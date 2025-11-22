Challenger 75 Playford: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 75 Playford – Tabellone Principale – hard
(1) James Duckworth vs Filip Peliwo
Karan Singh vs Kokoro Isomura
Hiroki Moriya vs Christian Langmo
(WC) Jake Delaney vs (8) Rio Noguchi
(3) Bernard Tomic vs Marek Gengel
(WC) Cruz Hewitt vs Philip Sekulic
Qualifier vs Hikaru Shiraishi
Qualifier vs (7) Dane Sweeny
(5) Jason Kubler vs Li Tu
Matthew Dellavedova vs Qualifier
Qualifier vs Blake Ellis
Moerani Bouzige vs (4) Alex Bolt
(6) James McCabe vs Omar Jasika
(SE) Hayato Matsuoka vs Marc Polmans
(WC) Tai Sach vs Qualifier
Qualifier vs (2) Rinky Hijikata
Challenger 75 Playford – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Tung-Lin Wu vs (WC) Daniel Jovanovski
Taiyo Yamanaka vs (7) Ajeet Rai
(2) Takuya Kumasaka vs Matt Hulme
Brandon Walkin vs (9) Leo Vithoontien
(3) Blaise Bicknell vs Reese Stalder
Taisei Ichikawa vs (10) Emile Hudd
(4) Masamichi Imamura vs Ethan Cook
Naoki Tajima vs (8) Carl Emil Overbeck
(5) Ryuki Matsuda vs Jesse Delaney
Hayden Jones vs (11) Joshua Charlton
(6) Pavle Marinkov vs Kody Pearson
Finn Bass vs (12) Shinji Hazawa
Centre Court – ore 01:30
Pavle Marinkov 🇦🇺 vs Kody Pearson 🇦🇺
Tung-Lin Wu 🇹🇼 vs Daniel Jovanovski 🇦🇺
Hayden Jones 🇦🇺 vs Joshua Charlton 🇦🇺
Ryuki Matsuda 🇯🇵 vs Jesse Delaney 🇦🇺 *(Non prima delle 07:30)*
Court 1 – ore 01:30
Finn Bass 🇬🇧 vs Shinji Hazawa 🇯🇵
Blaise Bicknell 🇯🇲 vs Reese Stalder 🇺🇸
Taiyo Yamanaka 🇯🇵 vs Ajeet Rai 🇳🇿
Naoki Tajima 🇯🇵 vs Carl Emil Overbeck 🇩🇰 *(Non prima delle 07:30)*
Court 2 – ore 01:30
Brandon Walkin 🇬🇧 vs Leo Vithoontien 🇯🇵
Takuya Kumasaka 🇯🇵 vs Matt Hulme 🇦🇺
Taisei Ichikawa 🇯🇵 vs Emile Hudd 🇬🇧
Masamichi Imamura 🇯🇵 vs Ethan Cook 🇦🇺 *(Non prima delle 07:30)*
TAG: Circuito Challenger
