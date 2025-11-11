ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: Il programma completo di Mercoledì 12 Novembre 2025. Jannik Sinner giocherà in sessione serale

11/11/2025 07:45 4 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Inalpi Arena – ore 11:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR
Ben Shelton USA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 15:00)
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Christian Harrison USA / Evan King USA (Non prima 18:00)
Jannik Sinner ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 21:30)

borg (Guest) 11-11-2025 08:47

15 e 21,30 i singolari? siamo sicuri?

JannikUberAlles 11-11-2025 08:25

Scritto da Alex77
L’ideale, se Jannik vincesse, sarebbe di farlo giocare poi alle 14.30 venerdì, vediamo se ci arrivano

Temo che gli interessi delle TV e degli sponsor vengano presi in considerazione prima di quelli del nostro beniamino 🙁 🙁

JannikUberAlles 11-11-2025 08:23

Se il livello di FAA è cresciuto anche rispetto a Parigi, come parrebbe, lo valuteremo nel suo incontro con Shelton.

Per quanto riguarda Zverev, dato in ottima forma e con ottimo feeling con la superficie (medio)veloce di Torino, anche su SuperTennis lo considerano molto pericoloso pure per questo Sinner, a conferma di un “girone di ferro” per l’italiano.

Alex77 (Guest) 11-11-2025 08:17

L’ideale, se Jannik vincesse, sarebbe di farlo giocare poi alle 14.30 venerdì, vediamo se ci arrivano

