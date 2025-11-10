Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

10/11/2025 08:53 1 commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

CHALLENGER: Lyon 2 (Francia 🇫🇷) – Turno qualificazioni – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

COURT CENTRAL – ore 11:00
Dan Added FRA vs Matej Dodig CRO
ATP Lyon
Dan Added [3]
0
6
0
Matej Dodig [7]
30
7
0
Arthur Bouquier FRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Benjamin Hassan LBN vs Tom Paris FRA (Non prima 15:00)

Laslo Djere SRB vs Ugo Blanchet FRA (Non prima 18:00)

COURT 6 – ore 11:00
Mikhail Kukushkin KAZ vs Marat Sharipov RUS

ATP Lyon
Mikhail Kukushkin
0
6
2
Marat Sharipov [12]
0
4
2
Robin Bertrand FRA vs Liam Broady GBR (Non prima 13:30)

Arthur Gea FRA vs Vit Kopriva CZE (Non prima 15:00)

Gauthier Onclin BEL vs Luca Van Assche FRA

COURT 5 – ore 11:00
Viktor Durasovic NOR vs Stefanos Sakellaridis GRE

ATP Lyon
Viktor Durasovic [6]
30
6
2
Stefanos Sakellaridis [11]
30
7
1
George Loffhagen GBR vs Beibit Zhukayev KAZ (Non prima 13:30)

Thiago Agustin Tirante ARG vs Tomasz Berkieta POL (Non prima 15:00)

Luka Pavlovic FRA vs Arthur Fery GBR

CHALLENGER: Brisbane 3 (Australia 🇦🇺) – Turno qualificazioni – 1° turno Md, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Blaise Bicknell JAM vs Joshua Charlton AUS
ATP Brisbane
Blaise Bicknell [3]
6
6
6
Joshua Charlton [10]
7
3
2
Vincitore: Bicknell
Hayato Matsuoka JPN vs Scott Jones AUS

ATP Brisbane
Hayato Matsuoka [5]
7
7
Scott Jones
6
5
Vincitore: Matsuoka
Bernard Tomic AUS vs Li Tu AUS

ATP Brisbane
Bernard Tomic [3]
6
7
Li Tu
4
5
Vincitore: Tomic
Show Court 1 – ore 02:00
Leo Vithoontien JPN vs Takuya Kumasaka JPN (Non prima 03:30)

ATP Brisbane
Takuya Kumasaka [1]
4
6
2
Leo Vithoontien [9]
6
3
6
Vincitore: Vithoontien
Dane Sweeny AUS vs Pavle Marinkov AUS

ATP Brisbane
Pavle Marinkov
0
1
Dane Sweeny [7]
6
6
Vincitore: Sweeny
Show Court 2 – ore 02:00
Emile Hudd GBR vs Taiyo Yamanaka JPN (Non prima 03:30)

ATP Brisbane
Emile Hudd
6
6
Taiyo Yamanaka [12]
2
3
Vincitore: Hudd
Tai Sach AUS vs Hiroki Moriya JPN

ATP Brisbane
Tai Sach
3
6
6
Hiroki Moriya
6
4
2
Vincitore: Sach
Court 10 – ore 02:00
Tung-Lin Wu TPE vs Kosuke Ogura JPN

ATP Brisbane
Tung-Lin Wu [2]
6
6
Kosuke Ogura [8]
3
2
Vincitore: Wu
Carl Emil Overbeck DEN vs Hayden Jones AUS (Non prima 03:30)

ATP Brisbane
Carl Emil Overbeck
6
6
Hayden Jones
4
2
Vincitore: Overbeck
Marek Gengel CZE vs Karan Singh IND

ATP Brisbane
Marek Gengel
6
6
Karan Singh
2
4
Vincitore: Gengel
CHALLENGER: Champaign (USA 🇺🇸) – Turno qualificazioni – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

The Schwartz Court – ore 18:00
Jacob Brumm USA vs Ryan Fishback USA
Shunsuke Mitsui JPN



Alfredo Perez USA vs Jay Friend JPN (Non prima 23:00)

Keegan Smith USA vs Adam Jilly HUN (Non prima 02:00)

Oliver Okonkwo GBR vs Adhithya Ganesan USA

The Goldenberg Court – ore 18:00
Lui Maxted GBR vs Marcel Latak USA





Alex Martinez ESP vs Saba Purtseladze GEO (Non prima 23:00)

Hoyoung Roh KOR vs Murphy Cassone USA (Non prima 01:00)

CHALLENGER: Drummondville (Canada 🇨🇦) – Turno qualificazioni – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Court Central – ore 17:00
Matt Kuhar USA vs David Poljak CZE
Guillaume Dalmasso FRA vs Mikael Arseneault CAN

Taha Baadi MAR vs Alan Magadan MEX

Andre Ilagan USA vs Nicolas Arseneault CAN (Non prima 00:00)

Keegan Rice CAN vs Alex Rybakov USA (Non prima 02:00)

Court 1 – ore 17:00
Robin Catry FRA vs Louis Wessels GER

Karl Poling USA vs Connor Thomson GBR

Strong Kirchheimer USA vs Jangjun Kim KOR

Antoine Ghibaudo FRA vs Clement Chidekh FRA

Gabi Adrian Boitan ROU vs Samir Banerjee USA

Dan Martin CAN vs Edward Winter AUS

CHALLENGER: Kobe (Giappone 🇯🇵) – Turno qualificazioni – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 04:00
Yusuke Takahashi JPN vs Hikaru Shiraishi JPN
ATP Kobe
Yusuke Takahashi [5]
2
6
6
Hikaru Shiraishi [7]
6
3
3
Vincitore: Takahashi
Max Basing GBR vs Akira Santillan JPN

ATP Kobe
Akira Santillan [3]
2
3
Max Basing [8]
6
6
Vincitore: Basing
Hyeon Chung KOR vs Ryuki Matsuda JPN

ATP Kobe
Hyeon Chung
6
6
Ryuki Matsuda
1
4
Vincitore: Chung
Yuta Shimizu JPN vs Yu Hsiou Hsu TPE (Non prima 07:00)

ATP Kobe
Yuta Shimizu
6
4
Yu Hsiou Hsu
7
6
Vincitore: Hsu
COURT B – ore 04:00
Mitsuki Wei Kang Leong MAS vs Ryo Tabata JPN

ATP Kobe
Mitsuki Wei Kang Leong
3
6
6
Ryo Tabata
6
2
4
Vincitore: Leong
Maxim Zhukov RUS vs Neil Oberleitner AUT

ATP Kobe
Neil Oberleitner [6]
5
3
Maxim Zhukov [9]
7
6
Vincitore: Zhukov
COURT C – ore 04:00
Igor Marcondes BRA vs Kasidit Samrej THA

ATP Kobe
Kasidit Samrej [4]
3
4
Igor Marcondes [11]
6
6
Vincitore: Marcondes
JiSung Nam KOR vs Duje Ajdukovic CRO

ATP Kobe
Duje Ajdukovic [1]
4
7
4
JiSung Nam
6
5
6
Vincitore: Nam
Chun-Hsin Tseng TPE vs Dimitar Kuzmanov BUL

ATP Kobe
Chun-Hsin Tseng [1]
6
6
Dimitar Kuzmanov
4
1
Vincitore: Tseng
CHALLENGER: Montevideo (Uruguay 🇺🇾) – Turno qualificazioni – 1° Turno Md, terra battuta

Cancha Central – ore 17:30
Tomas Zurmendi URU vs Daniel Dutra da Silva BRA
Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Gonzalo Villanueva ARG

Marco Cecchinato ITA vs Facundo Diaz Acosta ARG (Non prima 20:30)

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Mariano Navone ARG (Non prima 00:00)

Cancha 1 – ore 17:30
Murkel Dellien BOL vs Guido Ivan Justo ARG

Andrea Collarini ARG vs Mariano Kestelboim ARG

Gustavo Heide BRA vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX (Non prima 21:30)

Ignacio Buse PER vs Timofey Skatov KAZ

Cancha 2 – ore 17:30
Nicolas Barrientos COL vs Facundo Mena ARG

Nicolas Kicker ARG vs David Jorda Sanchis ESP

1 commento

Giuras 10-11-2025 11:56

Fondamentale vincere per cecchinato

 1
