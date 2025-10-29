Il programma completo ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: Il programma completo di Giovedì 30 Ottobre 2025. Jannik Sinner in sessione serale

Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Court Central – ore 11:00
Cameron Norrie GBR vs Valentin Vacherot MON
Felix Auger-Aliassime CAN vs Daniel Altmaier GER
Francisco Cerundolo ARG vs Jannik Sinner ITA (Non prima 19:00)
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Alexander Zverev GER

Court 1 – ore 11:00
Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs John Peers AUS / JJ Tracy USA
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA
Ben Shelton USA vs Andrey Rublev RUS (Non prima 15:30)
Lorenzo Sonego ITA vs Daniil Medvedev RUS

Court 2 – ore 11:00
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG
Yuki Bhambri IND / Adam Pavlasek CZE vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

