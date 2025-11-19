Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Bergamo Mark Lajal [7] • Mark Lajal [7] 40 2 Alexey Vatutin Alexey Vatutin 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Lajal 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Lajal 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Mark Lajalvs Alexey Vatutin

Stefano Travaglia vs Milos Karol



Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi vs Nerman Fatic



Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski / Denys Molchanov vs Joshua Paris / Marcus Willis



Il match deve ancora iniziare

Stefano Napolitano vs Otto Virtanen (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Francesco Passaro vs Lorenzo Sciahbasi (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 10:30

Niels Visker vs Tom Gentzsch



ATP Bergamo Niels Visker Niels Visker 0 4 Tom Gentzsch • Tom Gentzsch 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Gentzsch 4-3 N. Visker 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Gentzsch 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Visker 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Gentzsch 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Visker 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Gentzsch 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Visker 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

Beibit Zhukayev vs Marko Topo



Il match deve ancora iniziare

Adelchi Virgili / Augusto Virgili vs Juan Cruz Martin Manzano / Michele Ribecai (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

David Poljak / Tim Ruehl vs Ivan Liutarevich / Giorgio Ricca



Il match deve ancora iniziare

Victor Cornea / Nino Serdarusic vs Francesco Maestrelli / Stefano Travaglia



Il match deve ancora iniziare

Jarno Jans / Niels Visker vs Milos Karol / Patrik Niklas-Salminen



Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Nerman Fatic / Stefan Latinovic



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – 1° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heidevs Leonardo Storck Franca

Eduardo Ribeiro vs Pedro Boscardin Dias



Il match deve ancora iniziare

Maximo Zeitune vs Jose Pereira (Non prima 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Bruno Fernandez vs Valentin Basel



Il match deve ancora iniziare

Quadra 2 – ore 15:00

Matheus Pucinelli De Almeida vs Nicolas Kicker



Il match deve ancora iniziare

Pedro Sakamoto vs Genaro Alberto Olivieri



Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini vs Mariano Kestelboim (Non prima 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo vs Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

Quadra 3 – ore 15:00

Christoph Negritu vs Facundo Diaz Acosta



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Zanellato vs Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz vs Carlos Maria Zarate (Non prima 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Boris Arias / Johannes Ingildsen vs Bruno Oliveira / Joao Eduardo Schiessl



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Hady Habibvs Joaquin Aguilar Cardozo

Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Federico Agustin Gomez



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos / Diego Hidalgo vs Ryan Dickerson / Sebastian Gima (Non prima 00:45)



Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade vs David Jorda Sanchis



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 2 – ore 18:00

Juan Pablo Varillas vs Murkel Dellien



Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena / Franco Roncadelli vs Francisco Castro / Mario Andre Galarraga



Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi / Tomas Martinez vs Emilio Camacho / Emilio Gomez



Il match deve ancora iniziare

Federico Aguilar Cardozo / Joaquin Aguilar Cardozo vs Ignacio Carou / Murkel Dellien



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 1 – ore 18:00

Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski vs Lucio Ratti / Victor Hugo Remondy Pagotto



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Garcia Longo / Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez



Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Aguilar / Hady Habib vs Luis David Martinez / Miguel Reyes-Varela



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

ATP Montemar Miguel Damas • Miguel Damas 0 1 Lorenzo Giustino [6] Lorenzo Giustino [6] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Damas 0-15 1-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Damas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Miguel Damasvs Lorenzo Giustino

Max Alcala Gurri vs Elmer Moller (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner vs Ivan Gakhov (Non prima 18:15)



Il match deve ancora iniziare

Tomislav Brkic / Andrej Nedic vs Javier Barranco Cosano / Edas Butvilas



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 10:30

Zdenek Kolar vs Nikolas Sanchez Izquierdo



ATP Montemar Zdenek Kolar [7] Zdenek Kolar [7] 0 0 Nikolas Sanchez Izquierdo • Nikolas Sanchez Izquierdo 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Sanchez Izquierdo 0-3 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Sergio Martos Gornes / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas / Daniel Merida vs Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro (Non prima 18:15)



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – ore 11:00

Adrian Andreev / Jonas Forejtek vs Erik Grevelius / Adam Heinonen



ATP Montemar Adrian Andreev / Jonas Forejtek Adrian Andreev / Jonas Forejtek 0 0 Erik Grevelius / Adam Heinonen Erik Grevelius / Adam Heinonen 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Federico Bondioli / Gianluca Cadenasso vs Jan Jermar / Tiago Pereira



Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Franco Agamenone / Nikolas Sanchez Izquierdo (Non prima 18:15)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – 2° Turno, cemento

ATP Soma Bay Alexandr Binda [8] Alexandr Binda [8] 15 6 0 Michael Bassem Sobhy • Michael Bassem Sobhy 30 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Bassem Sobhy 15-0 30-0 30-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Binda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Bassem Sobhy 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Binda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Bassem Sobhy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Binda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Bassem Sobhy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Binda 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Bassem Sobhy 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

10:00 Binda A. 🇮🇹 – Bassem Sobhy M. 🇪🇬

10:00 Molleker R. 🇩🇪 – Fellin P. O. 🇮🇹 1T



11:30 Albot R. 🇲🇩 – Hussey G. 🇬🇧



11:30 Clarke J. 🇬🇧 – Yevseyev D. 🇰🇿



14:30 Fajta P. 🇭🇺 – Samuel T. 🇬🇧



CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – 2° Turno, cemento

ATP Yokohama Maxim Zhukov Maxim Zhukov 1 2 Rei Sakamoto [2] Rei Sakamoto [2] 6 6 Vincitore: Sakamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 M. Zhukov 0-15 0-40 15-40 ace 30-40 df 2-4 → 2-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Zhukov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Sakamoto 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 M. Zhukov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Zhukov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 M. Zhukov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Zhukov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Sakamoto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Zhukov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Rei Sakamotovs Maxim Zhukov

Yasutaka Uchiyama vs Michael Vrbensky



ATP Yokohama Yasutaka Uchiyama [7] Yasutaka Uchiyama [7] 6 6 Michael Vrbensky Michael Vrbensky 3 3 Vincitore: Uchiyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Vrbensky 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Vrbensky 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Vrbensky 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 M. Vrbensky 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Vrbensky 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Vrbensky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Vrbensky 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Uchiyama 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 M. Vrbensky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Vrbensky 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Kaito Uesugi / Seita Watanabe vs Mats Hermans / Mick Veldheer



ATP Yokohama Mats Hermans / Mick Veldheer Mats Hermans / Mick Veldheer 6 5 3 Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4] Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4] 4 7 10 Vincitore: Uesugi / Watanabe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 M. Hermans / Veldheer 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 df 2-8 2-9 3-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 30-30 40-30 5-6 → 5-7 M. Hermans / Veldheer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Hermans / Veldheer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Uesugi / Watanabe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Hermans / Veldheer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Uesugi / Watanabe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Hermans / Veldheer 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 3-1 → 3-2 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 M. Hermans / Veldheer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Uesugi / Watanabe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Hermans / Veldheer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Uesugi / Watanabe 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Hermans / Veldheer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Hermans / Veldheer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Hermans / Veldheer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 K. Uesugi / Watanabe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Hermans / Veldheer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Uesugi / Watanabe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Hermans / Veldheer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Neil Oberleitner / Michael Vrbensky vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha (Non prima 07:30)



ATP Yokohama Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha 6 4 Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2] Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2] 7 6 Vincitore: Oberleitner / Vrbensky Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-1 → 2-1 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 N. Oberleitner / Vrbensky 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Oberleitner / Vrbensky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Oberleitner / Vrbensky 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

ATP Yokohama Akira Santillan Akira Santillan 6 6 Kaylan Bigun Kaylan Bigun 3 1 Vincitore: Santillan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 K. Bigun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 A. Santillan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 K. Bigun 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Santillan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 K. Bigun 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Santillan 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Bigun 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Santillan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 K. Bigun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Santillan 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Bigun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 A. Santillan 15-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 K. Bigun 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Bigun 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Akira Santillanvs Kaylan Bigun

JiSung Nam / Takeru Yuzuki vs Jeevan Nedunchezhiyan / Uisung Park



ATP Yokohama JiSung Nam / Takeru Yuzuki [3] JiSung Nam / Takeru Yuzuki [3] 3 6 10 Jeevan Nedunchezhiyan / Uisung Park Jeevan Nedunchezhiyan / Uisung Park 6 3 5 Vincitore: Nam / Yuzuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 J. Nam / Yuzuki 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 df 6-0 7-0 8-0 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Nam / Yuzuki 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 J. Nedunchezhiyan / Park 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Nam / Yuzuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Nedunchezhiyan / Park 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 J. Nam / Yuzuki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Nedunchezhiyan / Park 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Nam / Yuzuki 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 1-1 → 2-1 J. Nedunchezhiyan / Park 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 J. Nam / Yuzuki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Nedunchezhiyan / Park 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Nam / Yuzuki 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 J. Nedunchezhiyan / Park 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-4 → 2-5 J. Nam / Yuzuki 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Nedunchezhiyan / Park 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 J. Nam / Yuzuki 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 J. Nedunchezhiyan / Park 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Nam / Yuzuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Nedunchezhiyan / Park 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda vs Lennon Roark Jones / Shogo Sanada



ATP Yokohama Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda 6 4 10 Lennon Roark Jones / Shogo Sanada Lennon Roark Jones / Shogo Sanada 1 6 6 Vincitore: Imamura / Matsuda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 L. Roark Jones / Sanada 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 ace 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 L. Roark Jones / Sanada 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Imamura / Matsuda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Roark Jones / Sanada 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Roark Jones / Sanada 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Roark Jones / Sanada 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 M. Imamura / Matsuda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 L. Roark Jones / Sanada 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 L. Roark Jones / Sanada 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-1 → 5-1 M. Imamura / Matsuda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 L. Roark Jones / Sanada 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Roark Jones / Sanada 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 M. Imamura / Matsuda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa vs Ray Ho / Akira Santillan (Non prima 06:00)



ATP Yokohama Ray Ho / Akira Santillan Ray Ho / Akira Santillan 2 5 Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa 6 7 Vincitore: Kusuhara / Nakagawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 R. Ho / Santillan 0-15 df 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Ho / Santillan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 R. Ho / Santillan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Ho / Santillan 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 Y. Kusuhara / Nakagawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Ho / Santillan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 R. Ho / Santillan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 R. Ho / Santillan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Ho / Santillan 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Y. Kusuhara / Nakagawa 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 R. Ho / Santillan 0-15 df 0-30 15-40 1-1 → 1-2 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Ho / Santillan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

COURT 4 – ore 03:00

Yusuke Kusuhara vs Yuta Shimizu



ATP Yokohama Yuta Shimizu [6] Yuta Shimizu [6] 3 3 Yusuke Kusuhara Yusuke Kusuhara 6 6 Vincitore: Kusuhara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Kusuhara 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Y. Shimizu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Y. Kusuhara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Y. Shimizu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Y. Kusuhara 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Y. Kusuhara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Kusuhara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 3-6 Y. Kusuhara 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 3-5 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Y. Kusuhara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Kusuhara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Y. Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. Kusuhara 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Y. Shimizu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan vs Gai Ando / Jouji Ishijima



ATP Yokohama Gai Ando / Jouji Ishijima Gai Ando / Jouji Ishijima 2 3 Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan 6 6 Vincitore: Loof / Ramanathan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Loof / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Ando / Ishijima 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Loof / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 G. Ando / Ishijima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Loof / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 G. Ando / Ishijima 0-15 df 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 T. Loof / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Ando / Ishijima 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Loof / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Ando / Ishijima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 T. Loof / Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-4 → 2-5 G. Ando / Ishijima 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 T. Loof / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Ando / Ishijima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 T. Loof / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 G. Ando / Ishijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Loof / Ramanathan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs George Goldhoff / Theodore Winegar



ATP Yokohama Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [1] Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [1] 6 6 George Goldhoff / Theodore Winegar George Goldhoff / Theodore Winegar 4 4 Vincitore: Lammons / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Goldhoff / Winegar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 G. Goldhoff / Winegar 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 4-3 N. Lammons / Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 G. Goldhoff / Winegar 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Goldhoff / Winegar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Lammons / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 0-1 → 1-1 G. Goldhoff / Winegar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Lammons / Rojer 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 G. Goldhoff / Winegar 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 N. Lammons / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 G. Goldhoff / Winegar 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Goldhoff / Winegar 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Lammons / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Goldhoff / Winegar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Goldhoff / Winegar 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Kokoro Isomura / Yuta Shimizu vs Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang



ATP Yokohama Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang 4 2 Kokoro Isomura / Yuta Shimizu Kokoro Isomura / Yuta Shimizu 6 6 Vincitore: Isomura / Shimizu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Isomura / Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Y. Hsiou Hsu / Huang 0-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 K. Isomura / Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Hsiou Hsu / Huang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 K. Isomura / Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Y. Hsiou Hsu / Huang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 K. Isomura / Shimizu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Y. Hsiou Hsu / Huang 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Isomura / Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Y. Hsiou Hsu / Huang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 K. Isomura / Shimizu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Y. Hsiou Hsu / Huang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 K. Isomura / Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Y. Hsiou Hsu / Huang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 K. Isomura / Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Y. Hsiou Hsu / Huang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Isomura / Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Hsiou Hsu / Huang 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

ATP Sydney Carl Emil Overbeck Carl Emil Overbeck 6 6 Rinky Hijikata [2] Rinky Hijikata [2] 7 7 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 C. Emil Overbeck 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Emil Overbeck 15-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 4-5 C. Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 C. Emil Overbeck 0-15 15-15 30-15 ace 1-4 → 2-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Emil Overbeck 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Emil Overbeck 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 R. Hijikata 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Emil Overbeck 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Emil Overbeck 15-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df ace 4-3 → 4-4 C. Emil Overbeck 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 C. Emil Overbeck 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 R. Hijikata 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Emil Overbeck 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

ATP Sydney Cruz Hewitt Cruz Hewitt 7 3 5 Hayato Matsuoka Hayato Matsuoka 5 6 7 Vincitore: Matsuoka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 H. Matsuoka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 5-7 C. Hewitt 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 H. Matsuoka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 C. Hewitt 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Matsuoka 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 C. Hewitt 15-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 H. Matsuoka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Hewitt 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Matsuoka 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 C. Hewitt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Matsuoka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 C. Hewitt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Matsuoka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Hewitt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 H. Matsuoka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Hewitt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 H. Matsuoka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Hewitt 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Matsuoka 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Hewitt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Matsuoka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Hewitt 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 H. Matsuoka 0-15 df 0-30 0-40 5-5 → 6-5 C. Hewitt 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 H. Matsuoka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. Hewitt 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 H. Matsuoka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Hewitt 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Matsuoka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 C. Hewitt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Matsuoka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Hewitt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Matsuoka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP Sydney James McCabe [5] James McCabe [5] 6 6 Karan Singh Karan Singh 3 2 Vincitore: McCabe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. McCabe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 K. Singh 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-2 → 5-2 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 K. Singh 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 K. Singh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. McCabe 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 K. Singh 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Singh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. McCabe 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Singh 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. McCabe 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 K. Singh 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 J. McCabe 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Singh 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Sydney Hayden Jones / Pavle Marinkov Hayden Jones / Pavle Marinkov 1 0 Cruz Hewitt / Lleyton Hewitt Cruz Hewitt / Lleyton Hewitt 6 6 Vincitore: Hewitt / Hewitt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 C. Hewitt / Hewitt 15-0 ace 30-0 40-0 0-5 → 0-6 H. Jones / Marinkov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 C. Hewitt / Hewitt 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 H. Jones / Marinkov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 0-2 → 0-3 C. Hewitt / Hewitt 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Jones / Marinkov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Hewitt / Hewitt 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 H. Jones / Marinkov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 C. Hewitt / Hewitt 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 H. Jones / Marinkov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Hewitt / Hewitt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Jones / Marinkov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. Hewitt / Hewitt 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Sydney Ethan Cook / Jesse Delaney Ethan Cook / Jesse Delaney 6 6 Blake Bayldon / Brandon Walkin Blake Bayldon / Brandon Walkin 7 7 Vincitore: Bayldon / Walkin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 df 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 E. Cook / Delaney 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Bayldon / Walkin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Cook / Delaney 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 B. Bayldon / Walkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 E. Cook / Delaney 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 3-3 → 3-4 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Cook / Delaney 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Cook / Delaney 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Cook / Delaney 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 E. Cook / Delaney 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Bayldon / Walkin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 E. Cook / Delaney 15-0 30-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 B. Bayldon / Walkin 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Cook / Delaney 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Cook / Delaney 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Cook / Delaney 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Cook / Delaney 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 B. Bayldon / Walkin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Sydney Tai Sach Tai Sach 0 Blake Ellis Blake Ellis 0 Vincitore: Sach per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP Sydney Rinky Hijikata / Marc Polmans [4] Rinky Hijikata / Marc Polmans [4] 6 6 Finn Bass / Ajeet Rai Finn Bass / Ajeet Rai 1 3 Vincitore: Hijikata / Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Hijikata / Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 F. Bass / Rai 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 R. Hijikata / Polmans 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Bass / Rai 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 R. Hijikata / Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Bass / Rai 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 R. Hijikata / Polmans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Bass / Rai 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 R. Hijikata / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Bass / Rai 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 R. Hijikata / Polmans 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 F. Bass / Rai 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 R. Hijikata / Polmans 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Bass / Rai 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Hijikata / Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Bass / Rai 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

Il match deve ancora iniziare

ATP Sydney Calum Puttergill / Dane Sweeny Calum Puttergill / Dane Sweeny 6 6 17 Matt Hulme / Kody Pearson [3] Matt Hulme / Kody Pearson [3] 4 7 15 Vincitore: Puttergill / Sweeny Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 17-15 C. Puttergill / Sweeny 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 df 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 10-10 10-11 11-11 11-12 ace 12-12 12-13 13-13 14-13 14-14 15-14 15-15 ace 16-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 C. Puttergill / Sweeny 0-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-6 → 6-6 M. Hulme / Pearson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 C. Puttergill / Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Hulme / Pearson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 C. Puttergill / Sweeny 0-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Hulme / Pearson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Puttergill / Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Hulme / Pearson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Puttergill / Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Hulme / Pearson 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 C. Puttergill / Sweeny 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Hulme / Pearson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Puttergill / Sweeny 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Hulme / Pearson 15-0 30-0 5-3 → 5-4 C. Puttergill / Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 M. Hulme / Pearson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 4-3 C. Puttergill / Sweeny 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 M. Hulme / Pearson 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 C. Puttergill / Sweeny 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Hulme / Pearson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Puttergill / Sweeny 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 1-1 M. Hulme / Pearson 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

ATP Sydney Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1] Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1] 4 6 10 Takuya Kumasaka / Tung-Lin Wu Takuya Kumasaka / Tung-Lin Wu 6 1 3 Vincitore: Chandrasekar / Stalder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 A. Chandrasekar / Stalder 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Kumasaka / Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-1 → 6-1 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 T. Kumasaka / Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Kumasaka / Wu 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Kumasaka / Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 T. Kumasaka / Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 T. Kumasaka / Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Kumasaka / Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 A. Chandrasekar / Stalder 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 T. Kumasaka / Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Chandrasekar / Stalder 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 T. Kumasaka / Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-0 → 0-1

ATP Sydney Jake Delaney / Jason Kubler Jake Delaney / Jason Kubler 6 6 10 Filip Peliwo / Tai Sach Filip Peliwo / Tai Sach 4 7 6 Vincitore: Delaney / Kubler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 J. Delaney / Kubler 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* ace 4-4* df 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* ace 10-10* 10*-11 11*-11 11-12* 6-6 → 6-7 J. Delaney / Kubler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 F. Peliwo / Sach 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Delaney / Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 F. Peliwo / Sach 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Delaney / Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 F. Peliwo / Sach 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Delaney / Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 F. Peliwo / Sach 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 J. Delaney / Kubler 40-40 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Peliwo / Sach 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 1-1 → 1-2 J. Delaney / Kubler 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Peliwo / Sach 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Delaney / Kubler 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 F. Peliwo / Sach 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Delaney / Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Peliwo / Sach 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 J. Delaney / Kubler 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 df 3-2 → 4-2 F. Peliwo / Sach 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Delaney / Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Peliwo / Sach 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 J. Delaney / Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Peliwo / Sach 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0