Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – Semifinali, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

David Poljak/ Tim Ruehlvs Joshua Paris/ Marcus Willis

Stefano Travaglia vs Marko Topo (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli vs Justin Engel (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silvavs Gustavo Heide

Andrea Collarini vs Juan Carlos Prado Angelo



Il match deve ancora iniziare

Boris Arias / Johannes Ingildsen vs Alexander Merino / Christoph Negritu (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Alvaro Guillen Mezavs Adolfo Daniel Vallejo

Federico Agustin Gomez vs Juan Pablo Varillas



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 2 – ore 18:00

Lucio Ratti / Victor Hugo Remondy Pagotto vs Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolarvs Marco Trungelliti

Lorenzo Giustino vs Gianluca Cadenasso (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli / Gianluca Cadenasso vs Erik Grevelius / Adam Heinonen (Non prima 18:15)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – Semifinali, cemento

ATP Soma Bay Michael Bassem Sobhy / Fares Zakaria Michael Bassem Sobhy / Fares Zakaria 0 3 Sergey Betov / Daniil Ostapenkov • Sergey Betov / Daniil Ostapenkov 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Betov / Ostapenkov 3-4 M. Bassem Sobhy / Zakaria 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Betov / Ostapenkov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Bassem Sobhy / Zakaria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Betov / Ostapenkov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Bassem Sobhy / Zakaria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 S. Betov / Ostapenkov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Bassem Sobhy / Zakaria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Michael Bassem Sobhy/ Fares Zakariavs Sergey Betov/ Daniil Ostapenkov

Charlie Robertson vs Toby Samuel



Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke vs Mathys Erhard



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – Semifinali, cemento

ATP Yokohama Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda 6 1 Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2] Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2] 7 6 Vincitore: Oberleitner / Vrbensky Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Oberleitner / Vrbensky 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-5 → 1-6 M. Imamura / Matsuda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 M. Imamura / Matsuda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 1-1 → 1-2 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 15-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* df 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 M. Imamura / Matsuda 0-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 5-4 → 5-5 M. Imamura / Matsuda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 N. Oberleitner / Vrbensky 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 M. Imamura / Matsuda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 3-2 → 3-3 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Neil Oberleitner/ Michael Vrbenskyvs Masamichi Imamura/ Ryuki Matsuda

Rei Sakamoto vs Akira Santillan (Non prima 05:30)



ATP Yokohama Akira Santillan Akira Santillan 6 1 3 Rei Sakamoto [2] Rei Sakamoto [2] 3 6 6 Vincitore: Sakamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Santillan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 A. Santillan 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Santillan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Santillan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Santillan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Sakamoto 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Santillan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Santillan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Santillan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 5-3 A. Santillan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 R. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 A. Santillan 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Sakamoto 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 A. Santillan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Santillan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

Kaichi Uchida vs Igor Marcondes (Non prima 07:00)



ATP Yokohama Kaichi Uchida [8] Kaichi Uchida [8] 6 6 Igor Marcondes Igor Marcondes 4 2 Vincitore: Uchida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Uchida 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 I. Marcondes 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 K. Uchida 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 4-1 → 5-1 I. Marcondes 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 I. Marcondes 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 K. Uchida 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 I. Marcondes 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 I. Marcondes 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-3 → 5-4 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 I. Marcondes 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 K. Uchida 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 I. Marcondes 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Uchida 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 I. Marcondes 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Marcondes 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

03:15 🇯🇵 Matsuoka H. – 🇦🇺 McCabe J. 7-5 6-405:15 🇦🇺 Duckworth J. – 🇦🇺 Kubler J. 7-5 6-204:20 🇦🇺 Hijikata R./🇦🇺 Polmans M. – 🇦🇺 Puttergill C./🇦🇺 Sweeny D. 6-0 6-4