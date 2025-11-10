ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della seconda giornata. Vittorie di Fritz e Sinner (con la situazione aggiornata di tutti i gruppi)

10/11/2025 22:22 260 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 2° Giornata 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹

Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 11:30
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR

ATP Turin
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
3
5
Joe Salisbury / Neal Skupski [5]
6
7
Vincitore: Salisbury / Skupski
Mostra dettagli

Lorenzo Musetti ITA vs Taylor Fritz USA (Non prima 14:00)

ATP Turin
Lorenzo Musetti [9]
3
4
Taylor Fritz [6]
6
6
Vincitore: Fritz
Mostra dettagli

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Christian Harrison USA / Evan King USA (Non prima 18:00)

ATP Turin
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
6
6
Christian Harrison / Evan King [8]
4
4
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

Jannik Sinner ITA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 20:30)

ATP Turin
Jannik Sinner [2]
7
6
Felix Auger-Aliassime [8]
5
1
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
T. Fritz 🇺🇸 1–0 | 2–0 | 100.00% | 12–7 | 63.16%
C. Alcaraz 🇪🇸 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
A. de Minaur 🇦🇺 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
L. Musetti 🇮🇹 0–1 | 0–2 | 0.00% | 7–12 | 36.84%

BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
J. Sinner 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–6 | 68.42%
A. Zverev 🇩🇪 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–9 | 59.09%
B. Shelton 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 9–13 | 40.91%
F. Auger-Aliassime 🇨🇦 0–1 | 0–2 | 0.00% | 6–13 | 31.58%

PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 1–0 | 2–1 | 66.67% | 11–10 | 52.38%
K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 0–1 | 1–2 | 33.33% | 10–11 | 47.62%
J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%

JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 12–8 | 60.00%
C. Harrison / E. King 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–12 | 40.00%
M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%

TAG: , , ,

260 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
alfredino (Guest) 11-11-2025 00:20

Scritto da Kenobi
Non so quanto sia furbo giocare con quel polpaccio, dove tra l’altro rischia di perdere vari servizi per poi rischiare di saltare AO.

…esageratooooo

 260
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mirko (Guest) 11-11-2025 00:07

Scritto da Giuseppe
Mi spiace dover rimarcare ancora una volta la parzialità di certi commenti, che ho trovato inadeguati, su presunte difficoltà di Sinner. Sinner ha servito benissimo, non ha concesso palle break, mi spiegate in quali occasioni è stato in difficoltà?! Certo, ha avuto qualche possibilità di fare il break, che non è riuscito subito a sfruttare, ma ciò non significa affatto che ha vissuto delle difficoltà. Piuttosto è stato Auger ha soffrire continuamente nei suoi turni di battuta, nonostante i numerosi ace.

Paradossalmente è andato in difficoltà sui suoi turni di battuta ed è diventato più falloso da quando Auger-Aliassime ha avuto l’infortunio,non so se per distrazione vedendo l’avversario infortunato,ma proprio centratissimo oggi non lo era Sinner

 259
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diè (Guest) 11-11-2025 00:03

Più leggo certi commenti, più capisco chi spinge per limitare le trollate o post provocatori pro “flame”, consentendo di commentare solo agli utenti registrati.

Mi dispiace solamente che ne subirei le conseguenze anche io :(.

Col cel non vi è modo di portare a termine la registrazione, spero prima o poi la redazione possa provvedere in merito o accettare la mail che inviai mesi fa.

Detto questo, primo match andato.
Mettiamola in questo modo, c’è possibilità di crescere sugli scambi come ci ha sempre abituato. Ma intanto, il servizio servizia, avanti così!

 258
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 10-11-2025 23:41

Scritto da Aquila.

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Pat
Panatta un po’ duro di giudizio con Sinner.

Come Pietrangeli era duro con lui…

Io ho visto la partita su sky e i commenti su Sinner erano positivi, come è positivo il mio giudizio, trovo che ha giocato benissimo considerando anche che ha provato poco il campo…. mi meraviglio di Panatta

Panatta non ama Sinner, si sa …… e comunque come commentatore Bertolucci è una spanna sopra. Panatta è buono a fare qualche battuta tipo il campo è triangolare e non rettangolare per far ridere quell’anima semplice di Fiocchetti. Il tennis su RAI è inguardabile e inascoltabile

 257
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 10-11-2025 23:39

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Mirko

Scritto da ProVax
Io sono abbastanza d’accordo con Panatta,in effetti fino al 5 pari non si é visto il miglior Sinner, era un pochino più forte ma non di tanto.
Forse si deve abituare al campo, però sia con dritto che con risposta oggi non era così centrato.
Spiace per FAA, fossi stato in lui mi sarei ritirato e preservato per le altre partite.
Sono sicuro che Jannick salirà di livello ma non diamo per scontato che arrivi in finale senza faticare.

Sinner dice sempre che nei tornei le sensazioni e il feeling che sente in campo in allenamento poi le riporta anche in partita.Se devo essere onesto non ho visto un gran Sinner neanche lì,ha addirittura perso un set con De Minaur anche lì sprecando palle break,ma aldilà del punteggio che in allenamento serve poco ho visto un Sinner molto falloso,anche con Alcaraz,l’anno scorso era un Sinner con tutt’altro piglio

Consiglio una visita dall’ottico o meglio ancora dall’oculista!
Se hai mai sentito parlare di indici di qualità, vatti a vedere quelli raggiunti da Sinner stasera!
Oppure continua con il tuo bla bla..

Io addirittura direi di cambiare sport: non credo sia un problema di vista. O forse di gomito….

 256
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 10-11-2025 23:36

Scritto da Aquila.

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Mirko

Scritto da ProVax
Io sono abbastanza d’accordo con Panatta,in effetti fino al 5 pari non si é visto il miglior Sinner, era un pochino più forte ma non di tanto.
Forse si deve abituare al campo, però sia con dritto che con risposta oggi non era così centrato.
Spiace per FAA, fossi stato in lui mi sarei ritirato e preservato per le altre partite.
Sono sicuro che Jannick salirà di livello ma non diamo per scontato che arrivi in finale senza faticare.

Sinner dice sempre che nei tornei le sensazioni e il feeling che sente in campo in allenamento poi le riporta anche in partita.Se devo essere onesto non ho visto un gran Sinner neanche lì,ha addirittura perso un set con De Minaur anche lì sprecando palle break,ma aldilà del punteggio che in allenamento serve poco ho visto un Sinner molto falloso,anche con Alcaraz,l’anno scorso era un Sinner con tutt’altro piglio

Consiglio una visita dall’ottico o meglio ancora dall’oculista!
Se hai mai sentito parlare di indici di qualità, vatti a vedere quelli raggiunti da Sinner stasera!
Oppure continua con il tuo bla bla..

Io ho visto la partita su sky e i commenti su Sinner erano positivi, come è positivo il mio giudizio, trovo che ha giocato benissimo considerando anche che ha provato poco il campo…. mi meraviglio di Panatta

Ma la voce più “incredibile” è quella dello stesso FAA, che ha paragonato Sinner addirittura a Federer…

…ma che partita ha visto?

Non era sintonizzato su RAI 2?

Forse è un HATER di Panatta???

 255
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Giampi
Aquila. 10-11-2025 23:22

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Mirko

Scritto da ProVax
Io sono abbastanza d’accordo con Panatta,in effetti fino al 5 pari non si é visto il miglior Sinner, era un pochino più forte ma non di tanto.
Forse si deve abituare al campo, però sia con dritto che con risposta oggi non era così centrato.
Spiace per FAA, fossi stato in lui mi sarei ritirato e preservato per le altre partite.
Sono sicuro che Jannick salirà di livello ma non diamo per scontato che arrivi in finale senza faticare.

Sinner dice sempre che nei tornei le sensazioni e il feeling che sente in campo in allenamento poi le riporta anche in partita.Se devo essere onesto non ho visto un gran Sinner neanche lì,ha addirittura perso un set con De Minaur anche lì sprecando palle break,ma aldilà del punteggio che in allenamento serve poco ho visto un Sinner molto falloso,anche con Alcaraz,l’anno scorso era un Sinner con tutt’altro piglio

Consiglio una visita dall’ottico o meglio ancora dall’oculista!
Se hai mai sentito parlare di indici di qualità, vatti a vedere quelli raggiunti da Sinner stasera!
Oppure continua con il tuo bla bla..

Io ho visto la partita su sky e i commenti su Sinner erano positivi, come è positivo il mio giudizio, trovo che ha giocato benissimo considerando anche che ha provato poco il campo…. mi meraviglio di Panatta

 254
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 10-11-2025 23:21

Scritto da Aquila.

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Pat
Panatta un po’ duro di giudizio con Sinner.

Come Pietrangeli era duro con lui…

Io ho visto su sky e i commenti su Sinner erano positivi, come è positivo il mio giudizio, trovo che ha giocato benissimo considerando anche che ha provato poco il campo…. mi meraviglio di Panatta

Stava solo rosicando…

 253
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 10-11-2025 23:20

Scritto da Mirko

Scritto da ProVax
Io sono abbastanza d’accordo con Panatta,in effetti fino al 5 pari non si é visto il miglior Sinner, era un pochino più forte ma non di tanto.
Forse si deve abituare al campo, però sia con dritto che con risposta oggi non era così centrato.
Spiace per FAA, fossi stato in lui mi sarei ritirato e preservato per le altre partite.
Sono sicuro che Jannick salirà di livello ma non diamo per scontato che arrivi in finale senza faticare.

Sinner dice sempre che nei tornei le sensazioni e il feeling che sente in campo in allenamento poi le riporta anche in partita.Se devo essere onesto non ho visto un gran Sinner neanche lì,ha addirittura perso un set con De Minaur anche lì sprecando palle break,ma aldilà del punteggio che in allenamento serve poco ho visto un Sinner molto falloso,anche con Alcaraz,l’anno scorso era un Sinner con tutt’altro piglio

Consiglio una visita dall’ottico o meglio ancora dall’oculista!

Se hai mai sentito parlare di indici di qualità, vatti a vedere quelli raggiunti da Sinner stasera!

Oppure continua con il tuo bla bla..

 252
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Giampi
Aquila. 10-11-2025 23:14

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Pat
Panatta un po’ duro di giudizio con Sinner.

Come Pietrangeli era duro con lui…

Io ho visto la partita su sky e i commenti su Sinner erano positivi, come è positivo il mio giudizio, trovo che ha giocato benissimo considerando anche che ha provato poco il campo…. mi meraviglio di Panatta

 251
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 10-11-2025 23:14

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper

Scritto da Scolaretto

Scritto da piper
Penso entrerà Ruud.

Credo semmai Bublik

Vabbè il 2° alternate.

Minchia che gufata dai FAA è ancora vivo e lo date per perso?

Beh io l’ho scritto un po’ per scaramanzia visto che augurargli buona fortuna non è servito.

 250
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ProVax (Guest) 10-11-2025 23:11

Scritto da Giuseppe
Mi spiace dover rimarcare ancora una volta la parzialità di certi commenti, che ho trovato inadeguati, su presunte difficoltà di Sinner. Sinner ha servito benissimo, non ha concesso palle break, mi spiegate in quali occasioni è stato in difficoltà?! Certo, ha avuto qualche possibilità di fare il break, che non è riuscito subito a sfruttare, ma ciò non significa affatto che ha vissuto delle difficoltà. Piuttosto è stato Auger ha soffrire continuamente nei suoi turni di battuta, nonostante i numerosi ace.

Guarda che l’ imparziale secondo me sei tu, non é mica un delitto dire che Jannick non si é espresso al meglio, fino al 5 pari,era cmq superiore ma faticava a trovare una soluzione sulla battuta e anche il dritto non era così performante.
Certo sempre di altissimo livello ma potevano arrivare al tie break.
FAA in piena salute é un brutto cliente per tutti anche per il nostro beniamino.
Secondo me oggi Jannick ha giocato all’80%.

 249
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Giampi
piper 10-11-2025 23:09

Scritto da Peter

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Luca
Sinner controfigura di sé stesso stasera
Sta giocando male tutti i punti importanti,tutti

Scritto da Sequel
E sono già tre o quattro palle break di cui un set point non trasformati sono un po’ preoccupato e poi quando iniziano gli scambi non sempre li vince strano

Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha
Ma cos’è la serata del dilettante?
Ma andate a dormire, a mangiare, a sc….
Andate a c… andate via

E che vuoi dire?
Un no comment è sufficiente

Infatti caro Peter io non li commento ma per me è anche un piacere leggerli e come ha scritto il Comandante mi faccio 2 risate.

 248
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aquila. 10-11-2025 23:08

Scritto da Carota Senior
Aliassime in salute è ostico per Sinner, in ogni caso anche nel primo set Jannik gli era leggermente superiore.
Forse Jannik non ha giocato una gran partita, ma va anche detto che è la prima partita e serve entrare nel ritmo del torneo.
Spiace per l’infortunio di Auger, avrei puntato a lui come secondo qualificato nel girone di Sinner.
Forza Jannik.

Se Sinner non ha fatto una bella partita,allora su Musetti cosa bisognava dire?

 247
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Supporter dei poeti estinti (Guest) 10-11-2025 23:01

Scritto da Sequel
Vedo un sinner un po’ più rotondetto o sbaglio ??

Tutta colpa dell’ amatriciana e della carbonara che gli hanno preparato..

 246
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mirko (Guest) 10-11-2025 22:55

Scritto da ProVax
Io sono abbastanza d’accordo con Panatta,in effetti fino al 5 pari non si é visto il miglior Sinner, era un pochino più forte ma non di tanto.
Forse si deve abituare al campo, però sia con dritto che con risposta oggi non era così centrato.
Spiace per FAA, fossi stato in lui mi sarei ritirato e preservato per le altre partite.
Sono sicuro che Jannick salirà di livello ma non diamo per scontato che arrivi in finale senza faticare.

Sinner dice sempre che nei tornei le sensazioni e il feeling che sente in campo in allenamento poi le riporta anche in partita.Se devo essere onesto non ho visto un gran Sinner neanche lì,ha addirittura perso un set con De Minaur anche lì sprecando palle break,ma aldilà del punteggio che in allenamento serve poco ho visto un Sinner molto falloso,anche con Alcaraz,l’anno scorso era un Sinner con tutt’altro piglio

 245
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Giampi
Giuseppe (Guest) 10-11-2025 22:53

Scritto da Fabian
Però Jannik poteva anche risparmiarsi le palle corte contro l’avversario mezzo azzoppato che stava in campo solo per rispetto del pubblico. Secondo me il saluto freddino di Felix a rete è dovuto anche a questo

Mi spieghi quanta esperienza hai di partite di tennis?!! Una partita di tennis è come un incontro di boxe. L’obiettivo è quello di vincere, senza provare alcuna pietà per l’avversario. Se l’avversario non è in condizioni di continuare, si ritira, ma finché è in campo si gioca esprimendo il proprio miglior tennis, sfruttando soprattutto le debolezze dell’altro.

 244
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, Aquila., JannikUberAlles, Giampi
Zoff 10-11-2025 22:50

Scritto da Fabian
Però Jannik poteva anche risparmiarsi le palle corte contro l’avversario mezzo azzoppato che stava in campo solo per rispetto del pubblico. Secondo me il saluto freddino di Felix a rete è dovuto anche a questo

Certo, e magari poteva aiutarlo con qualche doppio fallo?
Oppure doveva ridurre la velocità delle prime palle?

 243
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, Aquila.
Giuseppe (Guest) 10-11-2025 22:45

Mi spiace dover rimarcare ancora una volta la parzialità di certi commenti, che ho trovato inadeguati, su presunte difficoltà di Sinner. Sinner ha servito benissimo, non ha concesso palle break, mi spiegate in quali occasioni è stato in difficoltà?! Certo, ha avuto qualche possibilità di fare il break, che non è riuscito subito a sfruttare, ma ciò non significa affatto che ha vissuto delle difficoltà. Piuttosto è stato Auger ha soffrire continuamente nei suoi turni di battuta, nonostante i numerosi ace.

 242
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aquila., Giampi
Giorgio89 (Guest) 10-11-2025 22:45

Scritto da Sequel
Ci mancherebbe che entrasse anche bublik come riserva!? Sarebbe un bene o male per yannick?

Frega poco a Sinner,non lo deve affrontare,se Bublik prende il posto del canadese affronterà solo Shelton e Zverev

 241
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 10-11-2025 22:45

Scritto da MAURO
Speriamo che mercoledì, per il pubblico pagante, che Aliassine lasci spazio alla riserva, altrimenti correrebbero il rischio di vedere una partita monca.

Aliassime sta già benone e scenderà in campo a pieno regime

EDIT

In conferenza stampa ha detto: nessun problema al polpaccio, ma Maurantonio già aveva intonato il De Profunis, convocato Taffo e mandata una PEC a Bublik chiedendogli di scendere subito in campo

 240
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 10-11-2025 22:44

Scritto da Sequel
Sarà il primo incontro sempre delicato sarà il giocatore che gli dà particolarmente fastidio ma non ha giocato molto bene onestamente il nostro yannick

Chi ancora non sa come scrivere il nome di battesimo di Sinner non dovrebbe avere diritto di parola

 239
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Giampi
Detuqueridapresencia 10-11-2025 22:43

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Bravo Giannino al quarto sp
Mi pare il problema di FAA sia una piccola storta?

Storta? Non mi sembra molto sul pezzo lei.

Quando ho scritto sembrava avesse messo la caviglia storta cadendo, egregio. Dopo si è visto che era l’altro. Controlli gli orari e vedrà che sul pezzo di quello su cui sono gli altri lei è meno attento dei pezzi su cui sta lei

 238
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vittorio carlito (Guest) 10-11-2025 22:41

Scritto da MAURO
Si alza Cahill, poi Vagnozzi, poi il pelato e poi l’ altro.

Il solito commento da troll

 237
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Fabian (Guest) 10-11-2025 22:38

Però Jannik poteva anche risparmiarsi le palle corte contro l’avversario mezzo azzoppato che stava in campo solo per rispetto del pubblico. Secondo me il saluto freddino di Felix a rete è dovuto anche a questo

 236
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Billy74, Giampi
Carota Senior 10-11-2025 22:34

Aliassime in salute è ostico per Sinner, in ogni caso anche nel primo set Jannik gli era leggermente superiore.
Forse Jannik non ha giocato una gran partita, ma va anche detto che è la prima partita e serve entrare nel ritmo del torneo.
Spiace per l’infortunio di Auger, avrei puntato a lui come secondo qualificato nel girone di Sinner.
Forza Jannik.

 235
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Sonj
ProVax (Guest) 10-11-2025 22:32

Io sono abbastanza d’accordo con Panatta,in effetti fino al 5 pari non si é visto il miglior Sinner, era un pochino più forte ma non di tanto.
Forse si deve abituare al campo, però sia con dritto che con risposta oggi non era così centrato.
Spiace per FAA, fossi stato in lui mi sarei ritirato e preservato per le altre partite.
Sono sicuro che Jannick salirà di livello ma non diamo per scontato che arrivi in finale senza faticare.

 234
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Giampi
JannikUberAlles 10-11-2025 22:32

Scritto da chase
crampo per la tensione? di solito al polpaccio capita così, spero non di più

Molto probabile in crampo, visto che non l’hanno fasciato…
…certo nell primo set ha subito una pressione mentale e fisica notevole, faticando molto in quasi tutti i turni di servizio, mentre Jannik non ha mai dovuto difendere delle palle-break.

Certi commenti di Panatta mi hanno fatto sorridere, forse Adrianone dovrebbe andarsi a rivedere tutte le partite PERSE da lui 😉

 233
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aquila., Giampi
Silvy__89 (Guest) 10-11-2025 22:32

Si ma ragazzi era la prima…ci sta che non sei perfetto alla prima, devi trovare feeling col campo. Esagerato Panatta dicendo che non gli è piaciuto
Speriamo che Aliassime non si sia fatto niente di serio

 232
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio74 (Guest) 10-11-2025 22:25

Primo set con qualche difficoltà, poi il problema occorso ad Aliassime lo ha agevolato .
Ciò che più conta che Jannik stasera è felix !

 231
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sequel (Guest) 10-11-2025 22:25

Sarà il primo incontro sempre delicato sarà il giocatore che gli dà particolarmente fastidio ma non ha giocato molto bene onestamente il nostro yannick

 230
Replica | Quota | -4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Billy74, JannickWinner, Giampi
Tommaso (Guest) 10-11-2025 22:25

FAA si è avvicinato a jannik tra una decina di anni forse vince pure un set

 229
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Giampi
JannikUberAlles 10-11-2025 22:24

Scritto da Pat
Panatta un po’ duro di giudizio con Sinner.

Come Pietrangeli era duro con lui…

 228
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
piper 10-11-2025 22:24

Mi spiace per Felix.

 227
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
MAURO (Guest) 10-11-2025 22:21

Speriamo che mercoledì, per il pubblico pagante, che Aliassine lasci spazio alla riserva, altrimenti correrebbero il rischio di vedere una partita monca.

 226
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
piper 10-11-2025 22:19

Però correre, corre.

 225
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italojeck (Guest) 10-11-2025 22:18

…a me questa controfigura piace…

224
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sequel (Guest) 10-11-2025 22:18

Certo se aliassim si ritira e tanta Manna per shelton e zverev

 223
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 10-11-2025 22:18

Scritto da Silvy__89

Scritto da Jack

Scritto da Silvy__89
Vabbè Aliassime non sembra più in condizione di giocare, partita vinta per Jannik

Anche se giocava non cambiava granché. Partita sempre vinta magari con 15 minuti in più

Si certamente vinceva comunque, però ora è proprio evidente il calo di Felix

Non so chi l’abbia scritto ma di sicuro oltre la morte, le sparate di Bruno Vespa.

 222
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Murakami 10-11-2025 22:17

Scritto da Pat
Panatta un po’ duro di giudizio con Sinner.

Panatta prima o poi commette un fiocchetticidio

 221
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Inox
Pat (Guest) 10-11-2025 22:16

Panatta un po’ duro di giudizio con Sinner.

 220
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Usbr (Guest) 10-11-2025 22:16

Vi ricordate durante uno scambio se ha fatto un vincente

 219
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 10-11-2025 22:16

Scritto da Jack

Scritto da Silvy__89
Vabbè Aliassime non sembra più in condizione di giocare, partita vinta per Jannik

Anche se giocava non cambiava granché. Partita sempre vinta magari con 15 minuti in più

Si certamente vinceva comunque, però ora è proprio evidente il calo di Felix

 218
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Murakami 10-11-2025 22:15

Scritto da Carota Senior

Scritto da MAURO
Si alza Cahill, poi Vagnozzi, poi il pelato e poi l’ altro.

Fanno la hola.

Ola senza h

 217
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuseppe (Guest) 10-11-2025 22:14

Sinner sta giocando molto bene, ha la partita in totale controllo, spesso ha chiuso il proprio servizio lasciando a 0 punti Auger e non ha concesso palle break. Cosa si vuole di più ? Dall’altra parte c’è pur sempre un avversario che non ci sta a perdere, perciò non si può scrivere di occasioni mancate da parte del nostro. Godetevi la partita e non scrivete cose insensate per cortesia.

 216
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: omerjno, Marco M., MarcoP, Il cubo di Bublik, Giampi
Sequel (Guest) 10-11-2025 22:11

Vedo un sinner un po’ più rotondetto o sbaglio ??

 215
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Jack (Guest) 10-11-2025 22:11

Scritto da Silvy__89
Vabbè Aliassime non sembra più in condizione di giocare, partita vinta per Jannik

Anche se giocava non cambiava granché. Partita sempre vinta magari con 15 minuti in più

 214
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sequel (Guest) 10-11-2025 22:09

Se dovessero infortunarsi in quattro??

 213
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Silvy__89 (Guest) 10-11-2025 22:09

Vabbè Aliassime non sembra più in condizione di giocare, partita vinta per Jannik

 212
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 10-11-2025 22:09

Jannik rispetta l’avversario e gli fa 6-0

 211
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tuki (Guest) 10-11-2025 22:08

Per riprendere i mini trofei atp, in questo sito il mini trofeo per il troll disagiato va diretto a Mauro

 210
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack (Guest) 10-11-2025 22:07

Dosa le energie e fa bene. Visto la scarsità dell’avversario al primo set non ha spinto perché non ne ha avuto bisogno. Fa benissimo

 209
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
chase (Guest) 10-11-2025 22:07

crampo per la tensione? di solito al polpaccio capita così, spero non di più

 208
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Sequel (Guest) 10-11-2025 22:07

Se dovessero infortunarsi in quattro giocatori che succede ?!

 207
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
piper 10-11-2025 22:07

Scritto da Pat
Se entra Bublik fa un casino.

Why?

 206
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 10-11-2025 22:05

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Luca
Sinner controfigura di sé stesso stasera
Sta giocando male tutti i punti importanti,tutti

Scritto da Sequel
E sono già tre o quattro palle break di cui un set point non trasformati sono un po’ preoccupato e poi quando iniziano gli scambi non sempre li vince strano

Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha Ahahahaha
Ma cos’è la serata del dilettante?
Ma andate a dormire, a mangiare, a sc….
Andate a c… andate via

E che vuoi dire?
Un no comment è sufficiente

 205
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sequel (Guest) 10-11-2025 22:04

Se dovessero infortunarsi in quattro cosa succede ?! In questo tennis infortuni sono sempre in agguato facciamo le corna yannick

 204
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Pat (Guest) 10-11-2025 22:04

Se entra Bublik fa un casino.

 203
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 10-11-2025 22:03

Eppure Vagnozzi gli aveva consigliato di “stenderlo”…

…da intendersi “batterlo”…

…non di SPACCARLO!!! 🙁

 202
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 10-11-2025 22:03

Scritto da Detuqueridapresencia
Bravo Giannino al quarto sp
Mi pare il problema di FAA sia una piccola storta?

Storta? Non mi sembra molto sul pezzo lei.

201
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
« Commenti più vecchi (100 precedenti)