Masters 1000 Parigi: Il programma completo di Giovedì 30 Ottobre 2025. Jannik Sinner in sessione serale
Court Central – ore 11:00
Cameron Norrie vs Valentin Vacherot
Felix Auger-Aliassime vs Daniel Altmaier
Taylor Fritz vs (Non prima 16:00)
Francisco Cerundolo vs Jannik Sinner (Non prima 19:00)
Alejandro Davidovich Fokina vs Alexander Zverev
Court 1 – ore 11:00
Joe Salisbury / Neal Skupski vs John Peers / JJ Tracy
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Ben Shelton vs Andrey Rublev (Non prima 15:30)
vs
Lorenzo Sonego vs Daniil Medvedev
Court 2 – ore 11:00
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos
Yuki Bhambri / Adam Pavlasek vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
