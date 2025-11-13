United Cup 2026: confermati paesi e giocatori per la quarta edizione del torneo misto. Ecco la formazione italiana
La stagione 2026 di tennis è ormai alle porte e, come da tradizione, sarà la United Cup ad aprire il calendario. L’atteso evento a squadre miste, giunto alla sua quarta edizione, si disputerà tra il 2 e l’11 gennaio in due sedi: Sydney e Perth, e vedrà al via 18 nazioni con alcuni dei migliori giocatori e giocatrici del mondo.
Dopo aver trionfato nel 2023 e nel 2025, gli Stati Uniti andranno a caccia del tris con la coppia d’oro Taylor Fritz e Coco Gauff, pronti a guidare ancora una volta il team a stelle e strisce. La Germania, campione nel 2024, punterà su Alexander Zverev e Eva Lys, mentre la Spagna si affiderà a Jaume Munar e Jessica Bouzas per tentare il colpo grosso.
Nel complesso, il torneo riunirà cinque top 10 ATP e tre top 10 WTA, un parterre di discreto livello che garantirà spettacolo fin dalle prime giornate.
Il sorteggio dei gironi è previsto per lunedì 17 dicembre, mentre la competizione prenderà il via il 2 gennaio 2026 per concludersi l’11 gennaio.
Le grandi stelle al via
Tra i nomi di spicco figurano Félix Auger-Aliassime e Victoria Mboko per il Canada, Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari per la Grecia, Stan Wawrinka e Belinda Bencic per la Svizzera, Jack Draper ed Emma Raducanu per la Gran Bretagna, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini per l’Italia, oltre all’inarrestabile coppia polacca composta da Iga Swiatek e Hubert Hurkacz.
Con un tale livello di talento in campo, la United Cup 2026 promette di essere una delle edizioni più spettacolari di sempre.
Elenco dei paesi e dei partecipanti
🇺🇸 STATI UNITI
ATP: Taylor Fritz, Mackenzie McDonald, Christian Harrison
WTA: Coco Gauff, Varvara Lepchenko, Nicole Melichar
🇨🇦 CANADA
ATP: Félix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Cleeve Harper
WTA: Victoria Mboko, Kayla Cross, Gabriela Dabrowski
🇮🇹 ITALIA
ATP: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori
WTA: Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio, Sara Errani
🇦🇺 AUSTRALIA
ATP: Alex De Minaur, Jason Kubler, John-Patrick Smith
WTA: Maya Joint, Maddison Inglis, Storm Hunter
🇬🇧 GRAN BRETAGNA
ATP: Jack Draper, Billy Harris, Lloyd Glasspool
WTA: Emma Raducanu, Mingge Xu, Olivia Nicholls
🇩🇪 GERMANIA
ATP: Alexander Zverev, Patrick Zahraj, Kevin Krawietz
WTA: Eva Lys, Laura Siegemund, Mina Hodzic
🇧🇪 BELGIO
ATP: Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Sander Gille
WTA: Elise Mertens, Green Minen, Lara Salden
🇫🇷 FRANCIA
ATP: Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Edouard Roger-Vasselin
WTA: Lois Boisson, Leolia Jeanjean, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
🇵🇱 POLONIA
ATP: Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zielinski
WTA: Iga Swiatek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter
🇪🇸 SPAGNA
ATP: Jaume Munar, Carlos Taberner, Íñigo Cervantes
WTA: Jessica Bouzas, Andrea Lázaro, Yvonne Cavallé
🇨🇿 REPUBBLICA CECA
ATP: Jakub Mensik, Dalibor Svrcina, Adam Pavlasek
WTA: Barbora Krejcikova, Linda Fruhvirtova, Miriam Skoch
🇬🇷 GRECIA
ATP: Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas
WTA: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Sapfo Sakellaridi
🇯🇵 GIAPPONE
ATP: Shintaro Mochizuki, Yasutaka Uchiyama
WTA: Naomi Osaka, Nao Hibino
🇦🇷 ARGENTINA
ATP: Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Guido Andreozzi
WTA: Solana Sierra, María Lourdes Carlé, Nicole Fossa Huergo
🇳🇱 PAESI BASSI
ATP: Tallon Griekspoor, Guy Den Orden, David Pel
WTA: Suzan Lamens, Eva Vedder, Demi Schuurs
🇨🇭 SVIZZERA
ATP: Stan Wawrinka, Jakub Paul, Luca Castelnuovo
WTA: Belinda Bencic, Celine Naef, Naima Karamoko
🇳🇴 NORVEGIA
ATP: Casper Ruud, Viktor Durasovic
WTA: Malene Helio, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Eikeri
🇨🇳 CINA
ATP: Zhizhen Zhang, Rigele Te, Goran Wang
WTA: Zhu Lin, Xiaomi You
TAG: Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, United Cup, United Cup 2026
4 commenti
Quindi la fossa huergo non è piu italiana e ha deciso di rappresentare l Argentina?
praticamente un suv in campo
Scelta molto smart quella della Cina di convocare Xiaomi You
Redazione il panda si chiama Guy den OUDEN,il mio specchio(MM&I),su questo portale parlò abbondantemente di lui anni fa…
PS: a proposito a breve potrete leggere sulla vicenda surreale che ha lo ha visto protagonista in questa stagione e cosa può capitare a chi non ha la fortuna di giocare nel giardino sotto casa…