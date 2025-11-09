Alcaraz parte bene a Torino e commenta la “sostituzione” Djokovic-Musetti: “Preferisco Lorenzo, non mentirò”

Carlos Alcaraz ha iniziato con il piede giusto le sue Nitto ATP Finals 2025, superando Alex de Minaur in due set e presentandosi in conferenza stampa con il sorriso di chi sente buone sensazioni. Il murciano sa che nel suo gruppo avrebbe dovuto affrontare anche Novak Djokovic, ma il forfait del serbo — annunciato ieri — ha liberato un posto poi assegnato a Lorenzo Musetti. Una modifica che non lo lascia indifferente.

“Affrontare Novak nel girone è sempre difficile, per l’esperienza che ha e per quanto è forte indoor. Qui nel 2023 giocai molto bene contro di lui e comunque mi distrusse quel giorno. Ma sì, onestamente, preferisco affrontare Lorenzo, non mentirò”, ha dichiarato Alcaraz ridendo. “Se è qui è perché lo merita: ha mantenuto un livello molto alto durante tutta la stagione e sono sicuro che farà benissimo anche in questo torneo”.

Non solo tennis, però, nella conferenza del numero due del mondo. Come accade talvolta nei grandi eventi, non tutte le domande restano ancorate al campo. A prendere la parola è stata Elena Vesnina, che lavora oggi per un media russo, con un quesito decisamente fuori contesto: “Ho una domanda da parte di tutte le ragazze del mondo: il tuo cuore è occupato? Sei libero?”.

La reazione di Alcaraz, come sempre, è stata spontanea e disarmante: “Sono libero, sono libero… sono libero!”, ha risposto con ironia, sdrammatizzando e congedando il momento con un sorriso.





Marco Rossi