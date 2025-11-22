Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 22 Novembre 2025

22/11/2025 09:20 1 commento
Isabella Maria Serban nella foto
TUR M25 Antalya 30000 – Semi-final
Samuele Pieri ITA vs [7] Stefan Adrian Andreescu ROU ore 12:00

ITF M25 Antalya - 2025-11-16T00:00:00Z
Samuele Pieri
6
6
Stefan Adrian Andreescu
1
4
Mostra dettagli



BOL M25 Cochabamba 30000 – Semi-final
Daniel Salazar COL vs Matteo Covato ITA Non prima delle 16:30
Il match deve ancora iniziare



ESP M15 Alcalá de Henares 15000 – Semi-final
[4] Abel Forger NED vs Gabriele Bosio ITA ore 11:00
Il match deve ancora iniziare



GRE W35 Heraklion 30000 – Semi-final
Isabella Maria Serban ITA vs [8] Natalija Senic SRB ore 12:00
ITF W35 Heraklion - 2025-11-16T00:00:00Z
Natalija Senic
40
4
Isabella Maria Serban
30
2
Mostra dettagli



USA W35 Boca Raton 30000 – Semi-final
[3] Francesca Pace ITA vs [2] Victoria Hu USA ore 17:00
Il match deve ancora iniziare



TUN W15 Monastir 15000 – Semi-final
[1] Arianna Zucchini ITA vs [4] Nellie Taraba wallberg SWE ore 10:00
ITF W15 Monastir - 2025-11-16T00:00:00Z
Arianna Zucchini
30
4
Nellie Taraba Wallberg
40
4
Mostra dettagli



POR W15 Lousada 15000 – Semi-final
Sabine Rutlauka LAT vs [8] Enola Chiesa ITA ore 11:00
Il match deve ancora iniziare

1 commento

Paky 71 22-11-2025 10:30

Forza ragazzi e subito una bella vittoria di Samuele Pieri che dalla seconda metà dell’anno è salito di livello. Bravo.

