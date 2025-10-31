Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Hong Kong, Jiujiang, Chennai e WTA 125 Cali: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale e delle Semifinali (LIVE)

31/10/2025 08:53 8 commenti
Leylah Fernandez nella foto - Foto getty images
🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 07:00
WTA Hong Kong
Belinda Bencic [1]
0
0
Cristina Bucsa
0
0
Vincitore: Bucsa
Kamilla Rakhimova RUS / Aliaksandra Sasnovich BLR vs Momoko Kobori JPN / Peangtarn Plipuech THA Inizio 07:00

WTA Hong Kong
Kamilla Rakhimova / Aliaksandra Sasnovich
2
6
8
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
6
4
10
Vincitore: Kobori / Plipuech
Himeno Sakatsume JPN vs (5) Maya Joint AUS Non prima 08:30

WTA Hong Kong
Himeno Sakatsume
4
6
4
Maya Joint [5]
6
2
6
Vincitore: Joint
(6) Anna Kalinskaya RUS vs (3) Victoria Mboko CAN Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

(7) Sorana Cirstea ROU vs (2) Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare





🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 04:00
Lilli Tagger AUT vs Tamara Korpatsch GER Inizio 04:00
WTA Jiujiang
Lilli Tagger
0
6
6
0
Tamara Korpatsch
0
3
4
0
Vincitore: Tagger
(5) Yulia Putintseva KAZ vs (2) Viktorija Golubic SUI

WTA Jiujiang
Yulia Putintseva [5]
0
5
2
0
Viktorija Golubic [2]
0
7
6
0
Vincitore: Golubic
Zhuoxuan Bai CHN vs Dominika Salkova CZE Non prima 07:30

WTA Jiujiang
Zhuoxuan Bai
0
3
4
0
Dominika Salkova
0
6
6
0
Vincitore: Salkova
(3) Alycia Parks USA vs Anna Blinkova RUS Non prima 10:00

WTA Jiujiang
Alycia Parks [3]
0
5
5
0
Anna Blinkova
0
7
7
0
Vincitore: Blinkova
🇮🇳 WTA 250 Chennai – Quarti di Finale, cemento

Center Court – ore 10:30
Arina Rodionova AUS vs Joanna Garland TPE Inizio 10:30
WTA Chennai
Arina Rodionova
0
2
6
Joanna Garland
40
6
5
(4) Janice Tjen INA vs Mia Pohankova SVK Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Kimberly Birrell AUS vs (3) Donna Vekic CRO

Il match deve ancora iniziare

Lanlana Tararudee THA vs Polina Iatcenko RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
(1) Storm Hunter AUS / (1) Monica Niculescu ROU vs Tatiana Prozorova RUS / Ekaterina Yashina RUS Inizio 10:30

WTA Chennai
Storm Hunter / Monica Niculescu [1]
0
6
6
0
Tatiana Prozorova / Ekaterina Yashina
0
2
1
0
Vincitore: Hunter / Niculescu
Hiroko Kuwata JPN / Thasaporn Naklo THA vs Mai Hontama JPN / Akiko Omae JPN

WTA Chennai
Hiroko Kuwata / Thasaporn Naklo
0
5
Mai Hontama / Akiko Omae
0
4
Vaishnavi Adkar IND / Maaya Rajeshwaran Revathi IND vs (2) Aldila Sutjiadi INA / (2) Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇴 WTA 125 Cali – Semifinali – terra

Center Court – ore 19:00
(3) Ana Candiotto BRA / (3) Laura Pigossi BRA vs Selena Janicijevic FRA / Varvara Lepchenko USA Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare

(5) Sinja Kraus AUT vs Jazmin Ortenzi ARG

Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Bejlek CZE vs (3) Panna Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare

Fossa Huergo ITA/Gorgodze GEO – Gamiz VEN/Vedder NED ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

8 commenti

Molto Pollo 31-10-2025 12:14

La prossima settimana ci sono le Finals, poi niente WTA per un po’ di tempo. Riusciremo a disintossicarci da Gaz, o al 20 novembre ci ammorbera’ con le sue bislacche teorie nella pagina dedicata al WTA 125 di Colina? Quote bassissime sulla seconda opzione, purtroppo.

 8
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Una Tantum (Guest) 31-10-2025 11:39

Lilli Tagger, 17 anni, alta, veloce, rovescio a una mano, capace di fare tutto anche 50 non forzati come stanotte ma con il talento che si ritrova ha vinto lo stesso. Si allena a Varese sotto la direzione di Francesca Schiavone. Organizziamo un rapimento e chiediamo come riscatto che prenda la nazionalità italiana. Saremmo a posto in campo femminile per 15 anni.

 7
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 31-10-2025 10:46

Nella pagina tabellone principale,tra i pronosticatori.

“Ma perché la Li dovrebbe vincere anche questo torneo?(Dopo che molti la stavano mettendo vincete torneo).
Quanti sono i casi di tenniste che vincono due tornei consecutivi e la Libertà non è certo una fuori quota,ha già raccolto molto in questa settimana.
Aspettando invece l’esplosione di Tagger e Korneeva, che potrebbe arrivare in qualsiasi momento” Gaz

Certo,gli haters andrebbero a vedere l’uscita prematura della Korneeva,ma non Ho detto esplosione necessariamente questa settimana.
Dall’altra la Li è uscita al primo turno facendo 4 games con la numero 300 e la Tagger è in semifinale.
Forfait anche della Bencic “basta così” avrà pensato,altra gettonatissima a vincere il suo torneo, quando anche in quel caso avevo avvertito che poteva mollare da un momento all’altro.

 6
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Molto Pollo
Gaz (Guest) 31-10-2025 10:20

@ Angy003 (#4511339)

Non mi sembra di leggere paragoni nel mio commento, perché poi mi mettono sempre in bocca cose mal interpretate,leggete bene ogni frase.
Non c’è nessuno paragone o pronostico.
Sono due giovanissime per la quale,numeri,straordinari ed entrambe delle promesse che vorremmo.

 5
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Molto Pollo
Angy003 (Guest) 31-10-2025 10:01

@ Gaz (#4511324)

Siamo seri..la Lilli rispetto alla slovacca è 2 categorie sopra come prospettiva

 4
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Angy003 (Guest) 31-10-2025 10:01

Lilli mostruosa,questa sarà n1 a breve..

 3
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 31-10-2025 09:47

Non solo Tagger c’è anche la Pohankova a Chennai, giorni fa era ancora a giocare la semifinale delle Finals juniores,la vincitrice di Wimbledon, semifinalista agli AO e quarti agli US Open.
Quando vidi la Tagger sul centrale del Bonfiglio,sul gradone più alto appoggiato al parapetto si vede perfettamente di sotto proprio il campo
7 dove giocava questa ragazza, infatti la mamma mi era a fianco ad invitarla dall’alto.
Oggi match difficile contro una delle tenniste rivelazione di questi ultimi 3 mesi,il bilancio della è notevole,pare abbia vinto una 30 di match in 3 mesi,comprese qualificazioni.
Domani match tra rovesci ad una mano tra Tagger e Golubic,una gemma.

 2
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Molto Pollo
laura (Guest) 31-10-2025 09:25

la Tagger vola in semifinale!

 1
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!