ATP 250 Atene e Metz: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Francesco Passaro supera le qualificazioni a Metz

ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Center Court – ore 09:30
Alex Molcan
vs Yannick Hanfmann
ATP Athens
Alex Molcan
6
3
Yannick Hanfmann
7
6
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hanfmann
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Y. Hanfmann
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
ace
2*-5
ace
2*-6
6-6 → 6-7
Y. Hanfmann
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Molcan
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 4-4
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Y. Hanfmann
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
1-0 → 1-1
Shintaro Mochizuki vs Mackenzie McDonald
ATP Athens
Shintaro Mochizuki [4]
6
2
2
Mackenzie McDonald [7]
4
6
6
Vincitore: McDonald
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
M. McDonald
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-4 → 2-5
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Mochizuki
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-5 → 2-6
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
S. Mochizuki
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
ace
0-3 → 1-3
M. McDonald
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
0-2 → 0-3
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. McDonald
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
M. McDonald
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Jan-Lennard Struff vs Henry Bernet
ATP Athens
Jan-Lennard Struff [2]
4
6
6
Henry Bernet
6
4
3
Vincitore: Struff
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-3 → 6-3
H. Bernet
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
J. Struff
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
H. Bernet
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
3-0 → 3-1
J. Struff
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-0 → 3-0
H. Bernet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Bernet
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
4-3 → 4-4
H. Bernet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
H. Bernet
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
J. Struff
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
1-1 → 2-1
H. Bernet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Bernet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
H. Bernet
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Struff
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
H. Bernet
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
J. Struff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
J. Struff
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Stefanos Sakellaridis vs Nuno Borges (Non prima 18:00)
ATP Athens
Stefanos Sakellaridis
6
3
Nuno Borges [6]
7
6
Vincitore: Borges
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Borges
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
N. Borges
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
N. Borges
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Borges
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
S. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
ace
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
S. Sakellaridis
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
5-5 → 6-5
N. Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
S. Sakellaridis
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
ace
4-4 → 5-4
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Alexei Popyrin vs Sebastian Korda
ATP Athens
Alexei Popyrin [7]•
40
6
0
Sebastian Korda
30
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
S. Korda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Korda
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Popyrin
15-0
ace
15-15
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
ace
4-3 → 5-3
S. Korda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
1-2 → 2-2
S. Korda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Grandstand – ore 14:00
Vit Kopriva vs Eliot Spizzirri
ATP Athens
Vit Kopriva [3]
6
5
2
Eliot Spizzirri [5]
4
7
6
Vincitore: Spizzirri
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Kopriva
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
V. Kopriva
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
E. Spizzirri
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
E. Spizzirri
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
E. Spizzirri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
E. Spizzirri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
V. Kopriva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Spizzirri
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
V. Kopriva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
E. Spizzirri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
V. Kopriva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Spizzirri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 1-2
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
0-1 → 0-2
E. Spizzirri
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Alejandro Tabilo vs Adam Walton (Non prima 17:00)
ATP Athens
Alejandro Tabilo•
15
7
6
4
Adam Walton
30
6
7
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Walton
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
3-2 → 3-3
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
ace
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
df
6-6 → 6-7
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-6 → 6-6
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-5 → 3-5
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
2-3 → 2-4
A. Walton
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Walton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
A. Walton
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
ace
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
ace
6-6 → 7-6
A. Walton
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
6-5 → 6-6
A. Walton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
A. Walton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Adam Pavlasek / Ryan Seggerman vs Ariel Behar / Joran Vliegen
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Court Central – ore 11:00
Jan Choinski
vs Kyrian Jacquet
ATP Metz
Jan Choinski [4]
6
5
6
Kyrian Jacquet
4
7
2
Vincitore: Choinski
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Jacquet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
4-2 → 5-2
K. Jacquet
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-0 → 3-0
K. Jacquet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Choinski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
K. Jacquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Jacquet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
K. Jacquet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Choinski
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
2-1 → 2-2
K. Jacquet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Dan Added vs Francesco Passaro
ATP Metz
Dan Added
0
4
Francesco Passaro [5]
6
6
Vincitore: Passaro
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Passaro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
F. Passaro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
F. Passaro
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-2 → 1-3
D. Added
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
F. Passaro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
D. Added
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Added
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
D. Added
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
0-0 → 0-1
Arthur Cazaux vs Adrian Mannarino (Non prima 15:00)
ATP Metz
Arthur Cazaux
6
7
Adrian Mannarino
3
6
Vincitore: Cazaux
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
ace
3*-3
ace
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
A. Mannarino
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-4 → 4-5
A. Cazaux
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
A. Cazaux
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Cazaux
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-2 → 2-2
A. Cazaux
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Cazaux
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
A. Cazaux
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
A. Mannarino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
A. Mannarino
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
A. Cazaux
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 2-1
A. Mannarino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Terence Atmane vs Hugo Gaston (Non prima 16:30)
ATP Metz
Terence Atmane
4
1
Hugo Gaston
6
6
Vincitore: Gaston
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Atmane
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
df
15-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-4 → 3-4
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
H. Gaston
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 11:00
Vitaliy Sachko vs Clement Tabur
ATP Metz
Vitaliy Sachko
7
3
2
Clement Tabur
5
6
6
Vincitore: Tabur
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
V. Sachko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
V. Sachko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
V. Sachko
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
1-4 → 2-4
C. Tabur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
V. Sachko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Sachko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
6-5 → 7-5
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
5-5 → 6-5
V. Sachko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
V. Sachko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-4 → 2-4
C. Tabur
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
V. Sachko
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-2 → 1-3
Luca Van Assche vs Moez Echargui
ATP Metz
Luca Van Assche
5
7
6
Moez Echargui [8]
7
6
1
Vincitore: Van Assche
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-0 → 5-1
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
L. Van Assche
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Echargui
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
1-0 → 2-0
L. Van Assche
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
df
5*-1
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
df
6-5*
6-6 → 7-6
L. Van Assche
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
L. Van Assche
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
4-3 → 4-4
M. Echargui
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
L. Van Assche
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Van Assche
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Van Assche
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-3 → 4-4
M. Echargui
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Echargui
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
L. Van Assche
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-1 → 2-1
L. Van Assche
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Andre Goransson / Jan Zielinski vs Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe (Non prima 16:00)
ATP Metz
Andre Goransson / Jan Zielinski [1]
6
3
7
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe
3
6
10
Vincitore: Bollipalli / Kadhe
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Goransson / Zielinski
1-0
1-1
1-2
ace
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
4-5
5-5
6-5
7-5
7-6
7-7
7-8
7-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
A. Goransson / Zielinski
2-5 → 3-5
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
2-4 → 2-5
A. Goransson / Zielinski
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
1-3 → 1-4
A. Goransson / Zielinski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
1-1 → 1-2
A. Goransson / Zielinski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Goransson / Zielinski
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
5-3 → 6-3
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
5-2 → 5-3
A. Goransson / Zielinski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
4-2 → 5-2
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
4-1 → 4-2
A. Goransson / Zielinski
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
3-1 → 4-1
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
A. Goransson / Zielinski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
1-0 → 1-1
A. Goransson / Zielinski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
