Bolelli e Vavassori illuminano Torino: battuti i n.1 del mondo all’esordio alle ATP Finals

09/11/2025 22:58 8 commenti
SImone Bolelli e Andrea Vavassori nella foto - Foto FITP

Simone Bolelli e Andrea Vavassori firmano una delle vittorie più prestigiose della loro stagione proprio nella cornice più attesa: l’Inalpi Arena di Torino. All’esordio nelle Nitto ATP Finals, la coppia azzurra supera i numeri uno del mondo, Julian Cash e Lloyd Glasspool, con un convincente 7-5 6-3, senza mai cedere il servizio e mostrando una solidità che ha acceso l’entusiasmo del pubblico di casa. Con questo successo, gli italiani affiancano Granollers/Zeballos in vetta al gruppo Peter Fleming.

Il primo set scorre equilibrato fino al 6-5, quando l’instabilità dei britannici concede a Bolelli e Vavassori due set point. Glasspool sbaglia ancora con il servizio e la coppia italiana incassa il parziale dopo 43 minuti di buon tennis, sempre condotto con sicurezza.
Il contraccolpo per Cash e Glasspool è evidente: pur ritrovando in parte rendimento alla battuta, non riescono a invertire l’inerzia. Gli italiani crescono ancora, spingendo forte con il dritto e trovando il break sul 3-2 grazie a una serie di accelerazioni precise che fanno esplodere l’arena. Sul 5-2, risalita dallo 0-30, Bolelli e Vavassori resistono anche all’ultimo tentativo dei rivali e chiudono meritatamente alla prima occasione utile del game, con una volée del bolognese che si procura il match point e poi fa calare il sipario sulla partita.

La chiave del match è stata la pressione esercitata sulle seconde britanniche: appena 8 punti vinti su 21 da Cash e Glasspool, contro un implacabile 12 su 15 dei due italiani. Avevano già battuto i leader del ranking due volte in stagione, ma farlo sul palcoscenico delle Finals e davanti al pubblico torinese ha un peso completamente diverso.
Per Bolelli e Vavassori, l’avventura parte nel migliore dei modi. Ora la semifinale è un obiettivo concreto.

ATP Turin
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
5
3
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
7
6
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Mostra dettagli



Marco Rossi

8 commenti

Edoardo (Guest) 09-11-2025 23:28

Scritto da Tennislover
Ottimo segnale di presenza, più vanno avanti più prendono fiducia, più saranno pronti per la Davis

Ma Bolelli è stato convocato per la Davis?

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tutto Dritto (Guest) 09-11-2025 22:22

Grandissimi!!:)

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 09-11-2025 21:30

Nel doppio tutto può accadere e le coppie si equivalgono… basta rammentare quel ch'è successo nel femminile… insomma, Bolelli e Vavassori possono davvero vincere le finals

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennislover (Guest) 09-11-2025 21:20

Ottimo segnale di presenza, più vanno avanti più prendono fiducia, più saranno pronti per la Davis

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silver (Guest) 09-11-2025 20:22

Evviva del doppio i nostri professori
Bolelli e Vavassori! Domani risultati perfetti dai nostri Sinner e Musetti!

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
JOA20 (Guest) 09-11-2025 20:18

Che dire, bravi! Dopo il primo game in cui hanno salvato 4 palle break consecutive non ne hanno concessa neanche mezza

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
TKT 09-11-2025 20:18

Partita solida, esordio brillante. Complimenti alla coppia Bole-Wave e in bocca al lupo per il torneo

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 09-11-2025 20:11

Bravi.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!