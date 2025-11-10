Felix Auger-Aliassime: “Sinner è il miglior combinato servizio-risposta che abbia mai affrontato. Nessuna preoccupazione per il polpaccio”
Felix Auger-Aliassime ha analizzato con lucidità la sconfitta contro Jannik Sinner nella “sua” prima giornata delle Nitto ATP Finals. Il canadese, battuto 7-5 6-1, ha riconosciuto senza esitazioni la superiorità dell’azzurro, elogiandone l’intensità e la qualità dal primo all’ultimo punto.
“È difficile batterlo ovunque, qui ancora di più” ha esordito Felix.
“Ha iniziato in maniera incredibile e non ha più rallentato. È stato straordinario oggi. Il più difficile da battere in questo torneo.”
Nessuna preoccupazione per il polpaccio
Durante il secondo set Auger-Aliassime è apparso limitato da un fastidio al polpaccio, ma ha subito smorzato ogni allarme:
“Non è nulla di pericoloso. Non sono preoccupato. Devo prepararmi al prossimo match.”
Ha poi chiarito che il ritiro della scorsa settimana a Metz non era collegato a questo problema.
“Sinner ha la miglior combinazione servizio-risposta che io abbia mai visto”
Felix ha toccato uno dei punti tecnici più interessanti del suo discorso: la capacità di Sinner di aggredire immediatamente ogni punto.
“Tra quelli che ho affrontato, sì: è la miglior combinazione di servizio e risposta che abbia mai visto.
Non ho giocato contro Federer nel suo momento migliore, ma Jannik oggi ti mette pressione dal primo colpo. Oggi ha servito quasi l’80% di prime, spesso sulle righe. E sulle seconde risposte non sbaglia mai.”
Un’analisi che conferma l’impressione di molti osservatori: Sinner è diventato una macchina nell’imposizione del ritmo fin dal primo scambio.
“Mai avuto paura di un match, neppure contro Sinner”
Alla domanda se senta mai timore prima di affrontare un avversario così dominante, il canadese ha risposto con naturalezza:
“Paura? Mai. Non andiamo in guerra. È una battaglia tennistica, certo, ma non si tratta di aver paura.
Contro giocatori di questo livello devi essere disciplinato e preciso dall’inizio. Con Jannik lo so bene: ci siamo affrontati diverse volte quest’anno.”
Uno sguardo avanti
Nonostante la sconfitta e il finale complicato, Auger-Aliassime ha mantenuto una visione positiva della partita:
“È stato un buon match, fino alla fine. Ora mi preparo al prossimo.”
Un approccio pragmatico per uno dei giocatori più analitici del circuito, consapevole che per emergere in un gruppo con Sinner serviranno margini di gioco ancora più alti.
Francesco Paolo Villarico
Caspita, la sai più lunga di FAA…
… sicuramente sei stato un top-5, come minimo!
Ho visto la partita su sky perche’ sulla rai non si puo’ sentire.Il telecronista sa davvero poco di tennis, Panatta e’ esagerato, certe volte dice che Jannik vince con tutti con una gamba sola,stasera invece non gli e’ piaciuto.Ha sbagliato un paio di risposte sulla palla break quando Felix giocava una seconda ma a me Jannik e’ sembrato che abbia disputato una buona partita.
Felice per lui che sta bene e può proseguire.
Ma come osa fare i complimenti a Sinner?
Non ha sentito Panatta e gli esperti di Livetennis? 😀
@ Manuel (#4520263)
Vero.
Aspetta, qualcuno aveva già chiamato l’AMBULANZA!
😀
Auger sempre un signore, educato e rispettoso con una classe che altri si sognano.
Amico mio….in risposta non è stato il solito Jannik e qualche errore di troppo di diritto … sarà perché non ha provato il campo di Torino, sarà perché è la prima partita e c’era un po’ di tensione…ma la realtà è che non ha giocato benissimo a parte il servizio che ha funzionato molto bene
Non mi è sembrato un sinner solito soprattutto in risposta.
Soprattutto quelle occasioni sulle seconde di aiassine nelle palle break.
Secondo me bene ma non benissimo
Nel primo set, Felix fa otto ace e serve seconde a 170-180 km/h e Sinner vince il 31% dei punti sulla prima e il 56% sulla seconda per un totale di 40% di punti. Al servizio il 100% con la prima e lascia tre punti con la seconda..11 punti di differenza. Qualcuno può portare a casa e mettere a letto il buon Adriano…
Beh il crampo psicologico o meno c’è stato ed ha influito. Aliassime mi pare sin troppo riservato nel negare i piccoli problemi fisici che presenta. Capisce che può essere un vantaggio per i rivali e maschera anche problemi di media entità che in passato gli sono costati stop rilevanti. Anche essere dis-ipocondriaco ad oltranza è un limite!
Re Jannik inizia la rincorsa al bis nel torneo dei Maestri benino direi:)
Qualche errorino c è stato( ma è appunto la prima partita ed è normale), ma se serve così non ci sarà “Trip for Cats” mi sa
PS: e penso che, se non si è fatto male, FAA se la giocherà per il passaggio del turno
Sono felice per Felix per lo scampato infortunio, spero possa far bene negli altri due incontri perché è sempre bello vedere un giocatore riemergere per tornare tra i top!
Nessun problema al polpaccio. Lo ha detto lui non io eh!
Ma alcuni fenomeni già avevano chiamato Taffo e mandata una PEC a Bublik per farlo riscaldare
😀 😀 😀 😀 😀
Aliassime ha confermato il mio giudizio molto positivo sulla prima partita di Sinner Io ho visto la partita su sky e i commenti su Sinner erano positivi, come è positivo il mio giudizio, trovo che ha giocato benissimo considerando anche che ha provato poco il campo…. mi meraviglio di Panatta in negativo, ho letto anche qualche commento negativo di incompetenti su questo incontro, ma ormai non mi meraviglio più di nulla
Un gradino sopra tutti gli altri in risposta, compreso Alcaratz e Djokovic. Oggi ha giocato davvero alla grande, ha avuto diverse palle break nel primo set, anche prima che Aliassime si infortunasse ed ha vinto molti punti in risposta con l’altro che serviva benissimo ed era subito pronto ad aggredire con dritto e discese a rete. Primo set davvero di alto livello ma match mai in discussione. La forza dei grandissimi, avere in mano il gioco anche quando gli altri danno il 110%.
Ha nominato Federer ma non Djokovic.
Come ipotizzato anche da altri qui, chiaramente competenti, era un classico crampo da stress psico-fisico.
Sinner avrebbe giocato bene, anzi addirittura BENISSIMO secondo le parole di FAA?
Ma lui cosa ne sa? Cosa ne capisce?
Farebbe bene a chiedere a Panatta prima di profferire queste ca@@ate!
😀 😀 😀