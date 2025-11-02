Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Atene e Metz: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Francesco Passaro supera le qualificazioni a Metz

02/11/2025 13:56 2 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Center Court – ore 09:30
Alex Molcan SVK vs Yannick Hanfmann GER
Alex Molcan
6
3
Yannick Hanfmann
7
6
Vincitore: Hanfmann
Shintaro Mochizuki JPN vs Mackenzie McDonald USA

Shintaro Mochizuki [4]
6
2
2
Mackenzie McDonald [7]
4
6
6
Vincitore: McDonald
Jan-Lennard Struff GER vs Henry Bernet SUI

Jan-Lennard Struff [2]
4
6
6
Henry Bernet
6
4
3
Vincitore: Struff
Stefanos Sakellaridis GRE vs Nuno Borges POR (Non prima 18:00)

Stefanos Sakellaridis
6
3
Nuno Borges [6]
7
6
Vincitore: Borges
Alexei Popyrin AUS vs Sebastian Korda USA

Alexei Popyrin [7]
40
6
0
Sebastian Korda
30
4
1
Grandstand – ore 14:00
Vit Kopriva CZE vs Eliot Spizzirri USA

Vit Kopriva [3]
6
5
2
Eliot Spizzirri [5]
4
7
6
Vincitore: Spizzirri
Alejandro Tabilo CHI vs Adam Walton AUS (Non prima 17:00)

Alejandro Tabilo
15
7
6
4
Adam Walton
30
6
7
4
Adam Pavlasek CZE / Ryan Seggerman USA vs Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL

ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Court Central – ore 11:00
Jan Choinski GBR vs Kyrian Jacquet FRA
Jan Choinski [4]
6
5
6
Kyrian Jacquet
4
7
2
Vincitore: Choinski
Dan Added FRA vs Francesco Passaro ITA

Dan Added
0
4
Francesco Passaro [5]
6
6
Vincitore: Passaro
Arthur Cazaux FRA vs Adrian Mannarino FRA (Non prima 15:00)

Arthur Cazaux
6
7
Adrian Mannarino
3
6
Vincitore: Cazaux
Terence Atmane FRA vs Hugo Gaston FRA (Non prima 16:30)

Terence Atmane
4
1
Hugo Gaston
6
6
Vincitore: Gaston
Court 1 – ore 11:00
Vitaliy Sachko UKR vs Clement Tabur FRA

Vitaliy Sachko
7
3
2
Clement Tabur
5
6
6
Vincitore: Tabur
Luca Van Assche FRA vs Moez Echargui TUN

Luca Van Assche
5
7
6
Moez Echargui [8]
7
6
1
Vincitore: Van Assche
Andre Goransson SWE / Jan Zielinski POL vs Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND (Non prima 16:00)

Andre Goransson / Jan Zielinski [1]
6
3
7
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe
3
6
10
Vincitore: Bollipalli / Kadhe
2 commenti

Italo (Guest) 02-11-2025 15:34

Oggi si gioca ad Atene la partita più interessante della giornata, per quanto mi riguarda..
Ovvero Bernet-Struff

 2
MAURO (Guest) 02-11-2025 15:08

Peccato, Shintaro.
Magari sarai ripescato come LL

 1
