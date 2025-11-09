ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della prima giornata. Granollers/Zeballos, partenza vincente alle Nitto ATP Finals 2025 (con la situazione aggiornata dopo la prima giornata)

Le Finals 2025 - Foto getty images
Le Finals 2025 - Foto getty images

Marcel Granollers e Horacio Zeballos iniziano con il piede giusto le Nitto ATP Finals 2025. Lo spagnolo e l’argentino, attesi da un debutto tutt’altro che semplice contro i campioni in carica Kevin Krawietz e Tim Puetz, hanno confermato l’eccellente stato di forma imponendosi al match tiebreak per 6-4, 4-6, 10-6. Un successo importante che li avvicina all’obiettivo semifinale.

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 1° Giornata 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹

Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 11:30
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

ATP Turin
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3]
6
4
10
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
4
6
6
Vincitore: Granollers / Zeballos
Carlos Alcaraz ESP vs Alex de Minaur AUS (Non prima 14:00)

ATP Turin
Carlos Alcaraz [1]
7
6
Alex de Minaur [7]
6
2
Vincitore: Alcaraz
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA (Non prima 18:00)

ATP Turin
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
5
3
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
7
6
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Alexander Zverev GER vs Ben Shelton USA (Non prima 20:30)

ATP Turin
Alexander Zverev [3]
6
7
Ben Shelton [5]
3
6
Vincitore: Zverev
JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
C. Alcaraz 🇪🇸 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
A. de Minaur 🇦🇺 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
T. Fritz 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –
L. Musetti 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –

BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
A. Zverev 🇩🇪 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–9 | 59.09%
B. Shelton 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 9–13 | 40.91%
J. Sinner 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –
F. Auger-Aliassime 🇨🇦 – – | – – | – | – – | –

PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 1–0 | 2–1 | 66.67% | 11–10 | 52.38%
K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 0–1 | 1–2 | 33.33% | 10–11 | 47.62%
J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%

JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 – – | – – | – | – – | –
M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 – – | – – | – | – – | –
J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 – – | – – | – | – – | –
C. Harrison / E. King 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –

