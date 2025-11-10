Djokovic, forfait contestato. E sull’affaire Sinner arriva una frase destinata a far discutere (Video)

La rinuncia di Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals 2025, annunciata poche ore dopo la vittoria al torneo di Atene e a ridosso dell’inizio dell’evento di Torino, continua a generare reazioni contrastanti. Se da un lato la scelta è stata dettata – come spiegato dallo stesso serbo – da un problema fisico alla spalla che richiedeva uno stop immediato, dall’altro c’è chi giudica i tempi dell’annuncio come poco eleganti.

Un noto giornalista francese ha usato parole molto dure:

“Il forfait di Djokovic è una mancanza di rispetto verso gli altri giocatori. Ha regalato una finale monumentale ad Atene, ma annunciare il ritiro subito dopo non è elegante nei confronti del Masters. La sua grandezza ne esce offuscata.”

❌ "Le forfait de Djokovic est un manque de respect pour les autres joueurs. La finale qu'il offre à Athènes est monumentale mais annoncer son retrait juste après, ce n'est pas classe vis-à-vis du Masters. Sa grandeur en prend un coup." ️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/77VEzX8hUU — Sans Filet (@SansFilet) November 10, 2025

Le nuove parole di Djokovic: il caso Sinner e il paragone con il suo passato

Come se non bastasse, altre dichiarazioni di Djokovic hanno alimentato il dibattito. In una nuova intervista concessa al giornalista Piers Morgan, alcuni estratti stanno già circolando con forza.

Tra questi, quello in cui Djokovic viene interrogato sul caso doping legato a Jannik Sinner:

“Quella nube lo seguirà per sempre, proprio come a me è successo con la questione del vaccino anti-Covid. Bisogna chiedere a lui.”

Una risposta misurata, ma destinata inevitabilmente ad accendere ulteriori discussioni. L’intervistatore ha poi commentato: “Io intervisto solo i GOAT.”

