Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

16/11/2025 08:29 Nessun commento
Giovanni Oradini nella foto
CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
Federico Arnaboldi ITA vs Nicola Rispoli ITA
ATP Bergamo
Federico Arnaboldi [4]
0
6
2
Nicola Rispoli
0
3
1
Mostra dettagli

Leonardo Borrelli ITA vs Sergio Callejon Hernando ESP

Il match deve ancora iniziare

Michele Ribecai ITA vs Giorgio Ricca ITA

Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko UKR vs Niels McDonald GER (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Oradini ITA vs Anton Matusevich GBR

Il match deve ancora iniziare

Leonardo Malgaroli ITA vs Andrea Guerrieri ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Alexander Donski BUL vs Johan Nikles SUI
ATP Bergamo
Alexander Donski
0
6
0
Johan Nikles [12]
0
3
0
Mostra dettagli

Milos Karol SVK vs Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare

Niels Visker NED vs Nikolay Vylegzhanin RUS

Il match deve ancora iniziare

David Pichler AUT vs Buvaysar Gadamauri BEL (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Hamish Stewart GBR vs Lorenzo Bocchi ITA

Il match deve ancora iniziare

Alexey Vatutin RUS vs Ivan Liutarevich BLR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Quadra 1 – ore 15:00
Santiago De La Fuente ARG vs Mateus Goncalves Dos Santos BRA
Il match deve ancora iniziare

Pedro Laydner BRA vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz BRA vs Daniel Rebelo BRA

Il match deve ancora iniziare

Wilson Leite BRA vs Enzo Costanzo Prediger BRA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 2 – ore 15:00
Boris Arias BOL vs Maximo Zeitune ARG
Il match deve ancora iniziare

Joao Victor Couto Loureiro BRA vs Jefferson Wendler Filho BRA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Zanellato BRA vs Ezequiel Monferrer ARG

Il match deve ancora iniziare

Glauco Pinheiro Da Cruz Junior BRA vs Natan Rodrigues BRA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 16:00
Rafael Tosetto BRA vs Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate ARG vs Victor Braga BRA

Il match deve ancora iniziare

Thiago Cigarran ARG vs Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

Ryan Augusto Dos Santos BRA vs Franco Ribero ARG (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – 1° turno Qualificazione, terra battuta

CANCHA CENTRAL – ore 17:00
Fernando Cavallo ARG vs Sergio Castro ECU
Il match deve ancora iniziare

Salvador Price COL vs Francisco Castro ECU

Il match deve ancora iniziare

Felipe Rivadeneira ECU vs Victor Hugo Remondy Pagotto BRA

Il match deve ancora iniziare



CANCHA RAUL VIVER – ore 17:00
Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Felipe Wright ECU

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Aguilar CAN vs Ignacio Carou URU

Il match deve ancora iniziare

Alternate it vs Lawrence Bataljin AUS

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 2 – ore 17:00
Gabriel Schenekenberg BRA vs Drew Van Orderlain USA

Il match deve ancora iniziare

Miles Clark USA vs Enzo Camargo Lima BRA

Il match deve ancora iniziare

Lucio Ratti ARG vs Tobias Sonne ARG

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 1 – ore 17:00
Martin Maldonado ECU vs Nicolas Garcia Longo ARG

Il match deve ancora iniziare

Patricio Alvarado ECU vs Tomas Martinez ARG

Il match deve ancora iniziare

Dakotah Bobo USA vs Federico Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – 1° turno Qualificazione, terra battuta

Ivan Navarro Court – ore 10:30
Gianluca Cadenasso ITA vs Gerard Campana Lee KOR
ATP Montemar
Gianluca Cadenasso [1]
15
4
Gerard Campana Lee
40
1
Mostra dettagli

Imanol Lopez Morillo ESP vs Carlos Lopez Montagud ESP

Il match deve ancora iniziare

Giuseppe La Vela ITA vs Bernabe Zapata Miralles ESP

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA vs Pedro Rodenas ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:30
Mario Gonzalez Fernandez ESP vs Jonas Forejtek CZE

ATP Montemar
Mario Gonzalez Fernandez
0
1
Jonas Forejtek [8]
40
2
Mostra dettagli

Federico Bondioli ITA vs Mustapha El Natour LBN

Il match deve ancora iniziare

Max Alcala Gurri ESP vs Pavel Petrov RUS

Il match deve ancora iniziare

Svyatoslav Gulin RUS vs Oliwier Sterniczuk POL

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 10:30
Cezar Cretu ROU vs Adrian Oetzbach GER

ATP Montemar
Cezar Cretu [4]
30
3
Adrian Oetzbach
15
1
Mostra dettagli

Diego Augusto Barreto Sanchez ESP vs Filippo Moroni ITA

Il match deve ancora iniziare

Sergi Perez Contri ESP vs Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare

Alejo Sanchez Quilez ESP vs Gabriele Pennaforti ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 10:00
Viktor Frydrych GBR vs Matthew Summers GBR
ATP Soma Bay
Viktor Frydrych
40
2
Matthew Summers [8]
A
1
Vincitore: Summers
Mostra dettagli

Yurii Dzhavakian UKR vs Mark Kaufman RUS

Il match deve ancora iniziare

Dominik Kellovsky CZE vs Edison Ambarzumjan GER

Il match deve ancora iniziare

Marwan Ehab EGY vs Tom Zeuch GER (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Matteo Fondriest ITA vs Artur Kukasian RUS
ATP Soma Bay
Matteo Fondriest
0
4
0
Artur Kukasian [9]
0
6
0
Mostra dettagli

Daniil Golubev RUS vs Evgeny Philippov RUS

Il match deve ancora iniziare

Nikolai Barsukov GER vs Daniil Ostapenkov BLR

Il match deve ancora iniziare

Aziz Ouakaa TUN vs Kelsey Stevenson CAN (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Nino Ehrenschneider GER vs Simone Agostini ITA

ATP Soma Bay
Nino Ehrenschneider [3]
0
4
1
Simone Agostini
0
6
0
Mostra dettagli

Sergey Betov BLR vs Ivan Nedelko RUS

Il match deve ancora iniziare

Millen Hurrion GBR vs Jannik Opitz GER (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – 1° Turno Qualificazione, cemento

COURT 3 – ore 03:00
Yuta Kikuchi JPN vs Kaito Uesugi JPN
ATP Yokohama
Yuta Kikuchi [5]
0
6
6
Kaito Uesugi
6
2
2
Vincitore: Kikuchi
Mostra dettagli

Taisei Ichikawa JPN vs Shogo Sanada JPN

ATP Yokohama
Shogo Sanada
4
4
Taisei Ichikawa [11]
6
6
Vincitore: Ichikawa
Mostra dettagli

Thijmen Loof NED vs Shunsuke Nakagawa JPN

ATP Yokohama
Thijmen Loof
6
6
6
Shunsuke Nakagawa [12]
7
2
4
Vincitore: Loof
Mostra dettagli

Michael Vrbensky CZE vs Ramkumar Ramanathan IND (Non prima 06:00)

ATP Yokohama
Michael Vrbensky [4]
7
6
Ramkumar Ramanathan
5
4
Vincitore: Vrbensky
Mostra dettagli



COURT 1 – ore 03:00
Ryotaro Taguchi JPN vs Sora Fukuda JPN

ATP Yokohama
Ryotaro Taguchi
6
6
7
Sora Fukuda [8]
7
4
6
Vincitore: Taguchi
Mostra dettagli

JiSung Nam KOR vs Nathan Trouve FRA

ATP Yokohama
Nathan Trouve
0
1
JiSung Nam [9]
6
6
Vincitore: Nam
Mostra dettagli

Koki Matsuda JPN vs Ren Nakamura JPN

ATP Yokohama
Koki Matsuda [3]
6
6
Ren Nakamura
4
1
Vincitore: Matsuda
Mostra dettagli

Jumpei Yamasaki JPN vs Uisung Park KOR (Non prima 06:00)

ATP Yokohama
Jumpei Yamasaki
0
6
0
Uisung Park [7]
0
4
0
Vincitore: Yamasaki
Mostra dettagli



COURT 4 – ore 03:00
Igor Marcondes BRA vs Kanju Furusho JPN

ATP Yokohama
Igor Marcondes [1]
6
6
Kanju Furusho
3
4
Vincitore: Marcondes
Mostra dettagli

Ryuki Matsuda JPN vs Braden Shick USA

ATP Yokohama
Ryuki Matsuda [2]
7
6
Braden Shick
6
4
Vincitore: Matsuda
Mostra dettagli

Yusuke Kusuhara JPN vs Gai Ando JPN

ATP Yokohama
Gai Ando
0
1
Yusuke Kusuhara [10]
6
6
Vincitore: Kusuhara
Mostra dettagli

Naoki Nakagawa JPN vs Yuma Tobe JPN (Non prima 06:00)

ATP Yokohama
Naoki Nakagawa [6]
6
6
Yuma Tobe
4
0
Vincitore: Nakagawa
Mostra dettagli





CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Court 2 – ore 01:00
Rio Noguchi JPN vs Tai Sach AUS
Il match deve ancora iniziare

Joshua Charlton AUS vs Jesse Delaney AUS

ATP Sydney
Jesse Delaney
4
6
Joshua Charlton [10]
6
7
Vincitore: Charlton
Mostra dettagli

Marc Polmans AUS vs Matt Hulme AUS

ATP Sydney
Marc Polmans [1]
6
6
Matt Hulme
4
2
Vincitore: Polmans
Mostra dettagli

Emile Hudd GBR vs Kosuke Ogura JPN (Non prima 06:30)

ATP Sydney
Emile Hudd
6
4
7
Kosuke Ogura [9]
4
6
6
Vincitore: Hudd
Mostra dettagli



KRA – ore 01:00
Pavle Marinkov AUS vs Lachlan James Mcfadzean AUS
ATP Sydney
Pavle Marinkov [5]
6
6
Lachlan James Mcfadzean
2
1
Vincitore: Marinkov
Mostra dettagli

Taiyo Yamanaka JPN vs Daisuke Sumizawa JPN

ATP Sydney
Daisuke Sumizawa
3
0
Taiyo Yamanaka [12]
6
6
Vincitore: Yamanaka
Mostra dettagli



Court 5 – ore 01:00
Jake Delaney AUS vs Finn Bass GBR

ATP Sydney
Jake Delaney [2]
6
6
Finn Bass
2
4
Vincitore: Delaney
Mostra dettagli

Ajeet Rai NZL vs Ethan Cook AUS

ATP Sydney
Ajeet Rai [6]
6
6
Ethan Cook
3
2
Vincitore: Rai
Mostra dettagli

Blaise Bicknell JAM vs Noah Brownrigg AUS

ATP Sydney
Blaise Bicknell [3]
6
5
6
Noah Brownrigg
4
7
2
Vincitore: Bicknell
Mostra dettagli

Hayato Matsuoka JPN vs Daniel Jovanovski AUS

ATP Sydney
Hayato Matsuoka [4]
7
6
6
Daniel Jovanovski
6
7
4
Vincitore: Matsuoka
Mostra dettagli



Court 6 – ore 01:00
Shinji Hazawa JPN vs Ashton Mcleod AUS

ATP Sydney
Ashton Mcleod
6
4
3
Shinji Hazawa [11]
3
6
6
Vincitore: Hazawa
Mostra dettagli

Leo Vithoontien JPN vs Brandon Walkin GBR

ATP Sydney
Brandon Walkin
15
7
1
Leo Vithoontien [7]
30
6
5
Vincitore: Vithoontien
Mostra dettagli

Carl Emil Overbeck DEN vs Alexander Klintcharov NZL (Non prima 05:25)

ATP Sydney
Alexander Klintcharov
3
2
Carl Emil Overbeck [8]
6
6
Vincitore: Overbeck
Mostra dettagli

