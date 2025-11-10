Felix Auger-Aliassime: “Sinner è il miglior combinato servizio-risposta che abbia mai affrontato. Nessuna preoccupazione per il polpaccio”

Felix Auger-Aliassime ha analizzato con lucidità la sconfitta contro Jannik Sinner nella “sua” prima giornata delle Nitto ATP Finals. Il canadese, battuto 7-5 6-1, ha riconosciuto senza esitazioni la superiorità dell’azzurro, elogiandone l’intensità e la qualità dal primo all’ultimo punto.

“È difficile batterlo ovunque, qui ancora di più” ha esordito Felix.

“Ha iniziato in maniera incredibile e non ha più rallentato. È stato straordinario oggi. Il più difficile da battere in questo torneo.”

Nessuna preoccupazione per il polpaccio

Durante il secondo set Auger-Aliassime è apparso limitato da un fastidio al polpaccio, ma ha subito smorzato ogni allarme:

“Non è nulla di pericoloso. Non sono preoccupato. Devo prepararmi al prossimo match.”

Ha poi chiarito che il ritiro della scorsa settimana a Metz non era collegato a questo problema.

“Sinner ha la miglior combinazione servizio-risposta che io abbia mai visto”

Felix ha toccato uno dei punti tecnici più interessanti del suo discorso: la capacità di Sinner di aggredire immediatamente ogni punto.

“Tra quelli che ho affrontato, sì: è la miglior combinazione di servizio e risposta che abbia mai visto.

Non ho giocato contro Federer nel suo momento migliore, ma Jannik oggi ti mette pressione dal primo colpo. Oggi ha servito quasi l’80% di prime, spesso sulle righe. E sulle seconde risposte non sbaglia mai.”

Un’analisi che conferma l’impressione di molti osservatori: Sinner è diventato una macchina nell’imposizione del ritmo fin dal primo scambio.

“Mai avuto paura di un match, neppure contro Sinner”

Alla domanda se senta mai timore prima di affrontare un avversario così dominante, il canadese ha risposto con naturalezza:

“Paura? Mai. Non andiamo in guerra. È una battaglia tennistica, certo, ma non si tratta di aver paura.

Contro giocatori di questo livello devi essere disciplinato e preciso dall’inizio. Con Jannik lo so bene: ci siamo affrontati diverse volte quest’anno.”

Uno sguardo avanti

Nonostante la sconfitta e il finale complicato, Auger-Aliassime ha mantenuto una visione positiva della partita:

“È stato un buon match, fino alla fine. Ora mi preparo al prossimo.”

Un approccio pragmatico per uno dei giocatori più analitici del circuito, consapevole che per emergere in un gruppo con Sinner serviranno margini di gioco ancora più alti.





