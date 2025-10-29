Sonego rimonta Musetti! Al torinese il derby azzurro a Parigi, negli ottavi c’è Medvedev
Splendida vittoria di Lorenzo Sonego, che batte in rimonta Lorenzo Musetti per 3-6 6-4 6-1 nel derby tutto italiano al Masters 1000 di Parigi. Un successo di grande carattere per il torinese, che dopo un avvio difficile ha cambiato marcia, conquistando fiducia e solidità fino a dominare la parte finale del match. Per Musetti, invece, una sconfitta pesante: dopo la semifinale raggiunta a Vienna, il carrarino rischia di perdere terreno nella corsa alle Nitto ATP Finals. Entrambi arrivavano a Parigi in buona condizione. Musetti, n. 8 del ranking mondiale, era reduce da una settimana brillante nella capitale austriaca, dove aveva ritrovato fluidità e fiducia nel suo tennis. Sonego, attuale n. 45 ATP, aveva invece esordito nel torneo con una convincente vittoria su Sebastian Korda (6-2 6-3), presentandosi senza grandi pressioni ma con la solita voglia di sorprendere. I due si erano affrontati una sola volta in carriera: Vienna 2024, sempre sul veloce indoor, con successo netto di Musetti (6-3 6-2).
Il match parte con un Musetti scintillante. Il toscano impone il ritmo da fondo, preciso e fluido, dominando gli scambi sulla diagonale di rovescio.
Sonego si affida al servizio, ma appena lo scambio si allunga va in difficoltà. Musetti, solido anche al servizio — prime oltre i 200 km/h e seconde lavorate che aprono il campo — ottiene il break nel quarto gioco e vola sul 4-1.
Sonego reagisce, ma Musetti è superiore in controllo e varietà: chiude 6-3 in 40 minuti con un tennis di grande qualità e la sensazione di essere un gradino sopra.
L’avvio di secondo parziale è più equilibrato. Entrambi tengono agevolmente il servizio fino al 3-3, quando Musetti costruisce due palle break che avrebbero potuto indirizzare il match. Sonego però reagisce con coraggio: cancella la prima con un ace e la seconda con un serve & volley perfetto. Scampato il pericolo, il torinese si carica, alza la percentuale di prime e comincia a spingere con maggiore convinzione. Sul 4-3 approfitta di un passaggio a vuoto del carrarino e trova il break decisivo, chiudendo 6-3 con un atteggiamento sempre più propositivo. È il momento-chiave: da lì in avanti il match cambia volto.
Nel set decisivo, Musetti si spegne. Cala vistosamente al servizio, moltiplica gli errori gratuiti e appare stanco fisicamente e scarico mentalmente. Sonego fiuta l’occasione, spinge con il diritto e prende il comando del campo. Ottiene subito il break, poi dilaga: 2-0, 4-1, 5-1. Il linguaggio del corpo dei due racconta tutto: testa bassa e sguardo perso per Musetti, energia e convinzione per Sonego, che chiude 6-1 dopo un’ora e cinquanta di gioco complessivo, con un parziale finale travolgente.
Sonego oggi ha saputo ribaltare una partita che sembrava compromessa grazie a una crescita costante nel rendimento al servizio e nella spinta da fondo. Ha rischiato nei momenti giusti, osando il serve & volley e accorciando gli scambi quando Musetti provava a imporre ritmo. Musetti, al contrario, ha avuto un chiaro calo di intensità dopo il primo set: meno incisivo con la prima, più falloso da fondo e soprattutto poco lucido nei momenti cruciali, come sul 3-3 del secondo parziale. Per Sonego, che non vinceva un derby contro un top 10 da tempo, è una grande iniezione di fiducia: il torinese conquista così un posto agli ottavi di finale, dove affronterà Daniil Medvedev. Per Musetti resta l’amarezza di un’occasione persa: dopo un ottimo inizio, il carrarino si è smarrito, mostrando i limiti di tenuta mentale e fisica che ancora separano il suo talento dalla piena maturità.
La cronaca
1.set – Inizia Musetti che tiene il servizio senza problemi 1-0. Turno a zero anche per Sonego 1-1. Ace di Musetti. A rete il n.8 del mondo 30-0. Non entra la prima al toscano 30-15. Risposta sulla riga di Sonego 30 pari. Brutto rovescio out di Musetti 30-40 palla break. Ottima seconda di Musetti parità. Attacca con il dritto Musetti. Sonego aggressivo in risposta. Parità. Prima vincente. Vantaggio Musetti. Super Musetti che traversa il campo e piazza la stoccata vincente 2-1. Dritto vincente di Musetti, applausi dalle tribune. A rete Sonego, Musetti lo infila 0-30. Esce il dritto 15-30. La smorzata di Sonego si spegne in rete 15-40 due palle break. Brutta risposta di Musetti 30-40. Domina lo scambio da fondo con autorità Musetti che chiude con un dritto vincente, break 3-1. Il servizio di Musetti a segno 30-0. Esce il rovescio di Sonego 40-0. Doppio fallo 40-15. Da fondo Musetti è superiore. Break confermato 4-1. Due prime vincenti per Sonego 40-15. Spara lo smash in corridoio il torinese 40-30 che comunque tiene il servizio 2-4. Impeccabile Musetti che chiude il game con un attacco in back da tennis antico. Break consolidato 5-2. Sonego serve per restare nel match. Il torinese serve bene 30-0. Si scambia, Sonego sbaglia per primo 30-15. Musetti in ritardo sulla palla incrociata di Sonego 40-15. Musetti atleticamente un mostro. Recupera la palla corta dai teloni 30-40. Sonego tiene il servizio 3-5. Scambio di finezze, Musetti mette una demi-volée incredibile 15-0. A rete Musetti 30-0. Prima del toscano a 213, tre set-point. Nessun problema per Musetti che 6-3 in 40 minuti.
2. set – Bene Sonego al servizio 1-0. Il torinese fa partire lo scambio, ma è il primo a sbagliare 15-0 Musetti da spettacolo a rete 30-0. Gioco a zero per Musetti 1-1. Servizio e dritto per Sonego 15-0. Ottimo gioco al servizio di Sonego che piazza il primo ace del set. Gioco a zero 2-1. In rete una facile volée per Musetti 0-15. Servizio e dritto 15 pari. Errore di dritto er Musetti 30 pari. Tiene il servizio Lorenzo 2-2.
Musetti sicuro nei suoi game di battuta, soffre di più Sonego quando non mette la prima palla. Sul 3 pari 30 pari Musetti dalla risposta risale e viene a rete ma sbaglia malamente un voler facile. Poi gioca un gran passante di tocco e arriva a palla break, ma Sonego tira un servizio esterno preciso. Costruisce bene col diritto dal centro Musetti e con una bordata lungo linea arriva ancora a palla break. Coraggioso Sonego, rischia il serve and volley e funziona, il lob di musetti è lungo. pari si salva a fatica il torinese ma anche la sua grande grinta, rimontando il game da 0-30. più di un rimpianto per Musetti
Sul 3-4 pari 30-15 Musetti sbaglia di volo e poi un diritto, con poche prime palle in campo. C’è una palla break sul 30-40 e Musetti commette doppio fallo. Passaggio a vuoto terribile visto il punteggio, bravo Sonego a mettere pressione. Serve sul 5-3 Sonego ma inizia male sbagliando uno smash su di un altissimo lob di musetti, forse anche colpa delle luci. Poi Musetti caccia un urlo al termine del punto successivo, comanda lo scambio ma sbaglia esagerando con angolo cross e c’era spazio in lungo linea. Con coraggio Sonego avanza sul diritto corto di musetti, è molto più aggressivo in questa fase il torinese. Serve bene e ci sono due set point sul 40-15. Butta via col rovescio Musetti, 6-3, set meritato più aggressivo e bravo a recuperare un game difficile
3. set – Musetti al servizio. Splendido passante di Sonego che fa miracoli in recupero 15 pari. Prima vincente 30-15. Doppio fallo 30 pari. Volée in rete del n.8 del mondo che ha perso lucidità. Palla break. Risponde profondo Sonego, Musetti mette fuori il rovescio Break 0-1. Sonego aggressivo ed in fiducia. Musetti sembra aver accusato il colpo del break. Gioco a zero e break confermato 2-0. Al servizio il toscano per smuovere il punteggio. Splendida stop volley 40-0. Da segni di vita Musetti. Gioco a zero 1-2. Scambio infernale, alla fine Sonego sbaglia la volée 0-15. On fire il n.45 del mondo non regala più un punto 30-15. Sonego fai i numeri a rete, break consolidato 3-1. Musetti al servizio per restare in corsa male a rete Musetti 15 pari. Adesso Sonego domina anche da fondo. Poco lucido Musetti 15-30. Rovescio in rete dopo la risposta profonda di Sonego. Due palle per il doppio break. Troppo indietro Musetti subisce il palleggio del torinese. Doppio break 4-1. Sonego super al servizio 15-0. Musetti ha perso lucidità gratuito di rovescio al primo palleggio 30-0. Ancora un rovescio out 40-0. Sonego imperiale 5-1. Musetti per restare in vita va vanti 30-0. Un brutto rovescio in rete 30-15. Cerca una improbabile giocata in controbalzo Musetti 30 pari. A rete il torinese, 30-40 match-point. A rete Sonego che si regala il terzo turno.
Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani
Lorenzo Musetti vs Lorenzo Sonego
Classica partita in cui il favorito aveva tutto da perdere.
Innanzitutto Sonego indoor sa giocare a dei livelli altissimi (vedi finale a Vienna qualche tempo fa)
Poi tra poco c è la Devis per non parlare, per scaramanzia, di quell altro evento a Torino, quindi Sonego aveva anche motivazioni extra per battere un avversario top 10
Infine, il derby è sempre un derby e spesso i pronostici vengono stravolti.
Ma questa volta forse per l altro Lorenzo meglio così. Non lo so, chi vivrà vedrà.
@ Faustoc62i (#4510303)
Ce lo ritroveremo sempre condito in salsa tartara in qualche portata del banchetto, gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semi finali, e più in là…. ai posteri l’ardua sentenza!
@ enzola barbera (#4510405)
Cobolli ha vinto un ATP 500 quest’anno. Non è abbastanza importante, per il tuo metro?
Enzo ogni tanto parla bene! Ottimo!
Il doppio dev’essere Berrettini e Vavassori: grandi servizi, ottimo volo ed esperienza comprovata!
se ricordo bene a te piaceva ma dicevi che se non cambiava coach restava dove era ( fra 15 e 20). e invece con lo stesso coach e’ stabile in top ten da 1 anno piu o meno. poi magari se lo avesse cambiato era numero 3 ma questo non lo possiamo sapere.
in fin dei conti sono contento per il daniel san italico
Un tale scrive: il futuro di Musetti dipende tutto da lui. Gli avversari in questo suo futuro non c’entrano niente? Mi viene da ridere! enzo
Ma che…. dici?
Se vi piace negare quello che tutti vedono, l’incapacità di Musetti o impossibilità di vincere il portauovo alla coque, fate pure. Avrete visto ieri Cobolli soccombere sotto le mazzate di Shelton.È bestemmia dire che il romano non potrà mai vincere un torneo importante. Io non voglio affatto sminuire la bravura di Musetti e Cobolli, ma che due abbiano dei limiti invalicabili, è sotto gli occhi di tutti. Che poi Musetti sia sesto, decimo, centesimo non m’interessa, non ho mai dato alcun peso alle classifiche, ma solo alle vittorie enzo
Che minestrone che fai. Ci credi veramente che chi dice di cambiare qualcosa nel suo staff diceva anche che sarebbe andato fuori dai 100? E’ così difficile rispettare l’opinione altrui?
@ Humbert50 (#4510383)
Se ti sembra poco uccidere l’avversario da fondo….
@ Sabatino (#4510377)
Ok Capo, e tu torna a guardarti il biliardino, Buona serata.
cosa stai a rispondere a quello sfigato? è ormai una barzelletta!
io ho sempre sostenuto sia che sarebbe entrato in top10 sia che doveva cambiare coach..
Grande match da parte di Sonego, ma Musetti ha sentito tantissimo la pressione di dover vincere per forza così da approdare alle Finals. Ci tocca solo gufare Auger ora. Che peccato Muso.
Capisco e approvo la difesa di Musetti, però qualche cosa deve succedere. Chi può discutere le qualità del ragazzo? Un matto o uno in malafede. E allora come mai manca sempre qualcosa perché arrivi un risultato obbiettivamente alla sua portata? Io credo che se Musetti si trova bene con Tartarini, possa tenerlo nello staff, ma Barazzutti a cosa serve? Non mi ha mai convinto né come guida dei maschi in Davis né come guida delle donne in fed cup. Mi sembra uno che leghi sempre l’asino dove vuole il padrone, ma per migliorare serve andare contro le consuetudini. Io ricordo partite svoltate da Sinner contro tennisti che nel primo set l’avevano umiliato, non ricordo un Musetti agguerrito nei fatti, non nelle parole, per ribaltare una situazione difficile. Il tennis non gli mancherebbe, quindi serve un qualcosa che lo faccia venir fuori questo tennis.
@ Giampieur (#4510313)
Bercy non c’è più… Siamo aLa Defense
La Davis senza Jannik la vediamo col telescopio James Webb….
Ma bombato sarà lei, non la classifica di chi ha infilato almeno le semifinali in 4 GiocoTornei (se ha voglia vada a spulciare tra i commenti alla diretta) sui 4, peraltro consecutivi, su terra rossa.
Sul sintetico è meno forte? E sai che scoperta!
Classifica bombata…cosa tocca leggere.
Sì, i 250 della prossima settimana sono inclusi nella Race. Presumo che se uno facesse la finale di sabato lo farebbero debuttare a Torino lunedì, ma non penso che si dovrà arrivare a tanto
Sperkiamo
Ma siamo sicuri che i tornei della prossima settimana valgono? Finiscono sabato e le finals iniziano domenica e uno degli ultimi 2 qualificati se in finale a Metz o Atene gioca domenica, come fai? Anche per quello che riguarda tutta organizzazione e cerimonia di presentazione.
In ogni caso per me domani aliassime perde
Ogni tanto bisognerebbe fare autocritica. Secondo gli stessi soloni non sarebbe mai uscito dai challenger. Se l’eterno incompiuto è il n.8 al mondo, chissà cosa succede se migliora! E poi, se vogliamo rifarci gli occhi con un bel tennis, abbiamo solo lui. Il nostro magnifico Jannik sa solo uccidere l’avversario dal fondo; ha smorzata e volée imbarazzanti di un seconda categoria; eppure nessuno direbbe che è un incompiuto. Teniamoceli cari tutti e due e pensiamo ai tempi passati prima di scrivere a vanvera.
@ enzola barbera (#4510359)
N. 6 al mondo mi sa che il 95 %dei tennisti al mondo vorrebbe essere musetti… Io mi chiedo se voi ragionate o no prima di scrivere certe cazzate senza senso…. Te magari non sai nemmeno tenere la racchetta in mano o n. 6 non sei nemmeno nel tuo circolo…. Siete veramente ridicoli
Muso é semplicemente stanco, anche mentalmente e in più la paternità si avvicina, immagino che abbia una miriade di pensieri e di pressioni in questo momento.
Chi dice che deve cambiare staff semplicemente non capisce una ceppa, sono gli stessi che lo davano fuori dai 100 e che ad ogni sconfitta, nonostante sia stabilmente tra i top ten continuano con la stessa litania.
Che poi non abbia lo stessa forza di volontà di Sinner é palese a tutti…ma quanti ce l’ hanno?
Complimenti a Sonny che non batteva un top ten da molto tempo e speriamo sia un’ iniezione di fiducia per il torinese che é altro giocatore umorale, quando si esalta é capace di tutto ma anche lui si spegne spesso sul più bello.
Per la Davis deciderà soprattutto la condizione, mi auguro che Muso sia più riposato sia fisicamente che soprattutto mentalmente, ma cmq c’è sempre Cobo pronto, quindi zero problemi,per me in finale ci arriviamo.
Torna al calcio pure tu…su…da bravo!!!
Musetti veramente poca cosa quando le partite valgono qualcosa. Dispiace per lui ma così non va da nessuna parte , non vince tornei da 3 anni e non andrà a Torino per proprio demerito. Purtroppo musetti non ha nessuna voglia di cambiare per migliorare, questa è la verità e le chiacchiere stanno a zero
Ma lei davvero non ha limiti…
A parte che il calo é stato fisico e non mentale, della davis non ce ne può fregare di meno
Povero musetti, se non si toglie di mezzo Tartarini che gli fa da incubatrice non si farà mai quel salto che avrebbe già dovuto fare. Nessuno nega i progressi ma un giocatore così non può essere così delebile e in balia dei flutti. Deve perdersi per ritrovarsi, cambiare aria, definitivamente, vada come vada…
Secondo me ha avuto la soffiata che Nole non va alle finals e si è ammosciato
Venghino trolloni venghino
Insieme al fior fiore del babbeume vario dai neuroni sporadici
#4510350
Se la gioca
Davvero brutta prova di Musetti, bravo Sonny ad approfittarne. Ora il carrarino dovrà guardare gli altri candidati alle Finals, FAA è a 390 punti e se arriva in finale lo supera, gli altri tre sono obbligati a vincere Parigi e un 250 per riuscirci. Un pensierino a chiedere una WC/LE per Metz o Atene lo farei ma non so se abbia le energie… Scarterebbe 10 punti contro i 55 di Auger-Aliassime quindi un minimo di margine lo avrebbe
@ Mark (#4510296)
Debole di testa o limitato? Sono per la seconda ipotesi, Musetti è un buon giocatore, però più di lí non và! Sonego e Cobolli sono piú o meno come lui enzo
Musetti è questo ormai, ha 23 anni non mi stupisce assolutamente. Sta tutto a lui se vuole diventare un Top, altrimenti stagnerà sempre così, che per carita è un bel stagnare. Non mi sembra proprio abbia voglia di cambiare e sicuramente è così. Innanzitutto per crescere ed ambire alla TOP 3, la sparo grossa e potenzialmente potrebbe farcela, Innanzitutto bisognerebbe dare aria fresca allo STAFF. Prendere un tecnico diverso, ed anche lo Staff lavorare mentalmente perché sul quel piano è davvero indietrissimo, e poi sui colpi. Quel dritto è veramente brutto brutto da vedere con quelle aperture, ma poi si possono migliorare tutti i colpi, vedi Sinner alla ricerca ossessiva del dettaglio. Per carità il rovescio è bello, ma solo con quello non vinci le partite ci vuole tutto un pacchetto. Ed infatti non vince un torneo da tre anni ormai,ed obbiettivamente in Davis non lo schiererei neanche, vorrei vedere Darderi piuttosto che ha grinta da vendere. Bravo Sonego, lui l’impegno quanto meno ce lo mette sempre anche quando perde, non è un fuoriclasse ma non puoi dirli nulla, con i colpi che ha e sono ottimi ha fatto una signora carriera. In Davis sarà interessante vedere chi verrà schierato, Sinner nulla da dire è un animale un Atleta del genere non si ripeterà per 100 anni nel tennis Italiano probabilmente, Un Fuoriclasse.
Aliassime va a metz
Quando il ranking è dopato… il risultato è sempre lo stesso: zeru tituli!
@ Angy (#4510350)
E dopo che ci và, che succede?
Secondo me Musetti è crollato per la stanchezza. E poi credo che allé Finals ci andrà. Medvedev dovrebbe vincere due tornei per superarlo. E AA dovrebbe arrivare in finale qui. Vedremo
Musetti è questo, prendere o lasciare! Se si impegna poco lui (almeno questo sembra), non possiamo arrabbiarci noi!
Dipende da quello che fa Auger-Aliassime,se finisce il torneo anche se dietro a Musetti con un margine di 250 punti allora se non vuole rischiare la deve andarci anche lui,se Djokovic invece da forfait i giochi sono chiusi e ci vanno sia Musetti che Auger-Aliassime
Mi scusi per la ripetizione
Bercy ? 🙁
Che delusione Musetti, nelle partite importanti mentalmente crolla sempre. Anche in ottica Davis se venisse schierato, aiuto!
@ Mark (#4510296)
La tua mi sembra un’analisi magistrale, mi permetto di condensarne la mia interpretazione in questi termini sintetici: al momento attuale basta un po’ di arsenico per distruggere i vecchi merletti di Lollo.
Vorrei capire se musetti a questo punto farà un 250 perché potrebbero essere ancora testa a testa dopo bercy..
Immagino Musetti sappia che Djocovich non fara’ le finals, altrimenti non si spiega. Dopodiché per il futuro si cerchi uno staff all’altezza delle sue qualità ma che lo aiuti dal punto di vista tattico, psicologico e di scelta dei tornei da fare o non fare
Musetti resterà SEMPRE un eterno incompiuto. A meno che non si decida a mollare quel maestro da circolo di Tartarini, ma la vedo dura E comunque, non merita assolutamente di andare alle finals. Forza FAA!
E vabbè, wild card ad Atene o Metz, a meno che Nole non annunci prima il suo forfait a Torino…
Il discorso riguarda anche coppa davis
Mah…
C’è poco da fare…Musetti e’ un dei giocatori mentalmente più deboli del circuito..forse solo fokina peggio di lui
Dal resto da un giocatore che non vince da più di 3 anni neanche un misero 250 c’era da immaginarselo che si facesse sfuggire le finals al fotofinish
L’unica possibilità per il futuro e’ un cambio di staff che lo faccia uscire dalla sua bolla e zona di comfort perenne