Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Carlos Alcaraz ritorna n.1 del mondo. Sono 1050 i punti di differenza su Jannik Sinner
10/11/2025 09:11 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (10-11-2025)
1
Best: 1
▲
1
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
11050
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
▼
-1
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10000
Punti
17
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
4960
Punti
23
Tornei
4
Best: 1
▲
1
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4830
Punti
20
Tornei
5
Best: 5
▲
1
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3970
Punti
22
Tornei
6
Best: 4
▼
-2
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3935
Punti
22
Tornei
7
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3935
Punti
22
Tornei
8
Best: 6
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
3845
Punti
27
Tornei
9
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3840
Punti
22
Tornei
10
Best: 4
▲
1
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
2990
Punti
17
Tornei
11
Best: 11
▲
2
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2870
Punti
29
Tornei
12
Best: 9
▼
-2
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2835
Punti
21
Tornei
13
Best: 1
▼
-1
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2760
Punti
24
Tornei
14
Best: 14
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2635
Punti
26
Tornei
15
Best: 4
--
0
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
2590
Punti
21
Tornei
16
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2520
Punti
26
Tornei
17
Best: 16
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2325
Punti
23
Tornei
18
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2320
Punti
24
Tornei
19
Best: 16
--
0
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2180
Punti
23
Tornei
20
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2100
Punti
20
Tornei
21
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2085
Punti
24
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2025
Punti
30
Tornei
23
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1675
Punti
24
Tornei
24
Best: 24
--
0
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1657
Punti
22
Tornei
25
Best: 21
--
0
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1615
Punti
27
Tornei
26
Best: 26
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1609
Punti
35
Tornei
27
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1573
Punti
27
Tornei
28
Best: 28
▲
10
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1550
Punti
26
Tornei
29
Best: 27
▼
-1
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1540
Punti
31
Tornei
30
Best: 11
▼
-1
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1510
Punti
22
Tornei
31
Best: 30
▼
-1
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1483
Punti
23
Tornei
32
Best: 22
--
0
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1445
Punti
20
Tornei
33
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1430
Punti
30
Tornei
34
Best: 3
--
0
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1425
Punti
21
Tornei
35
Best: 31
▼
-4
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1408
Punti
27
Tornei
36
Best: 36
--
0
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1395
Punti
25
Tornei
37
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1380
Punti
23
Tornei
38
Best: 30
▼
-3
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1325
Punti
27
Tornei
39
Best: 35
▲
3
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1265
Punti
29
Tornei
40
Best: 14
▼
-1
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1260
Punti
18
Tornei
41
Best: 33
--
0
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1253
Punti
25
Tornei
42
Best: 38
▲
1
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1230
Punti
30
Tornei
43
Best: 39
▼
-3
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1218
Punti
27
Tornei
44
Best: 19
--
0
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1180
Punti
18
Tornei
45
Best: 18
--
0
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1155
Punti
28
Tornei
46
Best: 46
--
0
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
1148
Punti
31
Tornei
47
Best: 30
--
0
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1145
Punti
30
Tornei
48
Best: 23
▲
4
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1100
Punti
23
Tornei
49
Best: 43
▼
-1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1078
Punti
30
Tornei
50
Best: 17
--
0
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
1026
Punti
26
Tornei
51
Best: 36
▼
-2
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1025
Punti
24
Tornei
52
Best: 42
▲
2
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
1025
Punti
30
Tornei
53
Best: 51
▼
-2
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1017
Punti
22
Tornei
54
Best: 19
▼
-1
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1000
Punti
25
Tornei
55
Best: 53
--
0
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
963
Punti
20
Tornei
56
Best: 6
▲
7
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
21
Tornei
57
Best: 23
▲
1
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
937
Punti
34
Tornei
58
Best: 56
▼
-2
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
936
Punti
29
Tornei
59
Best: 29
--
0
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
925
Punti
27
Tornei
60
Best: 27
--
0
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
920
Punti
33
Tornei
61
Best: 54
--
0
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
904
Punti
27
Tornei
62
Best: 62
--
0
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
890
Punti
35
Tornei
63
Best: 29
▲
1
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
883
Punti
25
Tornei
64
Best: 64
▲
3
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
864
Punti
26
Tornei
65
Best: 61
▲
1
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
862
Punti
26
Tornei
66
Best: 61
▲
2
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
861
Punti
20
Tornei
67
Best: 43
▲
5
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
855
Punti
28
Tornei
68
Best: 58
▲
1
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
848
Punti
22
Tornei
69
Best: 6
▲
1
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
825
Punti
20
Tornei
70
Best: 53
▲
1
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
817
Punti
25
Tornei
71
Best: 49
▲
2
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
787
Punti
26
Tornei
72
Best: 29
▲
2
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
785
Punti
29
Tornei
73
Best: 63
▲
2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
783
Punti
29
Tornei
74
Best: 73
▲
2
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
779
Punti
25
Tornei
75
Best: 6
▲
3
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
775
Punti
20
Tornei
76
Best: 3
▲
3
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
765
Punti
19
Tornei
77
Best: 77
--
0
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
763
Punti
24
Tornei
78
Best: 22
▲
2
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
756
Punti
25
Tornei
79
Best: 74
▲
4
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
740
Punti
29
Tornei
80
Best: 80
▲
5
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
726
Punti
25
Tornei
81
Best: 55
▲
8
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
721
Punti
28
Tornei
82
Best: 79
▲
5
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
718
Punti
31
Tornei
83
Best: 57
▼
-18
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
718
Punti
20
Tornei
84
Best: 71
▲
2
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
704
Punti
26
Tornei
85
Best: 67
▼
-4
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
699
Punti
26
Tornei
86
Best: 86
▲
2
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
699
Punti
29
Tornei
87
Best: 87
▲
9
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
694
Punti
30
Tornei
88
Best: 88
▲
2
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
684
Punti
27
Tornei
89
Best: 89
▲
2
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
681
Punti
27
Tornei
90
Best: 46
▼
-6
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
679
Punti
29
Tornei
91
Best: 9
▲
3
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
670
Punti
24
Tornei
92
Best: 92
▲
1
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
669
Punti
28
Tornei
93
Best: 47
▲
2
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
668
Punti
32
Tornei
94
Best: 42
▼
-37
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
667
Punti
24
Tornei
95
Best: 45
▲
2
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
662
Punti
27
Tornei
96
Best: 58
▲
2
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
653
Punti
30
Tornei
97
Best: 95
▲
2
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
649
Punti
32
Tornei
98
Best: 90
▲
2
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
649
Punti
28
Tornei
99
Best: 27
▼
-17
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
646
Punti
24
Tornei
100
Best: 21
▲
1
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
636
Punti
28
Tornei
101
Best: 101
▲
1
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
635
Punti
28
Tornei
102
Best: 78
▼
-10
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
634
Punti
28
Tornei
103
Best: 45
▲
14
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
631
Punti
21
Tornei
104
Best: 83
▼
-1
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
628
Punti
26
Tornei
105
Best: 17
▼
-1
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
626
Punti
20
Tornei
106
Best: 94
▲
7
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
603
Punti
25
Tornei
107
Best: 105
▼
-2
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
598
Punti
30
Tornei
108
Best: 26
▼
-2
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
586
Punti
22
Tornei
109
Best: 16
▼
-1
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
579
Punti
25
Tornei
110
Best: 108
▼
-1
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
577
Punti
25
Tornei
111
Best: 107
▲
11
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
568
Punti
29
Tornei
112
Best: 24
▲
22
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
566
Punti
26
Tornei
113
Best: 37
▼
-3
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
559
Punti
27
Tornei
114
Best: 99
▼
-3
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
559
Punti
31
Tornei
115
Best: 12
▼
-3
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
557
Punti
19
Tornei
116
Best: 77
▼
-9
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
546
Punti
25
Tornei
117
Best: 117
▲
29
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
545
Punti
18
Tornei
118
Best: 7
▼
-2
David Goffin
BEL, 07-12-1990
525
Punti
27
Tornei
119
Best: 23
▼
-4
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
519
Punti
29
Tornei
120
Best: 113
▼
-2
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
514
Punti
27
Tornei
121
Best: 64
▼
-7
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
509
Punti
30
Tornei
122
Best: 96
▼
-2
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
501
Punti
24
Tornei
123
Best: 115
▼
-2
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
501
Punti
17
Tornei
124
Best: 101
--
0
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
490
Punti
29
Tornei
125
Best: 79
--
0
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
488
Punti
25
Tornei
126
Best: 91
▲
15
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
488
Punti
21
Tornei
127
Best: 62
--
0
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
485
Punti
27
Tornei
128
Best: 118
▲
1
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
485
Punti
26
Tornei
129
Best: 126
▼
-3
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
484
Punti
25
Tornei
130
Best: 110
--
0
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
479
Punti
27
Tornei
131
Best: 83
--
0
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
476
Punti
22
Tornei
132
Best: 132
--
0
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
473
Punti
29
Tornei
133
Best: 128
▼
-5
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
471
Punti
28
Tornei
134
Best: 49
▼
-1
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
469
Punti
26
Tornei
135
Best: 37
▲
1
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
463
Punti
19
Tornei
136
Best: 112
▲
1
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
458
Punti
25
Tornei
137
Best: 137
▲
3
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
452
Punti
32
Tornei
138
Best: 138
▲
18
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
443
Punti
22
Tornei
139
Best: 99
▼
-4
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
443
Punti
24
Tornei
140
Best: 126
▼
-1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
141
Best: 109
▼
-18
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
436
Punti
20
Tornei
142
Best: 142
▲
1
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
433
Punti
25
Tornei
143
Best: 102
▼
-1
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
431
Punti
18
Tornei
144
Best: 106
▲
1
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
426
Punti
26
Tornei
145
Best: 145
▲
7
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
424
Punti
26
Tornei
146
Best: 133
▲
1
Colton Smith
USA, 05-03-2003
424
Punti
17
Tornei
147
Best: 147
▲
10
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
422
Punti
24
Tornei
148
Best: 102
▼
-10
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
412
Punti
25
Tornei
149
Best: 145
▼
-1
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
412
Punti
23
Tornei
150
Best: 130
--
0
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
410
Punti
25
Tornei
151
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
20
Tornei
152
Best: 115
▲
1
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
405
Punti
21
Tornei
153
Best: 105
▼
-4
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
405
Punti
23
Tornei
154
Best: 153
▲
1
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
405
Punti
23
Tornei
155
Best: 149
▲
12
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
401
Punti
28
Tornei
156
Best: 126
▼
-12
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
399
Punti
22
Tornei
157
Best: 3
▲
2
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
397
Punti
24
Tornei
158
Best: 149
▼
-4
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
389
Punti
29
Tornei
159
Best: 4
▼
-40
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
385
Punti
16
Tornei
160
Best: 87
▲
1
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
379
Punti
28
Tornei
161
Best: 147
▼
-3
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
376
Punti
17
Tornei
162
Best: 159
▼
-2
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
372
Punti
28
Tornei
163
Best: 103
▼
-1
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
367
Punti
28
Tornei
164
Best: 164
▲
58
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
361
Punti
25
Tornei
165
Best: 125
▼
-1
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
353
Punti
28
Tornei
166
Best: 151
▼
-1
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
353
Punti
16
Tornei
167
Best: 166
▼
-1
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
349
Punti
15
Tornei
168
Best: 63
▲
4
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
346
Punti
24
Tornei
169
Best: 166
▼
-1
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
342
Punti
30
Tornei
170
Best: 36
▼
-7
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
338
Punti
19
Tornei
171
Best: 144
▼
-2
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
337
Punti
25
Tornei
172
Best: 163
▼
-1
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
336
Punti
23
Tornei
173
Best: 162
▲
1
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
334
Punti
25
Tornei
174
Best: 173
▼
-1
Martin Damm
USA, 30-09-2003
330
Punti
20
Tornei
175
Best: 150
▲
7
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
328
Punti
23
Tornei
176
Best: 170
▲
1
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
328
Punti
28
Tornei
177
Best: 95
▲
2
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
328
Punti
29
Tornei
178
Best: 117
▼
-3
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
326
Punti
8
Tornei
179
Best: 138
▼
-3
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
324
Punti
26
Tornei
180
Best: 174
--
0
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
322
Punti
24
Tornei
181
Best: 158
--
0
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
322
Punti
10
Tornei
182
Best: 147
▼
-12
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
319
Punti
21
Tornei
183
Best: 21
--
0
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
317
Punti
22
Tornei
184
Best: 123
▼
-6
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
315
Punti
16
Tornei
185
Best: 180
▼
-1
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
315
Punti
12
Tornei
186
Best: 17
▼
-1
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
313
Punti
31
Tornei
187
Best: 187
▲
24
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
307
Punti
30
Tornei
188
Best: 157
▼
-2
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
302
Punti
28
Tornei
189
Best: 153
▼
-2
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
301
Punti
27
Tornei
190
Best: 63
▼
-2
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
301
Punti
16
Tornei
191
Best: 105
▼
-2
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
301
Punti
27
Tornei
192
Best: 164
▲
3
James McCabe
AUS, 05-07-2003
300
Punti
29
Tornei
193
Best: 183
▼
-1
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
300
Punti
28
Tornei
194
Best: 177
▼
-4
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
299
Punti
17
Tornei
195
Best: 195
▲
24
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
297
Punti
29
Tornei
196
Best: 188
▼
-3
Justin Engel
GER, 01-10-2007
295
Punti
33
Tornei
197
Best: 123
▼
-3
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
287
Punti
28
Tornei
198
Best: 198
▲
45
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
286
Punti
24
Tornei
199
Best: 38
--
0
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
286
Punti
17
Tornei
200
Best: 175
▲
13
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
286
Punti
31
Tornei
201
Best: 201
▲
6
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
285
Punti
29
Tornei
202
Best: 159
▲
34
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
284
Punti
21
Tornei
203
Best: 60
▲
27
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
283
Punti
25
Tornei
204
Best: 196
▼
-7
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
282
Punti
14
Tornei
205
Best: 97
▼
-14
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
280
Punti
33
Tornei
206
Best: 205
▲
12
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
279
Punti
34
Tornei
207
Best: 200
▼
-7
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
278
Punti
22
Tornei
208
Best: 145
▼
-7
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
277
Punti
15
Tornei
209
Best: 196
▼
-7
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
277
Punti
33
Tornei
210
Best: 204
▼
-6
Dan Added
FRA, 13-04-1999
275
Punti
32
Tornei
211
Best: 131
▼
-6
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
274
Punti
18
Tornei
212
Best: 197
▼
-4
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
273
Punti
30
Tornei
213
Best: 185
▼
-10
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
273
Punti
33
Tornei
214
Best: 191
▼
-8
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
272
Punti
19
Tornei
215
Best: 184
▼
-5
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
266
Punti
19
Tornei
216
Best: 127
▲
13
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
264
Punti
36
Tornei
217
Best: 118
▼
-3
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
263
Punti
21
Tornei
218
Best: 187
▼
-3
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
262
Punti
32
Tornei
219
Best: 192
▼
-2
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
261
Punti
30
Tornei
220
Best: 158
--
0
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
261
Punti
27
Tornei
221
Best: 131
▲
7
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
261
Punti
30
Tornei
222
Best: 31
▼
-1
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
256
Punti
14
Tornei
223
Best: 202
▼
-14
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
256
Punti
25
Tornei
224
Best: 216
▼
-1
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
256
Punti
35
Tornei
225
Best: 186
▼
-1
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
255
Punti
17
Tornei
226
Best: 170
▼
-1
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
255
Punti
24
Tornei
227
Best: 116
▲
4
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
255
Punti
27
Tornei
228
Best: 226
▼
-2
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
255
Punti
30
Tornei
229
Best: 227
▼
-2
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
255
Punti
31
Tornei
230
Best: 143
▼
-14
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
250
Punti
16
Tornei
231
Best: 194
▲
11
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
249
Punti
29
Tornei
232
Best: 207
--
0
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
246
Punti
18
Tornei
233
Best: 16
--
0
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
246
Punti
23
Tornei
234
Best: 185
▲
6
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
245
Punti
37
Tornei
235
Best: 212
▼
-23
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
243
Punti
26
Tornei
236
Best: 181
▼
-1
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
241
Punti
28
Tornei
237
Best: 123
--
0
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
238
Punti
29
Tornei
238
Best: 125
▼
-40
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
237
Punti
17
Tornei
239
Best: 142
▼
-1
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
237
Punti
29
Tornei
240
Best: 196
▲
6
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
236
Punti
26
Tornei
241
Best: 168
▲
8
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
236
Punti
26
Tornei
242
Best: 242
▲
6
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
235
Punti
26
Tornei
243
Best: 222
▲
4
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
233
Punti
26
Tornei
244
Best: 239
▼
-5
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
233
Punti
31
Tornei
245
Best: 172
--
0
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
230
Punti
27
Tornei
246
Best: 240
▼
-5
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
228
Punti
29
Tornei
247
Best: 247
▲
9
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
227
Punti
25
Tornei
248
Best: 235
▼
-4
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
225
Punti
25
Tornei
249
Best: 181
▲
6
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
222
Punti
21
Tornei
250
Best: 158
--
0
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
222
Punti
31
Tornei
251
Best: 184
▼
-17
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
221
Punti
33
Tornei
252
Best: 161
▲
6
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
217
Punti
17
Tornei
253
Best: 252
▼
-1
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
217
Punti
25
Tornei
254
Best: 249
▼
-1
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
217
Punti
29
Tornei
255
Best: 47
▼
-1
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
215
Punti
14
Tornei
256
Best: 160
▼
-5
Li Tu
AUS, 27-05-1996
215
Punti
21
Tornei
257
Best: 243
▲
7
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
212
Punti
23
Tornei
258
Best: 256
▲
1
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
211
Punti
32
Tornei
259
Best: 259
▲
2
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
210
Punti
33
Tornei
260
Best: 260
▲
2
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
209
Punti
27
Tornei
261
Best: 29
▼
-65
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
208
Punti
24
Tornei
262
Best: 168
▲
3
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
208
Punti
30
Tornei
263
Best: 217
▲
4
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
205
Punti
29
Tornei
264
Best: 78
▲
14
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
204
Punti
27
Tornei
265
Best: 142
▲
1
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
204
Punti
34
Tornei
266
Best: 170
▼
-6
James Trotter
JPN, 01-01-1900
202
Punti
20
Tornei
267
Best: 255
▼
-10
Henri Squire
GER, 27-09-2000
201
Punti
28
Tornei
268
Best: 268
▲
1
Andres Martin
USA, 07-07-2001
200
Punti
29
Tornei
269
Best: 261
▼
-1
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
199
Punti
25
Tornei
270
Best: 133
--
0
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
197
Punti
21
Tornei
271
Best: 228
--
0
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
197
Punti
22
Tornei
272
Best: 245
--
0
Max Houkes
NED, 03-07-2000
197
Punti
26
Tornei
273
Best: 177
--
0
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
197
Punti
30
Tornei
274
Best: 201
▼
-11
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
196
Punti
19
Tornei
275
Best: 233
▲
1
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
195
Punti
25
Tornei
276
Best: 276
▲
1
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
194
Punti
26
Tornei
277
Best: 243
▲
2
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
193
Punti
26
Tornei
278
Best: 278
▲
2
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
193
Punti
40
Tornei
279
Best: 181
▼
-5
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
191
Punti
30
Tornei
280
Best: 280
▲
5
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
191
Punti
34
Tornei
281
Best: 240
▼
-6
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
190
Punti
32
Tornei
282
Best: 171
--
0
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
188
Punti
26
Tornei
283
Best: 248
▲
3
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
188
Punti
27
Tornei
284
Best: 283
▼
-1
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
188
Punti
30
Tornei
285
Best: 255
▼
-1
Marko Topo
GER, 13-09-2003
187
Punti
24
Tornei
286
Best: 269
▲
1
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
185
Punti
31
Tornei
287
Best: 237
▲
1
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
183
Punti
30
Tornei
288
Best: 208
▲
1
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
180
Punti
24
Tornei
289
Best: 72
▲
1
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
178
Punti
15
Tornei
290
Best: 290
▲
1
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
178
Punti
15
Tornei
291
Best: 80
▲
5
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
178
Punti
23
Tornei
292
Best: 263
--
0
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
177
Punti
24
Tornei
293
Best: 210
▲
1
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
177
Punti
37
Tornei
294
Best: 294
▲
1
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
176
Punti
24
Tornei
295
Best: 263
▲
2
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
175
Punti
29
Tornei
296
Best: 292
▲
2
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
173
Punti
24
Tornei
297
Best: 297
▲
38
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
173
Punti
24
Tornei
298
Best: 278
▲
1
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
172
Punti
29
Tornei
299
Best: 291
▲
1
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
172
Punti
31
Tornei
300
Best: 197
▲
1
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
171
Punti
22
Tornei
301
Best: 297
▲
1
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
171
Punti
33
Tornei
302
Best: 48
▲
1
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
170
Punti
15
Tornei
303
Best: 289
▲
1
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
170
Punti
23
Tornei
304
Best: 225
▲
37
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
169
Punti
13
Tornei
305
Best: 78
▲
1
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
169
Punti
21
Tornei
306
Best: 289
▲
1
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
168
Punti
21
Tornei
307
Best: 108
▲
1
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
168
Punti
24
Tornei
308
Best: 308
▲
5
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
167
Punti
29
Tornei
309
Best: 147
▲
19
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
166
Punti
25
Tornei
310
Best: 165
▼
-29
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
165
Punti
7
Tornei
311
Best: 177
▼
-1
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
165
Punti
26
Tornei
312
Best: 267
▼
-19
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
164
Punti
27
Tornei
313
Best: 249
▼
-4
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
164
Punti
29
Tornei
314
Best: 314
▲
3
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
164
Punti
35
Tornei
315
Best: 281
▼
-4
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
163
Punti
25
Tornei
316
Best: 303
▼
-4
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
162
Punti
23
Tornei
317
Best: 182
▼
-3
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
161
Punti
21
Tornei
318
Best: 318
▲
14
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
161
Punti
24
Tornei
319
Best: 267
▼
-3
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
161
Punti
29
Tornei
320
Best: 318
▲
7
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
160
Punti
30
Tornei
321
Best: 315
▼
-6
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
160
Punti
31
Tornei
322
Best: 177
--
0
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
159
Punti
23
Tornei
323
Best: 323
▲
41
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
159
Punti
28
Tornei
324
Best: 242
▲
6
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
157
Punti
17
Tornei
325
Best: 285
▼
-7
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
156
Punti
20
Tornei
326
Best: 319
▼
-7
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
155
Punti
23
Tornei
327
Best: 229
▼
-7
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
155
Punti
30
Tornei
328
Best: 288
▼
-7
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
154
Punti
19
Tornei
329
Best: 329
▲
20
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
154
Punti
21
Tornei
330
Best: 58
▼
-6
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
153
Punti
20
Tornei
331
Best: 275
▼
-26
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
153
Punti
25
Tornei
332
Best: 304
▼
-6
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
153
Punti
27
Tornei
333
Best: 328
▲
1
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
151
Punti
29
Tornei
334
Best: 333
▼
-1
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
151
Punti
30
Tornei
335
Best: 335
▲
3
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
336
Best: 336
▲
3
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
150
Punti
17
Tornei
337
Best: 309
▼
-6
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
150
Punti
20
Tornei
338
Best: 219
▼
-13
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
148
Punti
23
Tornei
339
Best: 334
▼
-3
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
148
Punti
26
Tornei
340
Best: 340
▲
6
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
148
Punti
26
Tornei
341
Best: 128
▼
-4
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
342
Best: 339
▼
-2
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
146
Punti
33
Tornei
343
Best: 237
▲
17
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
144
Punti
22
Tornei
344
Best: 319
▼
-1
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
143
Punti
27
Tornei
345
Best: 268
▼
-1
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
143
Punti
30
Tornei
346
Best: 342
▼
-4
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
141
Punti
21
Tornei
347
Best: 345
▲
16
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
141
Punti
28
Tornei
348
Best: 127
▲
32
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
141
Punti
29
Tornei
349
Best: 347
▼
-2
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
140
Punti
12
Tornei
350
Best: 299
▲
1
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
140
Punti
20
Tornei
351
Best: 345
▼
-3
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
140
Punti
21
Tornei
352
Best: 352
▲
38
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
140
Punti
24
Tornei
353
Best: 221
▲
1
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
140
Punti
24
Tornei
354
Best: 283
▲
27
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
140
Punti
31
Tornei
355
Best: 19
▼
-2
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
138
Punti
16
Tornei
356
Best: 212
▼
-4
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
138
Punti
35
Tornei
357
Best: 355
▼
-2
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
137
Punti
24
Tornei
358
Best: 356
▼
-2
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
137
Punti
26
Tornei
359
Best: 357
▼
-2
Diego Dedura
GER, 01-01-1900
137
Punti
28
Tornei
360
Best: 329
▼
-31
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
137
Punti
31
Tornei
361
Best: 357
▼
-3
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
137
Punti
32
Tornei
362
Best: 328
▼
-3
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
136
Punti
19
Tornei
363
Best: 211
▼
-2
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
136
Punti
21
Tornei
364
Best: 353
▼
-2
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
136
Punti
30
Tornei
365
Best: 365
--
0
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
134
Punti
22
Tornei
366
Best: 336
--
0
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
134
Punti
25
Tornei
367
Best: 202
▼
-22
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
133
Punti
17
Tornei
368
Best: 260
--
0
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
133
Punti
25
Tornei
369
Best: 344
--
0
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
133
Punti
29
Tornei
370
Best: 235
▼
-20
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
132
Punti
23
Tornei
371
Best: 14
--
0
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
131
Punti
10
Tornei
372
Best: 366
--
0
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
131
Punti
23
Tornei
373
Best: 358
▼
-6
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
131
Punti
23
Tornei
374
Best: 374
▲
17
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
131
Punti
24
Tornei
375
Best: 211
▼
-2
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
130
Punti
13
Tornei
376
Best: 161
▼
-2
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
130
Punti
14
Tornei
377
Best: 295
▼
-2
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
130
Punti
28
Tornei
378
Best: 321
▲
8
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
129
Punti
23
Tornei
379
Best: 364
▼
-2
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
128
Punti
19
Tornei
380
Best: 373
▼
-2
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
21
Tornei
381
Best: 307
▼
-5
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
128
Punti
23
Tornei
382
Best: 136
▼
-3
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
128
Punti
25
Tornei
383
Best: 180
▼
-1
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
126
Punti
18
Tornei
384
Best: 384
▲
27
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
126
Punti
21
Tornei
385
Best: 383
▼
-2
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
126
Punti
22
Tornei
386
Best: 385
▼
-1
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
126
Punti
29
Tornei
387
Best: 385
--
0
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
388
Best: 93
--
0
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
124
Punti
18
Tornei
389
Best: 389
▲
59
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
123
Punti
22
Tornei
390
Best: 257
▲
2
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
123
Punti
25
Tornei
391
Best: 93
▲
2
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
121
Punti
23
Tornei
392
Best: 357
▲
3
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
121
Punti
24
Tornei
393
Best: 332
▲
3
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
121
Punti
25
Tornei
394
Best: 55
▲
4
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
395
Best: 395
▲
32
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
120
Punti
13
Tornei
396
Best: 368
▲
1
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
120
Punti
32
Tornei
397
Best: 227
▲
2
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
119
Punti
20
Tornei
398
Best: 387
▲
4
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
119
Punti
24
Tornei
399
Best: 330
▲
11
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
119
Punti
24
Tornei
400
Best: 153
▼
-77
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
119
Punti
32
Tornei
401
Best: 208
▲
2
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
118
Punti
22
Tornei
402
Best: 400
▼
-2
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
118
Punti
25
Tornei
403
Best: 244
▼
-33
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
118
Punti
29
Tornei
404
Best: 404
▲
56
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
118
Punti
30
Tornei
405
Best: 405
▲
1
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
117
Punti
15
Tornei
406
Best: 183
▼
-17
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
117
Punti
25
Tornei
407
Best: 346
▼
-3
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
116
Punti
28
Tornei
408
Best: 31
▼
-3
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
115
Punti
16
Tornei
409
Best: 381
▼
-25
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
115
Punti
23
Tornei
410
Best: 382
▼
-2
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
113
Punti
27
Tornei
411
Best: 320
▲
7
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
112
Punti
22
Tornei
412
Best: 382
▼
-3
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
112
Punti
30
Tornei
413
Best: 313
▼
-6
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
111
Punti
15
Tornei
414
Best: 78
▼
-2
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
111
Punti
21
Tornei
415
Best: 402
▲
16
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
111
Punti
33
Tornei
416
Best: 416
▲
26
Max Basing
GBR, 02-10-2002
110
Punti
12
Tornei
417
Best: 347
▲
6
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
110
Punti
23
Tornei
418
Best: 206
▼
-4
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
110
Punti
27
Tornei
419
Best: 415
▼
-4
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
110
Punti
28
Tornei
420
Best: 37
▼
-3
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
109
Punti
21
Tornei
421
Best: 404
▼
-2
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
109
Punti
21
Tornei
422
Best: 416
▼
-6
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
108
Punti
18
Tornei
423
Best: 356
▲
2
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
107
Punti
24
Tornei
424
Best: 424
▲
6
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
107
Punti
27
Tornei
425
Best: 425
▲
1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
107
Punti
28
Tornei
426
Best: 417
▲
10
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
106
Punti
22
Tornei
427
Best: 372
▲
1
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
24
Tornei
428
Best: 238
▼
-4
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
106
Punti
24
Tornei
429
Best: 421
▼
-8
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
106
Punti
31
Tornei
430
Best: 116
▲
3
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
105
Punti
20
Tornei
431
Best: 418
▼
-11
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
105
Punti
23
Tornei
432
Best: 384
▼
-3
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
105
Punti
26
Tornei
433
Best: 402
▲
1
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
104
Punti
28
Tornei
434
Best: 389
▼
-12
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
103
Punti
12
Tornei
435
Best: 352
▼
-22
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
103
Punti
15
Tornei
436
Best: 433
▼
-1
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
103
Punti
16
Tornei
437
Best: 437
▲
6
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
103
Punti
17
Tornei
438
Best: 318
--
0
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
102
Punti
25
Tornei
439
Best: 437
▼
-2
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
102
Punti
25
Tornei
440
Best: 438
▼
-1
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
102
Punti
30
Tornei
441
Best: 441
▲
8
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
101
Punti
23
Tornei
442
Best: 433
▼
-2
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
101
Punti
29
Tornei
443
Best: 139
▼
-2
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
100
Punti
4
Tornei
444
Best: 39
▲
1
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
100
Punti
21
Tornei
445
Best: 270
▲
2
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
99
Punti
10
Tornei
446
Best: 176
▼
-2
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
99
Punti
18
Tornei
447
Best: 316
▼
-1
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
99
Punti
27
Tornei
448
Best: 342
▲
2
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
99
Punti
28
Tornei
449
Best: 446
▲
2
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
98
Punti
28
Tornei
450
Best: 287
▲
2
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
98
Punti
23
Tornei
451
Best: 299
▲
53
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
98
Punti
27
Tornei
452
Best: 50
▲
2
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
96
Punti
16
Tornei
453
Best: 364
▼
-21
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
96
Punti
17
Tornei
454
Best: 421
▲
11
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
96
Punti
17
Tornei
455
Best: 429
▲
98
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
96
Punti
23
Tornei
456
Best: 388
--
0
Karan Singh
IND, 30-06-2003
96
Punti
25
Tornei
457
Best: 457
--
0
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
96
Punti
30
Tornei
458
Best: 363
▲
13
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
95
Punti
12
Tornei
459
Best: 383
▼
-1
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
95
Punti
23
Tornei
460
Best: 455
▼
-5
James Story
GBR, 05-03-2001
94
Punti
25
Tornei
461
Best: 161
▲
2
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
94
Punti
36
Tornei
462
Best: 454
▼
-1
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
93
Punti
20
Tornei
463
Best: 463
▲
1
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
92
Punti
10
Tornei
464
Best: 373
▲
2
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
92
Punti
19
Tornei
465
Best: 465
▲
65
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
92
Punti
21
Tornei
466
Best: 315
▲
1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
92
Punti
22
Tornei
467
Best: 467
▲
1
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
92
Punti
24
Tornei
468
Best: 463
▲
1
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
92
Punti
25
Tornei
469
Best: 469
▲
1
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
92
Punti
27
Tornei
470
Best: 226
▲
2
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
91
Punti
14
Tornei
471
Best: 167
▲
2
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
91
Punti
15
Tornei
472
Best: 438
▲
4
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
90
Punti
20
Tornei
473
Best: 439
▲
4
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
90
Punti
23
Tornei
474
Best: 474
--
0
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
90
Punti
25
Tornei
475
Best: 285
▲
3
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
90
Punti
26
Tornei
476
Best: 429
▲
4
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
90
Punti
28
Tornei
477
Best: 433
▲
55
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
90
Punti
29
Tornei
478
Best: 52
▲
3
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
89
Punti
8
Tornei
479
Best: 479
▲
3
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
89
Punti
11
Tornei
480
Best: 480
▲
3
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
89
Punti
15
Tornei
481
Best: 404
▲
31
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
89
Punti
17
Tornei
482
Best: 449
▲
6
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
89
Punti
22
Tornei
483
Best: 483
▲
2
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
89
Punti
25
Tornei
484
Best: 339
▲
2
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
89
Punti
36
Tornei
485
Best: 258
▲
58
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
88
Punti
15
Tornei
486
Best: 121
▲
39
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
87
Punti
12
Tornei
487
Best: 465
--
0
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
87
Punti
20
Tornei
488
Best: 280
▲
1
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
87
Punti
23
Tornei
489
Best: 478
▲
1
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
87
Punti
23
Tornei
490
Best: 459
▼
-31
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
87
Punti
25
Tornei
491
Best: 491
▲
28
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
87
Punti
25
Tornei
492
Best: 448
▼
-39
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
87
Punti
26
Tornei
493
Best: 491
▼
-1
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
87
Punti
28
Tornei
494
Best: 492
▼
-1
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
86
Punti
15
Tornei
495
Best: 484
▼
-1
Florian Broska
GER, 01-01-1998
86
Punti
18
Tornei
496
Best: 496
▲
5
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
86
Punti
23
Tornei
497
Best: 429
▼
-2
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
86
Punti
26
Tornei
498
Best: 495
▼
-2
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
85
Punti
17
Tornei
499
Best: 409
▼
-1
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
85
Punti
20
Tornei
500
Best: 462
▼
-38
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
85
Punti
21
Tornei
501
Best: 395
▼
-4
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
85
Punti
21
Tornei
502
Best: 296
▼
-11
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
85
Punti
23
Tornei
503
Best: 424
▲
2
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
85
Punti
29
Tornei
504
Best: 457
▲
2
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
85
Punti
30
Tornei
505
Best: 484
▼
-6
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
85
Punti
31
Tornei
506
Best: 491
▼
-6
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
84
Punti
20
Tornei
507
Best: 318
▼
-32
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
84
Punti
17
Tornei
508
Best: 402
▼
-6
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
84
Punti
25
Tornei
509
Best: 489
▼
-6
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
84
Punti
26
Tornei
510
Best: 49
▼
-3
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
83
Punti
6
Tornei
511
Best: 479
▲
16
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
83
Punti
10
Tornei
512
Best: 339
▼
-4
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
83
Punti
15
Tornei
513
Best: 459
▲
21
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
83
Punti
15
Tornei
514
Best: 258
▼
-30
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
83
Punti
16
Tornei
515
Best: 351
▲
2
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
83
Punti
28
Tornei
516
Best: 74
▼
-7
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
82
Punti
15
Tornei
517
Best: 471
▼
-7
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
82
Punti
21
Tornei
518
Best: 158
▼
-7
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
82
Punti
24
Tornei
519
Best: 340
▲
51
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
82
Punti
27
Tornei
520
Best: 229
▼
-2
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
81
Punti
24
Tornei
521
Best: 432
▼
-7
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
80
Punti
17
Tornei
522
Best: 509
▼
-7
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
80
Punti
20
Tornei
523
Best: 519
▲
5
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
79
Punti
12
Tornei
524
Best: 426
▼
-4
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
79
Punti
24
Tornei
525
Best: 525
▲
6
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
79
Punti
25
Tornei
526
Best: 390
▼
-5
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
79
Punti
27
Tornei
527
Best: 99
▼
-5
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
78
Punti
12
Tornei
528
Best: 451
▼
-5
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
78
Punti
14
Tornei
529
Best: 306
▼
-5
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
78
Punti
17
Tornei
530
Best: 399
▼
-17
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
78
Punti
23
Tornei
531
Best: 230
▼
-130
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
77
Punti
9
Tornei
532
Best: 490
▲
4
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
77
Punti
17
Tornei
533
Best: 483
▲
11
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
77
Punti
20
Tornei
534
Best: 526
▼
-8
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
77
Punti
26
Tornei
535
Best: 181
▼
-6
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
76
Punti
17
Tornei
536
Best: 468
▲
9
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
76
Punti
22
Tornei
537
Best: 537
▲
4
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
76
Punti
26
Tornei
538
Best: 410
▼
-5
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
76
Punti
35
Tornei
539
Best: 424
▼
-60
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
75
Punti
28
Tornei
540
Best: 385
▼
-3
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
74
Punti
21
Tornei
541
Best: 448
▼
-3
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
74
Punti
22
Tornei
542
Best: 526
▼
-3
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
74
Punti
23
Tornei
543
Best: 519
▼
-3
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
74
Punti
26
Tornei
544
Best: 284
▲
30
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
73
Punti
18
Tornei
545
Best: 533
▼
-3
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
73
Punti
12
Tornei
546
Best: 334
▼
-30
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
73
Punti
21
Tornei
547
Best: 519
▲
2
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
73
Punti
29
Tornei
548
Best: 548
▲
4
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
72
Punti
18
Tornei
549
Best: 483
▼
-3
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
72
Punti
22
Tornei
550
Best: 477
▼
-3
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
72
Punti
22
Tornei
551
Best: 458
▼
-3
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
72
Punti
23
Tornei
552
Best: 508
▲
2
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
72
Punti
23
Tornei
553
Best: 547
▼
-3
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
72
Punti
31
Tornei
554
Best: 10
▼
-3
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
71
Punti
4
Tornei
555
Best: 515
--
0
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
71
Punti
24
Tornei
556
Best: 552
--
0
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
71
Punti
28
Tornei
557
Best: 436
--
0
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
71
Punti
30
Tornei
558
Best: 549
▲
1
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
70
Punti
16
Tornei
559
Best: 555
▲
1
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
70
Punti
23
Tornei
560
Best: 387
▲
1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
70
Punti
25
Tornei
561
Best: 561
▲
28
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
70
Punti
26
Tornei
562
Best: 559
--
0
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
70
Punti
27
Tornei
563
Best: 293
--
0
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
69
Punti
13
Tornei
564
Best: 551
--
0
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
69
Punti
14
Tornei
565
Best: 565
▲
1
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
69
Punti
22
Tornei
566
Best: 438
▲
1
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
69
Punti
24
Tornei
567
Best: 563
▲
1
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
69
Punti
29
Tornei
568
Best: 545
▼
-3
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
68
Punti
15
Tornei
569
Best: 356
▲
3
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
68
Punti
22
Tornei
570
Best: 503
▼
-35
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
67
Punti
15
Tornei
571
Best: 404
▼
-2
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
67
Punti
18
Tornei
572
Best: 561
▲
29
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
18
Tornei
573
Best: 566
▼
-2
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
67
Punti
20
Tornei
574
Best: 447
▲
1
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
66
Punti
15
Tornei
575
Best: 477
▼
-2
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
66
Punti
32
Tornei
576
Best: 576
▲
41
Ognjen Milic
SRB, 22-06-2007
65
Punti
15
Tornei
577
Best: 577
--
0
Thomas Faurel
FRA, 01-01-1900
65
Punti
23
Tornei
578
Best: 511
▲
18
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
65
Punti
26
Tornei
579
Best: 450
▼
-1
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
65
Punti
33
Tornei
580
Best: 144
▼
-1
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
64
Punti
14
Tornei
581
Best: 256
▼
-1
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
64
Punti
20
Tornei
582
Best: 523
▼
-1
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
64
Punti
22
Tornei
583
Best: 533
▼
-1
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
64
Punti
23
Tornei
584
Best: 384
▼
-1
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
64
Punti
24
Tornei
585
Best: 566
▼
-1
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
64
Punti
26
Tornei
586
Best: 151
--
0
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
63
Punti
11
Tornei
587
Best: 80
▼
-29
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
63
Punti
14
Tornei
588
Best: 544
▼
-1
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
63
Punti
24
Tornei
589
Best: 589
▲
24
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
63
Punti
26
Tornei
590
Best: 278
▼
-2
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
62
Punti
17
Tornei
591
Best: 591
▲
15
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
62
Punti
26
Tornei
592
Best: 575
▼
-2
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
62
Punti
27
Tornei
593
Best: 515
▼
-2
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
62
Punti
30
Tornei
594
Best: 502
▼
-2
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
62
Punti
33
Tornei
595
Best: 546
▲
15
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
61
Punti
10
Tornei
596
Best: 428
▲
42
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
61
Punti
13
Tornei
597
Best: 460
▼
-3
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
61
Punti
22
Tornei
598
Best: 520
▲
1
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
60
Punti
10
Tornei
599
Best: 417
▲
6
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
60
Punti
21
Tornei
600
Best: 520
▼
-5
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
60
Punti
22
Tornei
601
Best: 598
▲
1
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
60
Punti
25
Tornei
602
Best: 316
▲
1
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
60
Punti
25
Tornei
603
Best: 431
▼
-6
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
60
Punti
26
Tornei
604
Best: 509
--
0
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
59
Punti
13
Tornei
605
Best: 443
▲
3
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
59
Punti
26
Tornei
606
Best: 606
▲
3
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
58
Punti
8
Tornei
607
Best: 522
▲
4
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
58
Punti
16
Tornei
608
Best: 608
▲
58
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
58
Punti
16
Tornei
609
Best: 545
▲
3
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
58
Punti
17
Tornei
610
Best: 610
▲
89
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
58
Punti
22
Tornei
611
Best: 542
▲
3
Karl Poling
USA, 04-08-1999
58
Punti
29
Tornei
612
Best: 462
▲
15
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
58
Punti
32
Tornei
613
Best: 50
▲
2
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
57
Punti
10
Tornei
614
Best: 279
▼
-14
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
57
Punti
14
Tornei
615
Best: 290
▼
-39
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
57
Punti
14
Tornei
616
Best: 308
▼
-23
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
57
Punti
17
Tornei
617
Best: 535
▼
-19
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
618
Best: 618
▲
2
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
56
Punti
20
Tornei
619
Best: 619
▲
2
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
56
Punti
21
Tornei
620
Best: 505
▲
2
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
56
Punti
23
Tornei
621
Best: 621
▲
3
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
56
Punti
26
Tornei
622
Best: 594
▲
3
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
56
Punti
27
Tornei
623
Best: 62
▲
3
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
56
Punti
29
Tornei
624
Best: 624
▲
63
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
55
Punti
10
Tornei
625
Best: 625
▲
97
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
55
Punti
17
Tornei
626
Best: 527
▲
31
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
55
Punti
21
Tornei
627
Best: 557
▼
-8
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
55
Punti
27
Tornei
628
Best: 594
▲
2
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
55
Punti
29
Tornei
629
Best: 563
▲
2
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
630
Best: 630
▲
2
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
54
Punti
8
Tornei
631
Best: 501
▲
2
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
54
Punti
12
Tornei
632
Best: 500
▲
2
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
54
Punti
16
Tornei
633
Best: 395
▼
-4
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
54
Punti
18
Tornei
634
Best: 277
▲
62
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
54
Punti
18
Tornei
635
Best: 635
--
0
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
54
Punti
23
Tornei
636
Best: 610
--
0
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
54
Punti
24
Tornei
637
Best: 635
--
0
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
638
Best: 538
▼
-10
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
53
Punti
13
Tornei
639
Best: 611
--
0
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
53
Punti
14
Tornei
640
Best: 265
--
0
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
53
Punti
15
Tornei
641
Best: 496
▲
2
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
53
Punti
21
Tornei
642
Best: 400
▲
2
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
53
Punti
22
Tornei
643
Best: 642
▲
2
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
53
Punti
23
Tornei
644
Best: 614
▲
2
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
53
Punti
24
Tornei
645
Best: 437
▼
-27
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
53
Punti
24
Tornei
646
Best: 588
▼
-39
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
53
Punti
25
Tornei
647
Best: 575
▼
-24
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
53
Punti
26
Tornei
648
Best: 644
▲
1
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
53
Punti
26
Tornei
649
Best: 640
▼
-2
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
53
Punti
27
Tornei
650
Best: 584
▼
-2
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
651
Best: 650
▼
-1
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
52
Punti
10
Tornei
652
Best: 616
▲
18
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
52
Punti
28
Tornei
653
Best: 653
▲
7
Pierluigi Basile
ITA, 01-01-1900
51
Punti
10
Tornei
654
Best: 327
▼
-13
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
51
Punti
18
Tornei
655
Best: 616
▼
-4
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
51
Punti
22
Tornei
656
Best: 656
▲
2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
27
Tornei
657
Best: 540
▼
-72
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
28
Tornei
658
Best: 633
▼
-6
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
7
Tornei
659
Best: 651
▼
-6
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
50
Punti
13
Tornei
660
Best: 660
▲
20
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
50
Punti
18
Tornei
661
Best: 652
▼
-7
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
50
Punti
19
Tornei
662
Best: 655
▼
-7
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
50
Punti
19
Tornei
663
Best: 557
▼
-7
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
50
Punti
19
Tornei
664
Best: 447
▼
-22
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
50
Punti
21
Tornei
665
Best: 509
▼
-4
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
49
Punti
21
Tornei
666
Best: 602
▼
-4
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
49
Punti
22
Tornei
667
Best: 665
▲
2
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
49
Punti
26
Tornei
668
Best: 603
▼
-5
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
49
Punti
34
Tornei
669
Best: 451
▼
-4
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
10
Tornei
670
Best: 515
▼
-3
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
48
Punti
19
Tornei
671
Best: 493
▼
-3
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
48
Punti
19
Tornei
672
Best: 546
▼
-1
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
48
Punti
29
Tornei
673
Best: 411
▼
-57
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
47
Punti
10
Tornei
674
Best: 674
▲
2
Carlos Maria Zarate
ARG, 01-01-1900
47
Punti
20
Tornei
675
Best: 675
--
0
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
47
Punti
21
Tornei
676
Best: 632
▲
8
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
47
Punti
27
Tornei
677
Best: 107
▼
-283
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
46
Punti
6
Tornei
678
Best: 660
▼
-6
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
679
Best: 676
▼
-1
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
46
Punti
12
Tornei
680
Best: 677
▼
-1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
14
Tornei
681
Best: 666
▼
-7
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
46
Punti
15
Tornei
682
Best: 673
▼
-1
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
46
Punti
18
Tornei
683
Best: 569
▲
6
James Watt
NZL, 09-06-2000
46
Punti
19
Tornei
684
Best: 549
▼
-2
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
46
Punti
20
Tornei
685
Best: 673
▼
-2
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
46
Punti
26
Tornei
686
Best: 407
▼
-1
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
687
Best: 607
▼
-1
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
45
Punti
29
Tornei
688
Best: 496
▲
14
Niels Visker
NED, 05-10-2001
45
Punti
29
Tornei
689
Best: 672
▼
-1
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
44
Punti
17
Tornei
690
Best: 546
▲
34
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
44
Punti
19
Tornei
691
Best: 486
▲
1
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
44
Punti
20
Tornei
692
Best: 692
▲
24
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
44
Punti
21
Tornei
693
Best: 564
▲
21
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
44
Punti
28
Tornei
694
Best: 142
▼
-1
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
43
Punti
13
Tornei
695
Best: 695
--
0
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
43
Punti
15
Tornei
696
Best: 696
▲
11
Sora Fukuda
JPN, 01-01-1900
43
Punti
17
Tornei
697
Best: 470
--
0
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
43
Punti
19
Tornei
698
Best: 362
▲
5
Tim Handel
GER, 18-10-1996
43
Punti
31
Tornei
699
Best: 134
▼
-40
Manuel Guinard
FRA, 15-11-1995
42
Punti
5
Tornei
700
Best: 233
▲
4
Gabriel Debru
FRA, 21-12-2005
42
Punti
5
Tornei
701
Best: 606
▼
-28
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
42
Punti
10
Tornei
702
Best: 642
▼
-8
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
42
Punti
12
Tornei
703
Best: 595
▲
3
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
42
Punti
16
Tornei
704
Best: 684
▲
1
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
42
Punti
16
Tornei
705
Best: 488
▲
3
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
42
Punti
16
Tornei
706
Best: 703
▲
3
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
42
Punti
18
Tornei
707
Best: 699
▲
3
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
42
Punti
21
Tornei
708
Best: 707
▲
9
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
42
Punti
23
Tornei
709
Best: 709
▲
2
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
42
Punti
23
Tornei
710
Best: 683
▼
-10
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
42
Punti
24
Tornei
711
Best: 694
▲
1
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
42
Punti
25
Tornei
712
Best: 688
▲
1
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
42
Punti
26
Tornei
713
Best: 713
▲
2
Pablo Martinez Gomez
ESP, 01-01-1900
41
Punti
8
Tornei
714
Best: 686
▲
4
William Grant
USA, 13-02-2001
41
Punti
25
Tornei
715
Best: 635
▲
4
John Sperle
GER, 30-01-2002
41
Punti
26
Tornei
716
Best: 45
▼
-52
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
3
Tornei
717
Best: 628
▲
3
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
40
Punti
9
Tornei
718
Best: 620
▲
3
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
40
Punti
10
Tornei
719
Best: 659
▲
30
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
40
Punti
12
Tornei
720
Best: 456
▲
3
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
721
Best: 721
▲
69
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
40
Punti
18
Tornei
722
Best: 714
▲
3
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
40
Punti
18
Tornei
723
Best: 691
▼
-32
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
40
Punti
20
Tornei
724
Best: 476
▲
2
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
40
Punti
23
Tornei
725
Best: 725
▲
2
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
40
Punti
24
Tornei
726
Best: 622
▲
2
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
40
Punti
25
Tornei
727
Best: 727
▲
2
Daniel Siniakov
CZE, 01-01-1900
39
Punti
11
Tornei
728
Best: 728
▲
6
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
39
Punti
12
Tornei
729
Best: 395
▼
-31
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
39
Punti
19
Tornei
730
Best: 478
▲
1
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
39
Punti
21
Tornei
731
Best: 700
▼
-30
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
39
Punti
24
Tornei
732
Best: 675
▲
21
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
39
Punti
24
Tornei
733
Best: 733
▲
14
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
39
Punti
26
Tornei
734
Best: 704
▼
-2
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
38
Punti
10
Tornei
735
Best: 24
▼
-2
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
38
Punti
10
Tornei
736
Best: 690
▲
4
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
38
Punti
14
Tornei
737
Best: 730
▼
-7
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
38
Punti
15
Tornei
738
Best: 730
▼
-2
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
38
Punti
16
Tornei
739
Best: 720
▼
-2
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
38
Punti
20
Tornei
740
Best: 130
▼
-2
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
38
Punti
21
Tornei
741
Best: 741
▲
5
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
38
Punti
23
Tornei
742
Best: 595
▲
19
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
38
Punti
25
Tornei
743
Best: 704
▲
15
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
37
Punti
17
Tornei
744
Best: 742
--
0
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
37
Punti
20
Tornei
745
Best: 605
▲
3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
37
Punti
28
Tornei
746
Best: 728
▲
41
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
37
Punti
28
Tornei
747
Best: 747
▲
170
Carl Emil Overbeck
DEN, 01-01-1900
36
Punti
11
Tornei
748
Best: 361
▼
-7
Bogdan Bobrov
RUS, 16-09-1997
36
Punti
15
Tornei
749
Best: 744
▲
20
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
36
Punti
17
Tornei
750
Best: 749
▲
9
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
36
Punti
18
Tornei
751
Best: 676
▼
-61
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
36
Punti
19
Tornei
752
Best: 364
▲
172
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
36
Punti
20
Tornei
753
Best: 751
▼
-1
Luca Preda
ROU, 01-01-1900
36
Punti
20
Tornei
754
Best: 750
▼
-3
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
36
Punti
21
Tornei
755
Best: 755
▲
37
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
36
Punti
22
Tornei
756
Best: 706
▼
-17
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
36
Punti
24
Tornei
757
Best: 605
▲
17
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
36
Punti
25
Tornei
758
Best: 669
▲
6
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
36
Punti
27
Tornei
759
Best: 753
▼
-5
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 01-01-1900
35
Punti
4
Tornei
760
Best: 752
▼
-5
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
35
Punti
6
Tornei
761
Best: 755
▼
-5
Roger Pascual Ferra
ESP, 01-01-1900
35
Punti
9
Tornei
762
Best: 65
▼
-5
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
35
Punti
12
Tornei
763
Best: 741
▼
-3
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
35
Punti
17
Tornei
764
Best: 743
▼
-14
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
35
Punti
19
Tornei
765
Best: 765
▲
5
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 01-01-1900
35
Punti
20
Tornei
766
Best: 743
▼
-23
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
35
Punti
20
Tornei
767
Best: 767
▲
4
Toufik Sahtali
ALG, 01-01-1900
35
Punti
21
Tornei
768
Best: 761
▼
-6
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
35
Punti
23
Tornei
769
Best: 340
▼
-6
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
35
Punti
24
Tornei
770
Best: 770
▲
24
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
35
Punti
25
Tornei
771
Best: 771
▲
6
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
35
Punti
29
Tornei
772
Best: 762
▼
-6
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
11
Tornei
773
Best: 539
▼
-6
Blake Mott
AUS, 21-04-1996
34
Punti
12
Tornei
774
Best: 768
▼
-6
Tiago Torres
POR, 01-01-1900
34
Punti
13
Tornei
775
Best: 503
▼
-40
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
34
Punti
14
Tornei
776
Best: 637
▼
-31
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
20
Tornei
777
Best: 610
▼
-5
Dev Javia
IND, 16-03-2002
34
Punti
21
Tornei
778
Best: 778
▲
15
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
34
Punti
23
Tornei
779
Best: 709
▼
-4
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
34
Punti
25
Tornei
780
Best: 776
▼
-4
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
34
Punti
27
Tornei
781
Best: 636
▼
-104
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
34
Punti
27
Tornei
782
Best: 774
▼
-4
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
34
Punti
39
Tornei
783
Best: 403
▼
-4
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
33
Punti
3
Tornei
784
Best: 682
▼
-4
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
785
Best: 783
▼
-2
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
33
Punti
19
Tornei
786
Best: 742
▼
-2
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
33
Punti
20
Tornei
787
Best: 530
▲
35
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
33
Punti
20
Tornei
788
Best: 780
▲
35
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
33
Punti
22
Tornei
789
Best: 743
▼
-4
Abel Forger
NED, 25-07-2005
33
Punti
22
Tornei
790
Best: 653
▲
52
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
33
Punti
25
Tornei
791
Best: 620
▼
-5
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
33
Punti
26
Tornei
792
Best: 666
▼
-27
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
33
Punti
28
Tornei
793
Best: 211
▼
-5
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
32
Punti
14
Tornei
794
Best: 597
▼
-5
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
32
Punti
16
Tornei
795
Best: 795
▲
76
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
32
Punti
16
Tornei
796
Best: 791
▼
-5
Daniel Antonio Nunez
CHI, 01-01-1900
32
Punti
21
Tornei
797
Best: 795
▼
-2
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
32
Punti
25
Tornei
798
Best: 655
▼
-2
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
32
Punti
25
Tornei
799
Best: 797
▼
-2
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
31
Punti
2
Tornei
800
Best: 800
▲
9
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
31
Punti
11
Tornei
801
Best: 598
▼
-2
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
31
Punti
12
Tornei
802
Best: 324
▼
-2
Adrian Andreev
BUL, 12-05-2001
31
Punti
14
Tornei
803
Best: 801
▼
-2
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
31
Punti
16
Tornei
804
Best: 789
▲
36
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
31
Punti
18
Tornei
805
Best: 585
▼
-32
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
31
Punti
21
Tornei
806
Best: 656
▼
-4
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
31
Punti
25
Tornei
807
Best: 791
▼
-4
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
31
Punti
25
Tornei
808
Best: 774
▼
-4
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
31
Punti
26
Tornei
809
Best: 714
▲
37
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
31
Punti
27
Tornei
810
Best: 735
▼
-5
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
31
Punti
28
Tornei
811
Best: 659
▲
36
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
31
Punti
29
Tornei
812
Best: 687
▼
-6
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
31
Punti
31
Tornei
813
Best: 284
▼
-6
Gonzalo Oliveira
VEN, 17-02-1995
30
Punti
4
Tornei
814
Best: 636
▼
-6
Mohamed Safwat
EGY, 19-09-1990
30
Punti
9
Tornei
815
Best: 810
▼
-5
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
30
Punti
11
Tornei
816
Best: 479
▼
-5
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
30
Punti
12
Tornei
817
Best: 810
▼
-4
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
818
Best: 812
▼
-6
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
30
Punti
14
Tornei
819
Best: 814
▼
-5
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
30
Punti
16
Tornei
820
Best: 687
▼
-5
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
30
Punti
17
Tornei
821
Best: 811
▼
-5
Oliver Anderson
AUS, 01-01-1900
30
Punti
19
Tornei
822
Best: 552
▲
33
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
30
Punti
19
Tornei
823
Best: 823
▲
33
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
30
Punti
19
Tornei
824
Best: 403
▼
-7
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
30
Punti
20
Tornei
825
Best: 745
▼
-7
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
30
Punti
23
Tornei
826
Best: 749
▼
-1
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
30
Punti
25
Tornei
827
Best: 827
▲
38
Timofei Derepasko
RUS, 01-01-1900
29
Punti
11
Tornei
828
Best: 734
▼
-9
Nick Chappell
USA, 19-09-1992
29
Punti
12
Tornei
829
Best: 479
▼
-9
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
29
Punti
13
Tornei
830
Best: 821
▼
-9
Max Schoenhaus
GER, 01-01-1900
29
Punti
14
Tornei
831
Best: 769
▼
-2
Miles Jones
USA, 26-12-2000
29
Punti
17
Tornei
832
Best: 601
▼
-90
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
29
Punti
18
Tornei
833
Best: 599
▼
-9
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
29
Punti
22
Tornei
834
Best: 297
▼
-8
Alexey Zakharov
RUS, 21-04-2000
28
Punti
7
Tornei
835
Best: 827
▼
-8
Hoyoung Roh
KOR, 01-01-1900
28
Punti
9
Tornei
836
Best: 820
▲
17
Karol Filar
POL, 31-08-1998
28
Punti
14
Tornei
837
Best: 787
▼
-9
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
28
Punti
14
Tornei
838
Best: 694
▼
-1
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
839
Best: 578
▼
-9
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
28
Punti
17
Tornei
840
Best: 520
▼
-9
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
28
Punti
20
Tornei
841
Best: 741
▼
-9
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
28
Punti
24
Tornei
842
Best: 773
▼
-9
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
28
Punti
24
Tornei
843
Best: 843
--
0
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
28
Punti
26
Tornei
844
Best: 834
▲
4
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
27
Punti
4
Tornei
845
Best: 272
▼
-47
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
27
Punti
7
Tornei
846
Best: 835
▼
-11
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
27
Punti
10
Tornei
847
Best: 836
▼
-11
Oliver Bonding
GBR, 01-01-1900
27
Punti
13
Tornei
848
Best: 848
▲
104
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
27
Punti
13
Tornei
849
Best: 838
▼
-11
Jorge Plans
ESP, 01-01-1900
27
Punti
14
Tornei
850
Best: 740
▼
-9
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
20
Tornei
851
Best: 716
▼
-7
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
27
Punti
25
Tornei
852
Best: 832
▼
-7
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
27
Punti
27
Tornei
853
Best: 849
▼
-4
Emon Van Loben Sels
USA, 01-01-1900
26
Punti
6
Tornei
854
Best: 850
▼
-4
Karim Bennani
MAR, 01-01-1900
26
Punti
8
Tornei
855
Best: 852
▼
-3
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
26
Punti
11
Tornei
856
Best: 796
▼
-2
Gilbert Klier Junior
BRA, 16-05-2000
26
Punti
13
Tornei
857
Best: 776
▲
1
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
26
Punti
19
Tornei
858
Best: 850
▼
-1
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
26
Punti
20
Tornei
859
Best: 859
--
0
Adan Freire Da Silva
FRA, 01-01-1900
26
Punti
21
Tornei
860
Best: 811
▲
1
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
26
Punti
22
Tornei
861
Best: 551
▲
1
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
2
Tornei
862
Best: 850
▲
1
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
863
Best: 863
▲
1
Nikita Bilozertsev
UKR, 01-01-1900
25
Punti
6
Tornei
864
Best: 481
▼
-30
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
25
Punti
8
Tornei
865
Best: 712
▼
-14
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
25
Punti
9
Tornei
866
Best: 866
▲
266
Braden Shick
USA, 24-10-2003
25
Punti
11
Tornei
867
Best: 839
▼
-28
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
25
Punti
16
Tornei
868
Best: 868
▲
271
Bruno Fernandez
BRA, 01-01-1900
25
Punti
19
Tornei
869
Best: 792
▼
-9
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
25
Punti
20
Tornei
870
Best: 556
▼
-3
Savriyan Danilov
RUS, 03-06-2000
24
Punti
8
Tornei
871
Best: 817
▼
-3
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
24
Punti
10
Tornei
872
Best: 869
▼
-3
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
24
Punti
13
Tornei
873
Best: 870
▼
-3
Tomas Serrano Luis
POR, 01-01-1900
24
Punti
16
Tornei
874
Best: 872
▼
-2
Kasra Rahmani
IRI, 01-01-1900
24
Punti
18
Tornei
875
Best: 874
▼
-1
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 01-01-1900
24
Punti
18
Tornei
876
Best: 866
▲
21
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
24
Punti
18
Tornei
877
Best: 843
▲
7
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
24
Punti
20
Tornei
878
Best: 873
▼
-5
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
24
Punti
20
Tornei
879
Best: 870
▼
-3
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
24
Punti
22
Tornei
880
Best: 880
▲
5
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
24
Punti
22
Tornei
881
Best: 881
▲
6
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
24
Punti
23
Tornei
882
Best: 688
▼
-5
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
24
Punti
27
Tornei
883
Best: 763
▼
-5
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
24
Punti
30
Tornei
884
Best: 884
▲
32
Peter Makk
HUN, 01-01-1900
23
Punti
10
Tornei
885
Best: 759
▼
-6
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
23
Punti
11
Tornei
886
Best: 808
▼
-6
Enzo Wallart
USA, 12-02-1997
23
Punti
14
Tornei
887
Best: 887
▲
18
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
23
Punti
15
Tornei
888
Best: 736
▼
-7
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
23
Punti
16
Tornei
889
Best: 883
▼
-6
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
23
Punti
17
Tornei
890
Best: 887
▲
10
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
23
Punti
26
Tornei
891
Best: 851
▼
-3
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
23
Punti
26
Tornei
892
Best: 833
▼
-3
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
23
Punti
28
Tornei
893
Best: 888
▼
-3
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
894
Best: 890
▼
-3
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
22
Punti
8
Tornei
895
Best: 560
▼
-3
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
22
Punti
8
Tornei
896
Best: 893
▼
-3
Jack Anthrop
USA, 01-01-1900
22
Punti
10
Tornei
897
Best: 739
▼
-3
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
22
Punti
12
Tornei
898
Best: 536
▼
-16
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
15
Tornei
899
Best: 839
▼
-4
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
15
Tornei
900
Best: 900
▲
20
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
22
Punti
17
Tornei
901
Best: 896
▼
-5
Anas Mazdrashki
BUL, 01-01-1900
22
Punti
18
Tornei
902
Best: 655
▲
54
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
22
Punti
19
Tornei
903
Best: 857
▲
7
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
22
Punti
22
Tornei
904
Best: 844
▲
23
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
22
Punti
23
Tornei
905
Best: 827
▼
-6
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
25
Tornei
906
Best: 898
▼
-5
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
907
Best: 390
▼
-5
David Pichler
AUT, 19-02-1996
21
Punti
4
Tornei
908
Best: 62
▼
-5
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
6
Tornei
909
Best: 666
▼
-5
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
910
Best: 830
▼
-4
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
21
Punti
16
Tornei
911
Best: 907
▼
-4
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
21
Punti
16
Tornei
912
Best: 903
▼
-4
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
21
Punti
16
Tornei
913
Best: 913
▲
8
Finn Murgett
GBR, 01-01-1900
21
Punti
18
Tornei
914
Best: 447
▼
-39
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
21
Punti
18
Tornei
915
Best: 877
▼
-6
Thomas Braithwaite
AUS, 09-12-1999
21
Punti
18
Tornei
916
Best: 756
▼
-5
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
21
Punti
24
Tornei
917
Best: 912
▼
-5
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
21
Punti
31
Tornei
918
Best: 154
▼
-52
Altug Celikbilek
TUR, 07-09-1996
20
Punti
2
Tornei
919
Best: 114
▼
-6
Gijs Brouwer
NED, 14-03-1996
20
Punti
3
Tornei
920
Best: 915
▼
-5
Georgi Georgiev
BUL, 01-01-1900
20
Punti
7
Tornei
921
Best: 914
▼
-7
Pavel Lagutin
RUS, 01-01-1900
20
Punti
8
Tornei
922
Best: 738
▲
12
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
20
Punti
12
Tornei
923
Best: 453
▼
-5
Leonardo Aboian
ARG, 20-04-1998
20
Punti
15
Tornei
924
Best: 919
▼
-5
Maximo Zeitune
ARG, 01-01-1900
20
Punti
17
Tornei
925
Best: 916
▼
-3
Simeon Stankovic
SRB, 01-01-1900
20
Punti
18
Tornei
926
Best: 857
▼
-28
Evgeny Philippov
RUS, 06-02-2002
20
Punti
18
Tornei
927
Best: 927
▲
11
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
19
Tornei
928
Best: 785
▼
-42
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
20
Punti
20
Tornei
929
Best: 900
▼
-4
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
20
Punti
21
Tornei
930
Best: 906
▼
-4
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
20
Punti
22
Tornei
931
Best: 929
▼
-2
Matthew Forbes
USA, 01-01-1900
19
Punti
5
Tornei
932
Best: 932
▲
12
Calvin Mueller
GER, 01-01-1900
19
Punti
5
Tornei
933
Best: 930
▼
-3
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
19
Punti
6
Tornei
934
Best: 838
▼
-3
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
19
Punti
6
Tornei
935
Best: 935
▲
57
Marc Van Der Merwe
RSA, 01-01-1900
19
Punti
8
Tornei
936
Best: 777
▼
-4
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
19
Punti
10
Tornei
937
Best: 836
▼
-4
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
10
Tornei
938
Best: 935
▼
-3
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
19
Punti
13
Tornei
939
Best: 892
▲
155
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
19
Punti
14
Tornei
940
Best: 936
▼
-4
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 01-01-1900
19
Punti
14
Tornei
941
Best: 939
▼
-2
Justin Schlageter
GER, 01-01-1900
19
Punti
18
Tornei
942
Best: 685
▲
11
Peter Buldorini
IRL, 09-08-2004
19
Punti
18
Tornei
943
Best: 377
▼
-20
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
944
Best: 944
▲
11
Lucas Marionneau
FRA, 01-01-1900
19
Punti
19
Tornei
945
Best: 905
▼
-5
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
19
Punti
21
Tornei
946
Best: 923
▲
13
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
19
Punti
23
Tornei
947
Best: 940
▼
-5
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
19
Punti
24
Tornei
948
Best: 881
▼
-20
Pavlos Tsitsipas
GRE, 23-07-2005
19
Punti
30
Tornei
949
Best: 309
▼
-6
Benjamin Lock
ZIM, 04-03-1993
18
Punti
4
Tornei
950
Best: 920
▼
-5
Derek Pham
AUS, 31-03-2004
18
Punti
5
Tornei
951
Best: 946
▼
-5
Spencer Johnson
USA, 01-01-1900
18
Punti
7
Tornei
952
Best: 595
▼
-5
Mateo Barreiros Reyes
BRA, 14-12-2000
18
Punti
10
Tornei
953
Best: 377
▼
-5
Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
ARG, 09-03-2001
18
Punti
11
Tornei
954
Best: 954
▲
29
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 01-01-1900
18
Punti
11
Tornei
955
Best: 949
▼
-6
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
18
Punti
13
Tornei
956
Best: 660
▼
-5
Kiranpal Pannu
NZL, 07-01-1997
18
Punti
14
Tornei
957
Best: 940
▼
-3
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
18
Punti
17
Tornei
958
Best: 947
▼
-1
Hayden Jones
AUS, 30-08-2006
18
Punti
19
Tornei
959
Best: 851
▲
15
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
18
Punti
19
Tornei