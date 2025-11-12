ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della quarta giornata. Sinner già in semifinale

12/11/2025 21:35
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 4° Giornata 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹

Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 11:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR

ATP Turin
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
6
6
7
Joe Salisbury / Neal Skupski [5]
7
3
10
Vincitore: Salisbury / Skupski
Ben Shelton USA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 14:00)

ATP Turin
Ben Shelton [5]
6
6
5
Felix Auger-Aliassime [8]
4
7
7
Vincitore: Auger-Aliassime
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Christian Harrison USA / Evan King USA (Non prima 19:00)

ATP Turin
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
7
6
13
Christian Harrison / Evan King [8]
6
7
11
Vincitore: Arevalo / Pavic
Jannik Sinner ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 20:30)

ATP Turin
Jannik Sinner [2]
6
6
Alexander Zverev [3]
4
3
Vincitore: Sinner
🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 32-23 | 58.18% |
| 2 | T. Fritz 🇺🇸 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 27-26 | 50.94% |
| 3 | L. Musetti 🇮🇹 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-28 | 46.15% |
| 4 | A. de Minaur 🇦🇺 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 24-30 | 44.44% |

🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-13 | 65.79% | – Qualificato
| 2 | A. Zverev 🇩🇪 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-21 | 48.78% |
| 3 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-30 | 44.44% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 26-31 | 45.61% |

🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 26-18 | 59.09% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 21-21 | 50.00% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 21-23 | 47.73% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 18-24 | 42.86% |

🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 24-20 | 54.55% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 24-19 | 55.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 22-26 | 45.83% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 21-26 | 44.68% |

ProVax (Guest) 13-11-2025 00:15

Scritto da Kenobi

Scritto da ProVax
Sebbene Jannick continui a vincere facile io non lo vedo al massimo, non risponde come al solito e il dritto raramente é una sentenza,batte decisamente benissimo e ha una determinazione e una concentrazione sui punti importanti che nessuno ha.
Sarà il fine stagione, sarà il campo che non permetterà certe giocate, però alla fine é stata una partita noiosa e prevedibile
Zverev non ha semplicemente le armi attualmente per battere Jannick, non sa giocare a rete ed é in tutti i colpi ( servizio escluso) leggermente inferiore a Sinner, incredibile cone il N3 sia così distante dai primi due.

Jannik forse?
Sono 6 lettere, ma possibile non entri in testa dopo 6-7 anni? Come siete riusciti a diplomarvi, laurearvi, entrare a lavoro, vincere un concorso, prendere la patente?

Si scusami, l’ ho sbagliato ben due volte, ma so come si scrive.

 235
Kenobi 12-11-2025 23:35

Scritto da ProVax
Sebbene Jannick continui a vincere facile io non lo vedo al massimo, non risponde come al solito e il dritto raramente é una sentenza,batte decisamente benissimo e ha una determinazione e una concentrazione sui punti importanti che nessuno ha.
Sarà il fine stagione, sarà il campo che non permetterà certe giocate, però alla fine é stata una partita noiosa e prevedibile
Zverev non ha semplicemente le armi attualmente per battere Jannick, non sa giocare a rete ed é in tutti i colpi ( servizio escluso) leggermente inferiore a Sinner, incredibile cone il N3 sia così distante dai primi due.

Jannik forse?
Sono 6 lettere, ma possibile non entri in testa dopo 6-7 anni? Come siete riusciti a diplomarvi, laurearvi, entrare a lavoro, vincere un concorso, prendere la patente?

 234
Carota Senior 12-11-2025 23:02

@ MAURO (#4521969)

Cosa fu errato? ITIA assolse Bortolotti perchè la contaminazione con il Clostebol fu giudicata involontaria. I valori erano anche più alti di quelli di Sinner.
E’ il ritornare sul caso, dopo quello che è successo la mancanza di stile di Djokovic. capisco che doveva rispondere, ma un bel”La vicenda ormai è conclusa” sarebbe stato molto più di classe, ed avrebbe evitato i commenti sul suo “rosicamento”, visto che non passa giorno che non dice che quei due non li batte più.
Ripeto, è stato molto scorretto con Jannik che ha sempre riconosciuto la sua grandezza come atleta.

 233
Italojeck (Guest) 12-11-2025 22:59

@ ProVax (#4521988)

Forse stasera sotto tono rispetto ai suoi standard (che comunque sono livello Everest). Ma non contro Aliassime! Quello è stato un partitone. Penso – e spero, in prospettiva Alcaraz- che sia anche l’avversario a esaltarlo

 232
piper 12-11-2025 22:56

Scritto da Pier no guest
Sinner domina in due set.
A noi restano tre e quattro set.
Non è giusto,non è giusto.

Pier mi fai sbellicare spesso (ho ancora il mente quella del “muro”).

 231
ProVax (Guest) 12-11-2025 22:47

Sebbene Jannick continui a vincere facile io non lo vedo al massimo, non risponde come al solito e il dritto raramente é una sentenza,batte decisamente benissimo e ha una determinazione e una concentrazione sui punti importanti che nessuno ha.
Sarà il fine stagione, sarà il campo che non permetterà certe giocate, però alla fine é stata una partita noiosa e prevedibile
Zverev non ha semplicemente le armi attualmente per battere Jannick, non sa giocare a rete ed é in tutti i colpi ( servizio escluso) leggermente inferiore a Sinner, incredibile cone il N3 sia così distante dai primi due.

 230
GodSaveGenie (Guest) 12-11-2025 22:45

Scritto da Just is Back

Scritto da piper

Scritto da Just is Back
6-4/6-3 JS.

Un po’ di match dai.

Mi spiace, ma ho una alzataccia domattina… Uno andato

Profeta!

 229
Rovescio al tramonto 12-11-2025 22:42

Sinner sembrare Zverev nettamente inferiore, anche sé, Cone impressione, ha cambiato modo di giocare in questo finale di 2025, meno bulldozer e più controllo.
Vediamo contro chi giocherà in semi.

 228
Italojeck (Guest) 12-11-2025 22:40

L’emozione dell’incertezza (c’è la farà o no?) forse non c’è più, ma quella dei colpi meravigliosi, dei recuperi mozzafiato, della tenuta psicologica, quella c’è sempre!! Grazie Jannik

Ps: alcuni colpi da cineteca anche stasera – fantastici

 227
MAURO (Guest) 12-11-2025 22:40

Scritto da quarto set
Sinner vincerà tutte e 5 le partite due set a zero netti, ma mi raccomando : se va a giocare contro Misolic in Coppa Davis può perderci perchè è stanco e perchè in Coppa Davis le classifiche non contano.
E poi se gioca la Coppa Davis si stanca e poi perderebbe al 1mo turno agli Australian Open.
TILT
STRA TILT !

226
Inox 12-11-2025 22:39

Scritto da Pier no guest
Sinner domina in due set.
A noi restano tre e quattro set.
Non è giusto,non è giusto.

Forse l’ho capita ahahah

 225
MAURO (Guest) 12-11-2025 22:38

Scritto da Carota Senior
Grossa caduta di stile del campione serbo sul caso Sinner, sfrutta l’insistenza degli anglosassoni sulla “presunta” benevolenza per Sinner sul caso Doping, peraltro usando un esempio stupido visto che il caso Bortolotti analogo al caso di Jannik si è chiuso senza nessuna sospensione (visto che lui ha detto che il 500 al mondo sarebbe stato squalificato). Comportamento estremamente scorretto, visto che la vicenda ormai si è esaurita.

Fu errato il caso Bortolotti.

 224
Silvy__89 (Guest) 12-11-2025 22:37

Che dire…ormai non fa più notizia il nostro Jannik. Eccezionale 6-4 6-3 al numero 3 del mondo. Boh solo applausi!
Aveva stra ragione Zverev a dire che avrebbe preferito l’altro girone. Porello, la faccia della disperazione!

 223
Massi 12-11-2025 22:36

Scritto da quarto set

Scritto da Carota Senior

Scritto da quarto set
Sinner vincerà tutte e 5 le partite due set a zero netti, ma mi raccomando : se va a giocare contro Misolic in Coppa Davis può perderci perchè è stanco e perchè in Coppa Davis le classifiche non contano.
E poi se gioca la Coppa Davis si stanca e poi perderebbe al 1mo turno agli Australian Open.
TILT
STRA TILT !

C’è grossa crisi nel tuo cervello.

Almeno nel mio c’è qualcosa, al contrario del tuo

Visto che il tuo nick è nuovo nuovo, e visto che l’unico che ti sostiene è il signor mauro… si scopre subito che sei… Stanislao Moulinsky… terrapiattista, prete e spia spagnola.

 222
Inox 12-11-2025 22:35

Scritto da Peter

Scritto da Razzotto
Farà strada questo Sinner

Mi sa proprio di sì.
Spero che un giorno batterà tutti i record di uno che non merita

Tu lo hai detto!!

 221
Sequel (Guest) 12-11-2025 22:34

Jannik e il suo entourage hanno capito che era determinante su questi campi servire ottimamente e questo hanno fatto a scapito un po’ dei colpi a rimbalzo

 220
Pier no guest 12-11-2025 22:34

Sinner domina in due set.
A noi restano tre e quattro set.
Non è giusto,non è giusto.

 219
Carota Senior 12-11-2025 22:33

Grossa caduta di stile del campione serbo sul caso Sinner, sfrutta l’insistenza degli anglosassoni sulla “presunta” benevolenza per Sinner sul caso Doping, peraltro usando un esempio stupido visto che il caso Bortolotti analogo al caso di Jannik si è chiuso senza nessuna sospensione (visto che lui ha detto che il 500 al mondo sarebbe stato squalificato). Comportamento estremamente scorretto, visto che la vicenda ormai si è esaurita.

 218
Inox 12-11-2025 22:33

Incredibile la % di palle break che Sinner riesce a salvare!!

 217
quarto set (Guest) 12-11-2025 22:33

Dai, adesso, seriamente, a parte gli scherzi ( pure in studio dicono ” non perde nemmeno un set ” ).
Ma in quale sport avremmo il nostro miglior atleta, in grandissima condizione, che in quel periodo salterebbe la nazionale.
Infatti … ho il sospetto che alla fine la mossa strategica salva immagine la faranno. Visto l’assenza di Musetti, Sinner proporrà la sua presenza a Bologna.
Contro Misolic basteranno Sonego o Berrettini, ma anche Cobolli.
In forma ci vincerebbe pure Vavassori in singolare.
Poi semi e finali potrebbe giocarle al 100 per 100 della condizione e ridurrebbe le settimane di pausa tra due competizioni lontane.
Agli Australian Open si presenterà con due mesi di assenza dalle competizioni ufficiali, non dimentichiamocelo. Non so se è un vantaggio saltare la Davis in un periodo in cui è al massimo della condizione.

 216
giumart (Guest) 12-11-2025 22:32

Scritto da giumart
Ormai tutto è ordinaria amministrazione, non fa più notizia il nostro fuoriclasse, che fa apparire facile anche il difficile. Lo sappiamo.

… Ma io continuo ad emozionarmi come quando iniziava a fare capolino fra i primi 100 del ranking e credo che mi emozionerò sempre, anche perché il suo meglio non ancora è stato visto.

 215
quarto set (Guest) 12-11-2025 22:29

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da quarto set
Sinner vincerà tutte e 5 le partite due set a zero netti, ma mi raccomando : se va a giocare contro Misolic in Coppa Davis può perderci perchè è stanco e perchè in Coppa Davis le classifiche non contano.
E poi se gioca la Coppa Davis si stanca e poi perderebbe al 1mo turno agli Australian Open.
TILT
STRA TILT !

Ma va a ciapà i rat

Dici che un set lo perde ? E da chi ?

 214
quarto set (Guest) 12-11-2025 22:28

Scritto da Silvio74
Zverev non sa più cosa fare quando incontra Jannik.
Ormai credo non lo batterà mai più.

Eh, ciao ! Potrebbe anche capitare, ma senza un Sinner in condizione, ovviamente.
Certo, contro Sinner in condizioni normali, non vince. Il livello è molto inferiore. Ed è il n.3 del mondo addirittura.
A conferma che Bublik sa quello che dice quando afferma che dietro i primi due loro sono poca cosa, infatti poi Vacherot e Rinderknech riescono a spuntarla andando in finale in un 1000.

 213
Annie3 12-11-2025 22:27

@ Inox (#4521945)

Finalmente!!!

 212
gimaxx75 12-11-2025 22:26

Zverev ha preso la piega di Medvedev…non ne vincerà più una contro Jannik…Semplicemente fantastico…il tennis fatta persona….MITICO JANNIK!!!!

 211
quarto set (Guest) 12-11-2025 22:26

Sinner qualificato matematicamente come primo del girone ( Addirittura ha detto il cronista rai ! ).
Voci di corridoio dicono che contro Ben Shelton manderà le riserve.
Si dice che a questo punto giocheranno Bryan Shelton contro Darren Cahill. A disposizione anche Simone Vagnozzi. Panchina lunga : potrebbe giocare anche Alex Vittur !

 210
giumart (Guest) 12-11-2025 22:26

Ormai tutto è ordinaria amministrazione, non fa più notizia il nostro fuoriclasse, che fa apparire facile anche il difficile. Lo sappiamo.

 209
Silvio74 (Guest) 12-11-2025 22:24

Zverev non sa più cosa fare quando incontra Jannik.
Ormai credo non lo batterà mai più.

 208
Giuliano da Viareggio (Guest) 12-11-2025 22:23

SINNERRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!E VAIIIIIIIIII!!!!!!!!!!

 207
Italo (Guest) 12-11-2025 22:23

Non so se Zverev può giocare meglio di così ma dalla stretta di mano si capiva che ormai non ci crede più.
Poveraccio, la cura Sinner Australiana si è sentito anche stasera

 206
Inox 12-11-2025 22:22

@ Annie3 (#4521921)

Sto benissimo grazie pensa al tuo Nole, il cinema è già una mia passione, non sprecherò altre parole ne per te ne per Nole, addio.

 205
Calvin (Guest) 12-11-2025 22:22

Il miglior Zverev possibile contro un Sìnner che non spinge al massimo: 6-4 6-3

 204
Razzotto 12-11-2025 22:22

Sinner. Supremazia.

 203
Detuqueridapresencia 12-11-2025 22:22

Scritto da quarto set
Sinner vincerà tutte e 5 le partite due set a zero netti, ma mi raccomando : se va a giocare contro Misolic in Coppa Davis può perderci perchè è stanco e perchè in Coppa Davis le classifiche non contano.
E poi se gioca la Coppa Davis si stanca e poi perderebbe al 1mo turno agli Australian Open.
TILT
STRA TILT !

Ma va a ciapà i rat

 202
piper 12-11-2025 22:21

@ Just is Back (#4521935)

‘Notte!

 201
