ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della seconda giornata. Vittorie di Fritz e Sinner (con la situazione aggiornata di tutti i gruppi)

Inalpi Arena – ore 11:30
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Joe Salisbury / Neal Skupski
ATP Turin
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
3
5
Joe Salisbury / Neal Skupski [5]
6
7
Vincitore: Salisbury / Skupski
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Salisbury / Skupski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-6 → 5-7
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
5-5 → 5-6
J. Salisbury / Skupski
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
M. Arevalo / Pavic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
J. Salisbury / Skupski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
M. Arevalo / Pavic
3-3 → 4-3
J. Salisbury / Skupski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
M. Arevalo / Pavic
2-2 → 3-2
J. Salisbury / Skupski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Salisbury / Skupski
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Salisbury / Skupski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Arevalo / Pavic
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
J. Salisbury / Skupski
3-3 → 3-4
M. Arevalo / Pavic
2-3 → 3-3
J. Salisbury / Skupski
2-2 → 2-3
M. Arevalo / Pavic
1-2 → 2-2
J. Salisbury / Skupski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
0-1 → 1-1
J. Salisbury / Skupski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz (Non prima 14:00)
ATP Turin
Lorenzo Musetti [9]
3
4
Taylor Fritz [6]
6
6
Vincitore: Fritz
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Fritz
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
4-5 → 4-6
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
3-5 → 4-5
L. Musetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
df
1-1 → 1-2
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
L. Musetti
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
L. Musetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
T. Fritz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
1-1 → 1-2
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Christian Harrison / Evan King (Non prima 18:00)
ATP Turin
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
6
6
Christian Harrison / Evan King [8]
4
4
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Heliovaara / Patten
5-4 → 6-4
C. Harrison / King
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
H. Heliovaara / Patten
4-3 → 5-3
C. Harrison / King
3-3 → 4-3
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
2-3 → 3-3
C. Harrison / King
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-2 → 2-3
H. Heliovaara / Patten
1-2 → 2-2
C. Harrison / King
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / Patten
0-1 → 1-1
C. Harrison / King
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
ace
5-4 → 6-4
C. Harrison / King
5-3 → 5-4
H. Heliovaara / Patten
4-3 → 5-3
C. Harrison / King
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
H. Heliovaara / Patten
3-2 → 4-2
C. Harrison / King
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
H. Heliovaara / Patten
1-2 → 2-2
C. Harrison / King
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / Patten
0-1 → 1-1
C. Harrison / King
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 20:30)
ATP Turin
Jannik Sinner [2]
7
6
Felix Auger-Aliassime [8]
5
1
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-1 → 6-1
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
4-1 → 5-1
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
J. Sinner
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
F. Auger-Aliassime
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
T. Fritz 🇺🇸 1–0 | 2–0 | 100.00% | 12–7 | 63.16%
C. Alcaraz 🇪🇸 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
A. de Minaur 🇦🇺 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
L. Musetti 🇮🇹 0–1 | 0–2 | 0.00% | 7–12 | 36.84%
BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
J. Sinner 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–6 | 68.42%
A. Zverev 🇩🇪 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–9 | 59.09%
B. Shelton 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 9–13 | 40.91%
F. Auger-Aliassime 🇨🇦 0–1 | 0–2 | 0.00% | 6–13 | 31.58%
PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 1–0 | 2–1 | 66.67% | 11–10 | 52.38%
K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 0–1 | 1–2 | 33.33% | 10–11 | 47.62%
J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 12–8 | 60.00%
C. Harrison / E. King 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–12 | 40.00%
M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
…esageratooooo
Paradossalmente è andato in difficoltà sui suoi turni di battuta ed è diventato più falloso da quando Auger-Aliassime ha avuto l’infortunio,non so se per distrazione vedendo l’avversario infortunato,ma proprio centratissimo oggi non lo era Sinner
Più leggo certi commenti, più capisco chi spinge per limitare le trollate o post provocatori pro “flame”, consentendo di commentare solo agli utenti registrati.
Mi dispiace solamente che ne subirei le conseguenze anche io :(.
Col cel non vi è modo di portare a termine la registrazione, spero prima o poi la redazione possa provvedere in merito o accettare la mail che inviai mesi fa.
Detto questo, primo match andato.
Mettiamola in questo modo, c’è possibilità di crescere sugli scambi come ci ha sempre abituato. Ma intanto, il servizio servizia, avanti così!
Panatta non ama Sinner, si sa …… e comunque come commentatore Bertolucci è una spanna sopra. Panatta è buono a fare qualche battuta tipo il campo è triangolare e non rettangolare per far ridere quell’anima semplice di Fiocchetti. Il tennis su RAI è inguardabile e inascoltabile
Io addirittura direi di cambiare sport: non credo sia un problema di vista. O forse di gomito….
Ma la voce più “incredibile” è quella dello stesso FAA, che ha paragonato Sinner addirittura a Federer…
…ma che partita ha visto?
Non era sintonizzato su RAI 2?
Forse è un HATER di Panatta???
Io ho visto la partita su sky e i commenti su Sinner erano positivi, come è positivo il mio giudizio, trovo che ha giocato benissimo considerando anche che ha provato poco il campo…. mi meraviglio di Panatta
Stava solo rosicando…
Consiglio una visita dall’ottico o meglio ancora dall’oculista!
Se hai mai sentito parlare di indici di qualità, vatti a vedere quelli raggiunti da Sinner stasera!
Oppure continua con il tuo bla bla..
Io ho visto la partita su sky e i commenti su Sinner erano positivi, come è positivo il mio giudizio, trovo che ha giocato benissimo considerando anche che ha provato poco il campo…. mi meraviglio di Panatta
Beh io l’ho scritto un po’ per scaramanzia visto che augurargli buona fortuna non è servito.
Guarda che l’ imparziale secondo me sei tu, non é mica un delitto dire che Jannick non si é espresso al meglio, fino al 5 pari,era cmq superiore ma faticava a trovare una soluzione sulla battuta e anche il dritto non era così performante.
Certo sempre di altissimo livello ma potevano arrivare al tie break.
FAA in piena salute é un brutto cliente per tutti anche per il nostro beniamino.
Secondo me oggi Jannick ha giocato all’80%.
Infatti caro Peter io non li commento ma per me è anche un piacere leggerli e come ha scritto il Comandante mi faccio 2 risate.
Se Sinner non ha fatto una bella partita,allora su Musetti cosa bisognava dire?
Tutta colpa dell’ amatriciana e della carbonara che gli hanno preparato..
Sinner dice sempre che nei tornei le sensazioni e il feeling che sente in campo in allenamento poi le riporta anche in partita.Se devo essere onesto non ho visto un gran Sinner neanche lì,ha addirittura perso un set con De Minaur anche lì sprecando palle break,ma aldilà del punteggio che in allenamento serve poco ho visto un Sinner molto falloso,anche con Alcaraz,l’anno scorso era un Sinner con tutt’altro piglio
Mi spieghi quanta esperienza hai di partite di tennis?!! Una partita di tennis è come un incontro di boxe. L’obiettivo è quello di vincere, senza provare alcuna pietà per l’avversario. Se l’avversario non è in condizioni di continuare, si ritira, ma finché è in campo si gioca esprimendo il proprio miglior tennis, sfruttando soprattutto le debolezze dell’altro.
Certo, e magari poteva aiutarlo con qualche doppio fallo?
Oppure doveva ridurre la velocità delle prime palle?
Mi spiace dover rimarcare ancora una volta la parzialità di certi commenti, che ho trovato inadeguati, su presunte difficoltà di Sinner. Sinner ha servito benissimo, non ha concesso palle break, mi spiegate in quali occasioni è stato in difficoltà?! Certo, ha avuto qualche possibilità di fare il break, che non è riuscito subito a sfruttare, ma ciò non significa affatto che ha vissuto delle difficoltà. Piuttosto è stato Auger ha soffrire continuamente nei suoi turni di battuta, nonostante i numerosi ace.
Frega poco a Sinner,non lo deve affrontare,se Bublik prende il posto del canadese affronterà solo Shelton e Zverev
Aliassime sta già benone e scenderà in campo a pieno regime
EDIT
In conferenza stampa ha detto: nessun problema al polpaccio, ma Maurantonio già aveva intonato il De Profunis, convocato Taffo e mandata una PEC a Bublik chiedendogli di scendere subito in campo
Chi ancora non sa come scrivere il nome di battesimo di Sinner non dovrebbe avere diritto di parola
Quando ho scritto sembrava avesse messo la caviglia storta cadendo, egregio. Dopo si è visto che era l’altro. Controlli gli orari e vedrà che sul pezzo di quello su cui sono gli altri lei è meno attento dei pezzi su cui sta lei
Il solito commento da troll
Però Jannik poteva anche risparmiarsi le palle corte contro l’avversario mezzo azzoppato che stava in campo solo per rispetto del pubblico. Secondo me il saluto freddino di Felix a rete è dovuto anche a questo
Aliassime in salute è ostico per Sinner, in ogni caso anche nel primo set Jannik gli era leggermente superiore.
Forse Jannik non ha giocato una gran partita, ma va anche detto che è la prima partita e serve entrare nel ritmo del torneo.
Spiace per l’infortunio di Auger, avrei puntato a lui come secondo qualificato nel girone di Sinner.
Forza Jannik.
Io sono abbastanza d’accordo con Panatta,in effetti fino al 5 pari non si é visto il miglior Sinner, era un pochino più forte ma non di tanto.
Forse si deve abituare al campo, però sia con dritto che con risposta oggi non era così centrato.
Spiace per FAA, fossi stato in lui mi sarei ritirato e preservato per le altre partite.
Sono sicuro che Jannick salirà di livello ma non diamo per scontato che arrivi in finale senza faticare.
Molto probabile in crampo, visto che non l’hanno fasciato…
…certo nell primo set ha subito una pressione mentale e fisica notevole, faticando molto in quasi tutti i turni di servizio, mentre Jannik non ha mai dovuto difendere delle palle-break.
Certi commenti di Panatta mi hanno fatto sorridere, forse Adrianone dovrebbe andarsi a rivedere tutte le partite PERSE da lui 😉
Si ma ragazzi era la prima…ci sta che non sei perfetto alla prima, devi trovare feeling col campo. Esagerato Panatta dicendo che non gli è piaciuto
Speriamo che Aliassime non si sia fatto niente di serio
Primo set con qualche difficoltà, poi il problema occorso ad Aliassime lo ha agevolato .
Ciò che più conta che Jannik stasera è felix !
Sarà il primo incontro sempre delicato sarà il giocatore che gli dà particolarmente fastidio ma non ha giocato molto bene onestamente il nostro yannick
FAA si è avvicinato a jannik tra una decina di anni forse vince pure un set
Come Pietrangeli era duro con lui…
Mi spiace per Felix.
Speriamo che mercoledì, per il pubblico pagante, che Aliassine lasci spazio alla riserva, altrimenti correrebbero il rischio di vedere una partita monca.
Però correre, corre.
…a me questa controfigura piace…
Certo se aliassim si ritira e tanta Manna per shelton e zverev
Non so chi l’abbia scritto ma di sicuro oltre la morte, le sparate di Bruno Vespa.
Panatta prima o poi commette un fiocchetticidio
Panatta un po’ duro di giudizio con Sinner.
Vi ricordate durante uno scambio se ha fatto un vincente
Si certamente vinceva comunque, però ora è proprio evidente il calo di Felix
Ola senza h
Sinner sta giocando molto bene, ha la partita in totale controllo, spesso ha chiuso il proprio servizio lasciando a 0 punti Auger e non ha concesso palle break. Cosa si vuole di più ? Dall’altra parte c’è pur sempre un avversario che non ci sta a perdere, perciò non si può scrivere di occasioni mancate da parte del nostro. Godetevi la partita e non scrivete cose insensate per cortesia.
Vedo un sinner un po’ più rotondetto o sbaglio ??
Anche se giocava non cambiava granché. Partita sempre vinta magari con 15 minuti in più
Se dovessero infortunarsi in quattro??
Vabbè Aliassime non sembra più in condizione di giocare, partita vinta per Jannik
Jannik rispetta l’avversario e gli fa 6-0
Per riprendere i mini trofei atp, in questo sito il mini trofeo per il troll disagiato va diretto a Mauro
Dosa le energie e fa bene. Visto la scarsità dell’avversario al primo set non ha spinto perché non ne ha avuto bisogno. Fa benissimo
crampo per la tensione? di solito al polpaccio capita così, spero non di più
Se dovessero infortunarsi in quattro giocatori che succede ?!
Why?
E che vuoi dire?
Un no comment è sufficiente
Se dovessero infortunarsi in quattro cosa succede ?! In questo tennis infortuni sono sempre in agguato facciamo le corna yannick
Se entra Bublik fa un casino.
Eppure Vagnozzi gli aveva consigliato di “stenderlo”…
…da intendersi “batterlo”…
…non di SPACCARLO!!! 🙁
Storta? Non mi sembra molto sul pezzo lei.