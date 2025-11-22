Challenger 100 Maia: Il Tabellone Principale e di Qualificazioni. 5 azzurri nel md e 3 nelle quali
Challenger 100 Maia – Tabellone Principale – indoor terra
(1) Jan Choinski vs Kilian Feldbausch
(NG) Federico Bondioli vs Frederico Ferreira Silva
Qualifier vs (WC) Francisco Rocha
(SE) Gianluca Cadenasso vs (5) Daniel Merida
(3) Elmer Moller vs (WC) Pedro Araujo
Daniel Michalski vs Qualifier
Geoffrey Blancaneaux vs (PR) Stefano Napolitano
Tiago Pereira vs (6) Lukas Neumayer
(7) Lorenzo Giustino vs Qualifier
Ivan Gakhov vs Qualifier
Qualifier vs Franco Agamenone
(WC) Gastao Elias vs (4) Henrique Rocha
(8) Zdenek Kolar vs Miguel Damas
(PR) Adrian Andreev vs Pol Martin Tiffon
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Qualifier
Filip Cristian Jianu vs (2) Jaime Faria
Challenger 100 Maia – Tabellone Qualificazione – indoor terra
(1) Carlos Sanchez Jover vs Giuseppe La Vela
(WC) Tiago Cacao vs (7) Cezar Cretu
(2) Lilian Marmousez vs Leo Raquillet
(Alt) Tiago Torres vs (9) Tommaso Compagnucci
(3) Svyatoslav Gulin vs (Alt) Tomas Curras Abasolo
Sergi Perez Contri vs (8) Jonas Forejtek
(Alt) (4) Alexey Vatutin vs (WC) Tomas Serrano Luis
(WC) Joao Graca vs (11) Carlos Lopez Montagud
(5) Andrej Martin vs (WC) Guilherme Valdoleiros
Alexander Donski vs (12) Louis Wessels
(6) Raul Brancaccio vs Andres Santamarta Roig
Alejo Sanchez Quilez vs (10) Stefan Palosi
CENTER – ore 11:00
Joao Graca vs Carlos Lopez Montagud
Alexey Vatutin vs Tomas Serrano Luis
Tiago Torres vs Tommaso Compagnucci
Tiago Cacao vs Cezar Cretu
COURT 4 – ore 11:00
Svyatoslav Gulin vs Tomas Curras Abasolo
Raul Brancaccio vs Andres Santamarta Roig
Carlos Sanchez Jover vs Giuseppe La Vela
Andrej Martin vs Guilherme Valdoleiros
COURT 5 – ore 11:00
Sergi Perez Contri vs Jonas Forejtek
Alejo Sanchez Quilez vs Stefan Palosi
Lilian Marmousez vs Leo Raquillet
Alexander Donski vs Louis Wessels
TAG: Circuito Challenger
