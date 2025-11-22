Bergamo 100 | Hard | e145250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 22 Novembre 2025
22/11/2025 09:20 1 commento
M25 Antalya 30000 – Semi-final
Samuele Pieri vs [7] Stefan Adrian Andreescu ore 12:00
ITF M25 Antalya - 2025-11-16T00:00:00Z
Samuele Pieri
6
6
Stefan Adrian Andreescu
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Stefan Adrian Andreescu
15-0
15-15
15-30
15-40
5-4 → 6-4
Samuele Pieri
15-0
40-0
4-4 → 5-4
Stefan Adrian Andreescu
15-0
30-0
40-15
4-3 → 4-4
Samuele Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Stefan Adrian Andreescu
15-0
30-0
40-0
40-15
4-1 → 4-2
Samuele Pieri
15-0
30-0
3-1 → 4-1
Stefan Adrian Andreescu
15-0
30-0
3-0 → 3-1
Samuele Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Stefan Adrian Andreescu
0-15
0-30
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Samuele Pieri
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
Stefan Adrian Andreescu
15-0
30-0
40-0
40-30
40-A
5-1 → 6-1
Samuele Pieri
15-0
30-0
40-0
4-1 → 5-1
Stefan Adrian Andreescu
15-15
15-30
15-40
3-1 → 4-1
Samuele Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
2-1 → 3-1
Stefan Adrian Andreescu
30-0
40-0
40-15
2-0 → 2-1
Samuele Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
M25 Cochabamba 30000 – Semi-final
Daniel Salazar vs Matteo Covato Non prima delle 16:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Alcalá de Henares 15000 – Semi-final
[4] Abel Forger vs Gabriele Bosio ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Heraklion 30000 – Semi-final
Isabella Maria Serban vs [8] Natalija Senic ore 12:00
ITF W35 Heraklion - 2025-11-16T00:00:00Z
Natalija Senic
40
4
Isabella Maria Serban•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Isabella Maria Serban
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2
Natalija Senic
15-0
30-0
40-0
3-2 → 4-2
Isabella Maria Serban
30-0
40-0
3-1 → 3-2
Natalija Senic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Isabella Maria Serban
0-15
15-15
15-40
2-0 → 3-0
Natalija Senic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Isabella Maria Serban
0-15
0-40
15-40
0-0 → 1-0
W35 Boca Raton 30000 – Semi-final
[3] Francesca Pace vs [2] Victoria Hu ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Monastir 15000 – Semi-final
[1] Arianna Zucchini vs [4] Nellie Taraba wallberg ore 10:00
ITF W15 Monastir - 2025-11-16T00:00:00Z
Arianna Zucchini
30
4
Nellie Taraba Wallberg•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nellie Taraba Wallberg
15-0
30-15
30-30
40-30
4-4
Arianna Zucchini
15-0
15-15
15-30
4-3 → 4-4
Nellie Taraba Wallberg
15-0
30-0
4-2 → 4-3
Arianna Zucchini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Nellie Taraba Wallberg
15-0
30-0
30-15
40-15
3-1 → 3-2
Arianna Zucchini
0-15
15-15
15-30
30-40
3-0 → 3-1
Nellie Taraba Wallberg
0-30
0-15
0-40
2-0 → 3-0
Arianna Zucchini
0-15
15-15
0-15
30-15
1-0 → 2-0
Nellie Taraba Wallberg
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
W15 Lousada 15000 – Semi-final
Sabine Rutlauka vs [8] Enola Chiesa ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Forza ragazzi e subito una bella vittoria di Samuele Pieri che dalla seconda metà dell’anno è salito di livello. Bravo.