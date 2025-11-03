ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Sonego rimonta Choinski e avanza al secondo turno: grande battaglia nel debutto a Metz. Ora sfiderà Cobolli. Dopo in campo Berrettini (LIVE)

Lorenzo Sonego nella foto - Foto Patrick Boren
Lorenzo Sonego parte con il piede giusto al primo turno dell’ATP 250 di Metz 🇫🇷, superando Jan Choinski al termine di una sfida molto combattuta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4.
Il torinese, protagonista di una partita di carattere e concentrazione, ha saputo reagire dopo un primo set complicato, ribaltando la situazione con lucidità e un tennis via via più incisivo.
Con questo successo, Lorenzo Sonego accede al secondo turno del torneo francese dove sfiderà in un derby tutto italiano Flavio Cobolli.
Primo set – Sonego parte bene, ma Choinski reagisce
L’inizio è incoraggiante per l’azzurro, che trova subito il break e gestisce con ordine i primi game. Tuttavia, sul 3-1, Sonego commette qualche errore gratuito di troppo e permette al britannico di rientrare nel set.
Choinski cresce con il passare dei punti, soprattutto con il rovescio lungolinea e il servizio, mentre Sonego cala leggermente in precisione da fondo. Sul 5-4, il britannico piazza il break e chiude il parziale 6-4 con uno smash a rete dopo un lungo scambio.
Secondo set – L’azzurro ritrova fiducia
Nel secondo parziale Sonego cambia marcia: serve con più continuità, varia i colpi e trova maggiore profondità. Il break decisivo arriva sul 4-4 grazie a un dritto vincente dal centro del campo.
Il torinese conferma l’ottimo momento anche nei numeri: vince il 76% dei punti con la prima di servizio e il 71% con la seconda, limitando gli errori e chiudendo con sicurezza sul 6-4.
Terzo set – Cuore e solidità per la rimonta
Il parziale decisivo inizia nel segno dell’equilibrio, ma sul 2-2 Sonego alza il ritmo e strappa il servizio a Choinski.
Da lì in avanti, il piemontese non concede più nulla: domina i turni di battuta con tre ace e un’ottima gestione degli scambi, fino a chiudere 6-4 dopo un ultimo punto da applausi, concluso con una volee lunga in controtempo.
Invece Binaghi che dice testualmente “abbiamo la conferma che Djokovic giocherà a Torino” per cosa lo fa? Perché esporsi così? Non avrebbe potuto dire “secondo me Djokovic parteciperà”? O “Credo che Djokovic ci sarà”? Parla proprio di conferma. FAA poi dovrebbe avere la certezza della rinuncia di Djokovic per essersi cancellato da Metz, mentre Musetti non è stato avvisato ed è andato a giocare Atene? Per quale motivo?
Grandissimo Eliot. Facci sognare.
@ LiveTennis.it Staff (#4514087)
GRAZIE MILLE REDAZIONE!
Si ma non credo neanche che binaghi spari castronerie
@ walden (#4514413)
Io non credo che Nole salti le Finals se ho capito un po’ come è fatto…
Se FAA non avesse la certezza della rinuncia di Djokovic non si sarebbe ritirato da Metz. Per quanto basso, il rischio di essere superato in drittura d’arrivo da Musetti è presente.
@ PeppiTennis (#4514201)
No.
Oh.
Cobolli-Sonego derby inedito:
mai incontrati a nessun livello… 🙂
Voglio vedere DJ che magari vince Atene, spostarsi rapido a Torino per subito affrontare le prestigiose Finals, dove già sa che sarebbe comprimario e (lo sa) impossibilitato a intromettersi nella eccelsa “lotta di potere” fra i due mammasantissima.
Non credo si esponga a questo. 🙁
B-nagj avrà le due ragioni, tanto poi ci può sempre essere smentita… 😉
non credo che la regola sia limitata a Milano, ma vale in tutta Italia. I milionari, poi spesso scelgono Milano (dove infatti i prezzi delle case volano)
Ahimè dobbiamo farcene una ragione, si va alle Finals come prima riserva, di occasioni ne abbiamo avute, peccato per l’infortunio in Sudamerica e quello che ha fatto saltare a Lorenzo la stagione sull’erba e compromesso il periodo pre US Open, ma la stagione in ogni caso è super positiva, top 10 comoda, BR al 6 del mondo come Matteo, una stagione sulla terra strepitosa (2 semi 1000, una finale 1000 e una semifinale Slam), miglioramenti netti anche sul veloce, 3700 punti non sono affatto pochi, ripartiamo da qui e speriamo di fare ancora meglio l’anno prossimo. Poi in realtà ci sarebbe ancora una Davis da giocare, ma non mi stupirebbe un forfait dopo una stagione così impegnativa e l’imminente nascita del figlio
Binaghi ha annunciato la partecipazione di Djokovic alla finals…
@ PeppiTennis (#4514201)
In linea di principio Lei ha ragione, ma ignoro se Musetti si alleni ancora al circolo dove ebbe inizio il suo rapporto con Tartarini. Ne dubito.
Comunque il mondo è di chi se lo piglia: sapeva che per determinati redditi, non so a partire da quanto ma immagino parecchi milioncini, se si stabilisce la residenza a Milano si paga una cifra fissa di tasse intorno a 300.000€€ e nulla più?
Ciò a me fa ancora più rabbia perché questo paradiso fiscale nostrano finisce col gonfiare spropositatamente i prezzi dei mercati, quello immobiliare in primis, su base locale, così che le pesanti conseguenze inflattive ricadono sulle nostre teste e nelle nostre tasche.
O ci ribelliamo in blocco su scala globale contro ogni paradiso fiscale (ma diciamo che vedo improbabile la cittadinanza monegasca scendere in piazza a protestare per questo…) o è il caso di dire che Musetti, Sinner, Berrettini […] sono il minore dei mali.
Musetti come nessun altro ha un esercito di impiegati falliti dell’Agenzia Entrate , troll, preti, odiatori , gente che ha la capacità di pensiero di un batterio, falliti, frustrati , tutta gente che non ha nulla in comune con lo sport ,che non ci capisce nulla,che non comprende le regole più elementari “Non se lo merita ” come se fosse più importante il giudizio benevolo di qualche cialtrone moralizzatore e non i punti ATP, come se dovesse dimostrare a qualcuno di voi che ciò che sta facendo è vero.
Vi dovete vergognare tutti, se siete , se lei è amante del tennis , se scrive qui non può rimanere indifferente a Musetti il secondo giocatore della storia italiana ad entrare così giovane in topten e come gesto atletico e tecnico uno dei più sopraffini del circuito e di sempre.
Lo hai già scritto ieri, vuoi propinarci anche nei prossimi giorni sta solfa?
Se Musetti passasse più del 50% dei giorni in Italia stai pur certo che sarebbe l’agenzia dell’entrate ad intervenire, con o senza l’accordo degli utenti di LT (cfr. Valentino Rossi).
Ad ogni modo considerando che Musetti ha giocato quest’anno una ventina di tornei, di cui diversi disputati in due settimane, e tenendo conto dei trasferimenti e dei giorni di arrivo prima del torneo per acclimatarsi, si evince che che è improbabile che abbia soggiornato in Italia più di 26 settimane.
Hai scritto lo stesso identico post ieri con il nick PIPPO BUIO 2 e nessuno ti ha risposto…oggi ci riprovi sotto quest’altro articolo senza vergogna e nella speranza di polemizzare…sei un povero troll senza nulla da fare…una passeggiata e un po’ di aria fresca ti farebbe bene.
Cosa vuoi che ci importi del fatto in se e delle tue becere provocazioni…che tristezza che mi fai.
Fearnley perde il primo turno di servizio con 4 doppi falli 😮
@ PeppiTennis (#4514201)
Onestamente? Non me ne può fregare di meno, non sono soldi che entrano a me
Musetti si allena a La Spezia ed è seguito da tecnici della federazione. Notoriamente sappiamo che la federazione è praticamente di proprietà privata Binaghi che ha un appannaggio vicino a 500.000 EUR. Residenza a Montecarlo per Musetti ok, ma per i motivi citati dovrebbe pagare le tasse in Italia perché è qui che di fatto si svolge il suo business per la maggior parte dell’anno, ovvero non ci sono dubbi che la metà dei giorni in un anno Musetti la trascorra in Italia (il resto in giro per tornei, etc.). Siete d’accordo?
@ JOA20 (#4514168)
Potrebbero spostare il limite almeno al secondo giorno di gioco, evitando di far giocare al primo giorno giocatori che potrebbero essere coinvolti nel cambio di teste di serie, come in realtà è stato fatto…).
Già il torneo è abbastanza in tono minore con questi ritiri, in più hai 2 lucky loser al secondo turno, non mi stupisce che questo torneo non sarà in calendario l’anno prossimo.
Se fosse al corrente del ritiro di Nole, perché mai gioca ad Atene invece di riposarsi come tutti gli altri partecipanti alle Finals?
Ei doppisti errani e paolini.
Forza sonego e berrettini.
Sì, mi sa che è come dici tu, una volta pubblicato l’ordine di gioco del primo giorno non è più possibile scalare le teste di serie. Certo però che potrebbero evitare di dare ai LL il posto con bye come è stato per Echargui a Metz, lui era stato sorteggiato assieme ai qualificati…
I tifosi di Musetti questi problemi non se li fanno. Sappiamo benissimo
che quest’anno ha giocato una stagione di ottimo livello. Fognini arrivò alle Finals da riserva con circa 2500 punti in saccoccia, pur avendo vinto un 1000. Musetti ha 3685 punti, frutto di una stagione strepitosa anche se non ha potuto partecipare alla stagione sull’erba, che nel 2024 gli diede una valanga di punti. Ha giocato una stagione su terra rossa strepitosa, con la finale a Montecarlo e le semi di Roma e Parigi, e potrà giocarsi la possibilità di partecipare da titolare ai masters grazie agli evidenti miglioramenti sul veloce in termini di gioco e risultati.
Da tifoso di Musetti, spero che vada alle finals, ma ciò che spero più di ogni altra cosa è che possa giocare il clou della sua stagione 2026 (terra rossa e erba ) al massimo della sua forma. Li può scrivere la storia.
Se non vincerà Metz, francamente, me ne farò una ragione. E comunque credo che giocherà comunque le Finals al posto di Nole.
Ieri sono iniziate delle partite di primo turno (a Metz Cazaux-Mannarino e Gaston-Atmane), non è che i forfait sono arrivati dopo che uno di questi incontri era già iniziato? In tal caso mi risulta che vadano ripescati LL senza quindi la possibilità di scalare le teste di serie
Anche io non capisco perché non hanno modificato i tabelloni, ci dovrebbe essere una scadenza oltre la quale non è più possibile scalare le teste di serie ma non è del tutto chiaro quale sia.
veramente squalliduccia come battuta.. Lorenzo, lo sappiamo, non è un giocatore da cemento e probabilmente non lo sarà mai, ma ha dato tutto per arrivare alle finals, nessuno ha giocato tanto come lui, dal Nord America, all’Asia, all’Europa, non ha saltato un torneo, malgrado la compagna aspetti un figlio… non vi sentite almeno un po’ vermi quando sputate tanto veleno su un uomo che fatto enormi sacrifici per arrivare dove è ora, ossia un top-10, qualcosa che prima di Berrettini e Sinner ce la sognavamo di notte
In pratica, su 8 teste di serie, 3 si sono già ritirate prima dell’inizio del torneo.
Perché non sono state sostituite, scalando la classifica (Altmaier, Royer Mpetshi…) , invece che mettere 2 LL già al secondo turno?
C’è una regola a tal proposito?
Bello e prestigioso qualificarsi per Torino. Ma se bisogna arrivarci distrutti fisicamente ed in affanno mentale per rimediare solo brutte figure, è solo controproducente.
Ottima la scelta di Auger e Musetti farebbe bene a fare altrettanto.
Ci si gioca la carta Nole e, al 90, si entra comunque.
anche oggi la solita svelenata sul muso, secondo me lui sa che nole non va a torino, non vincerà tornei ma è 9 al mondo, preferireste un torneo o 9 al mondo per voi? per lui so già che direste aahh meglio vincere il challener di cagliari o l’atp 249 di forlimpopoli che 9 al mondo sennò che uomo è
@ Giuliano da Viareggio (#4514081)
Il canadese non si è ancora cancellato ufficialmente. Lo farà oggi crediamo…
(1) Felix Auger-Aliassime [flag cc=CAN] vs Bye
(LL) Kyrian Jacquet [flag cc=FRA] vs (Q) Luca Van Assche [flag cc=FRA]
Arthur Cazaux [flag cc=FRA] vs Adrian Mannarino [flag cc=FRA]
Valentin Royer [flag cc=FRA] vs (7) Cameron Norrie [flag cc=GBR]
(4) Flavio Cobolli [flag cc=ITA] vs Bye
(Q) Jan Choinski [flag cc=GBR] vs Lorenzo Sonego [flag cc=ITA]
Terence Atmane [flag cc=FRA] vs (WC) Hugo Gaston [flag cc=FRA]
Daniel Altmaier [flag cc=GER] vs (6) Arthur Rinderknech [flag cc=FRA]
(Q) Clement Tabur [flag cc=FRA] vs Aleksandar Kovacevic [flag cc=USA]
(Q) Francesco Passaro [flag cc=ITA] vs (NG) Alexander Blockx [flag cc=BEL]
Giovanni Mpetshi Perricard [flag cc=FRA] vs (LL) Vitaliy Sachko [flag cc=UKR]
Bye vs (3) Alexander Bublik [flag cc=KAZ]
(8) Corentin Moutet [flag cc=FRA] vs Aleksandar Vukic [flag cc=AUS]
Matteo Berrettini [flag cc=ITA] vs Quentin Halys [flag cc=FRA]
(WC) Ugo Blanchet [flag cc=FRA] vs Learner Tien [flag cc=USA]
Bye vs (LL) Moez Echargui [flag cc=TUN]
REDAZIONE: CHIEDO CORTESEMENTE SE POSSIBILE VEDERE IL TABELLONE DI METZ AGGIORNATO DOPO IL RITIRO DI ALIASSIME E L’INSERIMENTO DI PASSARO COME QUALIFICATO. GRAZIE
LO SPERO ANCH’IO MA, SARA DUUUUUUUUURAAAAAAAA!!
DUE BEI ATP 250 PRIMA DEL GRAN FINEANNO DELLE “FINALS”………
FAA si e’ ritirato a Metz. Il Muso ha l’occasione di andare comunque a Torino e di zittire molti di noi che, pur apprezzandolo, rimarchiamo che non vince un torneo da 3 anni e che sul più bello non sa gestire la pressione. Mi auguro di cospargerci il capo di cenere.