Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

19/11/2025 08:48 3 commenti
Lorenzo Sciahbasi (Foto Antonio Milesi)
Lorenzo Sciahbasi (Foto Antonio Milesi)

CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:30
Mark Lajal EST vs Alexey Vatutin RUS
ATP Bergamo
Mark Lajal [7]
40
2
Alexey Vatutin
30
0
Mostra dettagli

Stefano Travaglia ITA vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi ITA vs Nerman Fatic BIH

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL / Denys Molchanov UKR vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare

Stefano Napolitano ITA vs Otto Virtanen FIN (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Francesco Passaro ITA vs Lorenzo Sciahbasi ITA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
Niels Visker NED vs Tom Gentzsch GER

ATP Bergamo
Niels Visker
0
4
Tom Gentzsch
0
3
Mostra dettagli

Beibit Zhukayev KAZ vs Marko Topo GER

Il match deve ancora iniziare

Adelchi Virgili ITA / Augusto Virgili ITA vs Juan Cruz Martin Manzano ITA / Michele Ribecai ITA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

David Poljak CZE / Tim Ruehl GER vs Ivan Liutarevich BLR / Giorgio Ricca ITA

Il match deve ancora iniziare

Victor Cornea ROU / Nino Serdarusic CRO vs Francesco Maestrelli ITA / Stefano Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

Jarno Jans NED / Niels Visker NED vs Milos Karol SVK / Patrik Niklas-Salminen FIN

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Nerman Fatic BIH / Stefan Latinovic SRB

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – 1° Turno, terra battuta

Quadra 1 – ore 15:00
Gustavo Heide BRA vs Leonardo Storck Franca BRA
Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA vs Pedro Boscardin Dias BRA

Il match deve ancora iniziare

Maximo Zeitune ARG vs Jose Pereira BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Bruno Fernandez BRA vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare



Quadra 2 – ore 15:00
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare

Pedro Sakamoto BRA vs Genaro Alberto Olivieri ARG

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Mariano Kestelboim ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 15:00
Christoph Negritu GER vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Zanellato BRA vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz BRA vs Carlos Maria Zarate ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN vs Bruno Oliveira BRA / Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – 2° Turno, terra battuta

CANCHA CENTRAL – ore 18:00
Hady Habib LBN vs Joaquin Aguilar Cardozo URU
Il match deve ancora iniziare

Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Diego Hidalgo ECU vs Ryan Dickerson USA / Sebastian Gima ROU (Non prima 00:45)

Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 2 – ore 18:00
Juan Pablo Varillas PER vs Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG / Franco Roncadelli URU vs Francisco Castro ECU / Mario Andre Galarraga ECU

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG / Tomas Martinez ARG vs Emilio Camacho ECU / Emilio Gomez ECU

Il match deve ancora iniziare

Federico Aguilar Cardozo URU / Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Ignacio Carou URU / Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 1 – ore 18:00
Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL vs Lucio Ratti ARG / Victor Hugo Remondy Pagotto BRA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Garcia Longo ARG / Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Alex Hernandez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Aguilar CAN / Hady Habib LBN vs Luis David Martinez VEN / Miguel Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

Ivan Navarro Court – ore 10:30
Miguel Damas ESP vs Lorenzo Giustino ITA
ATP Montemar
Miguel Damas
0
1
Lorenzo Giustino [6]
15
2
Mostra dettagli

Max Alcala Gurri ESP vs Elmer Moller DEN (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner ESP vs Ivan Gakhov RUS (Non prima 18:15)

Il match deve ancora iniziare

Tomislav Brkic BIH / Andrej Nedic BIH vs Javier Barranco Cosano ESP / Edas Butvilas LTU

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:30
Zdenek Kolar CZE vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

ATP Montemar
Zdenek Kolar [7]
0
0
Nikolas Sanchez Izquierdo
0
3
Mostra dettagli

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Sergio Martos Gornes ESP / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP / Daniel Merida ESP vs Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP (Non prima 18:15)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 11:00
Adrian Andreev BUL / Jonas Forejtek CZE vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

ATP Montemar
Adrian Andreev / Jonas Forejtek
0
0
Erik Grevelius / Adam Heinonen
0
0
Mostra dettagli

Federico Bondioli ITA / Gianluca Cadenasso ITA vs Jan Jermar CZE / Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Franco Agamenone ITA / Nikolas Sanchez Izquierdo ESP (Non prima 18:15)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – 2° Turno, cemento

10:00 Binda A. 🇮🇹 – Bassem Sobhy M. 🇪🇬
ATP Soma Bay
Alexandr Binda [8]
15
6
0
Michael Bassem Sobhy
30
2
0
Mostra dettagli

10:00 Molleker R. 🇩🇪 – Fellin P. O. 🇮🇹 1T

ATP Soma Bay
Alexandr Binda [8]
15
6
0
Michael Bassem Sobhy
30
2
0
Mostra dettagli

11:30 Albot R. 🇲🇩 – Hussey G. 🇬🇧

ATP Soma Bay
Alexandr Binda [8]
15
6
0
Michael Bassem Sobhy
30
2
0
Mostra dettagli

11:30 Clarke J. 🇬🇧 – Yevseyev D. 🇰🇿

ATP Soma Bay
Alexandr Binda [8]
15
6
0
Michael Bassem Sobhy
30
2
0
Mostra dettagli

14:30 Fajta P. 🇭🇺 – Samuel T. 🇬🇧

ATP Soma Bay
Alexandr Binda [8]
15
6
0
Michael Bassem Sobhy
30
2
0
Mostra dettagli





CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – 2° Turno, cemento

COURT 3 – ore 03:00
Rei Sakamoto JPN vs Maxim Zhukov RUS
ATP Yokohama
Maxim Zhukov
1
2
Rei Sakamoto [2]
6
6
Vincitore: Sakamoto
Mostra dettagli

Yasutaka Uchiyama JPN vs Michael Vrbensky CZE

ATP Yokohama
Yasutaka Uchiyama [7]
6
6
Michael Vrbensky
3
3
Vincitore: Uchiyama
Mostra dettagli

Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN vs Mats Hermans NED / Mick Veldheer NED

ATP Yokohama
Mats Hermans / Mick Veldheer
6
5
3
Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4]
4
7
10
Vincitore: Uesugi / Watanabe
Mostra dettagli

Neil Oberleitner AUT / Michael Vrbensky CZE vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND (Non prima 07:30)

ATP Yokohama
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
6
4
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2]
7
6
Vincitore: Oberleitner / Vrbensky
Mostra dettagli



COURT 1 – ore 03:00
Akira Santillan JPN vs Kaylan Bigun USA
ATP Yokohama
Akira Santillan
6
6
Kaylan Bigun
3
1
Vincitore: Santillan
Mostra dettagli

JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN vs Jeevan Nedunchezhiyan IND / Uisung Park KOR

ATP Yokohama
JiSung Nam / Takeru Yuzuki [3]
3
6
10
Jeevan Nedunchezhiyan / Uisung Park
6
3
5
Vincitore: Nam / Yuzuki
Mostra dettagli

Masamichi Imamura JPN / Ryuki Matsuda JPN vs Lennon Roark Jones JPN / Shogo Sanada JPN

ATP Yokohama
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda
6
4
10
Lennon Roark Jones / Shogo Sanada
1
6
6
Vincitore: Imamura / Matsuda
Mostra dettagli

Yusuke Kusuhara JPN / Shunsuke Nakagawa JPN vs Ray Ho TPE / Akira Santillan JPN (Non prima 06:00)

ATP Yokohama
Ray Ho / Akira Santillan
2
5
Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa
6
7
Vincitore: Kusuhara / Nakagawa
Mostra dettagli



COURT 4 – ore 03:00
Yusuke Kusuhara JPN vs Yuta Shimizu JPN

ATP Yokohama
Yuta Shimizu [6]
3
3
Yusuke Kusuhara
6
6
Vincitore: Kusuhara
Mostra dettagli

Thijmen Loof NED / Ramkumar Ramanathan IND vs Gai Ando JPN / Jouji Ishijima JPN

ATP Yokohama
Gai Ando / Jouji Ishijima
2
3
Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan
6
6
Vincitore: Loof / Ramanathan
Mostra dettagli

Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA

ATP Yokohama
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer [1]
6
6
George Goldhoff / Theodore Winegar
4
4
Vincitore: Lammons / Rojer
Mostra dettagli

Kokoro Isomura JPN / Yuta Shimizu JPN vs Yu Hsiou Hsu TPE / Tsung-Hao Huang TPE

ATP Yokohama
Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang
4
2
Kokoro Isomura / Yuta Shimizu
6
6
Vincitore: Isomura / Shimizu
Mostra dettagli





CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – 2° Turno, cemento

ATP Sydney
Carl Emil Overbeck
6
6
Rinky Hijikata [2]
7
7
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli

ATP Sydney
Cruz Hewitt
7
3
5
Hayato Matsuoka
5
6
7
Vincitore: Matsuoka
Mostra dettagli

ATP Sydney
James McCabe [5]
6
6
Karan Singh
3
2
Vincitore: McCabe
Mostra dettagli

ATP Sydney
Hayden Jones / Pavle Marinkov
1
0
Cruz Hewitt / Lleyton Hewitt
6
6
Vincitore: Hewitt / Hewitt
Mostra dettagli

ATP Sydney
Ethan Cook / Jesse Delaney
6
6
Blake Bayldon / Brandon Walkin
7
7
Vincitore: Bayldon / Walkin
Mostra dettagli

ATP Sydney
Tai Sach
0
Blake Ellis
0
Vincitore: Sach per walkover
Mostra dettagli

ATP Sydney
Rinky Hijikata / Marc Polmans [4]
6
6
Finn Bass / Ajeet Rai
1
3
Vincitore: Hijikata / Polmans
Mostra dettagli

Il match deve ancora iniziare

ATP Sydney
Calum Puttergill / Dane Sweeny
6
6
17
Matt Hulme / Kody Pearson [3]
4
7
15
Vincitore: Puttergill / Sweeny
Mostra dettagli

ATP Sydney
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
4
6
10
Takuya Kumasaka / Tung-Lin Wu
6
1
3
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Mostra dettagli

ATP Sydney
Jake Delaney / Jason Kubler
6
6
10
Filip Peliwo / Tai Sach
4
7
6
Vincitore: Delaney / Kubler
Mostra dettagli

ATP Sydney
Jason Kubler [4]
6
1
6
Pavle Marinkov
3
6
2
Vincitore: Kubler
Mostra dettagli

TAG:

3 commenti

Simona (Guest) 19-11-2025 10:31

Binda gioca su 5 campi diversi?

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Palu 19-11-2025 09:31

però non male la vittoria con papà in doppio!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Federico (Guest) 19-11-2025 09:01

Cruz Hewitt ha finito di stupire… 🙂

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!