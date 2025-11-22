Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

22/11/2025 09:05 Nessun commento
Lorenzo Giustino nella foto
CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – Semifinali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 16:00
David Poljak CZE / Tim Ruehl GER vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR
Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Marko Topo GER (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA vs Justin Engel GER (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – Semifinali, terra battuta

Quadra 1 – ore 14:30
Daniel Dutra da Silva BRA vs Gustavo Heide BRA
Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Juan Carlos Prado Angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN vs Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – Semifinali, terra battuta

CANCHA CENTRAL – ore 21:00
Alvaro Guillen Meza ECU vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG vs Juan Pablo Varillas PER

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 2 – ore 18:00
Lucio Ratti ARG / Victor Hugo Remondy Pagotto BRA vs Alex Hernandez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – Semifinali, terra battuta

Ivan Navarro Court – ore 11:00
Zdenek Kolar CZE vs Marco Trungelliti ARG
Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Giustino ITA vs Gianluca Cadenasso ITA (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA / Gianluca Cadenasso ITA vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE (Non prima 18:15)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 10:00
Michael Bassem Sobhy EGY / Fares Zakaria EGY vs Sergey Betov BLR / Daniil Ostapenkov BLR
ATP Soma Bay
Michael Bassem Sobhy / Fares Zakaria
0
3
Sergey Betov / Daniil Ostapenkov
0
4
Mostra dettagli

Charlie Robertson GBR vs Toby Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke GBR vs Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – Semifinali, cemento

COURT 3 – ore 04:00
Neil Oberleitner AUT / Michael Vrbensky CZE vs Masamichi Imamura JPN / Ryuki Matsuda JPN
ATP Yokohama
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda
6
1
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2]
7
6
Vincitore: Oberleitner / Vrbensky
Mostra dettagli

Rei Sakamoto JPN vs Akira Santillan JPN (Non prima 05:30)

ATP Yokohama
Akira Santillan
6
1
3
Rei Sakamoto [2]
3
6
6
Vincitore: Sakamoto
Mostra dettagli

Kaichi Uchida JPN vs Igor Marcondes BRA (Non prima 07:00)

ATP Yokohama
Kaichi Uchida [8]
6
6
Igor Marcondes
4
2
Vincitore: Uchida
Mostra dettagli





CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento

03:15 🇯🇵 Matsuoka H. – 🇦🇺 McCabe J. 7-5 6-4
05:15 🇦🇺 Duckworth J. – 🇦🇺 Kubler J. 7-5 6-2
04:20 🇦🇺 Hijikata R./🇦🇺 Polmans M. – 🇦🇺 Puttergill C./🇦🇺 Sweeny D. 6-0 6-4

