Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
CHALLENGER: Lyon 2 (Francia 🇫🇷) – Turno qualificazioni – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
COURT CENTRAL – ore 11:00
Dan Added
vs Matej Dodig
ATP Lyon
Dan Added [3]
0
6
0
Matej Dodig [7]•
30
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
M. Dodig
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
6-5 → 6-6
D. Added
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
M. Dodig
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-3 → 4-4
M. Dodig
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Added
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Dodig
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
D. Added
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
M. Dodig
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
D. Added
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Arthur Bouquier vs Geoffrey Blancaneaux
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Hassan vs Tom Paris (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Laslo Djere vs Ugo Blanchet (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 6 – ore 11:00
Mikhail Kukushkin vs Marat Sharipov
ATP Lyon
Mikhail Kukushkin
0
6
2
Marat Sharipov [12]•
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kukushkin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Sharipov
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
M. Sharipov
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sharipov
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 5-4
M. Kukushkin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Sharipov
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Sharipov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
M. Sharipov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Kukushkin
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Robin Bertrand vs Liam Broady (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Arthur Gea vs Vit Kopriva (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Gauthier Onclin vs Luca Van Assche
Il match deve ancora iniziare
COURT 5 – ore 11:00
Viktor Durasovic vs Stefanos Sakellaridis
ATP Lyon
Viktor Durasovic [6]
30
6
2
Stefanos Sakellaridis [11]•
30
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
V. Durasovic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
V. Durasovic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
df
6-6 → 6-7
V. Durasovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
V. Durasovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
V. Durasovic
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-2 → 2-2
S. Sakellaridis
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
George Loffhagen vs Beibit Zhukayev (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Thiago Agustin Tirante vs Tomasz Berkieta (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Luka Pavlovic vs Arthur Fery
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Brisbane 3 (Australia 🇦🇺) – Turno qualificazioni – 1° turno Md, cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Blaise Bicknell
vs Joshua Charlton
ATP Brisbane
Blaise Bicknell [3]
6
6
6
Joshua Charlton [10]
7
3
2
Vincitore: Bicknell
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Bicknell
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
3-0 → 4-0
J. Charlton
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
B. Bicknell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bicknell
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
J. Charlton
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-2 → 5-3
B. Bicknell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
J. Charlton
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-1 → 4-2
B. Bicknell
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
3-1 → 4-1
J. Charlton
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
df
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
9*-8
9*-9
9-10*
6-6 → 6-7
B. Bicknell
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-6 → 6-6
J. Charlton
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Charlton
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
3-3 → 3-4
B. Bicknell
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
B. Bicknell
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
J. Charlton
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
Hayato Matsuoka vs Scott Jones
ATP Brisbane
Hayato Matsuoka [5]
7
7
Scott Jones
6
5
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Matsuoka
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 7-5
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
H. Matsuoka
0-40
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Jones
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
ace
6-6 → 7-6
S. Jones
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
S. Jones
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
H. Matsuoka
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-4 → 5-4
S. Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
S. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Bernard Tomic vs Li Tu
ATP Brisbane
Bernard Tomic [3]
6
7
Li Tu
4
5
Vincitore: Tomic
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Tomic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
B. Tomic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
L. Tu
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
B. Tomic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
L. Tu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
B. Tomic
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-3 → 3-3
L. Tu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Tu
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-1 → 1-2
B. Tomic
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Tu
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
L. Tu
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
B. Tomic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
L. Tu
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
B. Tomic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Tu
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Show Court 1 – ore 02:00
Leo Vithoontien vs Takuya Kumasaka (Non prima 03:30)
ATP Brisbane
Takuya Kumasaka [1]
4
6
2
Leo Vithoontien [9]
6
3
6
Vincitore: Vithoontien
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Kumasaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-4 → 2-5
L. Vithoontien
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
T. Kumasaka
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-2 → 2-3
L. Vithoontien
0-40
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Vithoontien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
T. Kumasaka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 4-2
L. Vithoontien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
3-1 → 4-1
T. Kumasaka
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
L. Vithoontien
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
1-1 → 2-1
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Vithoontien
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kumasaka
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
L. Vithoontien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
T. Kumasaka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-3 → 4-4
T. Kumasaka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
L. Vithoontien
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
2-2 → 3-2
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-0 → 2-1
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
L. Vithoontien
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Dane Sweeny vs Pavle Marinkov
ATP Brisbane
Pavle Marinkov
0
1
Dane Sweeny [7]
6
6
Vincitore: Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Sweeny
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-5 → 1-6
P. Marinkov
0-15
0-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
P. Marinkov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Marinkov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-5 → 0-6
D. Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
P. Marinkov
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
ace
0-1 → 0-2
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Show Court 2 – ore 02:00
Emile Hudd vs Taiyo Yamanaka (Non prima 03:30)
ATP Brisbane
Emile Hudd
6
6
Taiyo Yamanaka [12]
2
3
Vincitore: Hudd
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Yamanaka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
E. Hudd
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
E. Hudd
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
E. Hudd
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Yamanaka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
E. Hudd
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
T. Yamanaka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
E. Hudd
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
E. Hudd
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
2-0 → 3-0
T. Yamanaka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
E. Hudd
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Tai Sach vs Hiroki Moriya
ATP Brisbane
Tai Sach
3
6
6
Hiroki Moriya
6
4
2
Vincitore: Sach
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Moriya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
4-2 → 5-2
T. Sach
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
3-2 → 4-2
T. Sach
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
T. Sach
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Sach
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
5-4 → 6-4
H. Moriya
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
4-4 → 5-4
T. Sach
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
T. Sach
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
H. Moriya
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
1-1 → 2-1
T. Sach
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Sach
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
H. Moriya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
T. Sach
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
T. Sach
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
H. Moriya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-1 → 2-2
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Sach
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 10 – ore 02:00
Tung-Lin Wu vs Kosuke Ogura
ATP Brisbane
Tung-Lin Wu [2]
6
6
Kosuke Ogura [8]
3
2
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Ogura
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
K. Ogura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Wu
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
ace
2-2 → 3-2
K. Ogura
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
K. Ogura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Ogura
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
T. Wu
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
4-3 → 5-3
T. Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
K. Ogura
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
K. Ogura
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
T. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
K. Ogura
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
0-0 → 1-0
Carl Emil Overbeck vs Hayden Jones (Non prima 03:30)
ATP Brisbane
Carl Emil Overbeck
6
6
Hayden Jones
4
2
Vincitore: Overbeck
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
C. Emil Overbeck
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
H. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-1 → 4-2
C. Emil Overbeck
3-1 → 4-1
C. Emil Overbeck
1-1 → 2-1
H. Jones
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Emil Overbeck
A-40
15-0
ace
30-0
40-0
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
C. Emil Overbeck
4-4 → 5-4
H. Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
C. Emil Overbeck
4-2 → 4-3
C. Emil Overbeck
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
H. Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
C. Emil Overbeck
2-0 → 3-0
C. Emil Overbeck
0-0 → 1-0
Marek Gengel vs Karan Singh
ATP Brisbane
Marek Gengel
6
6
Karan Singh
2
4
Vincitore: Gengel
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Singh
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
K. Singh
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Gengel
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
M. Gengel
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
2-2 → 3-2
M. Gengel
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Singh
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
5-2 → 6-2
K. Singh
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
M. Gengel
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Gengel
15-0
ace
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
K. Singh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Gengel
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-0 → 1-0
CHALLENGER: Champaign (USA 🇺🇸) – Turno qualificazioni – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
The Schwartz Court – ore 18:00
Jacob Brumm
vs Ryan Fishback
Il match deve ancora iniziare
Shunsuke Mitsui vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Alfredo Perez vs Jay Friend (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Keegan Smith vs Adam Jilly (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Oliver Okonkwo vs Adhithya Ganesan
Il match deve ancora iniziare
The Goldenberg Court – ore 18:00
Lui Maxted vs Marcel Latak
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Alex Martinez vs Saba Purtseladze (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Hoyoung Roh vs Murphy Cassone (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Drummondville (Canada 🇨🇦) – Turno qualificazioni – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Court Central – ore 17:00
Matt Kuhar
vs David Poljak
Il match deve ancora iniziare
Guillaume Dalmasso vs Mikael Arseneault
Il match deve ancora iniziare
Taha Baadi vs Alan Magadan
Il match deve ancora iniziare
Andre Ilagan vs Nicolas Arseneault (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Keegan Rice vs Alex Rybakov (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Robin Catry vs Louis Wessels
Il match deve ancora iniziare
Karl Poling vs Connor Thomson
Il match deve ancora iniziare
Strong Kirchheimer vs Jangjun Kim
Il match deve ancora iniziare
Antoine Ghibaudo vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Gabi Adrian Boitan vs Samir Banerjee
Il match deve ancora iniziare
Dan Martin vs Edward Winter
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Kobe (Giappone 🇯🇵) – Turno qualificazioni – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 04:00
Yusuke Takahashi
vs Hikaru Shiraishi
ATP Kobe
Yusuke Takahashi [5]
2
6
6
Hikaru Shiraishi [7]
6
3
3
Vincitore: Takahashi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Takahashi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
H. Shiraishi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Y. Takahashi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
H. Shiraishi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-0 → 3-0
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Shiraishi
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Y. Takahashi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Takahashi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
H. Shiraishi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Y. Takahashi
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
H. Shiraishi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
Y. Takahashi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
H. Shiraishi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Max Basing vs Akira Santillan
ATP Kobe
Akira Santillan [3]
2
3
Max Basing [8]
6
6
Vincitore: Basing
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Basing
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
A. Santillan
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
M. Basing
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
A. Santillan
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
A. Santillan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Basing
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Santillan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santillan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
M. Basing
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
A. Santillan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
M. Basing
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Santillan
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
0-2 → 1-2
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Hyeon Chung vs Ryuki Matsuda
ATP Kobe
Hyeon Chung
6
6
Ryuki Matsuda
1
4
Vincitore: Chung
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Matsuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
H. Chung
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
3-2 → 3-3
H. Chung
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
R. Matsuda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
R. Matsuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Chung
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-1 → 6-1
R. Matsuda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
H. Chung
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
R. Matsuda
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
H. Chung
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Yuta Shimizu vs Yu Hsiou Hsu (Non prima 07:00)
ATP Kobe
Yuta Shimizu
6
4
Yu Hsiou Hsu
7
6
Vincitore: Hsu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Y. Shimizu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
Y. Shimizu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
ace
2-3 → 2-4
Y. Shimizu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Y. Shimizu
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Y. Shimizu
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-3*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Y. Shimizu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-6 → 6-6
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Y. Shimizu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Y. Shimizu
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Y. Hsiou Hsu
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Y. Shimizu
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
COURT B – ore 04:00
Mitsuki Wei Kang Leong vs Ryo Tabata
ATP Kobe
Mitsuki Wei Kang Leong
3
6
6
Ryo Tabata
6
2
4
Vincitore: Leong
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Wei Kang Leong
5-4 → 6-4
R. Tabata
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
R. Tabata
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Wei Kang Leong
3-2 → 4-2
M. Wei Kang Leong
15-40
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Wei Kang Leong
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
1-0 → 2-0
R. Tabata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Wei Kang Leong
5-2 → 6-2
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
R. Tabata
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-2 → 3-2
M. Wei Kang Leong
2-1 → 2-2
R. Tabata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Wei Kang Leong
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
R. Tabata
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Wei Kang Leong
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
3-3 → 3-4
R. Tabata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
M. Wei Kang Leong
3-1 → 3-2
R. Tabata
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Wei Kang Leong
1-1 → 2-1
M. Wei Kang Leong
0-0 → 1-0
Maxim Zhukov vs Neil Oberleitner
ATP Kobe
Neil Oberleitner [6]
5
3
Maxim Zhukov [9]
7
6
Vincitore: Zhukov
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zhukov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
N. Oberleitner
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-3 → 3-4
M. Zhukov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
N. Oberleitner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Zhukov
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
N. Oberleitner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
5-5 → 5-6
M. Zhukov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-4 → 5-5
N. Oberleitner
0-15
df
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
ace
4-4 → 5-4
N. Oberleitner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
M. Zhukov
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-2 → 2-2
N. Oberleitner
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
M. Zhukov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
N. Oberleitner
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
COURT C – ore 04:00
Igor Marcondes vs Kasidit Samrej
ATP Kobe
Kasidit Samrej [4]
3
4
Igor Marcondes [11]
6
6
Vincitore: Marcondes
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Marcondes
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
I. Marcondes
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-4 → 3-5
I. Marcondes
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
K. Samrej
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
I. Marcondes
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
1-0 → 1-1
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
30-30
df
ace
3-5 → 3-6
I. Marcondes
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-2 → 0-3
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
I. Marcondes
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
JiSung Nam vs Duje Ajdukovic
ATP Kobe
Duje Ajdukovic [1]
4
7
4
JiSung Nam
6
5
6
Vincitore: Nam
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Nam
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. Ajdukovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
J. Nam
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
df
3-3 → 3-4
J. Nam
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Ajdukovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Nam
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ajdukovic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
5-5 → 6-5
J. Nam
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
J. Nam
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
J. Nam
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Nam
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nam
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. Ajdukovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
df
4-4 → 4-5
J. Nam
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Ajdukovic
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
D. Ajdukovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
D. Ajdukovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Chun-Hsin Tseng vs Dimitar Kuzmanov
ATP Kobe
Chun-Hsin Tseng [1]
6
6
Dimitar Kuzmanov
4
1
Vincitore: Tseng
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kuzmanov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-1 → 6-1
C. Tseng
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
4-1 → 5-1
C. Tseng
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
3-0 → 4-0
D. Kuzmanov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Tseng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
C. Tseng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
C. Tseng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
D. Kuzmanov
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
2-0 → 2-1
C. Tseng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
D. Kuzmanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
CHALLENGER: Montevideo (Uruguay 🇺🇾) – Turno qualificazioni – 1° Turno Md, terra battuta
Cancha Central – ore 17:30
Tomas Zurmendi
vs Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
Joaquin Aguilar Cardozo vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Marco Cecchinato vs Facundo Diaz Acosta (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Santiago Rodriguez Taverna vs Mariano Navone (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 17:30
Murkel Dellien vs Guido Ivan Justo
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini vs Mariano Kestelboim
Il match deve ancora iniziare
Gustavo Heide vs Rodrigo Pacheco Mendez (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Buse vs Timofey Skatov
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 17:30
Nicolas Barrientos vs Facundo Mena
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs David Jorda Sanchis
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Fondamentale vincere per cecchinato