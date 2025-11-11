ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della terza giornata. Lorenzo Musetti ancora in corsa per la qualificazione (con i gruppi aggiornati)

11/11/2025 23:18 510 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - (Foto Brigitte Grassotti)
Lorenzo Musetti nella foto - (Foto Brigitte Grassotti)

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 3° Giornata 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹

Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 11:30
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

ATP Turin
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3]
6
4
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
7
6
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Mostra dettagli

Carlos Alcaraz ESP vs Taylor Fritz USA (Non prima 14:00)

ATP Turin
Carlos Alcaraz [1]
6
7
6
Taylor Fritz [6]
7
5
3
Vincitore: Alcaraz
Mostra dettagli

Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER (Non prima 19:00)

ATP Turin
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
7
6
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
6
2
Vincitore: Cash / Glasspool
Mostra dettagli

Lorenzo Musetti ITA vs Alex de Minaur AUS (Non prima 20:30)

ATP Turin
Lorenzo Musetti [9]
7
3
7
Alex de Minaur [7]
5
6
5
Vincitore: Musetti
Mostra dettagli

JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. C. Alcaraz 🇪🇸 2–0 | 4–1 | 80.00% | 32–23 | 58.18%
2. T. Fritz 🇺🇸 1–1 | 3–2 | 60.00% | 27–26 | 50.94%
3. L. Musetti 🇮🇹 1–1 | 2–3 | 40.00% | 24–28 | 46.15%
4. A. de Minaur 🇦🇺 0–2 | 1–4 | 20.00% | 24–30 | 44.44%

BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. J. Sinner 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–6 | 68.42%
2. A. Zverev 🇩🇪 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–9 | 59.09%
3. B. Shelton 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 9–13 | 40.91%
4. F. Auger-Aliassime 🇨🇦 0–1 | 0–2 | 0.00% | 6–13 | 31.58%

PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 2–0 | 4–0 | 100.00% | 26–18 | 59.09% (Qualificati)
2. J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 1–1 | 2–2 | 50.00% | 21–21 | 50.00%
3. M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 1–1 | 2–3 | 40.00% | 21–23 | 47.73%
4. K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 0–2 | 1–4 | 20.00% | 18–24 | 42.86%

JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
2. H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 12–8 | 60.00%
3. C. Harrison / E. King 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–12 | 40.00%
4. M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%

TAG: , , ,

510 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Focus 12-11-2025 01:08

Scritto da Vecchiogiovi
Qui spesso si leggono commenti negativi sui conduttori televisivi, ebbene per tutto il terzo set Bertolucci è la Però erano sicuri che la partita nonostante il break subito fosse tutta da giocare e che potesse svoltare. Tuttavia dei tennisti come abbiamo oggi meriterebbero i circoletti di Rino e le iperboli di Clerici.

Partita EPICA di Musetti. Quanto ai conduttori sono d’accordo con te. Gli unici che non sopporto più (e li silenzio coll’Audio Originale) sono Ferrero e la gallina Barbara Rossi: al RG hanno veramente toccato il fondo tacendo nel game successivo ai tre MP falliti da Jannik. Era il game dove Jannik serviva per il torneo e loro… zitti per poi starnazzare fastidiosamente fino alla “vittoria” dello spagnolo. Una vergogna!

 510
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 12-11-2025 01:07

Scritto da MAURO

Scritto da piper

Scritto da tajima
Chi è che si lamentava del serale Musetti-De Minaur!!???? Che spot per il tennis…

Il Signor Mauro poco interessante.

Non certo io, perché a me di questo torneo frega 0.
Vai a rileggerti i commenti sui risultati di Torino di domenica e lunedì e scoprirai che non sono certamente io.

Scritto da MAURO

In prima serata un italiano fa certamente più ascolti rispetto ad un Alcaraz Fritz che certamente e’ il match più interessante di domani.

509
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lo Scriba 12-11-2025 00:31

Scritto da Maxi
Pure Tartarini lo sfotte sulla teatralità del dolore di gambe, mah. Musetti quando il gioco si fa duro vuoi per un motivo vuoi per un altro nella maggior parte dei casi saluta e se ne va. Questo è quello che deve assolutamente migliorare

È migliorato

 508
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lo Scriba 12-11-2025 00:27

Scritto da MAURO

Scritto da piper

Scritto da tajima
Chi è che si lamentava del serale Musetti-De Minaur!!???? Che spot per il tennis…

Il Signor Mauro poco interessante.

Non certo io, perché a me di questo torneo frega 0.
Vai a rileggerti i commenti sui risultati di Torino di domenica e lunedì e scoprirai che non sono certamente io.

Ti frega così poco che sei qui a commentare la partita.

 507
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nicox (Guest) 12-11-2025 00:08

Scritto da ProVax

Scritto da Di Passaggio
Stasera sono tornato ragazzo. Quando ho visto Italia Brasile 3 a 2.

Mi associo!Credo che siano decenni che non vedevo un giocatore italiano fare queste magie e questo gioco così vecchia scuola ma che é il vero tennis.
Non si può più prescindere dalla potenza purtroppo ma la partita di Musetti e dello straordinario De Minuar é stato amore, l’ altro é porno

…non saprei dire…in ogni caso si gode alla grande …

 506
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Losvizzero 12-11-2025 00:08

Scritto da faustocat

Scritto da Losvizzero
Può ancora vincere Musetti, deve rimanere concentrato e giocare sicuro di sé come settimana scorsa

Ahahaha. Buona questa! Vado a letto di buonumore.

Buonanotte e buon malumore per domani

 505
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: walden, Detuqueridapresencia
ProVax (Guest) 12-11-2025 00:05

Scritto da Di Passaggio
Stasera sono tornato ragazzo. Quando ho visto Italia Brasile 3 a 2.

Mi associo!Credo che siano decenni che non vedevo un giocatore italiano fare queste magie e questo gioco così vecchia scuola ma che é il vero tennis.
Non si può più prescindere dalla potenza purtroppo ma la partita di Musetti e dello straordinario De Minuar é stato amore, l’ altro é porno

 504
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Cavalier King 12-11-2025 00:01

Ma dove avra’ trovato le energie dal 3 a 5 in poi? Pareva boccheggiare, ed invece ha vinto gli ultimi 4 giochi con colpi spettacolari, da stropicciarsi gli occhi.

 503
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Manu09 11-11-2025 23:59

Scritto da guido Guest

Scritto da Manu09
Ti amo Lorenzo

Bella Manu. Domani fatti interrogare in matematica. Chi t’ammazza?

No veramente per domani sono a posto, già ho dato

 502
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ProVax (Guest) 11-11-2025 23:54

Scritto da ProVax
Io sono ottimista, vinceranno sia Bole/ Vava sia Muso, saranno incontri difficili ma credo almeno giocati e qui il pubblico può fare la differenza, perché se uno ti batte per l’80% delle volte a 200 km/h non é che il pubblico ti possa aiutare molto,quindi speriamo in belle partite e bei risultati.

Scritto stamattina!Sono sicuro che in decine durante il match avranno dato Muso per perdente.
A tutti quelli che il nostro doppio é bollito devono giocare Sinner e il primo che passa.
A tutti quelli che Musetti non vince niente é un top ten per caso vorrei dedicare un suono di Totoiana memoria
PPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

 501
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sergioat, walden, Detuqueridapresencia
« Commenti più vecchi (100 precedenti)