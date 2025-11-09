Bolelli e Vavassori illuminano Torino: battuti i n.1 del mondo all’esordio alle ATP Finals

Simone Bolelli e Andrea Vavassori firmano una delle vittorie più prestigiose della loro stagione proprio nella cornice più attesa: l’Inalpi Arena di Torino. All’esordio nelle Nitto ATP Finals, la coppia azzurra supera i numeri uno del mondo, Julian Cash e Lloyd Glasspool, con un convincente 7-5 6-3, senza mai cedere il servizio e mostrando una solidità che ha acceso l’entusiasmo del pubblico di casa. Con questo successo, gli italiani affiancano Granollers/Zeballos in vetta al gruppo Peter Fleming.

Il primo set scorre equilibrato fino al 6-5, quando l’instabilità dei britannici concede a Bolelli e Vavassori due set point. Glasspool sbaglia ancora con il servizio e la coppia italiana incassa il parziale dopo 43 minuti di buon tennis, sempre condotto con sicurezza.

Il contraccolpo per Cash e Glasspool è evidente: pur ritrovando in parte rendimento alla battuta, non riescono a invertire l’inerzia. Gli italiani crescono ancora, spingendo forte con il dritto e trovando il break sul 3-2 grazie a una serie di accelerazioni precise che fanno esplodere l’arena. Sul 5-2, risalita dallo 0-30, Bolelli e Vavassori resistono anche all’ultimo tentativo dei rivali e chiudono meritatamente alla prima occasione utile del game, con una volée del bolognese che si procura il match point e poi fa calare il sipario sulla partita.

La chiave del match è stata la pressione esercitata sulle seconde britanniche: appena 8 punti vinti su 21 da Cash e Glasspool, contro un implacabile 12 su 15 dei due italiani. Avevano già battuto i leader del ranking due volte in stagione, ma farlo sul palcoscenico delle Finals e davanti al pubblico torinese ha un peso completamente diverso.

Per Bolelli e Vavassori, l’avventura parte nel migliore dei modi. Ora la semifinale è un obiettivo concreto.

ATP Turin Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] 5 3 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] 7 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 ace 2-5 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1





