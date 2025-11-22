Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Manama 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md

22/11/2025 17:12 6 commenti
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001
Challenger 50 Manama 2 🇧🇭 – Tabellone Principale – hard
(1) Kimmer Coppejans BEL vs Toby Samuel GBR
Qualifier vs Olaf Pieczkowski POL
Qualifier vs Qualifier
Dali Blanch USA vs (8) Sergey Fomin UZB

(3) Petr Bar Biryukov RUS vs Fares Zakaria EGY
(WC) Benjamin O’Connell AUS vs (Alt) Yurii Dzhavakian UKR
Alexander Ritschard SUI vs Radu Albot MDA
(JR) Tomasz Berkieta POL vs (7) Jelle Sels NED

(6) Petr Brunclik CZE vs Qualifier
(PR) Hazem Naw SYR vs Ioannis Xilas GRE
Egor Agafonov RUS vs Mirza Basic BIH
Alexandr Binda ITA vs (4) Mathys Erhard FRA

(5) Duje Ajdukovic CRO vs (WC) Vladislav Melnic ROU
(WC) Cian Maguire IRL vs Qualifier
Qualifier vs Eero Vasa FIN
Aleksandre Bakshi GEO vs (2) Ilia Simakin RUS

Challenger 50 Manama 2 🇧🇭 – Tabellone Qualificazione – hard
Nino Ehrenschneider [1] vs Ivan Nedelko
Patrik Niklas-Salminen [ALT] vs Evgeny Karlovskiy [9]

Ivan Marrero Curbelo [2] vs Michael Zhu
Rushikesh Sonawane [WC] vs Samir Hamza Reguig [11]

Dominik Kellovsky [3] vs Essa Qabazard [WC]
Oliver Bonding [ALT] vs Matisse Bobichon [10]

Aziz Ouakaa [4] vs Oren Vasser
Kelsey Stevenson [ALT] vs Ben Jones [12]

Matthew Summers [5] vs Sergey Betov
Maximilian Homberg vs Michael Bassem Sobhy [7]

Semen Pankin [6] vs Yusuf Qaed [WC]
Elyas Abduljalil [WC] vs Colin Sinclair [8]

Court 1 – ore 07:00
Nino Ehrenschneider GER vs Ivan Nedelko RUS
Dominik Kellovsky CZE vs Essa Qabazard KUW (Non prima 08:00)
Semen Pankin RUS vs Yusuf Qaed BRN
Maximilian Homberg GER vs Michael Bassem Sobhy EGY

Court 2 – ore 07:00
Ivan Marrero Curbelo ESP vs Michael Zhu USA
Rushikesh Sonawane IND vs Samir Hamza Reguig ALG (Non prima 08:00)
Elyas Abduljalil BRN vs Colin Sinclair NMI
Matthew Summers GBR vs Sergey Betov BLR

Court 3 – ore 07:00
Patrik Niklas-Salminen FIN vs Evgeny Karlovskiy RUS
Oliver Bonding GBR vs Matisse Bobichon FRA (Non prima 08:00)
Aziz Ouakaa TUN vs Oren Vasser USA
Kelsey Stevenson CAN vs Ben Jones GBR

6 commenti

Donato 22-11-2025 21:19

Ajdukovic

Sels

Coppejans
Basic

Blanch
Bar
Brunclik
Simakin

 6
nico 22-11-2025 20:29

Ajdukovic

Coppejans

Ritschard
Brunclik

Blanch
O’connel
Erhard
Simakin

 5
brizz 22-11-2025 18:37

brunclik

coppejans

bar
simakin

blanch
albot
binda
ajdukovic

 4
miky85 22-11-2025 18:32

Coppejans

Ajdukovic

Sels
Erhard

Q
Bar
Brunclik
Simakin

 3
brunodalla 22-11-2025 17:56

BRUNCLIK

SELS

BLANCH
SIMAKIN

COPPEJANS
BAR
BINDA
AJDUKOVIC

 2
Lollo99 22-11-2025 17:16

Sels

Ajdukovic

Coppejans
Basic

Fomin
Bar Biryukov
Xilas
Simakin

 1
