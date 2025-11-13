United Cup 2026: confermati paesi e giocatori per la quarta edizione del torneo misto. Ecco la formazione italiana

La stagione 2026 di tennis è ormai alle porte e, come da tradizione, sarà la United Cup ad aprire il calendario. L’atteso evento a squadre miste, giunto alla sua quarta edizione, si disputerà tra il 2 e l’11 gennaio in due sedi: Sydney e Perth, e vedrà al via 18 nazioni con alcuni dei migliori giocatori e giocatrici del mondo.

Dopo aver trionfato nel 2023 e nel 2025, gli Stati Uniti andranno a caccia del tris con la coppia d’oro Taylor Fritz e Coco Gauff, pronti a guidare ancora una volta il team a stelle e strisce. La Germania, campione nel 2024, punterà su Alexander Zverev e Eva Lys, mentre la Spagna si affiderà a Jaume Munar e Jessica Bouzas per tentare il colpo grosso.

Nel complesso, il torneo riunirà cinque top 10 ATP e tre top 10 WTA, un parterre di discreto livello che garantirà spettacolo fin dalle prime giornate.

Il sorteggio dei gironi è previsto per lunedì 17 dicembre, mentre la competizione prenderà il via il 2 gennaio 2026 per concludersi l’11 gennaio.

Le grandi stelle al via

Tra i nomi di spicco figurano Félix Auger-Aliassime e Victoria Mboko per il Canada, Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari per la Grecia, Stan Wawrinka e Belinda Bencic per la Svizzera, Jack Draper ed Emma Raducanu per la Gran Bretagna, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini per l’Italia, oltre all’inarrestabile coppia polacca composta da Iga Swiatek e Hubert Hurkacz.

Con un tale livello di talento in campo, la United Cup 2026 promette di essere una delle edizioni più spettacolari di sempre.

Elenco dei paesi e dei partecipanti

🇺🇸 STATI UNITI

ATP: Taylor Fritz, Mackenzie McDonald, Christian Harrison

WTA: Coco Gauff, Varvara Lepchenko, Nicole Melichar

🇨🇦 CANADA

ATP: Félix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Cleeve Harper

WTA: Victoria Mboko, Kayla Cross, Gabriela Dabrowski

🇮🇹 ITALIA

ATP: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori

WTA: Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio, Sara Errani

🇦🇺 AUSTRALIA

ATP: Alex De Minaur, Jason Kubler, John-Patrick Smith

WTA: Maya Joint, Maddison Inglis, Storm Hunter

🇬🇧 GRAN BRETAGNA

ATP: Jack Draper, Billy Harris, Lloyd Glasspool

WTA: Emma Raducanu, Mingge Xu, Olivia Nicholls

🇩🇪 GERMANIA

ATP: Alexander Zverev, Patrick Zahraj, Kevin Krawietz

WTA: Eva Lys, Laura Siegemund, Mina Hodzic

🇧🇪 BELGIO

ATP: Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Sander Gille

WTA: Elise Mertens, Green Minen, Lara Salden

🇫🇷 FRANCIA

ATP: Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Edouard Roger-Vasselin

WTA: Lois Boisson, Leolia Jeanjean, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

🇵🇱 POLONIA

ATP: Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zielinski

WTA: Iga Swiatek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter

🇪🇸 SPAGNA

ATP: Jaume Munar, Carlos Taberner, Íñigo Cervantes

WTA: Jessica Bouzas, Andrea Lázaro, Yvonne Cavallé

🇨🇿 REPUBBLICA CECA

ATP: Jakub Mensik, Dalibor Svrcina, Adam Pavlasek

WTA: Barbora Krejcikova, Linda Fruhvirtova, Miriam Skoch

🇬🇷 GRECIA

ATP: Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas

WTA: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Sapfo Sakellaridi

🇯🇵 GIAPPONE

ATP: Shintaro Mochizuki, Yasutaka Uchiyama

WTA: Naomi Osaka, Nao Hibino

🇦🇷 ARGENTINA

ATP: Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Guido Andreozzi

WTA: Solana Sierra, María Lourdes Carlé, Nicole Fossa Huergo

🇳🇱 PAESI BASSI

ATP: Tallon Griekspoor, Guy Den Orden, David Pel

WTA: Suzan Lamens, Eva Vedder, Demi Schuurs

🇨🇭 SVIZZERA

ATP: Stan Wawrinka, Jakub Paul, Luca Castelnuovo

WTA: Belinda Bencic, Celine Naef, Naima Karamoko

🇳🇴 NORVEGIA

ATP: Casper Ruud, Viktor Durasovic

WTA: Malene Helio, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Eikeri

🇨🇳 CINA

ATP: Zhizhen Zhang, Rigele Te, Goran Wang

WTA: Zhu Lin, Xiaomi You