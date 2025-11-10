Ons Jabeur annuncia la gravidanza: pausa dal tennis per realizzare il sogno di diventare madre (Video)

Ons Jabeur ha deciso di mettere in pausa la carriera per realizzare uno dei desideri più profondi della sua vita. La tennista tunisina, 31 anni, ha annunciato sui propri canali social di essere incinta, confermando così l’intenzione di prendersi un periodo lontano dal circuito per dedicarsi alla maternità.

Da tempo Jabeur aveva manifestato il desiderio di formare una famiglia, rimandato più volte a causa degli impegni agonistici e, soprattutto, delle due finali perse a Wimbledon, che l’avevano spinta a restare ancora competitiva nel tentativo di conquistare un grande titolo. La mancanza di continuità fisica e la pressione di restare ai vertici avevano già rallentato la sua stagione, ma la scelta di oggi segna un momento di serenità e consapevolezza.

La tunisina appare felice e sollevata nelle immagini e nelle parole condivise, pronta a vivere una nuova fase della propria vita senza compromessi sportivi. Il rientro nel circuito resta un’ipotesi futura, ma non una priorità: ora Jabeur guarda oltre le classifiche e i risultati, abbracciando con entusiasmo la sua prossima sfida, quella più personale e significativa.