ATP 250 Atene e Metz: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Fuori Andrea Pellegrino a Metz

01/11/2025 14:23 2 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – 1° turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Center Court – ore 09:00
Filip Misolic AUT vs Alex Molcan SVK
Filip Misolic [1]
3
7
1
Alex Molcan
6
6
6
Vincitore: Molcan
Shintaro Mochizuki JPN vs Pavlos Tsitsipas GRE

Shintaro Mochizuki [4]
6
6
Pavlos Tsitsipas
1
2
Vincitore: Mochizuki
Henry Bernet SUI vs Thiago Agustin Tirante ARG

Henry Bernet
7
6
Thiago Agustin Tirante [6]
5
4
Vincitore: Bernet
Jan-Lennard Struff GER vs Mark Lajal EST (Non prima 15:00)

Jan-Lennard Struff [2]
A
7
5
Mark Lajal
40
6
5
Grandstand – ore 09:00
Yannick Hanfmann GER vs Lukas Klein SVK

Yannick Hanfmann
6
6
Lukas Klein [8]
2
4
Vincitore: Hanfmann
Marco Trungelliti ARG vs Mackenzie McDonald USA

Marco Trungelliti
40
6
2
0
Mackenzie McDonald [7]
0
2
6
3
Vit Kopriva CZE vs Jaime Faria POR

Il match deve ancora iniziare

Chun-Hsin Tseng TPE vs Eliot Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – 1° turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Court Central – ore 11:00
Jan Choinski GBR vs Harold Mayot FRA
Jan Choinski [4]
0
5
Harold Mayot
0
2
Vincitore: Choinski
Billy Harris GBR vs Luca Van Assche FRA

Billy Harris [3]
1
7
4
Luca Van Assche
6
6
6
Vincitore: Van Assche
Tom Paris FRA vs Moez Echargui TUN

Tom Paris
0
6
1
Moez Echargui [8]
0
4
1
Tristan Schoolkate AUS vs Dan Added FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Kyrian Jacquet FRA vs Andrea Pellegrino ITA

Kyrian Jacquet
4
6
6
Andrea Pellegrino [7]
6
1
2
Vincitore: Jacquet
Alexander Shevchenko KAZ vs Vitaliy Sachko UKR (Non prima 12:30)

Alexander Shevchenko [2]
3
1
Vitaliy Sachko
6
6
Vincitore: Sachko
Clement Tabur FRA vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

Clement Tabur
40
7
5
Nicolai Budkov Kjaer [6]
0
5
5
Arthur Bouquier FRA vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Andreas Seppi 01-11-2025 15:19

Ma perchè non si gioca nel 2 campo di Atene?

Tomax (Guest) 01-11-2025 14:25

Capisco le difficoltà e le spese ma se pellegrino e passato volevano una chance di avvicinare i 100 e il main draw di Melbourne dovevano giocare i challenger in sudamerica su terra

