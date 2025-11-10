Sinner soddisfatto: “E stata una partita di alto livello. L’anno scorso questo torneo mi ha dato tanto”

Indossando una bella felpa celeste, Jannik Sinner si è presentato alla stampa sereno e soddisfatto della sua ottima prestazione di esordio alle ATP 2025. Entrare in un torneo così importante e duro affrontando subito uno dei giocatori migliori in condizioni indoor è un bel viatico, un test immediato delle proprie sensazioni e livello. Al coperto Jannik è fortissimo e l’ha confermato anche stasera all’Inalpi Arena, servendo come un treno e confermando di aver scelto di giocare in scambio alla massima velocità, sfidando Felix in palleggi mozzafiato e di altissimo livello tecnico. Una decisione consapevole, e vincente.

“È stata una partita di alto livello fino al 6-5” commenta Sinner, “poi è successo quel che è successo (riferendosi all’infortunio di Felix, ndr). Ho sbagliato due risposte sul 5-4 che potevano complicare le cose. Avevamo giocato la finale a Parigi, lui ha cambiato due o tre cose e non è stata facile. Felix ha avuto il problema fisico, non vuoi vincere così ma prendi quel che viene. Sono stato attento a servire bene. Felix si merita di essere qua, soprattutto quando si gioca indoor è uno molto difficile da battere, ma lo è ovunque”.

Fanno notare come nel primo set gli scambi fossero di una intensità e velocità incredibile. Anche Jannik conferma: “La velocità di palla? Ci sono dei giocatori ai quali cerchi di togliere il tempo, contro i quali devi giocare diverso tatticamente, magari abbassando la velocità. Oggi volevo iniziare forte perché sapevo che anche lui stava cercando quella tattica. Devi vedere come ti senti, come parti… Ho servito quattro prime palle nel primo game e questo ti dà fiducia, e sono andato via a grande velocità. Non giocherò così tutte le altre partite: ho un girone con avversari tosti che servono in modo incredibile, ma da fondo campo sono diversi. Mi dovrò adattare. Oggi quando c’era la palla da tirare, la tiravo. In dei momenti sono stato più solido, quando era necessario esserlo. Se sbagli la risposta sul 15-30 come è capitato oggi, rischi di perdere la occasione e magari il set se mai finisce al tiebreak rischi anche di perderlo pur avendolo giocato bene”.

Il servizio è il colpo che più ha performato oggi nel tennis di Jannik, una battuta potente ma anche con più variazioni di effetto: “Variare la battuta mi sta aiutando, ho servito molto bene nei punti importanti. Quando conosci l’avversario è diverso, sai come affrontarlo. Contro Sasha il servizio sarà fondamentale. Questo è un campo che sento più veloce rispetto ai primi allenamenti, è più consumato e la palla va di più, quindi la battuta è davvero fondamentale”.

Alle Finals c’è il fattore round robin, diverso dal resto della stagione, ma Jannik non se ne cura più di tanto. “Non posso controllare come giocano gli altri… Stiamo guardando poco le altre partite ma i risultati li sai perché siamo qua e li vedi online. Sto molto attento a quello che facciamo noi, e non si sposta il lavoro per seguire gli altri. Semmai recupero poi dopo i punti importanti, quello mi piace e lo seguo sempre. So quello che mi sto giocando qua ma non è tutto nelle mie mani. Sono contento di come ho giocato stasera, lo scorso anno questo torneo mi ha dato tanto. Vediamo come proseguirà”.

In chiusura l’immagine che più gli è rimasta dentro del suo 2025, quella di cui va più fiero: “Wimbledon, la vittoria lì sicuramente”.

Da Torino, Marco Mazzoni