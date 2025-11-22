Bergamo 100 | Hard | e145250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 22 Novembre 2025
22/11/2025 08:37 11 commenti
CH Bergamo – Indoor hard
SF Travaglia – Topo Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
SF Maestrelli – Engel Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
CH Montemar – terra
SF Giustino – Cadenasso Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
F Bondioli /Cadenasso – Grevelius /Heinonen Non prima 17:15
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
Si sono già affrontati in Polonia ad agosto, vinse il pisano. Vediamo se l’angelo tedesco si rifarà oggi
Mah. Shelton è nei primi 10 al mondo. Penso che Engel firmerebbe subito per arrivare lì tra 2/3 anni
@ dateccitrungelliti (#4528476)
Beh shelton è nei primi 10. Pensa se fosse ordinato…
Un finalista italiano a Montemar, due finalisti nel doppio, la speranza è di avere due finalisti azzurri a Bergamo ma anche uno sarebbe tanta roba… forza ragazzi!
E’ proprio l’età che ti fa vincere un torneo come sorpresa e magari uscire 3/4 volte al primo turno di seguito, magari se becchi il mestierante meno dotato ma più esperto. Engel è un bel cavallino di razza, gli manca ancora un po’ di disciplina tattica (a 18 anni vorrei anche vedere!), e non è detto che la trovi. Si diceva lo stesso di shelton ed è ancora lì, alla ricerca di un centro di gravità permanenente.
Ieri non l’ho visto giocare, però se è solo per l’età ha gia vinto un Challenger ad Amburgo 1 mese fà.
Spero che topo non sia di origine italiane
L’ Engel di ieri perderebbe secco. In tre set penso non meno di 50-60 gratuitissimi, qualche bel colpo isolato, un servizio molto alterno e ingenuità clamorose, come peraltro è giusto che sia a 18 anni.
La Davis sarà come a BG:
Italia-Germania ? 😉
OT.
Nole commenta in italiano sulla finale di Torino. 🙂
https://youtube.com/shorts/AU5D43FgUwo?si=e0neKMCvGcNY4wmu
Sono proprio curioso di vedere Maestrelli contro Engel.