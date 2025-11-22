Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Lorenzo Giustino nella foto
CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – Semifinali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 16:00
David Poljak
/ Tim Ruehl
vs Joshua Paris
/ Marcus Willis
Il match deve ancora iniziare
Stefano Travaglia vs Marko Topo (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Francesco Maestrelli vs Justin Engel (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – Semifinali, terra battuta
Quadra 1 – ore 14:30
Daniel Dutra da Silva
vs Gustavo Heide
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini vs Juan Carlos Prado Angelo
Il match deve ancora iniziare
Boris Arias / Johannes Ingildsen vs Alexander Merino / Christoph Negritu (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – Semifinali, terra battuta
CANCHA CENTRAL – ore 21:00
Alvaro Guillen Meza
vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
Federico Agustin Gomez vs Juan Pablo Varillas
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 2 – ore 18:00
Lucio Ratti / Victor Hugo Remondy Pagotto vs Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – Semifinali, terra battuta
Ivan Navarro Court – ore 11:00
Zdenek Kolar
vs Marco Trungelliti
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Giustino vs Gianluca Cadenasso (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Federico Bondioli / Gianluca Cadenasso vs Erik Grevelius / Adam Heinonen (Non prima 18:15)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 10:00
Michael Bassem Sobhy
/ Fares Zakaria
vs Sergey Betov
/ Daniil Ostapenkov
ATP Soma Bay
Michael Bassem Sobhy / Fares Zakaria
0
3
Sergey Betov / Daniil Ostapenkov•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bassem Sobhy / Zakaria
3-3 → 3-4
S. Betov / Ostapenkov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
M. Bassem Sobhy / Zakaria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. Betov / Ostapenkov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Bassem Sobhy / Zakaria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
S. Betov / Ostapenkov
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
1-0 → 2-0
M. Bassem Sobhy / Zakaria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Charlie Robertson vs Toby Samuel
Il match deve ancora iniziare
Jay Clarke vs Mathys Erhard
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – Semifinali, cemento
COURT 3 – ore 04:00
Neil Oberleitner
/ Michael Vrbensky
vs Masamichi Imamura
/ Ryuki Matsuda
ATP Yokohama
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda
6
1
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2]
7
6
Vincitore: Oberleitner / Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Oberleitner / Vrbensky
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-5 → 1-6
M. Imamura / Matsuda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 1-4
M. Imamura / Matsuda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
N. Oberleitner / Vrbensky
1-1 → 1-2
M. Imamura / Matsuda
0-1 → 1-1
N. Oberleitner / Vrbensky
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
df
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
N. Oberleitner / Vrbensky
6-5 → 6-6
M. Imamura / Matsuda
0-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
N. Oberleitner / Vrbensky
5-4 → 5-5
M. Imamura / Matsuda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 5-4
N. Oberleitner / Vrbensky
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
M. Imamura / Matsuda
3-3 → 4-3
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
3-2 → 3-3
M. Imamura / Matsuda
2-2 → 3-2
N. Oberleitner / Vrbensky
2-1 → 2-2
M. Imamura / Matsuda
1-1 → 2-1
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Imamura / Matsuda
0-0 → 1-0
Rei Sakamoto vs Akira Santillan (Non prima 05:30)
ATP Yokohama
Akira Santillan
6
1
3
Rei Sakamoto [2]
3
6
6
Vincitore: Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
A. Santillan
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
A. Santillan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
A. Santillan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Sakamoto
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-5 → 1-6
A. Santillan
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
A. Santillan
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
R. Sakamoto
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
A. Santillan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
0-1 → 0-2
R. Sakamoto
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
4-3 → 5-3
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
R. Sakamoto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
A. Santillan
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
A. Santillan
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
Kaichi Uchida vs Igor Marcondes (Non prima 07:00)
ATP Yokohama
Kaichi Uchida [8]
6
6
Igor Marcondes
4
2
Vincitore: Uchida
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Uchida
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-2 → 6-2
K. Uchida
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
4-1 → 5-1
I. Marcondes
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
I. Marcondes
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marcondes
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
5-3 → 5-4
K. Uchida
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 5-3
I. Marcondes
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
4-2 → 4-3
K. Uchida
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-2 → 4-2
I. Marcondes
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
K. Uchida
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
1-1 → 2-1
I. Marcondes
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento
03:15 🇯🇵 Matsuoka H. – 🇦🇺 McCabe J. 7-5 6-4
05:15 🇦🇺 Duckworth J. – 🇦🇺 Kubler J. 7-5 6-2
04:20 🇦🇺 Hijikata R./🇦🇺 Polmans M. – 🇦🇺 Puttergill C./🇦🇺 Sweeny D. 6-0 6-4
