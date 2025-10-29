Masters 1000 Parigi: Il programma completo di Giovedì 30 Ottobre 2025. Jannik Sinner in sessione serale

Court Central – ore 11:00

Cameron Norrie vs Valentin Vacherot

Felix Auger-Aliassime vs Daniel Altmaier

Taylor Fritz vs (Non prima 16:00)

Francisco Cerundolo vs Jannik Sinner (Non prima 19:00)

Alejandro Davidovich Fokina vs Alexander Zverev

Court 1 – ore 11:00

Joe Salisbury / Neal Skupski vs John Peers / JJ Tracy

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin

Ben Shelton vs Andrey Rublev (Non prima 15:30)

vs

Lorenzo Sonego vs Daniil Medvedev

Court 2 – ore 11:00

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Austin Krajicek / Nikola Mektic

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos

Yuki Bhambri / Adam Pavlasek vs Julian Cash / Lloyd Glasspool