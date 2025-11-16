Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Giovanni Oradini nella foto
CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:00
Federico Arnaboldi
vs Nicola Rispoli
ATP Bergamo
Federico Arnaboldi [4]•
0
6
2
Nicola Rispoli
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Arnaboldi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-3 → 6-3
N. Rispoli
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-2 → 5-3
F. Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
N. Rispoli
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-1 → 4-2
N. Rispoli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
N. Rispoli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Leonardo Borrelli vs Sergio Callejon Hernando
Il match deve ancora iniziare
Michele Ribecai vs Giorgio Ricca
Il match deve ancora iniziare
Oleg Prihodko vs Niels McDonald (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Giovanni Oradini vs Anton Matusevich
Il match deve ancora iniziare
Leonardo Malgaroli vs Andrea Guerrieri
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Alexander Donski
vs Johan Nikles
ATP Bergamo
Alexander Donski
0
6
0
Johan Nikles [12]•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Donski
0-40
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
A. Donski
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Nikles
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Donski
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-1 → 4-1
J. Nikles
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Donski
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
1-1 → 2-1
A. Donski
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Milos Karol vs Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Niels Visker vs Nikolay Vylegzhanin
Il match deve ancora iniziare
David Pichler vs Buvaysar Gadamauri (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Hamish Stewart vs Lorenzo Bocchi
Il match deve ancora iniziare
Alexey Vatutin vs Ivan Liutarevich
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Quadra 1 – ore 15:00
Santiago De La Fuente
vs Mateus Goncalves Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
Pedro Laydner vs Valentin Basel
Il match deve ancora iniziare
Orlando Luz vs Daniel Rebelo
Il match deve ancora iniziare
Wilson Leite vs Enzo Costanzo Prediger (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 15:00
Boris Arias
vs Maximo Zeitune
Il match deve ancora iniziare
Joao Victor Couto Loureiro vs Jefferson Wendler Filho
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Zanellato vs Ezequiel Monferrer
Il match deve ancora iniziare
Glauco Pinheiro Da Cruz Junior vs Natan Rodrigues (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Quadra 3 – ore 16:00
Rafael Tosetto vs Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
Carlos Maria Zarate vs Victor Braga
Il match deve ancora iniziare
Thiago Cigarran vs Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Ryan Augusto Dos Santos vs Franco Ribero (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – 1° turno Qualificazione, terra battuta
CANCHA CENTRAL – ore 17:00
Fernando Cavallo
vs Sergio Castro
Il match deve ancora iniziare
Salvador Price vs Francisco Castro
Il match deve ancora iniziare
Felipe Rivadeneira vs Victor Hugo Remondy Pagotto
Il match deve ancora iniziare
CANCHA RAUL VIVER – ore 17:00
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Felipe Wright
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Aguilar vs Ignacio Carou
Il match deve ancora iniziare
Alternate vs Lawrence Bataljin
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 2 – ore 17:00
Gabriel Schenekenberg vs Drew Van Orderlain
Il match deve ancora iniziare
Miles Clark vs Enzo Camargo Lima
Il match deve ancora iniziare
Lucio Ratti vs Tobias Sonne
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 1 – ore 17:00
Martin Maldonado vs Nicolas Garcia Longo
Il match deve ancora iniziare
Patricio Alvarado vs Tomas Martinez
Il match deve ancora iniziare
Dakotah Bobo vs Federico Aguilar Cardozo
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – 1° turno Qualificazione, terra battuta
Ivan Navarro Court – ore 10:30
Gianluca Cadenasso
vs Gerard Campana Lee
ATP Montemar
Gianluca Cadenasso [1]
15
4
Gerard Campana Lee•
40
1
Imanol Lopez Morillo vs Carlos Lopez Montagud
Il match deve ancora iniziare
Giuseppe La Vela vs Bernabe Zapata Miralles
Il match deve ancora iniziare
Raul Brancaccio vs Pedro Rodenas
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:30
Mario Gonzalez Fernandez vs Jonas Forejtek
ATP Montemar
Mario Gonzalez Fernandez•
0
1
Jonas Forejtek [8]
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Forejtek
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
1-1 → 1-2
M. Gonzalez Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
J. Forejtek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Federico Bondioli vs Mustapha El Natour
Il match deve ancora iniziare
Max Alcala Gurri vs Pavel Petrov
Il match deve ancora iniziare
Svyatoslav Gulin vs Oliwier Sterniczuk
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 10:30
Cezar Cretu vs Adrian Oetzbach
ATP Montemar
Cezar Cretu [4]•
30
3
Adrian Oetzbach
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Oetzbach
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
C. Cretu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
Diego Augusto Barreto Sanchez vs Filippo Moroni
Il match deve ancora iniziare
Sergi Perez Contri vs Stefan Palosi
Il match deve ancora iniziare
Alejo Sanchez Quilez vs Gabriele Pennaforti
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Centre Court – ore 10:00
Viktor Frydrych
vs Matthew Summers
ATP Soma Bay
Viktor Frydrych
40
2
Matthew Summers [8]•
A
1
Vincitore: Summers
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Summers
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
V. Frydrych
30-0
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Yurii Dzhavakian vs Mark Kaufman
Il match deve ancora iniziare
Dominik Kellovsky vs Edison Ambarzumjan
Il match deve ancora iniziare
Marwan Ehab vs Tom Zeuch (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Matteo Fondriest
vs Artur Kukasian
ATP Soma Bay
Matteo Fondriest•
0
4
0
Artur Kukasian [9]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Fondriest
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Kukasian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
M. Fondriest
15-0
30-0
15-15
30-0
40-0
ace
40-15
df
0-2 → 1-2
A. Kukasian
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Fondriest
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Daniil Golubev vs Evgeny Philippov
Il match deve ancora iniziare
Nikolai Barsukov vs Daniil Ostapenkov
Il match deve ancora iniziare
Aziz Ouakaa vs Kelsey Stevenson (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Nino Ehrenschneider vs Simone Agostini
ATP Soma Bay
Nino Ehrenschneider [3]
0
4
1
Simone Agostini•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Ehrenschneider
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Ehrenschneider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
4-4 → 4-5
S. Agostini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
N. Ehrenschneider
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
S. Agostini
0-15
15-15
15-30
df
15-40
3-2 → 4-2
N. Ehrenschneider
2-2 → 3-2
S. Agostini
15-0
30-0
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
N. Ehrenschneider
1-1 → 2-1
N. Ehrenschneider
0-0 → 1-0
Sergey Betov vs Ivan Nedelko
Il match deve ancora iniziare
Millen Hurrion vs Jannik Opitz (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – 1° Turno Qualificazione, cemento
COURT 3 – ore 03:00
Yuta Kikuchi
vs Kaito Uesugi
ATP Yokohama
Yuta Kikuchi [5]
0
6
6
Kaito Uesugi
6
2
2
Vincitore: Kikuchi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Kikuchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
K. Uesugi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Y. Kikuchi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
K. Uesugi
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kikuchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Y. Kikuchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
K. Uesugi
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
Y. Kikuchi
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
K. Uesugi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
K. Uesugi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uesugi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
df
0-4 → 0-5
Y. Kikuchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
K. Uesugi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Taisei Ichikawa vs Shogo Sanada
ATP Yokohama
Shogo Sanada
4
4
Taisei Ichikawa [11]
6
6
Vincitore: Ichikawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Ichikawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-4 → 3-4
S. Sanada
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-4 → 2-4
S. Sanada
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
T. Ichikawa
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
S. Sanada
0-15
15-15
15-30
df
15-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sanada
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
T. Ichikawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
T. Ichikawa
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
2-4 → 3-4
T. Ichikawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-2 → 2-3
S. Sanada
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
T. Ichikawa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Thijmen Loof vs Shunsuke Nakagawa
ATP Yokohama
Thijmen Loof
6
6
6
Shunsuke Nakagawa [12]
7
2
4
Vincitore: Loof
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Loof
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
T. Loof
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Loof
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
S. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
S. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Nakagawa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
S. Nakagawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
T. Loof
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Nakagawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
S. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
6-5 → 6-6
T. Loof
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
T. Loof
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-2 → 4-3
S. Nakagawa
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
T. Loof
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
3-1 → 4-1
S. Nakagawa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Michael Vrbensky vs Ramkumar Ramanathan (Non prima 06:00)
ATP Yokohama
Michael Vrbensky [4]
7
6
Ramkumar Ramanathan
5
4
Vincitore: Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Ramanathan
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
5-3 → 5-4
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Vrbensky
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
R. Ramanathan
15-0
15-15
15-30
df
15-40
2-2 → 3-2
M. Vrbensky
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Ramanathan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
R. Ramanathan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
R. Ramanathan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
R. Ramanathan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
R. Ramanathan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Vrbensky
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
COURT 1 – ore 03:00
Ryotaro Taguchi vs Sora Fukuda
ATP Yokohama
Ryotaro Taguchi
6
6
7
Sora Fukuda [8]
7
4
6
Vincitore: Taguchi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-2
2*-2
3-2*
ace
4-2*
4*-3
ace
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
S. Fukuda
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-4 → 5-5
S. Fukuda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
R. Taguchi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
S. Fukuda
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
R. Taguchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Fukuda
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
5-4 → 6-4
R. Taguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
40-A
4-2 → 4-3
S. Fukuda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
R. Taguchi
15-0
30-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
S. Fukuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
R. Taguchi
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-0 → 3-0
R. Taguchi
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
ace
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
ace
7*-7
7-8*
ace
6-6 → 6-7
R. Taguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
S. Fukuda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
R. Taguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
S. Fukuda
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
S. Fukuda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
R. Taguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
S. Fukuda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
JiSung Nam vs Nathan Trouve
ATP Yokohama
Nathan Trouve
0
1
JiSung Nam [9]
6
6
Vincitore: Nam
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Trouve
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
N. Trouve
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
N. Trouve
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nam
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-5 → 0-6
J. Nam
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-3 → 0-4
N. Trouve
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
J. Nam
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
N. Trouve
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Koki Matsuda vs Ren Nakamura
ATP Yokohama
Koki Matsuda [3]
6
6
Ren Nakamura
4
1
Vincitore: Matsuda
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Nakamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-1 → 3-1
K. Matsuda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
K. Matsuda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Matsuda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
R. Nakamura
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
R. Nakamura
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
R. Nakamura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
K. Matsuda
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 1-0
Jumpei Yamasaki vs Uisung Park (Non prima 06:00)
ATP Yokohama
Jumpei Yamasaki
0
6
0
Uisung Park [7]•
0
4
0
Vincitore: Yamasaki
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Park
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
J. Yamasaki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
U. Park
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
COURT 4 – ore 03:00
Igor Marcondes vs Kanju Furusho
ATP Yokohama
Igor Marcondes [1]
6
6
Kanju Furusho
3
4
Vincitore: Marcondes
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Furusho
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
K. Furusho
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-3 → 3-4
K. Furusho
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marcondes
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
K. Furusho
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-2 → 5-3
K. Furusho
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
K. Furusho
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
K. Furusho
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
I. Marcondes
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
0-0 → 1-0
Ryuki Matsuda vs Braden Shick
ATP Yokohama
Ryuki Matsuda [2]
7
6
Braden Shick
6
4
Vincitore: Matsuda
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Shick
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
B. Shick
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-3 → 4-4
B. Shick
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-1 → 2-2
B. Shick
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Matsuda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
R. Matsuda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
B. Shick
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
B. Shick
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
B. Shick
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
3-3 → 4-3
R. Matsuda
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
B. Shick
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
B. Shick
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
R. Matsuda
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Shick
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Yusuke Kusuhara vs Gai Ando
ATP Yokohama
Gai Ando
0
1
Yusuke Kusuhara [10]
6
6
Vincitore: Kusuhara
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Ando
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-4 → 1-5
Y. Kusuhara
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kusuhara
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
ace
0-2 → 0-3
G. Ando
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Y. Kusuhara
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Naoki Nakagawa vs Yuma Tobe (Non prima 06:00)
ATP Yokohama
Naoki Nakagawa [6]
6
6
Yuma Tobe
4
0
Vincitore: Nakagawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Nakagawa
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Y. Tobe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
N. Nakagawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 5-3
N. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Y. Tobe
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Court 2 – ore 01:00
Rio Noguchi
vs Tai Sach
Il match deve ancora iniziare
Joshua Charlton vs Jesse Delaney
ATP Sydney
Jesse Delaney
4
6
Joshua Charlton [10]
6
7
Vincitore: Charlton
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
ace
2*-4
ace
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
J. Delaney
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
J. Charlton
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
J. Charlton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
J. Delaney
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Charlton
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
4-5 → 4-6
J. Delaney
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
J. Charlton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
3-3 → 3-4
J. Delaney
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Charlton
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 2-3
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
J. Charlton
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
J. Delaney
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Marc Polmans vs Matt Hulme
ATP Sydney
Marc Polmans [1]
6
6
Matt Hulme
4
2
Vincitore: Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Polmans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
M. Hulme
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
M. Hulme
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Hulme
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Polmans
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
M. Hulme
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
5-3 → 5-4
M. Polmans
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
M. Hulme
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
M. Hulme
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Emile Hudd vs Kosuke Ogura (Non prima 06:30)
ATP Sydney
Emile Hudd
6
4
7
Kosuke Ogura [9]
4
6
6
Vincitore: Hudd
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
4-5*
ace
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
K. Ogura
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
K. Ogura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
E. Hudd
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
K. Ogura
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
E. Hudd
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Hudd
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
K. Ogura
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
E. Hudd
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
K. Ogura
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
E. Hudd
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Hudd
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
K. Ogura
0-15
15-15
30-15
30-30
ace
4-3 → 4-4
E. Hudd
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
3-3 → 4-3
K. Ogura
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-2 → 3-3
E. Hudd
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
K. Ogura
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
E. Hudd
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
KRA – ore 01:00
Pavle Marinkov
vs Lachlan James Mcfadzean
ATP Sydney
Pavle Marinkov [5]
6
6
Lachlan James Mcfadzean
2
1
Vincitore: Marinkov
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. James Mcfadzean
5-1 → 6-1
L. James Mcfadzean
4-0 → 4-1
P. Marinkov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 4-0
L. James Mcfadzean
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
40-A
2-0 → 3-0
P. Marinkov
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-0 → 2-0
L. James Mcfadzean
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. James Mcfadzean
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
P. Marinkov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
L. James Mcfadzean
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
P. Marinkov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-0 → 4-0
L. James Mcfadzean
2-0 → 3-0
P. Marinkov
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
1-0 → 2-0
L. James Mcfadzean
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Taiyo Yamanaka vs Daisuke Sumizawa
ATP Sydney
Daisuke Sumizawa
3
0
Taiyo Yamanaka [12]
6
6
Vincitore: Yamanaka
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Yamanaka
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-5 → 0-6
D. Sumizawa
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
0-4 → 0-5
T. Yamanaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
D. Sumizawa
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Yamanaka
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
3-5 → 3-6
T. Yamanaka
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
D. Sumizawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
T. Yamanaka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
D. Sumizawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
T. Yamanaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
D. Sumizawa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
T. Yamanaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 01:00
Jake Delaney vs Finn Bass
ATP Sydney
Jake Delaney [2]
6
6
Finn Bass
2
4
Vincitore: Delaney
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Delaney
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
F. Bass
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
J. Delaney
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-3 → 5-3
F. Bass
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
J. Delaney
0-15
df
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
F. Bass
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
3-1 → 3-2
J. Delaney
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
F. Bass
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
40-A
df
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bass
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
ace
5-1 → 5-2
J. Delaney
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
4-1 → 5-1
J. Delaney
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-1 → 3-1
F. Bass
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-0 → 2-1
J. Delaney
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
Ajeet Rai vs Ethan Cook
ATP Sydney
Ajeet Rai [6]
6
6
Ethan Cook
3
2
Vincitore: Rai
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Cook
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-1 → 5-2
E. Cook
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-0 → 4-1
E. Cook
0-15
df
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
df
2-0 → 3-0
E. Cook
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rai
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Rai
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
A. Rai
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-0 → 5-0
E. Cook
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
E. Cook
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Blaise Bicknell vs Noah Brownrigg
ATP Sydney
Blaise Bicknell [3]
6
5
6
Noah Brownrigg
4
7
2
Vincitore: Bicknell
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Bicknell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
N. Brownrigg
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
B. Bicknell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
ace
4-1 → 5-1
B. Bicknell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
2-1 → 3-1
N. Brownrigg
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bicknell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
N. Brownrigg
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
A-40
2-4 → 2-5
N. Brownrigg
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-3 → 2-3
N. Brownrigg
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
B. Bicknell
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
N. Brownrigg
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bicknell
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
N. Brownrigg
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
N. Brownrigg
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
N. Brownrigg
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-2 → 3-2
N. Brownrigg
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Hayato Matsuoka vs Daniel Jovanovski
ATP Sydney
Hayato Matsuoka [4]
7
6
6
Daniel Jovanovski
6
7
4
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Jovanovski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-2 → 4-2
D. Jovanovski
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
2-2 → 3-2
D. Jovanovski
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
H. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
D. Jovanovski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
D. Jovanovski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
D. Jovanovski
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
D. Jovanovski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
ace
4-3*
ace
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
df
ace
6-6 → 7-6
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
D. Jovanovski
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
D. Jovanovski
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
1-3 → 2-3
D. Jovanovski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
0-2 → 0-3
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
D. Jovanovski
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
0-0 → 0-1
Court 6 – ore 01:00
Shinji Hazawa vs Ashton Mcleod
ATP Sydney
Ashton Mcleod
6
4
3
Shinji Hazawa [11]
3
6
6
Vincitore: Hazawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Hazawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Mcleod
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
S. Hazawa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Mcleod
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Mcleod
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
S. Hazawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mcleod
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
S. Hazawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
A. Mcleod
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Hazawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
S. Hazawa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Mcleod
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
S. Hazawa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Mcleod
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Leo Vithoontien vs Brandon Walkin
ATP Sydney
Brandon Walkin•
15
7
1
Leo Vithoontien [7]
30
6
5
Vincitore: Vithoontien
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
B. Walkin
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-3 → 1-4
B. Walkin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
B. Walkin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
ace
6-5*
6-6 → 7-6
L. Vithoontien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
B. Walkin
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
4-5 → 5-5
L. Vithoontien
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
4-4 → 4-5
B. Walkin
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
L. Vithoontien
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-3 → 3-4
B. Walkin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
L. Vithoontien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
B. Walkin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
L. Vithoontien
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
1-1 → 1-2
B. Walkin
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
A-40
0-1 → 1-1
Carl Emil Overbeck vs Alexander Klintcharov (Non prima 05:25)
ATP Sydney
Alexander Klintcharov
3
2
Carl Emil Overbeck [8]
6
6
Vincitore: Overbeck
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Klintcharov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
C. Emil Overbeck
2-3 → 2-4
C. Emil Overbeck
2-1 → 2-2
C. Emil Overbeck
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
A. Klintcharov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
C. Emil Overbeck
2-4 → 2-5
A. Klintcharov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
C. Emil Overbeck
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Klintcharov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
C. Emil Overbeck
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit