WTA 250 Hong Kong, Jiujiang, Chennai e WTA 125 Cali: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

Alexandra Eala PHI, 23.05.2005 - Foto Getty

🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 07:00
(6) Anna Kalinskaya RUS vs Shuai Zhang CHN Inizio 07:00
WTA Hong Kong
Anna Kalinskaya [6]
0
6
6
0
Shuai Zhang
0
1
1
0
Vincitore: Kalinskaya
(1) Belinda Bencic SUI vs Yafan Wang CHN

WTA 250 Hong Kong
Bencic
6
6
Wang
2
2
Alexandra Eala PHI vs (3) Victoria Mboko CAN Non prima 11:30

WTA Hong Kong
Alexandra Eala
0
0
Victoria Mboko [3]
0
0
Himeno Sakatsume JPN vs Eudice Chong HKG

Court 1 – ore 08:00
Shuo Feng CHN / En-Shuo Liang TPE vs Xiyu Wang CHN / Xiaodi You CHN Inizio 08:00

WTA Hong Kong
Shuo Feng / En-Shuo Liang
6
4
10
Xiyu Wang / Xiaodi You
1
6
5
Vincitore: Feng / Liang
Talia Gibson AUS / Maddison Inglis AUS vs Momoko Kobori JPN / Peangtarn Plipuech THA

WTA Hong Kong
Talia Gibson / Maddison Inglis
0
6
4
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
0
7
4
🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 07:30
(3) Alycia Parks USA vs Kaja Juvan SLO Inizio 07:30
WTA Jiujiang
Alycia Parks [3]
1
6
6
Kaja Juvan
6
1
1
Vincitore: Parks
Anna Blinkova RUS vs (6) Anna Bondar HUN

WTA Jiujiang
Anna Blinkova
15
7
4
Anna Bondar [6]
0
6
4
Zhuoxuan Bai CHN vs Hanyu Guo CHN

Court 1 – ore 07:45
Dominika Salkova CZE vs (8) Anastasia Zakharova RUS Inizio 07:45

WTA Jiujiang
Dominika Salkova
7
2
6
Anastasia Zakharova [8]
6
6
2
Vincitore: Salkova
Mana Ayukawa JPN / Kanako Morisaki JPN vs (4) Isabelle Haverlag NED / (4) Maia Lumsden GBR

WTA Jiujiang
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
15
4
4
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden [4]
30
6
2
Ekaterina Ovcharenko RUS / Emily Webley-Smith GBR vs (2) Kristina Mladenovic FRA / (2) Katarzyna Piter POL

🇮🇳 WTA 250 Chennai – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 10:30
(4) Janice Tjen INA vs Linda Fruhvirtova CZE Inizio 10:30
WTA Chennai
Janice Tjen [4]
0
2
0
Linda Fruhvirtova
0
6
0
Sahaja Yamalapalli IND vs (3) Donna Vekic CRO

(7) Kimberly Birrell AUS vs Shrivalli Bhamidipaty IND

(1) Zeynep Sonmez TUR vs Lanlana Tararudee THA

Court 1 – ore 09:30
Arina Rodionova AUS vs Storm Hunter AUS Inizio 09:30

WTA Chennai
Arina Rodionova
30
1
6
1
Storm Hunter
40
6
4
2
Polina Iatcenko RUS vs Katarzyna Kawa POL

Joanna Garland TPE vs Mei Yamaguchi JPN

Mia Pohankova SVK vs (9) Diane Parry FRA

Court 2 – ore 09:30
(4) Arianne Hartono NED / (4) Prarthana Thombare IND vs Hiroko Kuwata JPN / Thasaporn Naklo THA Inizio 09:30
WTA Chennai
Arianne Hartono / Prarthana Thombare [4]
0
3
6
0
Hiroko Kuwata / Thasaporn Naklo
0
6
7
0
Vincitore: Kuwata / Naklo
Lakshmi Prabha Arunkumar IND / Diya Ramesh Ramesh IND vs Tatiana Prozorova RUS / Ekaterina Yashina RUS Non prima 10:30

Sofya Lansere RUS / Priska Nugroho INA vs (2) Aldila Sutjiadi INA / (2) Janice Tjen INA

Polina Iatcenko RUS / Maria Timofeeva UZB vs Caroline Werner GER / Sahaja Yamalapalli IND

🇨🇴 WTA 125 Cali – 2° Turno – terra

Center Court – ore 18:00
Jazmin Ortenzi ARG vs (2) Julia Grabher AUT Inizio 18:00
(3) Panna Udvardy HUN vs (7) Varvara Lepchenko USA Non prima 19:00

(1) Sara Bejlek CZE vs (8) Julia Riera ARG

(4) Andrea Gamiz VEN / (4) Eva Vedder NED vs Yuliana Lizarazo COL / Maria Paulina Perez Garcia COL Non prima 00:00

Court 2 – ore 18:00
(1) Nicole Fossa Huergo ITA / (1) Ekaterine Gorgodze GEO vs Noelia Zeballos BOL / Anastasia Zolotareva RUS Inizio 18:00

(5) Sinja Kraus AUT vs Selena Janicijevic FRA

Gabriela Lee ROU / Tina Smith AUS vs (3) Ana Candiotto BRA / (3) Laura Pigossi BRA

Selena Janicijevic FRA / Varvara Lepchenko USA vs (2) Alicia Herrero Linana ESP / (2) Valeriya Strakhova UKR

