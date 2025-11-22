Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 22 Novembre 2025

22/11/2025 08:37 11 commenti
Stefano Travaglia nella foto - Foto Antonio Milesi
ITA CH Bergamo – Indoor hard
SF Travaglia ITA – Topo GER Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

SF Maestrelli ITA – Engel GER Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Montemar – terra
SF Giustino ITA – Cadenasso ITA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

F Bondioli ITA/Cadenasso ITA – Grevelius SWE/Heinonen SWE Non prima 17:15

Il match deve ancora iniziare

11 commenti. Lasciane uno!

JOA20 (Guest) 22-11-2025 10:34

Scritto da piper
Sono proprio curioso di vedere Maestrelli contro Engel.

Si sono già affrontati in Polonia ad agosto, vinse il pisano. Vediamo se l’angelo tedesco si rifarà oggi

 11
11
Roscoe Tanner (Guest) 22-11-2025 10:33

Scritto da dateccitrungelliti

Scritto da piper

Scritto da Luca14

Scritto da piper
Sono proprio curioso di vedere Maestrelli contro Engel.

L’ Engel di ieri perderebbe secco. In tre set penso non meno di 50-60 gratuitissimi, qualche bel colpo isolato, un servizio molto alterno e ingenuità clamorose, come peraltro è giusto che sia a 18 anni.

Ieri non l’ho visto giocare, però se è solo per l’età ha gia vinto un Challenger ad Amburgo 1 mese fà.

E’ proprio l’età che ti fa vincere un torneo come sorpresa e magari uscire 3/4 volte al primo turno di seguito, magari se becchi il mestierante meno dotato ma più esperto. Engel è un bel cavallino di razza, gli manca ancora un po’ di disciplina tattica (a 18 anni vorrei anche vedere!), e non è detto che la trovi. Si diceva lo stesso di shelton ed è ancora lì, alla ricerca di un centro di gravità permanenente.

Mah. Shelton è nei primi 10 al mondo. Penso che Engel firmerebbe subito per arrivare lì tra 2/3 anni

 10
10
Giallo Naso (Guest) 22-11-2025 10:29

@ dateccitrungelliti (#4528476)

Beh shelton è nei primi 10. Pensa se fosse ordinato…

 9
9
Razzotto 22-11-2025 09:59

Un finalista italiano a Montemar, due finalisti nel doppio, la speranza è di avere due finalisti azzurri a Bergamo ma anche uno sarebbe tanta roba… forza ragazzi!

 8
8
+1: Paky 71, Detuqueridapresencia, piper
dateccitrungelliti (Guest) 22-11-2025 09:23

Scritto da piper

Scritto da Luca14

Scritto da piper
Sono proprio curioso di vedere Maestrelli contro Engel.

L’ Engel di ieri perderebbe secco. In tre set penso non meno di 50-60 gratuitissimi, qualche bel colpo isolato, un servizio molto alterno e ingenuità clamorose, come peraltro è giusto che sia a 18 anni.

Ieri non l’ho visto giocare, però se è solo per l’età ha gia vinto un Challenger ad Amburgo 1 mese fà.

E’ proprio l’età che ti fa vincere un torneo come sorpresa e magari uscire 3/4 volte al primo turno di seguito, magari se becchi il mestierante meno dotato ma più esperto. Engel è un bel cavallino di razza, gli manca ancora un po’ di disciplina tattica (a 18 anni vorrei anche vedere!), e non è detto che la trovi. Si diceva lo stesso di shelton ed è ancora lì, alla ricerca di un centro di gravità permanenente.

 7
7
piper 22-11-2025 09:13

Scritto da Luca14

Scritto da piper
Sono proprio curioso di vedere Maestrelli contro Engel.

L’ Engel di ieri perderebbe secco. In tre set penso non meno di 50-60 gratuitissimi, qualche bel colpo isolato, un servizio molto alterno e ingenuità clamorose, come peraltro è giusto che sia a 18 anni.

Ieri non l’ho visto giocare, però se è solo per l’età ha gia vinto un Challenger ad Amburgo 1 mese fà.

 6
6
Gusto latino (Guest) 22-11-2025 09:12

Spero che topo non sia di origine italiane

 5
5
Luca14 (Guest) 22-11-2025 09:06

Scritto da piper
Sono proprio curioso di vedere Maestrelli contro Engel.

L’ Engel di ieri perderebbe secco. In tre set penso non meno di 50-60 gratuitissimi, qualche bel colpo isolato, un servizio molto alterno e ingenuità clamorose, come peraltro è giusto che sia a 18 anni.

 4
4
pablito 22-11-2025 08:51

La Davis sarà come a BG:

Italia-Germania ? 😉

 3
3
pablito 22-11-2025 08:49

OT.

Nole commenta in italiano sulla finale di Torino. 🙂

https://youtube.com/shorts/AU5D43FgUwo?si=e0neKMCvGcNY4wmu

 2
2
+1: piper, sergioat
piper 22-11-2025 08:46

Sono proprio curioso di vedere Maestrelli contro Engel.

 1
1
