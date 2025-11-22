Challenger 50 Manama 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md

Challenger 50 Manama 2 🇧🇭 – Tabellone Principale – hard

(1) Kimmer Coppejans vs Toby Samuel

Qualifier vs Olaf Pieczkowski

Qualifier vs Qualifier

Dali Blanch vs (8) Sergey Fomin

(3) Petr Bar Biryukov vs Fares Zakaria

(WC) Benjamin O’Connell vs (Alt) Yurii Dzhavakian

Alexander Ritschard vs Radu Albot

(JR) Tomasz Berkieta vs (7) Jelle Sels

(6) Petr Brunclik vs Qualifier

(PR) Hazem Naw vs Ioannis Xilas

Egor Agafonov vs Mirza Basic

Alexandr Binda vs (4) Mathys Erhard

(5) Duje Ajdukovic vs (WC) Vladislav Melnic

(WC) Cian Maguire vs Qualifier

Qualifier vs Eero Vasa

Aleksandre Bakshi vs (2) Ilia Simakin

Nino Ehrenschneider [1] vs Ivan NedelkoPatrik Niklas-Salminen [ALT] vs Evgeny Karlovskiy [9]

Ivan Marrero Curbelo [2] vs Michael Zhu

Rushikesh Sonawane [WC] vs Samir Hamza Reguig [11]

Dominik Kellovsky [3] vs Essa Qabazard [WC]

Oliver Bonding [ALT] vs Matisse Bobichon [10]

Aziz Ouakaa [4] vs Oren Vasser

Kelsey Stevenson [ALT] vs Ben Jones [12]

Matthew Summers [5] vs Sergey Betov

Maximilian Homberg vs Michael Bassem Sobhy [7]

Semen Pankin [6] vs Yusuf Qaed [WC]

Elyas Abduljalil [WC] vs Colin Sinclair [8]

