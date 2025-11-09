ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della prima giornata. Granollers/Zeballos, partenza vincente alle Nitto ATP Finals 2025 (con la situazione aggiornata dopo la prima giornata)

Le Finals 2025 - Foto getty images
Marcel Granollers e Horacio Zeballos iniziano con il piede giusto le Nitto ATP Finals 2025. Lo spagnolo e l’argentino, attesi da un debutto tutt’altro che semplice contro i campioni in carica Kevin Krawietz e Tim Puetz, hanno confermato l’eccellente stato di forma imponendosi al match tiebreak per 6-4, 4-6, 10-6. Un successo importante che li avvicina all’obiettivo semifinale.
ATP Finals
Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 1° Giornata 🏆 🎾
Inalpi Arena, Torino — indoor
Finals
Indoor Hard
Superficie
Cemento (indoor)
Inalpi Arena – ore 11:30
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
ATP Turin
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3]
6
4
10
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
4
6
6
Vincitore: Granollers / Zeballos
JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
C. Alcaraz 🇪🇸 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
A. de Minaur 🇦🇺 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
T. Fritz 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –
L. Musetti 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –
BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
A. Zverev 🇩🇪 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–9 | 59.09%
B. Shelton 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 9–13 | 40.91%
J. Sinner 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –
F. Auger-Aliassime 🇨🇦 – – | – – | – | – – | –
PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 1–0 | 2–1 | 66.67% | 11–10 | 52.38%
K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 0–1 | 1–2 | 33.33% | 10–11 | 47.62%
J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 – – | – – | – | – – | –
M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 – – | – – | – | – – | –
J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 – – | – – | – | – – | –
C. Harrison / E. King 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –
Tutto giusto. Io ho sintetizzato limitandomi alla sua indisciplina tattica, che in fondo deriva in gran parte proprio dall’ emotività ed impulsività, il contrario rispetto a quanto esprime il campione.
martedi quale girone gioca?
A me sembra estremamente emotivo nel bene e nel male e questo lo porta ad abbreviare al massimo lo scambio tirando tutto quasi a liberarsi della tensione..il contrario di Zverev che non si prende rischi per lo stessa emotività..due modi opposti di gestire l’ansia e la paura. Di fondo c’è una insicurezza sul proprio repertorio tecnico che porta uno a giocare d’azzardo in una sorta di o la va o la spacca perché non si fida dei suoi colpi e l’altro, per lo stesso motivo (in particolare sul diritto) ad un continuo rimugino, in un vado o non vado. Quelli forti, Sinner su tutti perché Alcaraz ha dei momenti di confusione, sono quelli capaci di accettare la sofferenza, di trovare un equilibrio, di capire il momento perché hanno tanta sicurezza sui propri fondamentali.
Se Sinner o Musetti avessero perso il tb come ha fatto Shelton, Dio solo sa cosa sarebbe piovuto su i due malcapitati… Shelton ancora immaturo per i grandi appuntamenti…
Non so se esisterà un tennista più scriteriato di questo Shelton. Vabbè, è ancora giovane e acerbo, ma dopo un paio di anni nel circuito maggiore almeno un miglioramento sul piano della disciplina tattica dovrebbe mostrarlo. E invece…
Spesso chi non sopporta l’uno non sopporta neanche l’altro.
Ma Sverev non era acciaccato?…io lo vedo benissimo, sia fisicamente che come gioco. Si candida a vincere per la terza volta le finals? Io oggi l’ho visto giocare meglio di Alcaraz, e’ molto in palla. Quindi occhio al tedesco.
Però vedi che combina questo lazzarone? Fa un gran punto,si carica ma poi perde la bussola.
Ha margini di miglioramento ma le carenze tecniche sono una zavorra: il rovescio in particolare è più consistente quando spinge ma diminuendo i margini alla terza botta,se va bene,sbaglia. In fase di palleggio non la sente, movimento scorretto,chiuso e mano destra che non risulta dominante.
Il tie-break l’aveva giocato benissimo ed in 30 secondi l’ha buttato alle ortiche. Studierà,di sicuro,ma ho il timore che se gli togli l’istinto le difficoltà tecniche emergano ancora di più.
Grazie del feedback
Siamo sicuri la vittima sacrificale sia Musetti? Magari domani perde 62 62, ma shelton…
Buahahaha che bidonaccio Shelton! Butta il tiebreak da 6-3,e poi sbaglia pure strada sulla via della doccia 😀
Ahahahahah urla,fa il bulletto di periferia e sbaglia 3 set point neanche fosse il peggiore giocatore del mondo….ahahahahah sei abbastanza odioso caro Ben e meriti di essere sconfitto e sbeffeggiato
Non oso immaginare cosa sarebbe successo qui dentro se Lorenzo Musetti avesse perso tie break e match come è accaduto stasera a Ben Shelton !
Auspico invece che Lorenzo onori se stesso e il tennis italiano.
Azz, che braccino Shelton… e Zverev ringrazia:)
Polletto Shelton.
Mamma che tie break buttato nel wc da Shelton! Un disastro
Shelton una bestia senza cervello….buttato nel cesso il secondo set….male…molto male…anche in ottica sinner classifica girone….
Zverev-Shelton, numeri 3 e 5 del mondo.
Sul campo si è visto quanto sono distanti dai primi due..
Giovedi scorso ho seguito il tuo pupillo nella sessione di allenamento con lo sparring. Era la prima volta che lo vedevo da pochi metri di distanza e ha uno strapotere fisico diverso da tutti gli altri. Tecnicamente ha tanto margine di crescita ma una esplosività fisica del genere è davvero un unicum. La prima di servizio nelle giornate di luna buona ,quando la percentuale è alta diventa quasi un arma illegale.
Tu l’hai detto (cit.) 😀 😀 😀 😀
😆 😆 😆 e giù di doppi sensi
😆 😆 😆 e giù di doppi sensi
Ma perché dicevate qui sul forum, cioè qualcuno diceva, che Zverev era alle prese con un infortunio? Per la stanchezza di Parigi? Idem l%ho letto per Auger (?) e Shelton ( ok la spalla qualche settimana fa ma non si è ripreso?).
Vate o water?
3 pari … ora sarebbe il caso che Ben breakasse !
—
Niente da fare 🙂
Ma la Federazione non poteva almeno ingaggiare Ljubicic per fare da coach ai commentatori? Ti spiega il rimbalzo su certi campi,i limiti tecnici,quelli mentali a seconda della fase di gioco… E col canone ci danno Fiocchetti.
Oggi pessimo il rovescio di Shelton,a due mani non va.
Forse fa in tempo a cambiarlo e giocarlo a tre mani.
Sacha va
Occhio che il VATE, L’IMMENSO, LA GUIDA SUPREMA, il sommelier del sito ci ha avvisato.
Un’altezza inferiore a 1,85 è sinonimo di mediocrità. E fra due anni l’asticella si alzerà a 1.90.
Pertanto Alcaraz non può essere 1,83. Il VATE non può avere torto. Lui non sbaglia mai.
😆
Nel secondo match odierno per quanto riguarda i singolaristi, primo set disastroso di Shelton contro Zverev !
Spero giochi meglio nel secondo set, giusto per lo spettacolo e pure per allungare i tempi della partita.
Viva viva i Vavalelli!
@ JannikUberAlles (#4519178)
Hai ragione!! Mi ero basata (senza controllare i numeri reali) sulla foto del titolo che copre i piedi, ma quella a tutt’altezza, anche se molto scura alla base, mostra i piani differenti dove sono stati sistemati i soggetti…e il povero
De Minaur penalizzato, oltre ad avere di suo un atteggiamento, diciamo così, dimesso!!
Gran bel segnale per la davis lanciato da bolelli e vavassori
Esatto…il doppio spessissimo si gooca su pochi punti..é successo che qualche volta quei punti siano stati sfavorevoli, ma questo non toglie niente alla grandezza della nostra fantastica coppia.
Posso dirlo?: Chi reclama sempre Sinner anche in doppio per me é almeno un cagasotto.
Forse non sei architetto e neppure geometra: è una questione di PROSPETTIVA.
Demon è 183 come Alcaraz, che essendo un po’ più avanti sembra anche più alto di Fritz (196).
Sinner è 193, per sua diretta ammissione, anche se ufficialmente 191, e Zverev 198.
Se poi tu sei alta come la Egonu (193 come Jannik, senza tacchi) è giusto definire De Minaur “bassino”.
Detto con simpatia 😉
Ottima cosa in vista della Davis, chissà che non ritrovino la forma migliore proprio ora, sarebbe fondamentale per provare a fare il tris.
Ma cioè! Bole/ Vava battono la coppia N1 al mondo, sicuramente l’ aria di casa li ha gasati, la Davis si gioca in Italia, ma davvero davvero pensate ad una coppia alternativa a questi due fantastici ” ragazzi”???Forse l’ anno prossimo si può pensare a Sonego ma per il momento direi che possiamo contare su loro per arrivare almeno in finale..e l’ anno scorso avremmo vinto anche con loro.
Grandi ragazzi!
Ma grandissimi!! Direi addirittura in trance agonistica, convinti dal primo game recuperato alla fine in un crescendo di servizi potenti e vincenti spietati, ripartendo i meriti, con un occhio di riguardo verso Bolelli, che adoro da sempre, e i suoi drittoni incredibili…beh, splendida prestazione che ha annichilito in 2 set gli avversari, un vero e proprio “schiaffo morale” ai criticoni del sito
Non ci posso credereeee!!!!!
Bravissimi, finalmente era da un po’ che non li vedevo a questo livello. Li voglio almeno in semifinale!
Bolessori perfetti. Cominciamo bene
Grandi VavaBolelli, risorgono nel momento più opportuno.
Andiamo a prenderci queste Finals adesso!
E i Bolessori vincono in 2 set contro la coppia n° 1.