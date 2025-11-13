ATP Finals: Bolelli-Vavassori sconfitti da Krawietz-Puez al match tiebreak nel terzo incontro del girone (con semifinale già conquistata)
Una sconfitta al foto finish per la coppia Bolelli – Vavassori nel terzo match del girone alle ATP Finals, con la delusione per un match point non sfruttato, ma tutto sommato indolore visto che i due alfieri azzurri erano sicuri di un posto in semifinale grazie alle prime due vittorie già conquistate. Simone e Andrea hanno rimontato un set al collaudato due tedesco Krawietz – Puez (sesti nel seeding delle Finals di doppio e campioni in carica nel torneo), ma non sono riusciti a spuntarla, sconfitti per 7-6(5) 4-6 13-11 al match tiebreak decisivo. Quasi due ore di battaglia con momenti davvero spettacolari, con l’elettricità al massimo nel game decisivo, dove gli italiani sono arrivati sul 10 punti a 9 e quindi match point a favore, ma senza riuscire a chiudere l’incontro, poi sconfitti per 13 punti a 11. Sabato Bolelli – Vavassori saranno la prima coppia tutta italiana a giocarsi l’accesso alla finale delle Finals.
Nel primo set non c’è nemmeno una palla break, scontato l’approdo al tiebreak. Bolelli con un errore di diritto concede il primo mini-break al duo tedesco, per il 3 punti a 1, quindi i campioni in carica si portano avanti 5-2. Vavassori serve bene e porta gli azzurri sul 5-4, quindi sempre Andrea trova una bella risposta di rovescio che impatta lo score sul 5 pari. Puetz porta i tedeschi al set point sul 6-5 e qua Krawietz tira una gran risposta di diritto che sorprende gli azzurri, per il 7-5 che vale loro il primo set.
Ottima la reazione degli italiani, che servono benissimo e vanno a prendersi il primo break del match nel terzo game sul servizio di Krawietz. Bolelli servendo sul 4-3 è bravo ad annullare due delicate palle break e tirare un gran rovescio vincente sul punto decisivo, per il 5-3. Il set si conclude per 6 giochi a 4, si va al match tiebreak.
Partono forte gli italiani, mini-break immediato ed Ace di Vavassori, per il 2-0. Puetz non molla e i tedeschi rimontano e sorpassano gli italiani, 3-2. Si gioca punto su punto, con grande tensione agonistica, e la coppia tedesca arriva a match point sul 9-8, dove è bravo Bolelli sul net a prendersi un punto importantissimo. Con un ace di Vavassori c’è un match point per gli italiani sul 10-9, ma Krawietz serve alla perfezione e lo score passa a 11-10 per i tedeschi. Puetz è il protagonista del finale di partita: prima tira fuori una volè ma al punto successivo con una perfetta risposta porta lo score sul 12-11. Stavolta Krawietz si fa trovare pronto sul net e chiude l’incontro per 13 punti a 11.
Pensa che non ci sono gli USA alla fase finale di Davis che hanno due singolaristi forti e un doppio importante
Praticamente é come se avessero pareggiato, perché 2 punti possono essere condizionati da tanti fattori, a volte fuori dal controllo dei giocatori.
I nostri “ragazzi” si confermano come una delle prime 4 coppie al mondo negli ultimi due anni, speriamo in finali sia alle finals che in Davis.
Chiudere il girone da imbattuti sarebbe stato bello, ma pazienza. Ora aspettiamo di scoprire domani chi sarà la coppia avversaria tra Arévalo/Pavic e Heliövaara/Patten
Adesso in semifinale nessuna flessione e cerchiamo di fare l’impresona per il pubblico italiano !!!
Forza ragazzi !!!
Siamo in semifinale!.
Partita molto equilibrata, come peraltro la maggior parte nei doppi.
Anche molto spettacolare a tratti, con colpi belli da entrambe le coppie.
Perdere 13-11 al supertie-break ci sta.
Ora la semifinale, una coppia vale l’altra, per l’equilibrio di cui sopra.
Forza ragazzi.
Peccato 🙁
e primo posto assicurato nel girone… probabile che incontrino in semifinale Arevalo Pavic oppure Heliovaara Patten.
I britannici su 16 partecipanti alle finals di doppio ne hanno 5, un terzo. Che la GB non sia riuscita a qualificarsi è uno di quei misteri che solo il tennis può produrre….