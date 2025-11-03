Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Sonego rimonta Choinski e avanza al secondo turno: grande battaglia nel debutto a Metz. Ora sfiderà Cobolli. Dopo in campo Berrettini (LIVE)

03/11/2025 16:40 36 commenti
Lorenzo Sonego nella foto - Foto Patrick Boren
Lorenzo Sonego nella foto - Foto Patrick Boren

Lorenzo Sonego parte con il piede giusto al primo turno dell’ATP 250 di Metz 🇫🇷, superando Jan Choinski al termine di una sfida molto combattuta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4.
Il torinese, protagonista di una partita di carattere e concentrazione, ha saputo reagire dopo un primo set complicato, ribaltando la situazione con lucidità e un tennis via via più incisivo.
Con questo successo, Lorenzo Sonego accede al secondo turno del torneo francese dove sfiderà in un derby tutto italiano Flavio Cobolli.

Primo set – Sonego parte bene, ma Choinski reagisce
L’inizio è incoraggiante per l’azzurro, che trova subito il break e gestisce con ordine i primi game. Tuttavia, sul 3-1, Sonego commette qualche errore gratuito di troppo e permette al britannico di rientrare nel set.
Choinski cresce con il passare dei punti, soprattutto con il rovescio lungolinea e il servizio, mentre Sonego cala leggermente in precisione da fondo. Sul 5-4, il britannico piazza il break e chiude il parziale 6-4 con uno smash a rete dopo un lungo scambio.

Secondo set – L’azzurro ritrova fiducia
Nel secondo parziale Sonego cambia marcia: serve con più continuità, varia i colpi e trova maggiore profondità. Il break decisivo arriva sul 4-4 grazie a un dritto vincente dal centro del campo.
Il torinese conferma l’ottimo momento anche nei numeri: vince il 76% dei punti con la prima di servizio e il 71% con la seconda, limitando gli errori e chiudendo con sicurezza sul 6-4.

Terzo set – Cuore e solidità per la rimonta
Il parziale decisivo inizia nel segno dell’equilibrio, ma sul 2-2 Sonego alza il ritmo e strappa il servizio a Choinski.
Da lì in avanti, il piemontese non concede più nulla: domina i turni di battuta con tre ace e un’ottima gestione degli scambi, fino a chiudere 6-4 dopo un ultimo punto da applausi, concluso con una volee lunga in controtempo.

ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) -1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Damir Dzumhur BIH vs Jacob Fearnley GBR
ATP Athens
Damir Dzumhur
6
6
Jacob Fearnley
4
2
Vincitore: Dzumhur
Miomir Kecmanovic SRB vs Kamil Majchrzak POL

ATP Athens
Miomir Kecmanovic
7
7
Kamil Majchrzak
6
6
Vincitore: Kecmanovic
Stan Wawrinka SUI vs Botic van de Zandschulp NED (Non prima 17:00)

ATP Athens
Stan Wawrinka
15
2
1
Botic van de Zandschulp
0
6
1
Alexandre Muller FRA vs Jan-Lennard Struff GER

Grandstand – ore 14:00
Eliot Spizzirri USA vs Laslo Djere SRB

ATP Athens
Eliot Spizzirri
1
7
6
Laslo Djere
6
6
2
Vincitore: Spizzirri
Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Tomas Martin Etcheverry ARG / Alejandro Tabilo CHI

ATP Athens
Santiago Gonzalez / David Pel [3]
8
6
4
0
Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo
4
4
6
0
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Marcos Giron USA / Evan King USA

Reilly Opelka USA vs Vit Kopriva CZE

ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Court Central – ore 12:00
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Dan Added FRA / Tom Paris FRA
ATP Metz
Theo Arribage / Albano Olivetti
2
7
5
Dan Added / Tom Paris
6
5
10
Vincitore: Added / Paris
Jan Choinski GBR vs Lorenzo Sonego ITA (Non prima 14:00)

ATP Metz
Jan Choinski
6
4
4
Lorenzo Sonego
4
6
6
Vincitore: Sonego
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Vitaliy Sachko UKR

ATP Metz
Giovanni Mpetshi Perricard
0
6
1
Vitaliy Sachko
0
7
2
Valentin Royer FRA vs Cameron Norrie GBR (Non prima 18:00)

Matteo Berrettini ITA vs Quentin Halys FRA

Court 1 – ore 12:00
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE

ATP Metz
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3]
4
6
10
Jakub Paul / Matej Vocel
6
0
7
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Ugo Blanchet FRA vs Learner Tien USA (Non prima 13:00)

ATP Metz
Ugo Blanchet
3
3
Learner Tien
6
6
Vincitore: Tien
Clement Tabur FRA vs Aleksandar Kovacevic USA

ATP Metz
Clement Tabur
6
6
Aleksandar Kovacevic
3
2
Vincitore: Tabur
Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA

ATP Metz
Petr Nouza / Patrik Rikl
6
6
Diego Hidalgo / Patrik Trhac
3
4
Vincitore: Nouza / Rikl
Il GUEst 03-11-2025 17:52

Scritto da walden

Scritto da pablito

Scritto da Manu09
Binaghi ha annunciato la partecipazione di Djokovic alla finals…

Voglio vedere DJ che magari vince Atene, spostarsi rapido a Torino per subito affrontare le prestigiose Finals, dove già sa che sarebbe comprimario e (lo sa) impossibilitato a intromettersi nella eccelsa “lotta di potere” fra i due mammasantissima.
Non credo si esponga a questo.
B-nagj avrà le due ragioni, tanto poi ci può sempre essere smentita…

Se FAA non avesse la certezza della rinuncia di Djokovic non si sarebbe ritirato da Metz. Per quanto basso, il rischio di essere superato in drittura d’arrivo da Musetti è presente.

Invece Binaghi che dice testualmente “abbiamo la conferma che Djokovic giocherà a Torino” per cosa lo fa? Perché esporsi così? Non avrebbe potuto dire “secondo me Djokovic parteciperà”? O “Credo che Djokovic ci sarà”? Parla proprio di conferma. FAA poi dovrebbe avere la certezza della rinuncia di Djokovic per essersi cancellato da Metz, mentre Musetti non è stato avvisato ed è andato a giocare Atene? Per quale motivo?

 36
Sudtyrol (Guest) 03-11-2025 17:50

Grandissimo Eliot. Facci sognare.

 35
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-11-2025 17:38

@ LiveTennis.it Staff (#4514087)

GRAZIE MILLE REDAZIONE!

 34
Manu09 03-11-2025 17:36

Scritto da walden

Scritto da pablito

Scritto da Manu09
Binaghi ha annunciato la partecipazione di Djokovic alla finals…

Voglio vedere DJ che magari vince Atene, spostarsi rapido a Torino per subito affrontare le prestigiose Finals, dove già sa che sarebbe comprimario e (lo sa) impossibilitato a intromettersi nella eccelsa “lotta di potere” fra i due mammasantissima.
Non credo si esponga a questo.
B-nagj avrà le due ragioni, tanto poi ci può sempre essere smentita…

Se FAA non avesse la certezza della rinuncia di Djokovic non si sarebbe ritirato da Metz. Per quanto basso, il rischio di essere superato in drittura d’arrivo da Musetti è presente.

Si ma non credo neanche che binaghi spari castronerie

 33
Inox 03-11-2025 17:35

@ walden (#4514413)

Io non credo che Nole salti le Finals se ho capito un po’ come è fatto…

 32
walden 03-11-2025 17:24

Scritto da pablito

Scritto da Manu09
Binaghi ha annunciato la partecipazione di Djokovic alla finals…

Voglio vedere DJ che magari vince Atene, spostarsi rapido a Torino per subito affrontare le prestigiose Finals, dove già sa che sarebbe comprimario e (lo sa) impossibilitato a intromettersi nella eccelsa “lotta di potere” fra i due mammasantissima.
Non credo si esponga a questo.
B-nagj avrà le due ragioni, tanto poi ci può sempre essere smentita…

Se FAA non avesse la certezza della rinuncia di Djokovic non si sarebbe ritirato da Metz. Per quanto basso, il rischio di essere superato in drittura d’arrivo da Musetti è presente.

 31
+1: Detuqueridapresencia
Massi 03-11-2025 17:14

@ PeppiTennis (#4514201)

No.

 30
pablito 03-11-2025 16:56

Oh.

Cobolli-Sonego derby inedito:
mai incontrati a nessun livello… 🙂

 29
pablito 03-11-2025 16:52

Scritto da Manu09
Binaghi ha annunciato la partecipazione di Djokovic alla finals…

Voglio vedere DJ che magari vince Atene, spostarsi rapido a Torino per subito affrontare le prestigiose Finals, dove già sa che sarebbe comprimario e (lo sa) impossibilitato a intromettersi nella eccelsa “lotta di potere” fra i due mammasantissima.

Non credo si esponga a questo. 🙁

B-nagj avrà le due ragioni, tanto poi ci può sempre essere smentita… 😉

 28
guido Guest 03-11-2025 16:37

Scritto da tinapica
@ PeppiTennis (#4514201)
In linea di principio Lei ha ragione, ma ignoro se Musetti si alleni ancora al circolo dove ebbe inizio il suo rapporto con Tartarini. Ne dubito.
Comunque il mondo è di chi se lo piglia: sapeva che per determinati redditi, non so a partire da quanto ma immagino parecchi milioncini, se si stabilisce la residenza a Milano si paga una cifra fissa di tasse intorno a 300.000€€ e nulla più?
Ciò a me fa ancora più rabbia perché questo paradiso fiscale nostrano finisce col gonfiare spropositatamente i prezzi dei mercati, quello immobiliare in primis, su base locale, così che le pesanti conseguenze inflattive ricadono sulle nostre teste e nelle nostre tasche.
O ci ribelliamo in blocco su scala globale contro ogni paradiso fiscale (ma diciamo che vedo improbabile la cittadinanza monegasca scendere in piazza a protestare per questo…) o è il caso di dire che Musetti, Sinner, Berrettini […] sono il minore dei mali.

non credo che la regola sia limitata a Milano, ma vale in tutta Italia. I milionari, poi spesso scelgono Milano (dove infatti i prezzi delle case volano)

 27
Il GUEst 03-11-2025 16:25

Scritto da Manu09
Binaghi ha annunciato la partecipazione di Djokovic alla finals…

Ahimè dobbiamo farcene una ragione, si va alle Finals come prima riserva, di occasioni ne abbiamo avute, peccato per l’infortunio in Sudamerica e quello che ha fatto saltare a Lorenzo la stagione sull’erba e compromesso il periodo pre US Open, ma la stagione in ogni caso è super positiva, top 10 comoda, BR al 6 del mondo come Matteo, una stagione sulla terra strepitosa (2 semi 1000, una finale 1000 e una semifinale Slam), miglioramenti netti anche sul veloce, 3700 punti non sono affatto pochi, ripartiamo da qui e speriamo di fare ancora meglio l’anno prossimo. Poi in realtà ci sarebbe ancora una Davis da giocare, ma non mi stupirebbe un forfait dopo una stagione così impegnativa e l’imminente nascita del figlio

 26
Manu09 03-11-2025 15:58

Binaghi ha annunciato la partecipazione di Djokovic alla finals…

 25
tinapica 03-11-2025 15:37

@ PeppiTennis (#4514201)

In linea di principio Lei ha ragione, ma ignoro se Musetti si alleni ancora al circolo dove ebbe inizio il suo rapporto con Tartarini. Ne dubito.
Comunque il mondo è di chi se lo piglia: sapeva che per determinati redditi, non so a partire da quanto ma immagino parecchi milioncini, se si stabilisce la residenza a Milano si paga una cifra fissa di tasse intorno a 300.000€€ e nulla più?
Ciò a me fa ancora più rabbia perché questo paradiso fiscale nostrano finisce col gonfiare spropositatamente i prezzi dei mercati, quello immobiliare in primis, su base locale, così che le pesanti conseguenze inflattive ricadono sulle nostre teste e nelle nostre tasche.
O ci ribelliamo in blocco su scala globale contro ogni paradiso fiscale (ma diciamo che vedo improbabile la cittadinanza monegasca scendere in piazza a protestare per questo…) o è il caso di dire che Musetti, Sinner, Berrettini […] sono il minore dei mali.

 24
Kenobi 03-11-2025 14:38

Scritto da wild
anche oggi la solita svelenata sul muso, secondo me lui sa che nole non va a torino, non vincerà tornei ma è 9 al mondo, preferireste un torneo o 9 al mondo per voi? per lui so già che direste aahh meglio vincere il challener di cagliari o l’atp 249 di forlimpopoli che 9 al mondo sennò che uomo è

Musetti come nessun altro ha un esercito di impiegati falliti dell’Agenzia Entrate , troll, preti, odiatori , gente che ha la capacità di pensiero di un batterio, falliti, frustrati , tutta gente che non ha nulla in comune con lo sport ,che non ci capisce nulla,che non comprende le regole più elementari “Non se lo merita ” come se fosse più importante il giudizio benevolo di qualche cialtrone moralizzatore e non i punti ATP, come se dovesse dimostrare a qualcuno di voi che ciò che sta facendo è vero.

Vi dovete vergognare tutti, se siete , se lei è amante del tennis , se scrive qui non può rimanere indifferente a Musetti il secondo giocatore della storia italiana ad entrare così giovane in topten e come gesto atletico e tecnico uno dei più sopraffini del circuito e di sempre.

 23
Lo Scriba 03-11-2025 14:02

Scritto da PeppiTennis
Musetti si allena a La Spezia ed è seguito da tecnici della federazione. Notoriamente sappiamo che la federazione è praticamente di proprietà privata Binaghi che ha un appannaggio vicino a 500.000 EUR. Residenza a Montecarlo per Musetti ok, ma per i motivi citati dovrebbe pagare le tasse in Italia perché è qui che di fatto si svolge il suo business per la maggior parte dell’anno, ovvero non ci sono dubbi che la metà dei giorni in un anno Musetti la trascorra in Italia (il resto in giro per tornei, etc.). Siete d’accordo?

Lo hai già scritto ieri, vuoi propinarci anche nei prossimi giorni sta solfa?
Se Musetti passasse più del 50% dei giorni in Italia stai pur certo che sarebbe l’agenzia dell’entrate ad intervenire, con o senza l’accordo degli utenti di LT (cfr. Valentino Rossi).
Ad ogni modo considerando che Musetti ha giocato quest’anno una ventina di tornei, di cui diversi disputati in due settimane, e tenendo conto dei trasferimenti e dei giorni di arrivo prima del torneo per acclimatarsi, si evince che che è improbabile che abbia soggiornato in Italia più di 26 settimane.

 22
+1: Detuqueridapresencia
alfredino (Guest) 03-11-2025 13:48

Scritto da PeppiTennis
Musetti si allena a La Spezia ed è seguito da tecnici della federazione. Notoriamente sappiamo che la federazione è praticamente di proprietà privata Binaghi che ha un appannaggio vicino a 500.000 EUR. Residenza a Montecarlo per Musetti ok, ma per i motivi citati dovrebbe pagare le tasse in Italia perché è qui che di fatto si svolge il suo business per la maggior parte dell’anno, ovvero non ci sono dubbi che la metà dei giorni in un anno Musetti la trascorra in Italia (il resto in giro per tornei, etc.). Siete d’accordo?

Hai scritto lo stesso identico post ieri con il nick PIPPO BUIO 2 e nessuno ti ha risposto…oggi ci riprovi sotto quest’altro articolo senza vergogna e nella speranza di polemizzare…sei un povero troll senza nulla da fare…una passeggiata e un po’ di aria fresca ti farebbe bene.
Cosa vuoi che ci importi del fatto in se e delle tue becere provocazioni…che tristezza che mi fai.

 21
+1: Detuqueridapresencia, renzopii
JOA20 (Guest) 03-11-2025 13:15

Fearnley perde il primo turno di servizio con 4 doppi falli 😮

 20
Il GUEst 03-11-2025 13:14

@ PeppiTennis (#4514201)

Onestamente? Non me ne può fregare di meno, non sono soldi che entrano a me

 19
+1: Detuqueridapresencia
PeppiTennis (Guest) 03-11-2025 12:30

Musetti si allena a La Spezia ed è seguito da tecnici della federazione. Notoriamente sappiamo che la federazione è praticamente di proprietà privata Binaghi che ha un appannaggio vicino a 500.000 EUR. Residenza a Montecarlo per Musetti ok, ma per i motivi citati dovrebbe pagare le tasse in Italia perché è qui che di fatto si svolge il suo business per la maggior parte dell’anno, ovvero non ci sono dubbi che la metà dei giorni in un anno Musetti la trascorra in Italia (il resto in giro per tornei, etc.). Siete d’accordo?

 18
-1: Marco M., lele83, Lo Scriba, Kenobi, Detuqueridapresencia, brunodalla
Gionni (Guest) 03-11-2025 12:26

@ JOA20 (#4514168)

Potrebbero spostare il limite almeno al secondo giorno di gioco, evitando di far giocare al primo giorno giocatori che potrebbero essere coinvolti nel cambio di teste di serie, come in realtà è stato fatto…).
Già il torneo è abbastanza in tono minore con questi ritiri, in più hai 2 lucky loser al secondo turno, non mi stupisce che questo torneo non sarà in calendario l’anno prossimo.

 17
Lo Scriba 03-11-2025 12:18

Scritto da wild
anche oggi la solita svelenata sul muso, secondo me lui sa che nole non va a torino, non vincerà tornei ma è 9 al mondo, preferireste un torneo o 9 al mondo per voi? per lui so già che direste aahh meglio vincere il challener di cagliari o l’atp 249 di forlimpopoli che 9 al mondo sennò che uomo è

Se fosse al corrente del ritiro di Nole, perché mai gioca ad Atene invece di riposarsi come tutti gli altri partecipanti alle Finals?

 16
mattia saracino 03-11-2025 12:04

Ei doppisti errani e paolini.

 15
mattia saracino 03-11-2025 12:04

Forza sonego e berrettini.

 14
JOA20 (Guest) 03-11-2025 11:51

Scritto da Il GUEst

Scritto da JOA20

Scritto da Gionni
In pratica, su 8 teste di serie, 3 si sono già ritirate prima dell’inizio del torneo.
Perché non sono state sostituite, scalando la classifica (Altmaier, Royer Mpetshi…) , invece che mettere 2 LL già al secondo turno?
C’è una regola a tal proposito?

Anche io non capisco perché non hanno modificato i tabelloni, ci dovrebbe essere una scadenza oltre la quale non è più possibile scalare le teste di serie ma non è del tutto chiaro quale sia.

Ieri sono iniziate delle partite di primo turno (a Metz Cazaux-Mannarino e Gaston-Atmane), non è che i forfait sono arrivati dopo che uno di questi incontri era già iniziato? In tal caso mi risulta che vadano ripescati LL senza quindi la possibilità di scalare le teste di serie

Sì, mi sa che è come dici tu, una volta pubblicato l’ordine di gioco del primo giorno non è più possibile scalare le teste di serie. Certo però che potrebbero evitare di dare ai LL il posto con bye come è stato per Echargui a Metz, lui era stato sorteggiato assieme ai qualificati…

 13
DANCAS 03-11-2025 11:43

Scritto da Scolaretto
FAA si e’ ritirato a Metz. Il Muso ha l’occasione di andare comunque a Torino e di zittire molti di noi che, pur apprezzandolo, rimarchiamo che non vince un torneo da 3 anni e che sul più bello non sa gestire la pressione. Mi auguro di cospargerci il capo di cenere.

I tifosi di Musetti questi problemi non se li fanno. Sappiamo benissimo
che quest’anno ha giocato una stagione di ottimo livello. Fognini arrivò alle Finals da riserva con circa 2500 punti in saccoccia, pur avendo vinto un 1000. Musetti ha 3685 punti, frutto di una stagione strepitosa anche se non ha potuto partecipare alla stagione sull’erba, che nel 2024 gli diede una valanga di punti. Ha giocato una stagione su terra rossa strepitosa, con la finale a Montecarlo e le semi di Roma e Parigi, e potrà giocarsi la possibilità di partecipare da titolare ai masters grazie agli evidenti miglioramenti sul veloce in termini di gioco e risultati.
Da tifoso di Musetti, spero che vada alle finals, ma ciò che spero più di ogni altra cosa è che possa giocare il clou della sua stagione 2026 (terra rossa e erba ) al massimo della sua forma. Li può scrivere la storia.
Se non vincerà Metz, francamente, me ne farò una ragione. E comunque credo che giocherà comunque le Finals al posto di Nole.

 12
Il GUEst 03-11-2025 11:42

Scritto da JOA20

Scritto da Gionni
In pratica, su 8 teste di serie, 3 si sono già ritirate prima dell’inizio del torneo.
Perché non sono state sostituite, scalando la classifica (Altmaier, Royer Mpetshi…) , invece che mettere 2 LL già al secondo turno?
C’è una regola a tal proposito?

Anche io non capisco perché non hanno modificato i tabelloni, ci dovrebbe essere una scadenza oltre la quale non è più possibile scalare le teste di serie ma non è del tutto chiaro quale sia.

Ieri sono iniziate delle partite di primo turno (a Metz Cazaux-Mannarino e Gaston-Atmane), non è che i forfait sono arrivati dopo che uno di questi incontri era già iniziato? In tal caso mi risulta che vadano ripescati LL senza quindi la possibilità di scalare le teste di serie

 11
JOA20 (Guest) 03-11-2025 11:21

Scritto da Gionni
In pratica, su 8 teste di serie, 3 si sono già ritirate prima dell’inizio del torneo.
Perché non sono state sostituite, scalando la classifica (Altmaier, Royer Mpetshi…) , invece che mettere 2 LL già al secondo turno?
C’è una regola a tal proposito?

Anche io non capisco perché non hanno modificato i tabelloni, ci dovrebbe essere una scadenza oltre la quale non è più possibile scalare le teste di serie ma non è del tutto chiaro quale sia.

 10
Alberto Rossi 03-11-2025 11:15

Scritto da wild
anche oggi la solita svelenata sul muso, secondo me lui sa che nole non va a torino, non vincerà tornei ma è 9 al mondo, preferireste un torneo o 9 al mondo per voi? per lui so già che direste aahh meglio vincere il challener di cagliari o l’atp 249 di forlimpopoli che 9 al mondo sennò che uomo è

veramente squalliduccia come battuta.. Lorenzo, lo sappiamo, non è un giocatore da cemento e probabilmente non lo sarà mai, ma ha dato tutto per arrivare alle finals, nessuno ha giocato tanto come lui, dal Nord America, all’Asia, all’Europa, non ha saltato un torneo, malgrado la compagna aspetti un figlio… non vi sentite almeno un po’ vermi quando sputate tanto veleno su un uomo che fatto enormi sacrifici per arrivare dove è ora, ossia un top-10, qualcosa che prima di Berrettini e Sinner ce la sognavamo di notte

 9
Gionni (Guest) 03-11-2025 11:14

In pratica, su 8 teste di serie, 3 si sono già ritirate prima dell’inizio del torneo.
Perché non sono state sostituite, scalando la classifica (Altmaier, Royer Mpetshi…) , invece che mettere 2 LL già al secondo turno?
C’è una regola a tal proposito?

 8
OspiteSgradito (Guest) 03-11-2025 10:50

Bello e prestigioso qualificarsi per Torino. Ma se bisogna arrivarci distrutti fisicamente ed in affanno mentale per rimediare solo brutte figure, è solo controproducente.
Ottima la scelta di Auger e Musetti farebbe bene a fare altrettanto.
Ci si gioca la carta Nole e, al 90, si entra comunque.

 7
+1: Setrakian
wild (Guest) 03-11-2025 10:13

anche oggi la solita svelenata sul muso, secondo me lui sa che nole non va a torino, non vincerà tornei ma è 9 al mondo, preferireste un torneo o 9 al mondo per voi? per lui so già che direste aahh meglio vincere il challener di cagliari o l’atp 249 di forlimpopoli che 9 al mondo sennò che uomo è

 6
+1: sergioat
-1: Kenobi
LiveTennis.it Staff 03-11-2025 09:57

@ Giuliano da Viareggio (#4514081)

Il canadese non si è ancora cancellato ufficialmente. Lo farà oggi crediamo…

(1) Felix Auger-Aliassime [flag cc=CAN] vs Bye
(LL) Kyrian Jacquet [flag cc=FRA] vs (Q) Luca Van Assche [flag cc=FRA]
Arthur Cazaux [flag cc=FRA] vs Adrian Mannarino [flag cc=FRA]
Valentin Royer [flag cc=FRA] vs (7) Cameron Norrie [flag cc=GBR]

(4) Flavio Cobolli [flag cc=ITA] vs Bye
(Q) Jan Choinski [flag cc=GBR] vs Lorenzo Sonego [flag cc=ITA]
Terence Atmane [flag cc=FRA] vs (WC) Hugo Gaston [flag cc=FRA]
Daniel Altmaier [flag cc=GER] vs (6) Arthur Rinderknech [flag cc=FRA]

(Q) Clement Tabur [flag cc=FRA] vs Aleksandar Kovacevic [flag cc=USA]
(Q) Francesco Passaro [flag cc=ITA] vs (NG) Alexander Blockx [flag cc=BEL]
Giovanni Mpetshi Perricard [flag cc=FRA] vs (LL) Vitaliy Sachko [flag cc=UKR]
Bye vs (3) Alexander Bublik [flag cc=KAZ]

(8) Corentin Moutet [flag cc=FRA] vs Aleksandar Vukic [flag cc=AUS]
Matteo Berrettini [flag cc=ITA] vs Quentin Halys [flag cc=FRA]
(WC) Ugo Blanchet [flag cc=FRA] vs Learner Tien [flag cc=USA]
Bye vs (LL) Moez Echargui [flag cc=TUN]

 5
+1: Scolaretto
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-11-2025 09:50

REDAZIONE: CHIEDO CORTESEMENTE SE POSSIBILE VEDERE IL TABELLONE DI METZ AGGIORNATO DOPO IL RITIRO DI ALIASSIME E L’INSERIMENTO DI PASSARO COME QUALIFICATO. GRAZIE

 4
+1: Scolaretto
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-11-2025 09:36

Scritto da Scolaretto
FAA si e’ ritirato a Metz. Il Muso ha l’occasione di andare comunque a Torino e di zittire molti di noi che, pur apprezzandolo, rimarchiamo che non vince un torneo da 3 anni e che sul più bello non sa gestire la pressione. Mi auguro di cospargerci il capo di cenere.

LO SPERO ANCH’IO MA, SARA DUUUUUUUUURAAAAAAAA!!

 3
+1: Scolaretto
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-11-2025 09:35

DUE BEI ATP 250 PRIMA DEL GRAN FINEANNO DELLE “FINALS”………

 2
Scolaretto 03-11-2025 09:31

FAA si e’ ritirato a Metz. Il Muso ha l’occasione di andare comunque a Torino e di zittire molti di noi che, pur apprezzandolo, rimarchiamo che non vince un torneo da 3 anni e che sul più bello non sa gestire la pressione. Mi auguro di cospargerci il capo di cenere.

 1
+1: marcauro, Ice Man, renzopii