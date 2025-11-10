Nitto ATP Finals WC | Hard | $15250000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: Jannik Sinner riperde la prima posizione mondiale. Lorenzo Sonego rientra nei top 40
10/11/2025 09:02 7 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (10-11-2025)
2
Best: 1
▼
-1
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10000
Punti
17
Tornei
9
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3840
Punti
22
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2025
Punti
30
Tornei
26
Best: 26
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1609
Punti
35
Tornei
39
Best: 35
▲
3
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1265
Punti
29
Tornei
56
Best: 6
▲
7
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
21
Tornei
63
Best: 29
▲
1
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
883
Punti
25
Tornei
73
Best: 63
▲
2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
783
Punti
29
Tornei
85
Best: 67
▼
-4
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
699
Punti
26
Tornei
128
Best: 118
▲
1
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
485
Punti
26
Tornei
140
Best: 126
▼
-1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
151
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
20
Tornei
154
Best: 153
▲
1
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
405
Punti
23
Tornei
158
Best: 149
▼
-4
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
389
Punti
29
Tornei
203
Best: 60
▲
27
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
283
Punti
25
Tornei
216
Best: 127
▲
13
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
264
Punti
36
Tornei
223
Best: 202
▼
-14
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
256
Punti
25
Tornei
233
Best: 16
--
0
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
246
Punti
23
Tornei
294
Best: 294
▲
1
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
176
Punti
24
Tornei
307
Best: 108
▲
1
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
168
Punti
24
Tornei
337
Best: 309
▼
-6
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
150
Punti
20
Tornei
341
Best: 128
▼
-4
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
351
Best: 345
▼
-3
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
140
Punti
21
Tornei
361
Best: 357
▼
-3
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
137
Punti
32
Tornei
365
Best: 365
--
0
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
134
Punti
22
Tornei
389
Best: 389
▲
59
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
123
Punti
22
Tornei
392
Best: 357
▲
3
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
121
Punti
24
Tornei
393
Best: 332
▲
3
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
121
Punti
25
Tornei
396
Best: 368
▲
1
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
120
Punti
32
Tornei
406
Best: 183
▼
-17
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
117
Punti
25
Tornei
412
Best: 382
▼
-3
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
112
Punti
30
Tornei
425
Best: 425
▲
1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
107
Punti
28
Tornei
427
Best: 372
▲
1
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
24
Tornei
429
Best: 421
▼
-8
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
106
Punti
31
Tornei
466
Best: 315
▲
1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
92
Punti
22
Tornei
475
Best: 285
▲
3
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
90
Punti
26
Tornei
480
Best: 480
▲
3
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
89
Punti
15
Tornei
486
Best: 121
▲
39
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
87
Punti
12
Tornei
489
Best: 478
▲
1
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
87
Punti
23
Tornei
508
Best: 402
▼
-6
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
84
Punti
25
Tornei
522
Best: 509
▼
-7
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
80
Punti
20
Tornei
524
Best: 426
▼
-4
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
79
Punti
24
Tornei
560
Best: 387
▲
1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
70
Punti
25
Tornei
570
Best: 503
▼
-35
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
67
Punti
15
Tornei
572
Best: 561
▲
29
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
18
Tornei
582
Best: 523
▼
-1
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
64
Punti
22
Tornei
605
Best: 443
▲
3
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
59
Punti
26
Tornei
637
Best: 635
--
0
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
647
Best: 575
▼
-24
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
53
Punti
26
Tornei
649
Best: 640
▼
-2
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
53
Punti
27
Tornei
653
Best: 653
▲
7
Pierluigi Basile
ITA, 01-01-1900
51
Punti
10
Tornei
656
Best: 656
▲
2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
27
Tornei
657
Best: 540
▼
-72
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
28
Tornei
660
Best: 660
▲
20
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
50
Punti
18
Tornei
662
Best: 655
▼
-7
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
50
Punti
19
Tornei
680
Best: 677
▼
-1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
14
Tornei
685
Best: 673
▼
-2
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
46
Punti
26
Tornei
720
Best: 456
▲
3
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
745
Best: 605
▲
3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
37
Punti
28
Tornei
779
Best: 709
▼
-4
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
34
Punti
25
Tornei
792
Best: 666
▼
-27
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
33
Punti
28
Tornei
824
Best: 403
▼
-7
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
30
Punti
20
Tornei
833
Best: 599
▼
-9
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
29
Punti
22
Tornei
841
Best: 741
▼
-9
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
28
Punti
24
Tornei
890
Best: 887
▲
10
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
23
Punti
26
Tornei
905
Best: 827
▼
-6
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
25
Tornei
908
Best: 62
▼
-5
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
6
Tornei
922
Best: 738
▲
12
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
20
Punti
12
Tornei
943
Best: 377
▼
-20
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
954
Best: 954
▲
29
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 01-01-1900
18
Punti
11
Tornei
979
Best: 784
▼
-19
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
17
Punti
24
Tornei
980
Best: 959
▼
-3
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
26
Tornei
1002
Best: 999
▲
22
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
15
Punti
18
Tornei
1011
Best: 985
▼
-1
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
24
Tornei
1012
Best: 1012
▲
44
Lorenzo Angelini
ITA, 01-01-1900
15
Punti
24
Tornei
1015
Best: 902
▼
-1
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
14
Punti
6
Tornei
1028
Best: 942
▼
-3
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
14
Punti
17
Tornei
1034
Best: 912
▼
-3
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
14
Punti
25
Tornei
1040
Best: 910
▼
-4
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
13
Punti
5
Tornei
1050
Best: 439
▼
-6
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
13
Punti
12
Tornei
1051
Best: 938
▼
-6
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
12
Tornei
1063
Best: 1048
▼
-9
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
23
Tornei
1064
Best: 1054
▼
-9
Matteo Covato
ITA, 01-01-1900
13
Punti
24
Tornei
1091
Best: 906
▼
-8
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
12
Punti
20
Tornei
1107
Best: 1069
▼
-34
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
16
Tornei
1132
Best: 1127
▼
-5
Andrea Meduri
ITA, 01-01-1900
10
Punti
8
Tornei
1152
Best: 812
▼
-10
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
22
Tornei
1153
Best: 1144
▼
-9
Samuele Seghetti
ITA, 01-01-1900
10
Punti
23
Tornei
1157
Best: 1146
▼
-11
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
9
Punti
5
Tornei
1177
Best: 1170
▼
-7
Maximilian Figl
ITA, 01-01-1900
9
Punti
20
Tornei
1204
Best: 1194
▼
-10
Lorenzo Beraldo
ITA, 01-01-1900
8
Punti
10
Tornei
1210
Best: 1210
▲
34
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
8
Punti
13
Tornei
1212
Best: 1095
▼
-9
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
8
Punti
14
Tornei
1239
Best: 873
▼
-8
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1244
Best: 1235
▼
-9
Filippo Alberti
ITA, 01-01-1900
7
Punti
10
Tornei
1258
Best: 1251
▼
-7
Leonardo Cattaneo
ITA, 01-01-1900
7
Punti
15
Tornei
1295
Best: 1295
▲
67
Lorenzo Comino
ITA, 01-01-1900
6
Punti
11
Tornei
1306
Best: 739
▼
-2
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
6
Punti
14
Tornei
1311
Best: 756
▼
-3
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
16
Tornei
1335
Best: 1327
▼
-8
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 01-01-1900
5
Punti
5
Tornei
1345
Best: 1345
▲
220
Nicola Rispoli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1356
Best: 1347
▼
-9
Edoardo Zanada
ITA, 01-01-1900
5
Punti
8
Tornei
1360
Best: 1154
▼
-85
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
5
Punti
8
Tornei
1369
Best: 1355
▼
-14
Gabriele Crivellaro
ITA, 01-01-1900
5
Punti
9
Tornei
1374
Best: 1071
▼
-7
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
5
Punti
11
Tornei
1377
Best: 1377
▲
93
Gabriele Volpi
ITA, 01-01-1900
5
Punti
11
Tornei
1384
Best: 1231
▲
95
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
5
Punti
12
Tornei
1389
Best: 1375
▼
-14
Giacomo Crisostomo
ITA, 01-01-1900
5
Punti
14
Tornei
1389
Best: 1037
▼
-14
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
14
Tornei
1392
Best: 1379
▼
-13
Nicolo Toffanin
ITA, 01-01-1900
5
Punti
15
Tornei
1395
Best: 1381
▼
-14
Filippo Mazzola
ITA, 01-01-1900
5
Punti
16
Tornei
1408
Best: 1398
▼
-10
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 01-01-1900
4
Punti
3
Tornei
1423
Best: 1413
▼
-10
Gilberto Ravasio
ITA, 01-01-1900
4
Punti
4
Tornei
1461
Best: 1214
▼
-16
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
4
Punti
8
Tornei
1468
Best: 1458
▼
-10
Gabriele Vulpitta
ITA, 01-01-1900
4
Punti
9
Tornei
1491
Best: 1488
▼
-3
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
4
Punti
14
Tornei
1491
Best: 1489
▼
-2
Alessandro Battiston
ITA, 01-01-1900
4
Punti
14
Tornei
1505
Best: 800
▼
-3
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
2
Tornei
1533
Best: 1040
▲
2
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
4
Tornei
1533
Best: 1533
▲
18
Mattia Nannelli
ITA, 01-01-1900
3
Punti
4
Tornei
1544
Best: 1544
--
0
William Mirarchi
ITA, 01-01-1900
3
Punti
5
Tornei
1555
Best: 1551
▼
-4
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
5
Tornei
1565
Best: 1508
--
0
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
6
Tornei
1572
Best: 1170
▲
11
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
3
Punti
6
Tornei
1598
Best: 1597
▼
-1
Sebastiano Cocola
ITA, 01-01-1900
3
Punti
9
Tornei
1605
Best: 1156
▼
-128
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
10
Tornei
1605
Best: 1453
▼
-10
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
3
Punti
10
Tornei
1672
Best: 1668
▼
-4
Antonio Caruso
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1678
Best: 1002
▼
-3
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1678
Best: 1675
▼
-3
Federico Guarducci
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1722
Best: 1722
▲
4
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
5
Tornei
1722
Best: 1722
▲
4
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 01-01-1900
2
Punti
5
Tornei
1744
Best: 1667
▲
3
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
6
Tornei
1744
Best: 1744
▲
3
Edoardo De Filippo
ITA, 01-01-1900
2
Punti
6
Tornei
1744
Best: 1642
▲
3
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1744
Best: 1744
▲
3
Michele Mecarelli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
6
Tornei
1755
Best: 1499
▲
11
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1757
Best: 1215
▲
11
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
7
Tornei
1757
Best: 1747
▼
-10
Federico Valle
ITA, 01-01-1900
2
Punti
7
Tornei
1775
Best: 1705
▲
8
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
9
Tornei
1798
Best: 906
▲
8
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
14
Tornei
1802
Best: 1772
▲
7
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1802
Best: 811
--
0
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
1
Punti
1
Tornei
1802
Best: 1764
▲
7
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1894
Best: 1894
--
0
Lorenzo Balducci
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1894
Best: 1811
▲
2
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1894
Best: 1894
--
0
Matteo Gribaldo
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1894
Best: 1815
▲
2
Leonardo Iemmi
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1894
Best: 1807
▲
2
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1981
Best: 1896
▼
-85
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
1981
Best: 1981
▲
1
Sergio Badini
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
1981
Best: 1903
▲
1
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
1981
Best: 1981
▲
1
Filippo Francesco Garbero
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
1981
Best: 223
▲
1
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
1
Punti
3
Tornei
2044
Best: 2044
▲
9
Gregorio Biondolillo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2099
Best: 2053
▼
-1
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2099
Best: 2098
▼
-1
Matteo Mesaglio
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2131
Best: 2131
--
0
Simone Agostini
ITA, 01-01-1900
1
Punti
6
Tornei
2131
Best: 2131
--
0
Silvio Mencaglia
ITA, 01-01-1900
1
Punti
6
Tornei
2131
Best: 1038
--
0
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
1
Punti
6
Tornei
2172
Best: 2168
▼
-4
Andrea Motta
ITA, 01-01-1900
1
Punti
10
Tornei
2178
Best: 2174
▼
-4
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 01-01-1900
1
Punti
12
Tornei
7 commenti
Contano anche i tornei obbligatori a cui non ha preso parte, cioè i Masters di Indian Wells, Miami, Madrid e Toronto più 2 tornei 500 (doveva partecipare a cinque tornei di quel livello nell’arco della stagione)
Come mai Sinner risulta con 17 presenze se ha disputato solo 12tornei?
Come mai Sinner risulta con 17 presenze se ha disputato solo 12tornei?
A dicembre 2024 il cutoff originale era 231, poi si è arrivati a 235 con Mochizuki entrato come alternate a tabellone di quali già compilato. Giustino e Cinà possono considerarsi abbastanza sicuri, però non sapremo quanti giocatori usufruiranno del ranking protetto finché non usciranno le entry list. Cecchinato abbastanza in bilico ma può migliorare il suo ranking vincendo qualche partita a Montevideo.
Dici che Giustino (216) non entra di sicuro?
L’anno scorso il taglio a che posizione è avvenuto?
Grazie
Benvenuto Caniato in top 400
Bentornato Napo in top 500
Benvenuto Romano in top 600
Ma soprattutto grande Lollo in top 40 di nuovo
Ultima settimana prima della deadline per i cutoff della tournée australiana.
Nel MD degli Australian Open gli azzurri saranno nove, di cui 4 teste di serie.
Nelle quali sei giocatori sicuri di esserci, mentre Giustino, Cinà e Cecchinato potrebbero dover aspettare che venga pubblicata l’entry list (metà dicembre). Mi pare che solo Ceck possa migliorare la sua posizione questa settimana essendo presente al Challenger 100 di Montevideo dove debutterà oggi contro Diaz Acosta. Poi non so se Napolitano possa ancora usufruire del ranking protetto per iscriversi alle quali di Melbourne.