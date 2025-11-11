ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della terza giornata. Lorenzo Musetti ancora in corsa per la qualificazione (con i gruppi aggiornati)

Inalpi Arena – ore 11:30
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
ATP Turin
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3]
6
4
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
7
6
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bolelli / Vavassori
4-5 → 4-6
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-5 → 4-5
S. Bolelli / Vavassori
3-4 → 3-5
M. Granollers / Zeballos
2-4 → 3-4
S. Bolelli / Vavassori
2-3 → 2-4
M. Granollers / Zeballos
1-3 → 2-3
S. Bolelli / Vavassori
1-2 → 1-3
M. Granollers / Zeballos
0-2 → 1-2
S. Bolelli / Vavassori
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
ace
4*-6
6-6 → 6-7
M. Granollers / Zeballos
5-6 → 6-6
S. Bolelli / Vavassori
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
M. Granollers / Zeballos
4-5 → 5-5
S. Bolelli / Vavassori
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
M. Granollers / Zeballos
3-4 → 4-4
S. Bolelli / Vavassori
3-3 → 3-4
M. Granollers / Zeballos
2-3 → 3-3
S. Bolelli / Vavassori
2-2 → 2-3
M. Granollers / Zeballos
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
S. Bolelli / Vavassori
1-1 → 1-2
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz (Non prima 14:00)
ATP Turin
Carlos Alcaraz [1]
6
7
6
Taylor Fritz [6]
7
5
3
Vincitore: Alcaraz
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Fritz
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
C. Alcaraz
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
C. Alcaraz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Fritz
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Fritz
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-4 → 5-5
C. Alcaraz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
T. Fritz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
C. Alcaraz
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
ace
ace
6-6 → 6-7
C. Alcaraz
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
C. Alcaraz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
C. Alcaraz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
C. Alcaraz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Fritz
0-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Kevin Krawietz / Tim Puetz (Non prima 19:00)
ATP Turin
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
7
6
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
6
2
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cash / Glasspool
5-2 → 6-2
K. Krawietz / Puetz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
J. Cash / Glasspool
4-1 → 5-1
K. Krawietz / Puetz
4-0 → 4-1
J. Cash / Glasspool
40-40
15-0
30-0
ace
40-0
ace
3-0 → 4-0
K. Krawietz / Puetz
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
2-0 → 3-0
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
K. Krawietz / Puetz
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
ace
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
9-9*
10*-9
6-6 → 7-6
K. Krawietz / Puetz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
J. Cash / Glasspool
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
ace
5-5 → 6-5
K. Krawietz / Puetz
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 5-5
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
K. Krawietz / Puetz
4-3 → 4-4
J. Cash / Glasspool
3-3 → 4-3
K. Krawietz / Puetz
3-2 → 3-3
J. Cash / Glasspool
2-2 → 3-2
K. Krawietz / Puetz
2-1 → 2-2
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
K. Krawietz / Puetz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Cash / Glasspool
0-0 → 1-0
Lorenzo Musetti vs Alex de Minaur (Non prima 20:30)
ATP Turin
Lorenzo Musetti [9]
7
3
7
Alex de Minaur [7]
5
6
5
Vincitore: Musetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
L. Musetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
3-5 → 4-5
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
2-4 → 3-4
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
A. de Minaur
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
2-2 → 2-3
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Musetti
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
6-5 → 7-5
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-2 → 2-2
JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. C. Alcaraz 🇪🇸 2–0 | 4–1 | 80.00% | 32–23 | 58.18%
2. T. Fritz 🇺🇸 1–1 | 3–2 | 60.00% | 27–26 | 50.94%
3. L. Musetti 🇮🇹 1–1 | 2–3 | 40.00% | 24–28 | 46.15%
4. A. de Minaur 🇦🇺 0–2 | 1–4 | 20.00% | 24–30 | 44.44%
BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. J. Sinner 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–6 | 68.42%
2. A. Zverev 🇩🇪 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–9 | 59.09%
3. B. Shelton 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 9–13 | 40.91%
4. F. Auger-Aliassime 🇨🇦 0–1 | 0–2 | 0.00% | 6–13 | 31.58%
PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 2–0 | 4–0 | 100.00% | 26–18 | 59.09% (Qualificati)
2. J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 1–1 | 2–2 | 50.00% | 21–21 | 50.00%
3. M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 1–1 | 2–3 | 40.00% | 21–23 | 47.73%
4. K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 0–2 | 1–4 | 20.00% | 18–24 | 42.86%
JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
2. H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 12–8 | 60.00%
3. C. Harrison / E. King 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–12 | 40.00%
4. M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
Partita EPICA di Musetti. Quanto ai conduttori sono d’accordo con te. Gli unici che non sopporto più (e li silenzio coll’Audio Originale) sono Ferrero e la gallina Barbara Rossi: al RG hanno veramente toccato il fondo tacendo nel game successivo ai tre MP falliti da Jannik. Era il game dove Jannik serviva per il torneo e loro… zitti per poi starnazzare fastidiosamente fino alla “vittoria” dello spagnolo. Una vergogna!
È migliorato
Ti frega così poco che sei qui a commentare la partita.
…non saprei dire…in ogni caso si gode alla grande …
Buonanotte e buon malumore per domani
Mi associo!Credo che siano decenni che non vedevo un giocatore italiano fare queste magie e questo gioco così vecchia scuola ma che é il vero tennis.
Non si può più prescindere dalla potenza purtroppo ma la partita di Musetti e dello straordinario De Minuar é stato amore, l’ altro é porno
Ma dove avra’ trovato le energie dal 3 a 5 in poi? Pareva boccheggiare, ed invece ha vinto gli ultimi 4 giochi con colpi spettacolari, da stropicciarsi gli occhi.
No veramente per domani sono a posto, già ho dato
Scritto stamattina!Sono sicuro che in decine durante il match avranno dato Muso per perdente.
A tutti quelli che il nostro doppio é bollito devono giocare Sinner e il primo che passa.
A tutti quelli che Musetti non vince niente é un top ten per caso vorrei dedicare un suono di Totoiana memoria
PPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR