Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Playford: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

22/11/2025 11:00 4 commenti
Alex Bolt nella foto - Foto getty
AUS Challenger 75 Playford – Tabellone Principale – hard
(1) James Duckworth AUS vs Filip Peliwo POL
Karan Singh IND vs Kokoro Isomura JPN
Hiroki Moriya JPN vs Christian Langmo USA
(WC) Jake Delaney AUS vs (8) Rio Noguchi JPN

(3) Bernard Tomic AUS vs Marek Gengel CZE
(WC) Cruz Hewitt AUS vs Philip Sekulic AUS
Qualifier vs Hikaru Shiraishi JPN
Qualifier vs (7) Dane Sweeny AUS

(5) Jason Kubler AUS vs Li Tu AUS
Matthew Dellavedova AUS vs Qualifier
Qualifier vs Blake Ellis AUS
Moerani Bouzige AUS vs (4) Alex Bolt AUS

(6) James McCabe AUS vs Omar Jasika AUS
(SE) Hayato Matsuoka JPN vs Marc Polmans AUS
(WC) Tai Sach AUS vs Qualifier
Qualifier vs (2) Rinky Hijikata AUS

AUS Challenger 75 Playford – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Tung-Lin Wu TPE vs (WC) Daniel Jovanovski AUS
Taiyo Yamanaka JPN vs (7) Ajeet Rai NZL

(2) Takuya Kumasaka JPN vs Matt Hulme AUS
Brandon Walkin GBR vs (9) Leo Vithoontien JPN

(3) Blaise Bicknell JAM vs Reese Stalder USA
Taisei Ichikawa JPN vs (10) Emile Hudd GBR

(4) Masamichi Imamura JPN vs Ethan Cook AUS
Naoki Tajima JPN vs (8) Carl Emil Overbeck DEN

(5) Ryuki Matsuda JPN vs Jesse Delaney AUS
Hayden Jones AUS vs (11) Joshua Charlton AUS

(6) Pavle Marinkov AUS vs Kody Pearson AUS
Finn Bass GBR vs (12) Shinji Hazawa JPN

Centre Court – ore 01:30
Pavle Marinkov 🇦🇺 vs Kody Pearson 🇦🇺
Tung-Lin Wu 🇹🇼 vs Daniel Jovanovski 🇦🇺
Hayden Jones 🇦🇺 vs Joshua Charlton 🇦🇺
Ryuki Matsuda 🇯🇵 vs Jesse Delaney 🇦🇺 *(Non prima delle 07:30)*

Court 1 – ore 01:30
Finn Bass 🇬🇧 vs Shinji Hazawa 🇯🇵
Blaise Bicknell 🇯🇲 vs Reese Stalder 🇺🇸
Taiyo Yamanaka 🇯🇵 vs Ajeet Rai 🇳🇿
Naoki Tajima 🇯🇵 vs Carl Emil Overbeck 🇩🇰 *(Non prima delle 07:30)*

Court 2 – ore 01:30
Brandon Walkin 🇬🇧 vs Leo Vithoontien 🇯🇵
Takuya Kumasaka 🇯🇵 vs Matt Hulme 🇦🇺
Taisei Ichikawa 🇯🇵 vs Emile Hudd 🇬🇧
Masamichi Imamura 🇯🇵 vs Ethan Cook 🇦🇺 *(Non prima delle 07:30)*

4 commenti

brunodalla 22-11-2025 12:44

HIJIKATA

SWEENY

SINGH
BOLT

LANGMO
GENGEL
KUBLER
POLMANS

 4
brizz 22-11-2025 12:42

kubler

sweeny

duckworth
mc cabe

noguchi
tomic
bolt
hijikata

 3
Donato 22-11-2025 11:26

Hijikata

Duckworth

Sweeny
Bolt

Moriya
Gengel
Kubler
Polmans

 2
miky85 22-11-2025 11:15

Hijikata

Duckworth

Tomic
Bolt

Langmo
Q
Tu
Jasika

 1
