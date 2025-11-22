Challenger 50 Atene: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 4 azzurri nel md ed 1 nelle quali
🇬🇷 Challenger 50 Atene – Tabellone Principale – hard
(1) Arthur Fery vs Aristotelis Thanos
(Alt) Peter Fajta vs Rudolf Molleker
(WC) Dimitris Sakellaridis vs Enrico Dalla Valle
Qualifier vs (5) Eliakim Coulibaly
(3) Harry Wendelken vs (WC) Menelaos Efstathiou
(Alt) Sergio Callejon Hernando vs Olle Wallin
Qualifier vs (WC) Pavlos Tsitsipas
Michele Ribecai vs (8) Diego Dedura
(6) Luca Potenza vs Qualifier
Nikolay Vylegzhanin vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Maks Kasnikowski
Michael Geerts vs (4) Giles Hussey
(7) Philip Henning vs Qualifier
Carlo Alberto Caniato vs James Story
Oleg Prihodko vs Bernabe Zapata Miralles
(JR) Luca Preda vs (2) Sandro Kopp
🇬🇷 Challenger 50 Atene – Tabellone Qualificazione – hard
Millen Hurrion [1] vs Bye
Filippos Astreinidis [WC] vs Lorenzo Angelini [8]
Alberto Barroso Campos [2] vs Bye
Jeffrey Chuan En Hsu [ALT] vs Oscar Jose Gutierrez [7]
Pierluigi Basile [3] vs Bye
Henri Haupt [ALT] vs Nicolas Parizzia [10]
Jan Kumstat [4] vs Bye
Stefanos Schinas [ALT] vs Andrin Casanova [9] [ALT]
Alex Knaff [5] vs Bye
Jan Jermar [ALT] vs Charlie Robertson [11]
Aleksandr Braynin [6] vs Courtney John Lock [ALT]
Markos Kalovelonis [WC] vs Dimitris Azoidis [12]
Center Court – ore 10:00
Filippos Astreinidis vs Lorenzo Angelini
Henri Haupt vs Nicolas Parizzia
Markos Kalovelonis vs Dimitris Azoidis
Court K1 – ore 10:00
Stefanos Schinas vs Andrin Casanova
Aleksandr Braynin vs Courtney John Lock
Jan Jermar vs Charlie Robertson (Non prima 14:30)
Court 5 – ore 10:00
Jeffrey Chuan En Hsu vs Oscar Jose Gutierrez
Geerts
Fery
Wendelken
Zapata
Coulibaly
Dedura
Potenza
Henning
È vero.
Kasnikowski
Fery
Dedura
Henning
Sakellaridis
Wendelken
Potenza
Koop
Kopp
Dedura
Fery
Potenza
Dalla valle
Wallin
Geerts
Caniato
fery
hussey
wendelken
henning
dalla valle
dedura
potenza
kopp
c’è un errore nel titolo, gli italiani nelle qualificazioni sono 2