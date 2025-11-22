Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Atene: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 4 azzurri nel md ed 1 nelle quali

22/11/2025 18:57 6 commenti
Carlo Alberto Caniato nella foto
Carlo Alberto Caniato nella foto

🇬🇷 Challenger 50 Atene – Tabellone Principale – hard
(1) Arthur Fery GBR vs Aristotelis Thanos GRE
(Alt) Peter Fajta HUN vs Rudolf Molleker GER
(WC) Dimitris Sakellaridis GRE vs Enrico Dalla Valle ITA
Qualifier vs (5) Eliakim Coulibaly CIV

(3) Harry Wendelken GBR vs (WC) Menelaos Efstathiou CYP
(Alt) Sergio Callejon Hernando ESP vs Olle Wallin SWE
Qualifier vs (WC) Pavlos Tsitsipas GRE
Michele Ribecai ITA vs (8) Diego Dedura GER

(6) Luca Potenza ITA vs Qualifier
Nikolay Vylegzhanin RUS vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Maks Kasnikowski POL
Michael Geerts BEL vs (4) Giles Hussey GBR

(7) Philip Henning RSA vs Qualifier
Carlo Alberto Caniato ITA vs James Story GBR
Oleg Prihodko UKR vs Bernabe Zapata Miralles ESP
(JR) Luca Preda ROU vs (2) Sandro Kopp AUT

🇬🇷 Challenger 50 Atene – Tabellone Qualificazione – hard
Millen Hurrion [1] vs Bye
Filippos Astreinidis [WC] vs Lorenzo Angelini [8]

Alberto Barroso Campos [2] vs Bye
Jeffrey Chuan En Hsu [ALT] vs Oscar Jose Gutierrez [7]

Pierluigi Basile [3] vs Bye
Henri Haupt [ALT] vs Nicolas Parizzia [10]

Jan Kumstat [4] vs Bye
Stefanos Schinas [ALT] vs Andrin Casanova [9] [ALT]

Alex Knaff [5] vs Bye
Jan Jermar [ALT] vs Charlie Robertson [11]

Aleksandr Braynin [6] vs Courtney John Lock [ALT]
Markos Kalovelonis [WC] vs Dimitris Azoidis [12]

Center Court – ore 10:00
Filippos Astreinidis GRE vs Lorenzo Angelini ITA
Henri Haupt GER vs Nicolas Parizzia SUI
Markos Kalovelonis GRE vs Dimitris Azoidis GRE

Court K1 – ore 10:00
Stefanos Schinas GRE vs Andrin Casanova SUI
Aleksandr Braynin UKR vs Courtney John Lock ZIM
Jan Jermar CZE vs Charlie Robertson GBR (Non prima 14:30)

Court 5 – ore 10:00
Jeffrey Chuan En Hsu TPE vs Oscar Jose Gutierrez ESP

TAG:

6 commenti

Donato 22-11-2025 21:22

Geerts

Fery

Wendelken
Zapata

Coulibaly
Dedura
Potenza
Henning

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 22-11-2025 21:02

Scritto da nico
Kasnikowski
Fery
Dedura
Henning
Sakellaridis
Wendelken
Potenza
Koop

È vero.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
nico 22-11-2025 20:25

Kasnikowski

Fery

Dedura
Henning

Sakellaridis
Wendelken
Potenza
Koop

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 22-11-2025 19:44

Kopp

Dedura

Fery
Potenza

Dalla valle
Wallin
Geerts
Caniato

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 22-11-2025 19:10

fery

hussey

wendelken
henning

dalla valle
dedura
potenza
kopp

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Simona (Guest) 22-11-2025 19:05

c’è un errore nel titolo, gli italiani nelle qualificazioni sono 2

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!