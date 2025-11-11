Nitto ATP Finals WC | Hard | $15250000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP Finals 2025 – Torino: Il programma completo di Mercoledì 12 Novembre 2025. Jannik Sinner giocherà in sessione serale
11/11/2025 07:45 4 commenti
Inalpi Arena – ore 11:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Joe Salisbury / Neal Skupski
Ben Shelton vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 15:00)
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Christian Harrison / Evan King (Non prima 18:00)
Jannik Sinner vs Alexander Zverev (Non prima 21:30)
TAG: ATP Finals, ATP Finals 2025, ATP Finals Torino, Jannik Sinner
4 commenti
15 e 21,30 i singolari? siamo sicuri?
Temo che gli interessi delle TV e degli sponsor vengano presi in considerazione prima di quelli del nostro beniamino 🙁 🙁
Se il livello di FAA è cresciuto anche rispetto a Parigi, come parrebbe, lo valuteremo nel suo incontro con Shelton.
Per quanto riguarda Zverev, dato in ottima forma e con ottimo feeling con la superficie (medio)veloce di Torino, anche su SuperTennis lo considerano molto pericoloso pure per questo Sinner, a conferma di un “girone di ferro” per l’italiano.
L’ideale, se Jannik vincesse, sarebbe di farlo giocare poi alle 14.30 venerdì, vediamo se ci arrivano