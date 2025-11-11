Sebastian Korda chiude la stagione con una sconfitta, ma sorride: è arrivato il fidanzamento con Ivana Nedved

La semifinale persa ad Atene contro Lorenzo Musetti — con tanto di match point mancato — ha posto fine in modo amaro alla stagione di Sebastian Korda. Ma il 25enne statunitense avrà comunque un ricordo speciale da portare con sé nella pre-season: il suo fidanzamento ufficiale con Ivana Nedved.

Korda ha annunciato la notizia sui social con un semplice messaggio carico d’emozione: “Per sempre e oltre ”, accompagnando la frase con una foto della proposta.

Ivana Nedved, figura costante al suo fianco da anni, lo accompagna sin dagli esordi nel circuito, ben prima della sua partecipazione alle Next Gen ATP Finals del 2021. Il loro legame, ormai solido e visibile anche nei momenti più intensi della carriera del giocatore, ha trovato ora un passo decisivo.

Sul fronte sportivo, Korda lascia Atene con tre vittorie importanti e la consapevolezza di aver ritrovato un buon livello, chiudendo l’anno da numero 48 del PIF ATP Ranking. Nonostante la delusione per l’occasione mancata contro Musetti, il 2025 termina con un sorriso decisamente più grande.





Marco Rossi