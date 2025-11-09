ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della prima giornata. Granollers/Zeballos, partenza vincente alle Nitto ATP Finals 2025 (con la situazione aggiornata dopo la prima giornata)

Marcel Granollers e Horacio Zeballos iniziano con il piede giusto le Nitto ATP Finals 2025. Lo spagnolo e l’argentino, attesi da un debutto tutt’altro che semplice contro i campioni in carica Kevin Krawietz e Tim Puetz, hanno confermato l’eccellente stato di forma imponendosi al match tiebreak per 6-4, 4-6, 10-6. Un successo importante che li avvicina all’obiettivo semifinale.

ATP Finals Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 1° Giornata 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor Finals

Indoor Hard Città Torino 🇮🇹 Superficie Cemento (indoor) Inalpi Arena – ore 11:30

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

ATP Turin Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] 6 4 10 Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] 4 6 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 K. Krawietz / Puetz 1-0 K. Krawietz / Puetz 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 2-6 3-6 3-7 3-8 4-8 5-8 6-8 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-4 → 6-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-3 → 5-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur (Non prima 14:00)

ATP Turin Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 7 6 Alex de Minaur [7] Alex de Minaur [7] 6 2 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-1 → 4-1 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Non prima 18:00)

ATP Turin Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] 5 3 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] 7 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 ace 2-5 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Alexander Zverev vs Ben Shelton (Non prima 20:30)

ATP Turin Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 6 7 Ben Shelton [5] Ben Shelton [5] 3 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 JIMMY CONNORS GROUP

Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%

C. Alcaraz 🇪🇸 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%

A. de Minaur 🇦🇺 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%

T. Fritz 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –

L. Musetti 🇮🇹 – – | – – | – | – – | – BJORN BORG GROUP

Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%

A. Zverev 🇩🇪 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–9 | 59.09%

B. Shelton 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 9–13 | 40.91%

J. Sinner 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –

F. Auger-Aliassime 🇨🇦 – – | – – | – | – – | – PETER FLEMING GROUP

Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%

S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%

M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 1–0 | 2–1 | 66.67% | 11–10 | 52.38%

K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 0–1 | 1–2 | 33.33% | 10–11 | 47.62%

J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10% JOHN MCENROE GROUP

Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%

H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 – – | – – | – | – – | –

M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 – – | – – | – | – – | –

J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 – – | – – | – | – – | –

C. Harrison / E. King 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –