ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Sonego rimonta Choinski e avanza al secondo turno: grande battaglia nel debutto a Metz. Ora sfiderà Cobolli. Dopo in campo Berrettini (LIVE)

Lorenzo Sonego parte con il piede giusto al primo turno dell’ATP 250 di Metz 🇫🇷, superando Jan Choinski al termine di una sfida molto combattuta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4.

Il torinese, protagonista di una partita di carattere e concentrazione, ha saputo reagire dopo un primo set complicato, ribaltando la situazione con lucidità e un tennis via via più incisivo.

Con questo successo, Lorenzo Sonego accede al secondo turno del torneo francese dove sfiderà in un derby tutto italiano Flavio Cobolli.

Primo set – Sonego parte bene, ma Choinski reagisce

L’inizio è incoraggiante per l’azzurro, che trova subito il break e gestisce con ordine i primi game. Tuttavia, sul 3-1, Sonego commette qualche errore gratuito di troppo e permette al britannico di rientrare nel set.

Choinski cresce con il passare dei punti, soprattutto con il rovescio lungolinea e il servizio, mentre Sonego cala leggermente in precisione da fondo. Sul 5-4, il britannico piazza il break e chiude il parziale 6-4 con uno smash a rete dopo un lungo scambio.

Secondo set – L’azzurro ritrova fiducia

Nel secondo parziale Sonego cambia marcia: serve con più continuità, varia i colpi e trova maggiore profondità. Il break decisivo arriva sul 4-4 grazie a un dritto vincente dal centro del campo.

Il torinese conferma l’ottimo momento anche nei numeri: vince il 76% dei punti con la prima di servizio e il 71% con la seconda, limitando gli errori e chiudendo con sicurezza sul 6-4.

Terzo set – Cuore e solidità per la rimonta

Il parziale decisivo inizia nel segno dell’equilibrio, ma sul 2-2 Sonego alza il ritmo e strappa il servizio a Choinski.

Da lì in avanti, il piemontese non concede più nulla: domina i turni di battuta con tre ace e un’ottima gestione degli scambi, fino a chiudere 6-4 dopo un ultimo punto da applausi, concluso con una volee lunga in controtempo.

