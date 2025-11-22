Challenger 50 Manama 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md
Challenger 50 Manama 2 🇧🇭 – Tabellone Principale – hard
(1) Kimmer Coppejans vs Toby Samuel
Qualifier vs Olaf Pieczkowski
Qualifier vs Qualifier
Dali Blanch vs (8) Sergey Fomin
(3) Petr Bar Biryukov vs Fares Zakaria
(WC) Benjamin O’Connell vs (Alt) Yurii Dzhavakian
Alexander Ritschard vs Radu Albot
(JR) Tomasz Berkieta vs (7) Jelle Sels
(6) Petr Brunclik vs Qualifier
(PR) Hazem Naw vs Ioannis Xilas
Egor Agafonov vs Mirza Basic
Alexandr Binda vs (4) Mathys Erhard
(5) Duje Ajdukovic vs (WC) Vladislav Melnic
(WC) Cian Maguire vs Qualifier
Qualifier vs Eero Vasa
Aleksandre Bakshi vs (2) Ilia Simakin
Challenger 50 Manama 2 🇧🇭 – Tabellone Qualificazione – hard
Nino Ehrenschneider [1] vs Ivan Nedelko
Patrik Niklas-Salminen [ALT] vs Evgeny Karlovskiy [9]
Ivan Marrero Curbelo [2] vs Michael Zhu
Rushikesh Sonawane [WC] vs Samir Hamza Reguig [11]
Dominik Kellovsky [3] vs Essa Qabazard [WC]
Oliver Bonding [ALT] vs Matisse Bobichon [10]
Aziz Ouakaa [4] vs Oren Vasser
Kelsey Stevenson [ALT] vs Ben Jones [12]
Matthew Summers [5] vs Sergey Betov
Maximilian Homberg vs Michael Bassem Sobhy [7]
Semen Pankin [6] vs Yusuf Qaed [WC]
Elyas Abduljalil [WC] vs Colin Sinclair [8]
Court 1 – ore 07:00
Nino Ehrenschneider vs Ivan Nedelko
Dominik Kellovsky vs Essa Qabazard (Non prima 08:00)
Semen Pankin vs Yusuf Qaed
Maximilian Homberg vs Michael Bassem Sobhy
Court 2 – ore 07:00
Ivan Marrero Curbelo vs Michael Zhu
Rushikesh Sonawane vs Samir Hamza Reguig (Non prima 08:00)
Elyas Abduljalil vs Colin Sinclair
Matthew Summers vs Sergey Betov
Court 3 – ore 07:00
Patrik Niklas-Salminen vs Evgeny Karlovskiy
Oliver Bonding vs Matisse Bobichon (Non prima 08:00)
Aziz Ouakaa vs Oren Vasser
Kelsey Stevenson vs Ben Jones
6 commenti
Ajdukovic
Sels
Coppejans
Basic
Blanch
Bar
Brunclik
Simakin
Ajdukovic
Coppejans
Ritschard
Brunclik
Blanch
O’connel
Erhard
Simakin
brunclik
coppejans
bar
simakin
blanch
albot
binda
ajdukovic
Coppejans
Ajdukovic
Sels
Erhard
Q
Bar
Brunclik
Simakin
BRUNCLIK
SELS
BLANCH
SIMAKIN
COPPEJANS
BAR
BINDA
AJDUKOVIC
Sels
Ajdukovic
Coppejans
Basic
Fomin
Bar Biryukov
Xilas
Simakin