Kooyong Classic 2026: Musetti, Berrettini e Bublik tra le stelle dell'esibizione di Melbourne

13/11/2025 12:47 3 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

La stagione 2026 di tennis si avvicina e, come di consueto, gennaio sarà ricco di appuntamenti preparatori in vista dell’Australian Open. Tra questi spicca il Kooyong Classic, lo storico torneo-esibizione che si svolgerà a Melbourne dal 13 al 15 gennaio, a pochi giorni dall’inizio dello Slam australiano.
Pur non essendo un evento ufficiale del circuito ATP o WTA, il Kooyong Classic è da sempre un banco di prova privilegiato per i grandi protagonisti del tennis mondiale, che lo utilizzano per testare la propria condizione fisica e adattarsi alle condizioni di gioco australiane.

I giocatori confermati per il Kooyong Classic 2026
L’edizione di quest’anno vedrà in campo un cast di altissimo livello, con diversi volti noti del circuito maschile e femminile:

ATP
Hubert Hurkacz 🇵🇱
Marin Cilic 🇭🇷
Karen Khachanov 🇷🇺
Lorenzo Musetti 🇮🇹
Matteo Berrettini 🇮🇹
Alexander Bublik 🇰🇿
Learner Tien 🇺🇸
Zhang Zhizhen 🇨🇳

WTA
Donna Vekic 🇭🇷
Daniela Hantuchova 🇸🇰

Un torneo di tradizione e prestigio
Il Kooyong Classic, disputato sui campi in erba sintetica del **Kooyong Lawn Tennis Club**, è uno degli appuntamenti più amati della preparazione australiana. Il format prevede match esibizione tra top players in un’atmosfera rilassata ma comunque competitiva, che spesso regala tennis di grande qualità.
Negli anni, questo evento ha ospitato leggende come Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray ed il nostro Jannik Sinner vincitore dell’edizione 2024, e anche per il 2026 promette spettacolo grazie alla presenza di due italiani di punta, Musetti e Berrettini.



Marco Rossi

3 commenti

mattia saracino 13-11-2025 14:32

Scritto da Taco
Senza voler togliere nulla ai partecipanti del 2026, mi sembra che quest’anno si vada al ribasso.
Ed è giusto così, per una questione di coerenza: il calendario è già fitto di suo, queste esibizioni sono sale sulle ferite.

Ŵ vero.

 3
Daniele (Guest) 13-11-2025 13:57

Scritto da Taco
Senza voler togliere nulla ai partecipanti del 2026, mi sembra che quest’anno si vada al ribasso.
Ed è giusto così, per una questione di coerenza: il calendario è già fitto di suo, queste esibizioni sono sale sulle ferite.

Pecunia non …(d)olet.

 2
Taco (Guest) 13-11-2025 13:29

Senza voler togliere nulla ai partecipanti del 2026, mi sembra che quest’anno si vada al ribasso.
Ed è giusto così, per una questione di coerenza: il calendario è già fitto di suo, queste esibizioni sono sale sulle ferite.

 1
