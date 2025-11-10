Notizie dal mondo Copertina, Generica

Djokovic, forfait contestato. E sull’affaire Sinner arriva una frase destinata a far discutere (Video)

10/11/2025 22:03 29 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Getty Images
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Getty Images

La rinuncia di Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals 2025, annunciata poche ore dopo la vittoria al torneo di Atene e a ridosso dell’inizio dell’evento di Torino, continua a generare reazioni contrastanti. Se da un lato la scelta è stata dettata – come spiegato dallo stesso serbo – da un problema fisico alla spalla che richiedeva uno stop immediato, dall’altro c’è chi giudica i tempi dell’annuncio come poco eleganti.

Un noto giornalista francese ha usato parole molto dure:
“Il forfait di Djokovic è una mancanza di rispetto verso gli altri giocatori. Ha regalato una finale monumentale ad Atene, ma annunciare il ritiro subito dopo non è elegante nei confronti del Masters. La sua grandezza ne esce offuscata.”

Le nuove parole di Djokovic: il caso Sinner e il paragone con il suo passato
Come se non bastasse, altre dichiarazioni di Djokovic hanno alimentato il dibattito. In una nuova intervista concessa al giornalista Piers Morgan, alcuni estratti stanno già circolando con forza.
Tra questi, quello in cui Djokovic viene interrogato sul caso doping legato a Jannik Sinner:
“Quella nube lo seguirà per sempre, proprio come a me è successo con la questione del vaccino anti-Covid. Bisogna chiedere a lui.”
Una risposta misurata, ma destinata inevitabilmente ad accendere ulteriori discussioni. L’intervistatore ha poi commentato: “Io intervisto solo i GOAT.”



Marco Rossi

TAG:

29 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Peter (Guest) 10-11-2025 22:54

Scritto da Pascal
Come negare che é un’ombra su Sinner?capisco il tifo ma non è mai successo che un numero uno risultasse positivo ad un controllo antidoping. Iannone é stato squalificato 4 anni , c’è qualcuno che pensa che gli sia servito per migliorare le prestazioni? No ma c’era la regola. Ma oramai è buono solo quello che fa Sinner, la regola è diventata questa

Non era doping ( ma solo contaminazione ) e quello che è successo poteva capitare a tutti ed è purtroppo capitato al nostro campione.Certe persone (accusatori)
non possono credere che un tennista italiano possa essere diventato già una leggenda vincendo quasi sempre.

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Superduper (Guest) 10-11-2025 22:53

Scritto da Pippolivetennis
Giornalista francese che ha sentito il bisogno di riesumare certi episodi per sporcare la fama di un italiano. Ha usato Djokovic, ma Nole non ha detto niente che farà discutere.
Fa discutere piuttosto la caparbietà di certi giornalisti francesi (in astinenza da maalox) che insistono su una questione passata, piuttosto che concentrarsi sul motivo per cui certi connazionali tennisti non emergono.
Mah…

Tutto giusto se non fosse che Piers Morgan è inglese

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 10-11-2025 22:48

@ Pippolivetennis (#4520120)
Francia bastonata tennisticamente..

 27
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis
MAURO (Guest) 10-11-2025 22:48

Scritto da Pascal
Come negare che é un’ombra su Sinner?capisco il tifo ma non è mai successo che un numero uno risultasse positivo ad un controllo antidoping. Iannone é stato squalificato 4 anni , c’è qualcuno che pensa che gli sia servito per migliorare le prestazioni? No ma c’era la regola. Ma oramai è buono solo quello che fa Sinner, la regola è diventata questa

26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennisforever2 (Guest) 10-11-2025 22:47

@ Pippolivetennis (#4520120)

Ma soprattutto un giornalista che dice che lui intervista solo i GOAT, non mi sembra uno molto serio. Lasciamo perdere…non ne vale la pena.

 25
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis, Tennista dastrapazzo
Silvy__89 (Guest) 10-11-2025 22:47

Ma cosa lo seguirà per sempre, è già quasi nel dimenticatoio questa storia, l’anno prossimo sarà completamente dimenticata

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 10-11-2025 22:47

@ Pascal (#4520121)

Falso

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 10-11-2025 22:45

Scritto da Koko
“Il vaccino non se lo è mai fatto e la COVID -19 se l’avesse presa in quel periodo significherebbe aver dolosamente girato tra i bambini appestandoli”.
Dal punto di vista strettamente medico è una frase non condivisibile. Da un lato rimanevano contagiosi anche i “vaccinati” in quanto il vaccino era parzialmente utile solo ai “vaccinati” che rimanevano contagiosi e non completamente immunizzati e dall’ altro si vaccinavano soprattutto gli anziani e i fragili mentre la forza delle difese immunitarie dei più piccoli rendevano improbabile conseguenze particolarmente gravose per loro. Quindi frase ad effetto ma sostanzialmente inaccurata.
Il fatto poi che rimanga un problema per Sinner e spunto infangatore per coloro che lo volessero denigrare indebitamente è normale come è normale che i vaccinisti estremisti possano per sempre avercela con Djokovic.

Ho scritto bambini ma potevano essere bambini fragili ,anziani o adulti fragili.
Chi lo sa.

Allora si sapevano molte meno cose , ma di fatto il malato non poteva girare liberamente in stadi e fra le folle non curante degli effetti.

Chi lo faceva era un delinquente o un pazzo,non credo sia nessuno dei due Novak.

 22
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: kicks
Alberto Rossi 10-11-2025 22:45

Dateve una calmata, già 3 mesi fa si sapeva che non sarebbe andato a Torino, poi, che lo abbia ufficializzato solo dopo Atene, ci sta… Nole ci teneva eccome alla partecipazione di Lorenzo, nel suo torneo e nella sua nuova casa… se avesse ufficializzato prima il forfait, Atene sarebbe diventato un banale challenger come tanti altri

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 10-11-2025 22:43

Paragonare il caso clostebol con il COVID 19 vuol dire che non si è ancora capito cosa è successo:
giudicare senza informarsi è assolutamente sbagliato e non dico altro.

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 10-11-2025 22:43

Scritto da MAURO

Scritto da Pascal
Come negare che é un’ombra su Sinner?capisco il tifo ma non è mai successo che un numero uno risultasse positivo ad un controllo antidoping. Iannone é stato squalificato 4 anni , c’è qualcuno che pensa che gli sia servito per migliorare le prestazioni? No ma c’era la regola. Ma oramai è buono solo quello che fa Sinner, la regola è diventata questa

Quando Gaudenzi non sarà più al suo posto, le verità usciranno.

Povero Iannone. Se solo il presidente della federazione mondiale di motociclismo fosse stato italiano.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennisforever2 (Guest) 10-11-2025 22:42

@ Alex77 (#4520108)

La vicenda Australiana con tanto di prigionia…avrebbe ucciso chiunque, ma proprio chiunque. Djokovic, l’anno dopo torna in Australia e rivince gli Australian Open. Anche a lui non c’è l’hanno fatta ad ammazzarlo e’ tornato e ha vinto lo slam…mentre Morrison (il primo ministro sceriffo), sparito, perché non più eletto. Ai posteri l’ardua sentenza…

 18
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: omerjno
Detuqueridapresencia 10-11-2025 22:41

Scritto da Pascal
Come negare che é un’ombra su Sinner?capisco il tifo ma non è mai successo che un numero uno risultasse positivo ad un controllo antidoping. Iannone é stato squalificato 4 anni , c’è qualcuno che pensa che gli sia servito per migliorare le prestazioni? No ma c’era la regola. Ma oramai è buono solo quello che fa Sinner, la regola è diventata questa

Ma ancora parlate, ma fatevi una vita e smettetela con questa “ombra”. E’ tutto alla luce del sole. Fine!

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
kicks 10-11-2025 22:39

@ Kenobi (#4520096)

È passato tutto questo tempo e ancora ripeti questa propaganda ? ci sono sterminati studi scientifici, se vuoi scrivere prima informati, ecco studio ufficiale governo usa
https://oversight.house.gov/release/final-report-covid-select-concludes-2-year-investigation-issues-500-page-final-report-on-lessons-learned-and-the-path-forward/

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Questo commento è stato oscurato perché ha ricevuto almeno 10 voti negativi.
Clicca qui per visualizzarlo.
Pippolivetennis 10-11-2025 22:37

Giornalista francese che ha sentito il bisogno di riesumare certi episodi per sporcare la fama di un italiano. Ha usato Djokovic, ma Nole non ha detto niente che farà discutere.
Fa discutere piuttosto la caparbietà di certi giornalisti francesi (in astinenza da maalox) che insistono su una questione passata, piuttosto che concentrarsi sul motivo per cui certi connazionali tennisti non emergono.
Mah…

 14
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tennista dastrapazzo, Betafasan, mausab, omerjno
Koko (Guest) 10-11-2025 22:35

“Il vaccino non se lo è mai fatto e la COVID -19 se l’avesse presa in quel periodo significherebbe aver dolosamente girato tra i bambini appestandoli”.
Dal punto di vista strettamente medico è una frase non condivisibile. Da un lato rimanevano contagiosi anche i “vaccinati” in quanto il vaccino era parzialmente utile solo ai “vaccinati” che rimanevano contagiosi e non completamente immunizzati e dall’ altro si vaccinavano soprattutto gli anziani e i fragili mentre la forza delle difese immunitarie dei più piccoli rendevano improbabile conseguenze particolarmente gravose per loro. Quindi frase ad effetto ma sostanzialmente inaccurata.
Il fatto poi che rimanga un problema per Sinner e spunto infangatore per coloro che lo volessero denigrare indebitamente è normale come è normale che i vaccinisti estremisti possano per sempre avercela con Djokovic.

 13
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: kicks, DANCAS
Marco60 (Guest) 10-11-2025 22:33

Primi maneggi psicologici in vista del tentativo di Grande Slam nel 2026? Mi spiace, Nole, con Jannik i tuoi soliti giochetti non attaccano affatto….

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alex77 (Guest) 10-11-2025 22:32

Beh, difficile contestare la frase di Djokovic, purtroppo è vero, i molti detrattori di Jannik la ricorderanno sempre la vicenda Clostebol, da dire che lui se ne frega e continua e continuerà a vincere serenamente, quindi..

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 10-11-2025 22:31

Non so chi sia l’intervistatore, cmq dev’essere un… patentato.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 10-11-2025 22:30

Scritto da Onurb
Non ha detto niente di strano….visto che ha fatto l esempio e il paragone con il suo caso,brn diverso ma dal suo punto di vista ingiusto nei suoi confronti….stessa cosa a sinner…l’ombra ci sarà sempre x tutta la vita ingiustamente….ma chissenefrega…..adesso vediamo se qualche imbecille qua nel forum fraintende e comincia a scrivere idiozie ….avanti vediamo chi è il primo

Eccoli……sono partiti….x l aggettivo esatto vedi sopra

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PeteBondurant 10-11-2025 22:30

Gli frega zero a Sinner delle cazzate di Djoko

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Principe (Guest) 10-11-2025 22:26

Questo è proprio un uomo …

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 10-11-2025 22:24

Sono due cose che non c’entrano nulla.

La nube che segue Jannik è capitanata da gente come Kyrgios, un molestatore di ragazze e consumatore di droghe che fa fatica a comprendere un testo scritto di 2 paragrafi.

Quindi è una nube fatta di poveri di mente.

Per Djokovic fu una decisione legittima ma dal momento che per entrare in Australia veniva richiesto un vaccino o aver contratto l’influenza, e dato che il serbo non aveva né l’una né l’altra fu fermato e deportato.

Il vaccino non se lo è mai fatto e la COVID -19 se l’avesse presa in quel periodo significherebbe aver dolosamente girato tra i bambini appestandoli.

Quindi si suppone che abbia fornito un certificato falso, è una questione di induzione per plausibilità.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
-1: kicks
Guidooddounodinoi (Guest) 10-11-2025 22:20

Io non vedo nessuna ombra sulla testa di Sinner e il paragone con la figuraccia del Serbo sull’affare Covid è completamente fuori luogo. La squallida gherminella dell’infortunio alla spalla è pari a quella con la quale, lo scorso anno, falsò indirettamente il torneo di Metz. E il fatto che il regolamento lo permetta non vuol dire che non siano comportamenti da ex prima donna.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: mausab, omerjno
-1: Betafasan
Tennista dastrapazzo 10-11-2025 22:14

Ma ma ma….a Jannik nun po’ fregà de meno! Lintervistatore poi, che intervista solo il goat, bene così, uno in meno!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 10-11-2025 22:13

Con Novak siempre! Non mi interessano ..

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marco (Guest) 10-11-2025 22:13

Non mi sembra abbia detto nulla di strano. La gente che nominerà il caso clostebol quando parla di Sinner ci sarà sempre.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 10-11-2025 22:12

Non ha detto niente di strano….visto che ha fatto l esempio e il paragone con il suo caso,brn diverso ma dal suo punto di vista ingiusto nei suoi confronti….stessa cosa a sinner…l’ombra ci sarà sempre x tutta la vita ingiustamente….ma chissenefrega…..adesso vediamo se qualche imbecille qua nel forum fraintende e comincia a scrivere idiozie ….avanti vediamo chi è il primo

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Oldcot@66, renzopii, omerjno