giustino ITA vs Qualifier
Ivan Gakhov RUS vs Qualifier
Qualifier vs Franco Agamenone ITA
(WC) Gastao Elias POR vs (4) Henrique Rocha POR

(8) Zdenek Kolar CZE vs Miguel Damas ESP
(PR) Adrian Andreev BUL vs Pol Martin Tiffon ESP
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Qualifier
Filip Cristian Jianu ROU vs (2) Jaime Faria POR

POR Challenger 100 Maia – Tabellone Qualificazione – indoor terra
(1) Carlos Sanchez Jover ESP vs Giuseppe La Vela ITA
(WC) Tiago Cacao POR vs (7) Cezar Cretu ROU

(2) Lilian Marmousez FRA vs Leo Raquillet FRA
(Alt) Tiago Torres POR vs (9) Tommaso Compagnucci ITA

(3) Svyatoslav Gulin RUS vs (Alt) Tomas Curras Abasolo ESP
Sergi Perez Contri ESP vs (8) Jonas Forejtek CZE

(Alt) (4) Alexey Vatutin RUS vs (WC) Tomas Serrano Luis POR
(WC) Joao Graca POR vs (11) Carlos Lopez Montagud ESP

(5) Andrej Martin SVK vs (WC) Guilherme Valdoleiros POR
Alexander Donski BUL vs (12) Louis Wessels GER

(6) Raul Brancaccio ITA vs Andres Santamarta Roig ESP
Alejo Sanchez Quilez ESP vs (10) Stefan Palosi ROU

CENTER – ore 11:00
Joao Graca POR vs Carlos Lopez Montagud ESP
Alexey Vatutin RUS vs Tomas Serrano Luis POR
Tiago Torres POR vs Tommaso Compagnucci ITA
Tiago Cacao POR vs Cezar Cretu ROU

COURT 4 – ore 11:00
Svyatoslav Gulin RUS vs Tomas Curras Abasolo ESP
Raul Brancaccio ITA vs Andres Santamarta Roig ESP
Carlos Sanchez Jover ESP vs Giuseppe La Vela ITA
Andrej Martin SVK vs Guilherme Valdoleiros POR

COURT 5 – ore 11:00
Sergi Perez Contri ESP vs Jonas Forejtek CZE
Alejo Sanchez Quilez ESP vs Stefan Palosi ROU
Lilian Marmousez FRA vs Leo Raquillet FRA
Alexander Donski BUL vs Louis Wessels GER

5 commenti

kaishaku 23-11-2025 00:25

H.ROCHA

CHOINSKI

MOLLER
FARIA

F.ROCHA
NAPOLITANO
GAKHOV
KOLAR

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 22-11-2025 23:48

Choinski

Rocha

Moller
Faria

Merida
Napolitano
Giustino
Kolar

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dany 22-11-2025 22:54

MOLLER

FARIA

CHOINSKI
ROCHA

MERIDA
NEUMAYER
GIUSTINO
KOLAR

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 22-11-2025 22:23

giustino

moller

choinski
kolar

merida
neumayer
rocha
jianu

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 22-11-2025 21:37

Moller

Faria

Merida
Rocha

Ferreira
Napolitano
Giustino
Kolar

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!