Sinner dopo la vittoria su Cerundolo: “Non sono al 100%, ma sto gestendo bene la situazione”. Medvedev: “Felice di essere tornato competitivo, sto risalendo in classifica” (Video)

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Rolex Paris Masters 2025 🇫🇷 superando Francisco Cerúndolo con una prova solida in due set. In conferenza stampa, l’altoatesino ha analizzato la sua prestazione, mostrando soddisfazione per la gestione del match ma anche consapevolezza delle proprie condizioni fisiche dopo le fatiche di Vienna.

“Ero avanti due volte di un break nel primo set e non sono riuscito a chiuderlo subito. Mi sono messo in una situazione un po’ complicata, ma sono contento di come ho gestito la partita. Mi sono sentito molto meglio rispetto ai giorni scorsi. Spero che questa vittoria mi dia fiducia per iniziare bene anche domani. Ogni match è diverso: vedremo cosa succederà. La priorità ora è recuperare fisicamente”, ha dichiarato Sinner.

Il numero due del mondo ha poi risposto alle domande sulle sue condizioni fisiche, dopo i segnali di stanchezza mostrati nella finale di Vienna contro Zverev:

“Cerchiamo di gestire la situazione. Ovviamente non sono freschissimo, ma oggi la partita non è stata troppo fisica, e questo è positivo per me. Sono felice di aver chiuso in due set, in meno di un’ora e mezza. Stanotte dormirò bene e sarò pronto per domani.”

Sinner ha infine guardato avanti, consapevole che il prossimo turno sarà una prova ancora più impegnativa:

“Mi aspetta un avversario davvero difficile. Dovrò giocare al 100%, spero di riuscirci. L’obiettivo è dare tutto e offrire un grande match.”

Daniil Medvedev ha raggiunto i quarti di finale del Rolex Paris Masters 2025 🇫🇷, superando Lorenzo Sonego al termine di un match combattuto. In conferenza stampa, il russo ha espresso soddisfazione per il livello di gioco ritrovato e per i progressi compiuti nelle ultime settimane, dopo un periodo difficile successivo allo US Open.

“È fantastico, soprattutto in termini di punti per il ranking. Se avessi continuato a giocare come dopo lo US Open, probabilmente sarei uscito dalla top 20. E quando ti trovi in quella posizione diventa più complicato, perché puoi affrontare giocatori come Sinner, Alcaraz, Zverev o Fritz già nei primi turni. È difficile risalire”, ha spiegato Medvedev.

Il moscovita, che ha raggiunto il quinto quarto di finale dalla fine dello US Open, ha sottolineato l’importanza di questa continuità per il futuro:

“Sono contento di giocare bene e di arrivare regolarmente nelle fasi finali dei tornei. Sto risalendo in classifica, credo di essere intorno alla posizione numero 12 o 13, non lo so con esattezza. Se riuscirò a spingere ancora un po’, sarebbe bello salire ancora di più.”

Dopo una stagione di alti e bassi, Medvedev sembra aver ritrovato fiducia e ritmo, chiudendo il 2025 con segnali incoraggianti in vista della prossima stagione.





Dal nostro inviato da Parigi, Enrico Milani