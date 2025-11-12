ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della quarta giornata. Sinner già in semifinale

Inalpi Arena – ore 11:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Joe Salisbury / Neal Skupski
ATP Turin
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
6
6
7
Joe Salisbury / Neal Skupski [5]
7
3
10
Vincitore: Salisbury / Skupski
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Salisbury / Skupski
1-0
ace
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
ace
5-4
5-5
5-6
6-6
7-6
8-7
9-7
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Heliovaara / Patten
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-3 → 6-3
J. Salisbury / Skupski
5-2 → 5-3
H. Heliovaara / Patten
4-2 → 5-2
J. Salisbury / Skupski
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
H. Heliovaara / Patten
2-2 → 3-2
J. Salisbury / Skupski
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / Patten
1-1 → 2-1
J. Salisbury / Skupski
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-4
3-4*
ace
3-5*
3*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
H. Heliovaara / Patten
5-6 → 6-6
J. Salisbury / Skupski
5-5 → 5-6
H. Heliovaara / Patten
4-5 → 5-5
J. Salisbury / Skupski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
H. Heliovaara / Patten
3-4 → 4-4
J. Salisbury / Skupski
3-3 → 3-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
40-15
ace
40-30
40-40
ace
2-3 → 3-3
J. Salisbury / Skupski
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-2 → 2-3
H. Heliovaara / Patten
1-2 → 2-2
J. Salisbury / Skupski
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Salisbury / Skupski
0-0 → 0-1
Ben Shelton vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 14:00)
ATP Turin
Ben Shelton [5]
6
6
5
Felix Auger-Aliassime [8]
4
7
7
Vincitore: Auger-Aliassime
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Shelton
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
F. Auger-Aliassime
4-4 → 4-5
F. Auger-Aliassime
3-3 → 3-4
F. Auger-Aliassime
2-2 → 2-3
B. Shelton
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
1-2 → 2-2
F. Auger-Aliassime
1-1 → 1-2
F. Auger-Aliassime
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
ace
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
7*-8
df
6-6 → 6-7
F. Auger-Aliassime
6-5 → 6-6
B. Shelton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
F. Auger-Aliassime
5-4 → 5-5
F. Auger-Aliassime
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
F. Auger-Aliassime
3-2 → 3-3
F. Auger-Aliassime
2-1 → 2-2
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Auger-Aliassime
5-4 → 6-4
F. Auger-Aliassime
5-2 → 5-3
F. Auger-Aliassime
4-1 → 4-2
F. Auger-Aliassime
2-1 → 3-1
B. Shelton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
F. Auger-Aliassime
1-0 → 1-1
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Christian Harrison / Evan King (Non prima 19:00)
ATP Turin
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
7
6
13
Christian Harrison / Evan King [8]
6
7
11
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arevalo / Pavic
0-1
0-2
ace
1-3
2-3
3-3
3-4
4-4
5-4
5-5
6-5
7-5
7-7
7-8
8-8
9-8
ace
9-9
9-10
10-10
10-11
11-11
12-11
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
1-3*
1*-4
ace
1*-5
2-5*
6-6 → 6-7
M. Arevalo / Pavic
5-6 → 6-6
C. Harrison / King
5-5 → 5-6
M. Arevalo / Pavic
4-5 → 5-5
C. Harrison / King
4-4 → 4-5
M. Arevalo / Pavic
3-4 → 4-4
C. Harrison / King
3-3 → 3-4
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
2-3 → 3-3
C. Harrison / King
2-2 → 2-3
M. Arevalo / Pavic
1-2 → 2-2
C. Harrison / King
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
0-1 → 1-1
C. Harrison / King
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-2
2*-2
3-2*
ace
4-2*
4*-3
5*-3
6-4*
6-6 → 7-6
C. Harrison / King
6-5 → 6-6
M. Arevalo / Pavic
5-5 → 6-5
C. Harrison / King
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Arevalo / Pavic
4-4 → 5-4
C. Harrison / King
4-3 → 4-4
M. Arevalo / Pavic
3-3 → 4-3
C. Harrison / King
3-2 → 3-3
M. Arevalo / Pavic
2-2 → 3-2
C. Harrison / King
2-1 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
1-1 → 2-1
C. Harrison / King
1-0 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Jannik Sinner vs Alexander Zverev (Non prima 20:30)
ATP Turin
Jannik Sinner [2]
6
6
Alexander Zverev [3]
4
3
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
J. Sinner
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-2 → 3-2
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
J. Sinner
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
J. Sinner
15-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
3-2 → 3-3
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
A-40
0-0 → 1-0
🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 32-23 | 58.18% |
| 2 | T. Fritz 🇺🇸 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 27-26 | 50.94% |
| 3 | L. Musetti 🇮🇹 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-28 | 46.15% |
| 4 | A. de Minaur 🇦🇺 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 24-30 | 44.44% |
🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-13 | 65.79% | – Qualificato
| 2 | A. Zverev 🇩🇪 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-21 | 48.78% |
| 3 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-30 | 44.44% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 26-31 | 45.61% |
🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 26-18 | 59.09% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 21-21 | 50.00% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 21-23 | 47.73% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 18-24 | 42.86% |
🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 24-20 | 54.55% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 24-19 | 55.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 22-26 | 45.83% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 21-26 | 44.68% |
Cosa fu errato? ITIA assolse Bortolotti perchè la contaminazione con il Clostebol fu giudicata involontaria. I valori erano anche più alti di quelli di Sinner.
E’ il ritornare sul caso, dopo quello che è successo la mancanza di stile di Djokovic. capisco che doveva rispondere, ma un bel”La vicenda ormai è conclusa” sarebbe stato molto più di classe, ed avrebbe evitato i commenti sul suo “rosicamento”, visto che non passa giorno che non dice che quei due non li batte più.
Ripeto, è stato molto scorretto con Jannik che ha sempre riconosciuto la sua grandezza come atleta.
@ ProVax (#4521988)
Forse stasera sotto tono rispetto ai suoi standard (che comunque sono livello Everest). Ma non contro Aliassime! Quello è stato un partitone. Penso – e spero, in prospettiva Alcaraz- che sia anche l’avversario a esaltarlo
Pier mi fai sbellicare spesso (ho ancora il mente quella del “muro”).
Sebbene Jannick continui a vincere facile io non lo vedo al massimo, non risponde come al solito e il dritto raramente é una sentenza,batte decisamente benissimo e ha una determinazione e una concentrazione sui punti importanti che nessuno ha.
Sarà il fine stagione, sarà il campo che non permetterà certe giocate, però alla fine é stata una partita noiosa e prevedibile
Zverev non ha semplicemente le armi attualmente per battere Jannick, non sa giocare a rete ed é in tutti i colpi ( servizio escluso) leggermente inferiore a Sinner, incredibile cone il N3 sia così distante dai primi due.
Sinner sembrare Zverev nettamente inferiore, anche sé, Cone impressione, ha cambiato modo di giocare in questo finale di 2025, meno bulldozer e più controllo.
Vediamo contro chi giocherà in semi.
L’emozione dell’incertezza (c’è la farà o no?) forse non c’è più, ma quella dei colpi meravigliosi, dei recuperi mozzafiato, della tenuta psicologica, quella c’è sempre!! Grazie Jannik
Ps: alcuni colpi da cineteca anche stasera – fantastici
Fu errato il caso Bortolotti.
Che dire…ormai non fa più notizia il nostro Jannik. Eccezionale 6-4 6-3 al numero 3 del mondo. Boh solo applausi!
Aveva stra ragione Zverev a dire che avrebbe preferito l’altro girone. Porello, la faccia della disperazione!
Jannik e il suo entourage hanno capito che era determinante su questi campi servire ottimamente e questo hanno fatto a scapito un po’ dei colpi a rimbalzo
Sinner domina in due set.
A noi restano tre e quattro set.
Non è giusto,non è giusto.
Grossa caduta di stile del campione serbo sul caso Sinner, sfrutta l’insistenza degli anglosassoni sulla “presunta” benevolenza per Sinner sul caso Doping, peraltro usando un esempio stupido visto che il caso Bortolotti analogo al caso di Jannik si è chiuso senza nessuna sospensione (visto che lui ha detto che il 500 al mondo sarebbe stato squalificato). Comportamento estremamente scorretto, visto che la vicenda ormai si è esaurita.
Incredibile la % di palle break che Sinner riesce a salvare!!
Dai, adesso, seriamente, a parte gli scherzi ( pure in studio dicono ” non perde nemmeno un set ” ).
Ma in quale sport avremmo il nostro miglior atleta, in grandissima condizione, che in quel periodo salterebbe la nazionale.
Infatti … ho il sospetto che alla fine la mossa strategica salva immagine la faranno. Visto l’assenza di Musetti, Sinner proporrà la sua presenza a Bologna.
Contro Misolic basteranno Sonego o Berrettini, ma anche Cobolli.
In forma ci vincerebbe pure Vavassori in singolare.
Poi semi e finali potrebbe giocarle al 100 per 100 della condizione e ridurrebbe le settimane di pausa tra due competizioni lontane.
Agli Australian Open si presenterà con due mesi di assenza dalle competizioni ufficiali, non dimentichiamocelo. Non so se è un vantaggio saltare la Davis in un periodo in cui è al massimo della condizione.
… Ma io continuo ad emozionarmi come quando iniziava a fare capolino fra i primi 100 del ranking e credo che mi emozionerò sempre, anche perché il suo meglio non ancora è stato visto.
Dici che un set lo perde ? E da chi ?
Eh, ciao ! Potrebbe anche capitare, ma senza un Sinner in condizione, ovviamente.
Certo, contro Sinner in condizioni normali, non vince. Il livello è molto inferiore. Ed è il n.3 del mondo addirittura.
A conferma che Bublik sa quello che dice quando afferma che dietro i primi due loro sono poca cosa, infatti poi Vacherot e Rinderknech riescono a spuntarla andando in finale in un 1000.
@ Inox (#4521945)
Finalmente!!!
Zverev ha preso la piega di Medvedev…non ne vincerà più una contro Jannik…Semplicemente fantastico…il tennis fatta persona….MITICO JANNIK!!!!
Sinner qualificato matematicamente come primo del girone ( Addirittura ha detto il cronista rai ! ).
Voci di corridoio dicono che contro Ben Shelton manderà le riserve.
Si dice che a questo punto giocheranno Bryan Shelton contro Darren Cahill. A disposizione anche Simone Vagnozzi. Panchina lunga : potrebbe giocare anche Alex Vittur !
Ormai tutto è ordinaria amministrazione, non fa più notizia il nostro fuoriclasse, che fa apparire facile anche il difficile. Lo sappiamo.
Zverev non sa più cosa fare quando incontra Jannik.
Ormai credo non lo batterà mai più.
SINNERRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!E VAIIIIIIIIII!!!!!!!!!!
Non so se Zverev può giocare meglio di così ma dalla stretta di mano si capiva che ormai non ci crede più.
Poveraccio, la cura Sinner Australiana si è sentito anche stasera
@ Annie3 (#4521921)
Sto benissimo grazie pensa al tuo Nole, il cinema è già una mia passione, non sprecherò altre parole ne per te ne per Nole, addio.
Il miglior Zverev possibile contro un Sìnner che non spinge al massimo: 6-4 6-3
Sinner. Supremazia.
