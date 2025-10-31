Zverev ha la meglio su Medvedev dopo due match point annullati. Ora la sfida con Sinner. Medvedev fuori da Parigi e dalle Finals

Alexander Zverev ha conquistato la semifinale del Rolex Paris Masters 2025 dopo una lunga e intensa battaglia contro Daniil Medvedev, chiusa con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6(5). Il tedesco, terzo nel ranking mondiale, ha rimontato una partita iniziata nel peggiore dei modi e affronterà ora Jannik Sinner per un posto in finale. Per Medvedev, invece, la sconfitta segna la fine definitiva delle speranze di qualificarsi alle ATP Finals di Torino.

Il match è stato il ventiduesimo confronto tra i due, una rivalità che negli ultimi anni ha regalato incontri ricchi di tensione, contrasti e ottimo tennis. Anche questa volta la sfida non ha deluso le aspettative, offrendo al pubblico parigino uno spettacolo intenso e imprevedibile.

Il primo set è stato dominato da Medvedev, che ha imposto il suo ritmo fin dai primi scambi. Il russo ha trovato grande profondità nei colpi e ha costretto Zverev a muoversi costantemente in difesa, conquistando il parziale per 6-2. In questa fase il tedesco è apparso contratto e privo di idee, incapace di leggere il servizio dell’avversario e di incidere con la risposta.

Nel secondo set l’equilibrio è cambiato. Dopo un inizio difficile, Zverev ha trovato più fiducia nei propri colpi e ha alzato notevolmente il livello al servizio. Il tedesco ha iniziato a spingere di più con il diritto e a muovere il russo, riuscendo a ottenere il break decisivo e a chiudere 6-3. Dall’altra parte, Medvedev ha cominciato a perdere la calma: alcuni errori gratuiti e un atteggiamento nervoso hanno contribuito a farlo uscire mentalmente dal match.

Il terzo set è stato un’autentica maratona. Entrambi hanno tenuto il servizio fino al tiebreak, ma non senza emozioni: Medvedev ha avuto due match point sul 5 a 4, annullati da Zverev con un ace e un rovescio vincente nei momenti più delicati dell’incontro. Nel tiebreak decisivo, il tedesco ha mostrato maggiore lucidità e solidità, chiudendo con il punteggio di 7-5 e completando una rimonta che conferma la sua crescita di condizione nelle ultime settimane.

Zverev approda così alla semifinale di Parigi, dove affronterà Jannik Sinner in una sfida di alto livello tecnico e mentale. Per Medvedev, invece, la sconfitta rappresenta un duro colpo: dopo un buon finale di stagione, il russo conclude il 2025 senza la possibilità di prendere parte alle Finals di Torino.

Il match tra Zverev e Medvedev ha ribadito una volta di più la forza e la complessità della loro rivalità: due stili diversi, due personalità forti e un equilibrio sottile che, ancora una volta, si è deciso solo nei dettagli.

ATP Paris Daniil Medvedev [11] Daniil Medvedev [11] 6 3 6 Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 2 6 7 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico